Wird ein Kriegsfunke aus Nahost den dritten Weltkrieg entfachen? (Videos)

«Wird sich Israels Krieg ausweiten? Und wird die USA von Netanjahu mit ins Boot geholt?» Douglas Macgregor geht in seinem Artikel, erschienen auf der Internetplattform von «The American Conservative» am 9. April 2024 auf die drohende Weltkriegsgefahr näher ein.

Die Weltkriegsgefahr rückt näher

Von REDAKTION| Der Raketenangriff Israels auf die das iranische Konsulat im Libanon zur Ermordung ranghoher iranischer Militärs hat nicht nur die Eskalationsspirale in Nahost weiter nach oben gedreht, sondern lässt den Ausbruch eines Weltkrieges angezettelt von den atlantischen Hardliner-Fraktionen gegen den Rest der Welt immer wahrscheinlicher erscheinen.

Das chinesische Medium Global Times, dem enge Beziehungen zur PLA [People’s Liberation Army] nachgesagt werden, hatte am 9.4.2024 in einem Artikel zum Treffen Xi Jinpings mit Sergey Lawrow Professor Li Haidong von der chinesischen Universität für auswärtige Angelegenheit mit folgender Aussage zitiert, um mögliche Zweifel des Westens an der Geschlossenheit seiner Gegenüber ganz zu zerstreuen:

“China und Russland werden sich nicht gegen Dritte richten, aber wenn hegemoniale Kräfte China und Russland bedrohen oder den Weltfrieden gefährden, werden China und Russland zusammenstehen und gemeinsam kämpfen, um ihre eigenen Interessen zu schützen und den Weltfrieden zu bewahren”.

Douglas Macgregor, vormaliger Berater des US-Verteidigungsministeriums, hat in einem Auftritt auf der Internetplattform “Judging Freedom” sich gegenüber Judge Napolitano am 9.4.2024 dahingehend geäussert, dass es Israel zuzutrauen wäre, im Zuge eines angenommenen weiteren Schlagabtausches mit der schiitischen Hisbolla-Miliz letztlich auf taktische Atomwaffen zurückzugreifen.

Ein solches Szenario könnte in weiterer Folge sehr leicht weiter eskalieren, ausser Kontrolle geraten, unmittelbare Nachbarländer, wie z.B. Ägypten, Jordanien etc. mithineinreissen und schlussendlich in einem globalen Flächenbrand und 3. Weltkrieg enden.

Macgregor verweist in seinem Artikel auch auf die Möglichkeit, dass der Iran durch Schliessen der Strasse von Hormus gegen den Westen einen wirtschaftlichen Enthauptungsschlag setzen könnte. (Krisenvorsorge: 100 benötigte Gegenstände, die im Krieg ZUERST VERSCHWINDEN)

UNSER-MITTELEUROPA hat dazu schon am 20. November 2023 unter dem Titel «Wie der kollektive Westen durch ungezügelte Kriegspolitik seine Selbstenthauptung verursacht» eine ausführliche Analyse gebracht.

Douglas Macgregor ist auch Mitglied von VIPS – der Lenkgruppe der “Veteranen-Nachrichtendienstprofis für geistige Vernunft” [VIPS] – welche vor kurzem erst einen offenen Brief an den US-Präsidenten angesichts der ansteigenden Atom-Kriegsgefahr richtete: UNSER-MITTELEUROPA berichtete darüber: “Ex US-Nachrichtendienstler schlagen mit ihrem Memo an Biden Atomkriegsalarm”

UNSER-MITTELEUROPA hat den jüngsten Artikel von Douglas Macgregor “Will Israel’s War Expand?” für seine Leser ins Deutsche übertragen und nachstehend hier öffentlich gemacht:

«Wird sich Israels Krieg ausweiten und wird die USA von Netanjahu mit ins Boot geholt?»

Von Douglas Macgregor | In der Geschichte der US-amerikanischen Außenpolitik und Verteidigungsstrategie hat noch keine Administration des Weissen Hauses den Aufstieg neuer, mächtiger Gruppierungen von Nationalstaaten, die sich den Vereinigten Staaten in jeder Beziehung bedeutsamer menschlicher Bestrebungen entgegenstellen, in dem Maße kultiviert, wie es die Biden-Administration tat.

In einer Welt konkurrierender Blöcke sind weite Teile Asiens, Afrikas, Lateinamerikas und mehrere europäische Staaten durch die Ereignisse in der Ukraine und im Nahen Osten nun vereint, um die globale Vorherrschaft der USA zu brechen.

Vor vierundsiebzig Jahren äußerte Armeegeneral Dwight D. Eisenhower die Hoffnung, dass der Zugang zu akkurateren Informationen künftige Generationen von Amerikanern davor bewahren würde, in einen Krieg zu stolpern, “der von der Laune des Mannes abhängt, der gerade Präsident ist”.

Eisenhower spielte dabei auf die provokative Politik von Präsident Franklin Roosevelt an, die eine widerspenstige amerikanische Öffentlichkeit in einen Zweifrontenkrieg in Asien und Europa trieb, bevor die US-Streitkräfte in der Lage gewesen wären, entscheidende Operationen auch nur auf einem der Kriegsschauplätze auszuführen.

Dank der Insellage Amerikas zwischen zwei großen Ozeanen und den enormen Opfern der britischen und sowjetischen Streitkräfte hatten die US-Streitkräfte die Zeit, sich für den Kampf im Zweiten Weltkrieg zu rüsten. Leider verfügt das heutige Washington nicht über solche strategischen Vorteile. Wir schreiben das Jahr 2024, nicht 1941.

Dennoch scheint Präsident Biden dem Muster von FDR folgen zu wollen. Der Einfluss von Franklin D. Roosevelts hoch riskantem strategischem Spiel im gefährlichen Vorfeld des Zweiten Weltkriegs wiederholt sich und zeigt sich jetzt in der Ukraine und im Nahen Osten sowie in Washingtons Entschlossenheit, Israels rücksichtslosen Krieg zur Tötung oder Vertreibung der arabischen Bevölkerung aus dem Gazastreifen zu unterstützen.

Washingtons strategisches Versagen in der Ukraine hat das strategische Gleichgewicht in Europa bereits deutlich zugunsten Russlands verschoben. Die anhaltende Tendenz des Weißen Hauses und Kongresses, russische Technologie [insbesondere für Hyperschallraketen], Produktionskraft und operative Fähigkeiten grob zu unterschätzen, war ein fataler Fehler.

Washingtons Weigerung, mit Moskau zu verhandeln, liefert die ukrainische Nation der Auslöschung aus. Diese Mentalität bedeutet, dass noch mehr ukrainische Soldaten sinnlos sterben werden, bevor eine starke russische Sommeroffensive den Krieg letztlich zu Moskaus Bedingungen beenden wird.

Tragischerweise folgen die europäischen militärische Schutzgebiete [Protektorate] Washingtons den USA auf ihrem Weg in den Ruin. Nicht nur Großbritannien hat es versäumt, fähige Kampftruppen zu unterhalten. Weder die Europäer noch die Vereinigten Staaten verfügen über die Bodentruppen, um gegen die russische Militärmacht anzukämpfen.

#Die Kombination von Washingtons Halluzinationen bezüglich NATO-Bodentruppen mit törichten Forderungen nach einer Kapitulation Moskaus gemäss Washingtons Willen gepaart mit übermäßigen Vertrauen in schwache, unfähige NATO-Streitkräfte und die selbstmörderische Wirtschaftspolitik Europas haben Washingtons NATO-Verbündete auf die Rolle von Zuschauern bei ihrer eigenen diplomatischen, wirtschaftlichen und politischen Beerdigung reduziert.

Washington weiß, dass es bei Israels Krieg in Gaza nicht um die nationale Sicherheit Israels oder gar um die Ausschaltung von Hamas geht. Es geht um das, was die Muslime denken: einen Krieg um die jüdische Vorherrschaft in der Region und die Ausweitung der israelischen Macht vom Mittelmeer bis zum Jordan. Die öffentliche Kriegstreiberei von Premierminister Netanjahu ist lediglich der verbale Ausdruck dieser Vision.

Trotz Israels fortwährendem Versuch, den Krieg auf den Iran auszuweiten, indem es das iranische Konsulat in Syrien angriffen hat, möchten die herrschenden Eliten der arabischen Welt immer noch einen Waffenstillstand und eine Normalisierung, weil sie im regionalen Status quo eingebunden sind.

Der Widerstand Nicht-Staatlicher-Natur der Huthis, Hisbollah und anderer regionaler Milizen zeigt jedoch, dass die USA und Israel nicht annähernd so stark sind, wie viele der herrschenden Eliten bisher angenommen hatten. Diese Entwicklung erhöht auf die arabischen politischen Eliten in Kairo, Amman und anderen arabischen Hauptstädten drastisch den Druck, substanzielle militärische Maßnahmen gegen Israel zu ergreifen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Netanjahu wohl kaum einen Zweifel hegt, dass die Israelis siegen werden, sofern amerikanische Luft-, Raketen- und Seestreitkräfte eingriffen, um Israels aktuellen Krieg zu unterstützen.

Mit jedem Tag, der verstreicht, rücken die US-Präsidentschaftswahlen näher und Netanjahu weiß, dass es ein sich schließendes Zeitfenster gibt, innerhalb dessen er den Krieg ausweiten muss, um die amerikanische Militärmacht zu binden, ansonsten er riskierte, dass die amerikanische Aufmerksamkeit auf dringende interne Angelegenheiten abgelenkt werden würde.

Im Gegensatz zu Eisenhower lädt Biden, wie schon Roosevelt, zum Krieg ein, nur ohne die strategischen Vorteile zu besitzen, die Roosevelts Spiel seinerzeit möglich machten.

Dazu kommt, dass Bidens Begründung für ein provokatives Vorgehen gegen Russland in der Ukraine von einer “Nicht-Verlierer-Sein”-Dringlichkeit geprägt ist, die vollkommen unnötig ist.

Wie die arabischen Eliten will auch Moskau zusammen mit seinem strategischen Partner in Peking, dass die Straße von Hormoz offenbleibt und Öl und Gas fließen können.

Besagte Dringlichkeit ist unnötig, denn Russland will keinen Krieg mit den Vereinigten Staaten und NATO. Russland würde zwar den Iran nicht den amerikanischen Luft-, Raketen- und Seeangriffen allein ausgesetzt lassen, aber solange Washington nicht törichterweise den Iran angriffe, würde Russland nicht eingreifen.

Wie hat sich die herrschende politische Klasse Washingtons davon überzeugen lassen, dass Amerikas nationale Macht überall nach Belieben eingesetzt werden könne, um die Übereinstimmung mit den Interessen Washingtons zu erzwingen? In den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg vertrat Washington die Doktrin von Raymond Aron, dass “Großmächte tun, was sie wollen, und schwache Mächte tun, was sie müssen”.

Die Tatsache, dass Amerikaner nie nach einer nationalen Debatte verlangten, um die potenziellen Kosten in Form von Menschenleben, wirtschaftlichen Belastungen oder langfristigen Auswirkungen auf die internationale Position Amerikas durch solche Operationen zu etablieren, hat dieses Verhalten ermöglicht.

Mit dem Ende des Ramadans wird die trügerische Kampfpause, die sich seit Ende März über den Nahen Osten legte, zu einem Ende kommen. Die Reaktion des Irans auf die israelischen Luftangriffe wird von enormer Bedeutung sein, ob der Krieg ausgeweitet würde oder nicht.

Wie Teheran auf die jüngsten israelischen Luftangriffe auf das iranische Konsulat reagieren wird, ist unklar, aber die Methode und der Zerstörungsgrad des Gegenangriffs wird von Wichtigkeit sein. Um ernst genommen zu werden, muss das iranische Vorgehen Israel auf strategischer Ebene eindeutig schaden.

Der iranische Gegenangriff muss eine Demonstration der iranischen Macht sein, darf aber nicht so schwerwiegend sein, dass ein militärisches Eingreifen der USA an der Seite Israels gerechtfertigt wäre. Diese Gratwanderung zu erzielen, könnte unmöglich sein.

Natürlich ist der Iran nicht die einzige regionale Macht. Die Türkei befindet sich am Rande des Krieges, doch wird dazu neigen nicht einzugreifen, es sei denn, die israelische und amerikanische Militärmacht bedrohte die türkischen Sicherheitsinteressen in Syrien und im Irak. Es wäre jedoch ein Fehler, die türkische Untätigkeit an dieser Stelle als Dauerzustand einzuschätzen.

In der Zwischenzeit verursacht das Eindringen [illegaler Zuwanderer] aus Mexiko, die zunehmende kriminelle Gewalt, der Drogen- und Menschenhandel enorme Kosten für die amerikanische Gesellschaft.

Die Ressourcen und Mittel, die für die Strafverfolgung, das öffentliche Bildungswesen, die Gesundheitsversorgung und den Wohnungsbau bereitgestellt werden, sind bis zum Äußersten gespannt. Allein das Chaos an Amerikas Grenzen droht die Freiheiten und die nationale Identität auszulöschen, die Generationen von Amerikanern für selbstverständlich hinnahmen.

George Washington warnte, dass ein System politischer Parteien die “ungerechte Herrschaft prinzipienloser Männer” in der US-Regierung fördern würde. Das ist nun geschehen.

Werden die Amerikaner in diesem Herbst [im Zuge der Präsidentschaftswahlen Anfang November] dies endlich in Rechnung stellen?

Über den Autor: Douglas Macgregor, Oberst a.D., ist Senior Fellow bei The American Conservative, ehemaliger Berater des Verteidigungsministers in der Trump-Administration, ein dekorierter Kriegsveteran und Autor von fünf Büchern.

Original-Quelle des Artikels von Macgregor auf Englisch: Hier

Nachtrag von zerohedge.com

Mehrere europäische Fluggesellschaften haben alle Flüge von und nach Iran gestrichen, und Flugverfolgungsdaten zeigen auch an, dass der Himmel über Israel frei von ziviler Luftfahrt ist.

Die Spekulationen über das „Wann und Wo“ des bevorstehenden iranischen Vergeltungsangriffs sind in vollem Gange. „Anonyme US-Beamte“ haben den Medien den ganzen Tag über alarmierende Schlagzeilen geliefert – darunter die folgenden:

Laut drei US-Beamten hat der Iran eine große Anzahl von Raketen für einen möglichen Angriff vorbereitet. Zwei der Beamten sagten, der Iran habe mehr als 100 Marschflugkörper für einen möglichen Angriff vorbereitet . Laut einem Beamten hat der Iran auch eine beträchtliche Anzahl von Drohnen vorbereitet, die bei einem Angriff auf Israel eingesetzt werden könnten.

Die Beamten sagten, dass der Iran in der letzten Woche die Raketen und Drohnen vorbereitet habe.

Das Pentagon hat US-Marineverbände weiterhin näher an Israel herangeführt, offensichtlich in Vorbereitung, um bei der Abwehr möglicher Angriffe behilflich zu sein.

Einige haben spekuliert, dass die verstärkten Angriffe der Hisbollah auf Nordisrael in den letzten Stunden als Auftakt für einen größeren iranischen Angriff gedacht sind …

