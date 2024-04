Dokumente enthüllen Israel-Iran-Konflikt, der vor 100 Jahren geplant war, um den Dritten Weltkrieg auszulösen (Video)

Teile die Wahrheit!

Der Israel-Iran-Konflikt ist ein „Insider-Job“ der globalistischen Elite, die dafür sorgt, dass der Konflikt die Zündschnur entzündet, um einen „heiligen Krieg“ zu entfachen, der außer Kontrolle gerät und in den Dritten Weltkrieg mündet und den Grundstein für die Elite legt um die „Eine-Welt-Regierung“ der Neuen Weltordnung einzuleiten.

Einem Insider zufolge wurden die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten, darunter der Krieg zwischen Israel und der Hamas und jetzt der Konflikt mit dem Iran, von der globalen Elite geplant und spielen sich nun buchstabengetreu ab – mit dem ultimativen Ziel, die Welt in ihrem Sinne zu gestalten.

Aber es gibt nur ein Problem für die globalistische Elite und ihre Pläne, die Menschheit zu versklaven. Ihre Pläne basieren darauf, dass die Menschen auf der Welt unwissend bleiben – und das werden wir nicht zulassen.

Milton William „Bill“ Cooper diente im Marinegeheimdienst, bevor er 1991 „Behold a Pale Horse“ veröffentlichte , in dem er die Pläne der Eliten für eine Weltregierung und ihre Kriegserklärung an die Menschheit beschreibt.

Er machte es sich zur Lebensaufgabe, die Illuminaten und satanischen Kräfte aufzudecken, die hinter dem Weltgeschehen stecken. (Der Illuminati-Plan für den Dritten Weltkrieg und eine Neue Weltordnung)

In seiner Sendung vom 28. Juni 2001 sagte er den 11. September voraus und fügte hinzu, dass die US-Regierung versuchen würde, Osama bin Laden als Sündenbock zu benutzen:

„Ich sage Ihnen, seien Sie auf einen Großangriff vorbereitet! Aber es wird nicht Osama bin Laden sein. Es werden diejenigen sein, die hinter der Neuen Weltordnung stehen …

Was auch immer passieren wird, sie werden Osama bin Laden dafür verantwortlich machen, GLAUBEN SIE ES NICHT AUCH!“

Weniger als 11 Wochen später würden sich seine Vorhersagen als fatal wahr erweisen.

Cooper zeigte mit dem Finger auf die Bundesregierung und beschuldigte die Behörden, den Terroranschlag geplant zu haben und amerikanische Bürger und den Rest der Welt dazu zu täuschen, eine erfundene Geschichte zu glauben.

Der Mann war dafür verantwortlich, Millionen von Menschen für die Agenda der Neuen Weltordnung zu sensibilisieren, und viele glauben, dass Cooper aus diesem Grund 2001 in Arizona von Beamten des Sheriff-Departments des Apache County erschossen wurde.

Obwohl Bill Cooper nicht mehr unter uns ist, haben wir immer noch seine weisen Worte und unheimlichen Vorhersagen.

Bereits 1992 erklärte er, was seiner Meinung nach der wahre Zweck der Gründung Israels im Jahr 1947 sei.

Cooper fuhr fort, dass die Globalisten, die hinter dem heimtückischen Plan zur Einführung einer Weltregierung stehen, keinem einzelnen Stamm, keiner bestimmten Ethnie oder Religion angehören, sondern Schüler der „Mystery Schools“ seien.

„Lesen Sie das Buch der Offenbarung. Ob Sie das Buch glauben oder nicht, lesen Sie es, denn die Männer, die dies herbeiführen, verwenden es als Drehbuch“, sagte er.

Cooper rief auch den „Deep State“ auf den Plan, bevor dieser Begriff existierte, und erklärte, dass die drei Bundesagenturen (FBI, CIA, NSA) gegründet wurden, um den globalistischen Verrätern dabei zu helfen, die Eine-Welt-Regierung der Neuen Weltordnung einzuleiten.

Zahlreiche verräterische Ereignisse während der Trump-Präsidentschaft haben den Deep State gründlich als Agenten der Elite entlarvt, doch viele Menschen verstehen nicht, wie tief dieses Kaninchenloch geht.

Dieselben Drei-Buchstaben-Agenturen, vor denen Cooper uns gewarnt hat, arbeiten immer noch hinter den Kulissen daran, das Konzept der Freiheit in Amerika zu zerstören, wie Edward Snowden uns erst diese Woche gewarnt hat.

Und die WHO hat es nicht aufgegeben, die Massen, die sie während der Covid-Plandemie in Angst und Schrecken versetzt hatte, dazu zu zwingen, den Pandemievertrag zu unterzeichnen und die Souveränität an die globale Elite zu übergeben.

Aber wenn Sie glauben, dass die drakonischen Missbräuche der Covid-Ära übertrieben waren, warten Sie, bis Sie erfahren, was die Elite für das nächste Jahrzehnt geplant hat.

Während sich die globale Elite darauf vorbereitet, die Menschheit zu ihrem eigenen Vorteil in den Dritten Weltkrieg zu stürzen, war es noch nie so wichtig, die Details ihres psychopathischen Plans zu verstehen.

Die Rothschilda gaben zu, dass ihre Familie Israel als Teil des großen Masterplans für den Dritten Weltkrieg gegründet hatte – und nun spielt sich ihre Agenda vor unseren Augen ab.

Letzten Monat verbreitete die Website People’s Voice die Nachricht , dass ein ehemaliger israelischer Geheimdienstagent aufgedeckt und zugegeben habe, dass der Hamas-Angriff unter falscher Flagge erfolgte.

Dann brachten sie die Nachricht, dass der Sohn eines Hamas-Führers zugab, dass die militante Gruppe von der CIA gegründet wurde, um den Befehlen der globalen Elite Folge zu leisten.

Seitdem häufen sich immer mehr Beweise für die falsche Flagge zwischen Israel und der Hamas. Derzeit tappen nur diejenigen, die noch CNN sehen, im Dunkeln über die wahre Natur des Krieges zwischen Israel und der Hamas.

Es besteht kein Grund mehr, sich zu wundern, warum das israelische Militär sieben Stunden brauchte, um auf die Hamas-Angriffe am 7. Oktober zu reagieren.

Netanjahu ist ein globalistischer Handlanger , der seit Jahren stillschweigend die Hamas unterstützt – in Israel ist das ein offenes Geheimnis.

Während die Welt auf den Dritten Weltkrieg zusteuert, ist es unmöglich, nicht zu bemerken, dass die Dominosteine ​​genau so fallen, wie es die globalistische Elite seit Jahrhunderten geplant hat.

Das ist richtig – an diesem Plan wird seit über hundert Jahren gearbeitet.

In einem erschreckenden Brief, der den Ersten und Zweiten Weltkrieg vorhersagte, wurde auch behauptet, dass ein dritter globaler Krieg zwischen Israel und dem Westen und der muslimischen Welt geführt werde.

Albert Pike schrieb den Brief vor 152 Jahren, in dem er detailliert darlegte, wie die Eliten drei Weltkriege beginnen wollen, um die totale Kontrolle über die Menschheit zu erlangen.

Pikes Vorhersagen für den Ersten und Zweiten Weltkrieg waren unheimlich genau. Deshalb sollten vielleicht mehr Leute darauf achten, was er über den Dritten gesagt hat.

Wir haben bereits gesehen, was die Neue Weltordnung mit dem Islam gemacht hat. Sie haben es genutzt, um eine Krise, einen Kampf der Kulturen, auszulösen.

Täuschen Sie sich nicht, die Neue Weltordnung schürt eine weitere Krise mit der Hamas und jetzt dem Iran, um ihre Ziele zu erreichen.

Von Albert Pike wird berichtet, dass es 100 Jahre oder etwas länger dauern könnte, bis ein Militärprogramm den Tag erreicht, an dem diejenigen, die die Verschwörung an der Spitze leiten, ihren Anführer zum König und Despoten der ganzen Welt krönen und ihm eine totalitäre Diktatur nach Luzifer aufzwingen werden, bis von der Menschheit nichts übrig geblieben ist.

Pike scheint auf eine Verschwörung hinzuweisen, die darauf abzielt, einen Krieg zu beginnen, damit der Antichrist zu seiner Position als Weltherrscher aufsteigen kann.

Es ist alles geplant.

Wir haben gesehen, was sie mit der Flüchtlingskrise, den Terroranschlägen und ihren Stellvertreterkriegen machen.

Die globale Elite folgt Pikes Vorhersagen genau. Nur wenn wir die Geschichte der Illuminaten verstehen , können wir möglicherweise den gegenwärtigen Zustand der Welt verstehen und sicherstellen, dass die globalistische Elite nicht unsere Zukunft prägt. (Nein! Drei Weltkriege, 1871 von Hochgrad-Freimaurer Albert Pike vorhergesagt)

Oder Pike & Co. sind eine Erfindung und die wollen, dass SIE sich fürchten.

…

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 20.04.2024