Sind Geimpfte wirklich gesünder? So manipulierte das RKI die KiGGS-Studie

Sind Geimpfte gesünder? „Na klar!“ sagen uns die zuständigen Gesundheitsbehörden, die Politiker der Altparteien im Bundestag und die sogenannten Qualitätsmedien.

Das Problem ist nur: Wer wirklich wissen will, ob Geimpfte langfristig gesünder sind als Ungeimpfte, der muss placebokontrollierte Vergleichsstudien durchführen. Diese sind jedoch gar nicht üblich, angeblich aus ethischen Gründen1.

Aber ohne Vergleichsstudien gibt es keine Aussage über die Wirksamkeit. Als Surrogatmarker („Ersatzmessgröße“) für die Wirksamkeit werden seit jeher von den Herstellern bestimmte Laborwerte bei geimpften Versuchspersonen erhoben und als vorhandene oder fehlende Immunität gewertet.

Der tatsächliche langfristige Gesundheitszustand spielt dabei eine bemerkenswert untergeordnete Rolle.

Auch Impfnebenwirkungen können ohne placebokontrollierte Vergleichsstudien nur sehr schwer oder gar nicht dem experimentellen Impfstoff zugeordnet werden. In der Praxis liegt die Beweislast für Impfschäden dann in der Regel bei den Opfern – ein im Grunde unhaltbarer Zustand!

Doch dann kam KiGGS!

Doch dann kam die KiGGS-Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI), der deutschen Seuchenbehörde. Zwischen 2003 und 2006 wurden knapp 18.000 zufällig ausgewählte Kinder und Jugendliche mit jeweils Hunderten von Gesundheitsdaten erfasst.

„Wenn wir das durchziehen, dann gibt es nirgendwo auf der Welt bessere Informationen zur Jugendgesundheit als in Deutschland“, tönte Studienleiterin Dr. Bärbel-Maria Kurth in der Ärztezeitung.2

„Super“, dachte ich und fragte beim RKI nach, ob denn ein gesundheitlicher Vergleich zwischen Geimpften und Ungeimpften geplant sei und wie viele Ungeimpfte man denn im Rahmen der Studie erfasst habe. Aufgrund meiner eigenen Recherchen erwartete ich einen Anteil zwischen 5 und 10 % Ungeimpften. (Brisante Enthüllungen über das „vergiftete Impfspender-Blut“)

Das RKI bejahte einen geplanten Vergleich, allerdings ließen verschiedene Formulierungen in den Publikationen zu KiGGS Zweifel aufkommen. Auch den Anteil der Ungeimpften wollte man mir nicht mitteilen.(Forscher untersuchen Covid-Impfstoffe und sind schockiert: 50 Elemente, darunter Arsen und Uran)

Erst Jahre später, im Rahmen der offiziellen KiGGS-Publikationen, wurde klar, dass die Anzahl der Ungeimpften unter einem Prozent lag, was ich nicht für repräsentativ halte.

Das war eigentlich auch kein Wunder, denn von den insgesamt 27.000 als Studienteilnehmer angefragten Familien hatten mehr als ein Drittel die Teilnahme verweigert!

Das dürfte seine Gründe gehabt haben, z. B. vermeiden Eltern, die der Naturheilkunde zugeneigt sind, lieber jeden unnötigen Kontakt mit dem bekanntlich sehr pharmanahen und dogmatisch operierenden Gesundheitssystem.

Überraschung: „Geimpfte haben einen leichten gesundheitlichen Vorteil“

Bei einem Symposium im September 2009 stellte der Studienautor Dr. Schlaud den anwesenden Amtsärzten erstmals vorläufige Ergebnisse vor und behauptete doch tatsächlich, Geimpfte hätten einen leichten gesundheitlichen Vorteil, ein erhöhtes Allergierisiko sei jedenfalls nicht feststellbar.3

Das war aus meiner Sicht eine Sensation, was jedoch das RKI vehement – später auch vor Gericht – bestritt. Details darüber, wie Herr Schlaud zu seinem Ergebnis gekommen war, konnte ich leider auch mit Hilfe des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) nicht herausklagen.

Von einem Vorteil der Geimpften war jedoch in einem Artikel von Schlaud & Co. im Deutschen Ärzteblatt im Februar 2011 merkwürdigerweise keine Rede mehr.4

Erst mehr als sechs Jahre später tauchte in einer ebenso lang angekündigten weiteren Publikation der angebliche gesundheitliche Vorteil der Geimpften plötzlich wieder auf. Wie genau die Studienautoren des RKI zu diesem sehr überraschenden Ergebnis gekommen waren, ist mir bis heute unklar..

Das Ergebnis unabhängiger Auswertungen

Nun hatten die KiGGS-Autoren ja hoch und heilig versprochen, die Rohdaten der Studie für unabhängige Auswertungen zur Verfügung zu stellen. Dies nahmen einige Fachleute, darunter die bekannte Impfkritikerin Angelika Müller (vormals Kögel-Schauz), zum Anlass, die Rohdaten anzufordern.

Das erwies sich als komplizierter als versprochen, denn die Anfrager mussten feststellen, dass etliche Datenfelder einfach fehlten, die wichtig für einen vernünftigen Vergleich zwischen Geimpften und Ungeimpften waren. Es musste deshalb mehrmals die Lieferung der „vergessenen“ Daten reklamiert werden.

Die Auswertungen von Angelika Müller zeigten dann doch ein etwas anderes Bild als die offiziellen RKI-Veröffentlichungen (siehe Abbildungen).

Die statistischen Tricks des RKI

Soweit das RKI die Publikation von Angelika Müller nicht völlig ignorierte, erklärte man, sie liege völlig falsch. Beim Nachhaken stellte sich jedoch heraus, dass die KiGGS-Autoren bei allen anderen Auswertungen die Migrantenkinder mit einbezogen hatten, aber ausgerechnet beim Vergleich der Geimpften und Ungeimpften nicht.

Die Folge: Die bereits unverhältnismäßige Anzahl der Ungeimpften sank damit unter die sogenannte Signifikanzgrenze.

Darüber hinaus wurde bei allen anderen Auswertungen ein sogenannter statistischer „Gewichtungsfaktor“ berücksichtigt, beim Vergleich der Geimpften und Ungeimpften jedoch nicht.

Dies führte – unter anderem angesichts der geringen Fallzahlen – zu einem völlig anderen Ergebnis als die Auswertungen von Angelika Müller.

Nimmt man die unverfälschten Ergebnisse der KiGGS-Studie, bestätigen sie eine ständig wachsende Anzahl von weiteren Studien, die einen Vergleich zwischen Geimpften und Ungeimpften zulassen, auch wenn dieser Vergleich nicht das primäre Ziel der Studien war.

Fazit

Das RKI ist ganz offensichtlich bereit, für den Schutz des „Impfgedankens“ die Fakten ein wenig zu „schönen“.

Die Frage, was das mit redlicher Wissenschaft zu tun hat, überlasse ich großzügig dem Leser.

Nachtrag:

Neue Studie: So erzeugen mRNA-Impfstoffe Autoimmunerkrankungen

Eine in NATURE veröffentlichte neue Studie belegt, dass mRNA-Impfstoffe entartete Aminosäuren bzw. Proteine erzeugen und dass die gesundheitlichen Folgen für den Geimpften im Einzelfall nicht absehbar sind.

(Hans U. P. Tolzin, 18.04.2024) RNA ist so etwas wie die „Zwischenkopie“ der DNA, als Vorlage für all jene Aminosäuren und Eiweiße, die der Organismus alltäglich und in besonderen Situationen benötigt und in den Protein-Fabriken, den sogenannten Ribosomen, der Zelle produziert werden.

Sowohl DNA als auch RNA sind Nukleinsäuren, die genetische Informationen codieren. Während DNA immer doppelsträngig ist, ist die RNA in der Regel einsträngig.

Beide bestehen aus fast den gleichen vier Nukleinbasen. Der Unterschied ist, dass die Nukleinbase Thymin (T) der DNA in der RNA durch Uracil (U) ersetzt ist.

Uracil widerum verbindet sich mit einem speziellen Zuckermolekül (β-D-Ribose) zu Uridin, einem sogenannten Nukleosid.

Dieses Uridin wurde nun vom Hersteller für die Impfstoff-RNA künstlich durch ein anderes Molekül ersetzt, dem Pseudo-Uridin.

Während die natürliche Uridin enthaltene RNA vom Körper sehr schnell abgebaut wird, insbesondere, wenn es sich um körperfremde RNA handelt, kann sich die Pseudo-Uridin-modifizierte RNA noch monatelang im Körper halten und Körperzellen so dazu anhalten, die gewünschten Spike-Proteine zu produzieren. Dieser Effekt ist von den Herstellern offenbar erwünscht.

Die Kehrseite: Das Pseudo-Uridin in der RNA ist gewissermaßen von minderer Qualität, denn es sorgt für Ablesefehler (Frameshifting) in den Ribosomen, so dass gehäuft unnütze oder gar schädliche Aminosäuren und Proteine erzeugt werden.

Über die sogenannten MHC-Rezeptoren auf der Oberfläche der Zellen kann das zelluläre Immunsystem ablesen, was in der Zelle gerade an Proteinen produziert wird. Werden unnütze oder gar gefährliche Proteine erzeugt, wird die entsprechende Körperzelle abgetötet und möglicherweise sogar eine Immunität entwickelt.

Die Folge: Das Immunsystem bekämpft körpereigenes Gewebe, was zu Autoimmunerkrankungen führt.

Darüber hinaus können die entarteten Proteine (Amyloide) Gerinnseln bilden oder sich ablagern und so verschiedenste Probleme bereiten.

Quelle:

Thomas E. Mulroney et al.: „N1-methylpseudouridylation of mRNA causes +1 ribosomal frameshifting“. Nature. 2024; 625(7993): 189–194. PMID: 38057663

PublicDomain/tkp.at/impfkritik.de am 26.04.2024