Daten der niederländischen Regierung gehackt: Erstaunliche Menge an Daten von Covid-Nebenwirkungen erbeutet!

COVID-Injektion-Schäden: Erstaunliche Menge an Daten gesammelt. Millionen Datensätze jetzt sichtbar.

Jim Ferguson sprach kürzlich mit dem Datenanalysten Wouter Aukema, dem ehemaligen Abgeordneten Wybren van Haga und Anne Merel Kloosterman, Vertreterin der Impfopfer. Ferguson veröffentlichte das Interview am Dienstag auf X.

Während des Interviews teilte Aukema eine bemerkenswerte Entdeckung mit, die er gemacht hatte. Er hatte beschlossen, alle gemeldeten Fälle von Nebenwirkungen von der Website der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) herunterzuladen. Also nicht nur die Corona-Impfstoffe, sondern auch von anderen Medikamenten.

Das manuelle Herunterladen dieser Daten würde 100 Personen 100 Jahre lang beschäftigen, also schrieb er ein Skript, um den Prozess zu automatisieren. Auf diese Weise gelang es ihm, alle EMA-Daten innerhalb von zwei Stunden herunterzuladen.

Er schrieb auf X:

Exklusive Eilmeldung: Daten der niederländischen Regierung gehackt und erstaunliche Menge an Covid-Nebenwirkungen erbeutet. Erstaunliche Menge an Daten erbeutet. Millionen von Datensätzen jetzt sichtbar.

Es gibt einen massiven Vertuschungsversuch, nicht nur durch die Regierung in Holland, sondern in jeder Nation, die von Globalisten infiltriert wurde. Die Zahl der überflüssigen Todesfälle explodiert, aber unsere Regierungen schweigen.

Aus Holland sind bei mir niederländische Freiheitskämpfer und Wahrheitssucher, der ehemalige niederländische Parlamentarier und Unternehmer Wybren van Haga, der Geschäftsmann und Datenexperte Wouter Aukema und Anne Merel Kloosterman, die viele Impfgeschädigte vertritt.

Die niederländische Gesundheitsministerin hat gelogen und muss zur Rechenschaft gezogen werden. Parlamentarier werden vor Gericht gezwungen, aber sie zahlen lieber die von den Gerichten auferlegten Geldstrafen, als die Informationen herauszugeben!!! Was haben sie zu verbergen?

Nach Einführung der Corona-Impfung explodierte die Zahl der gemeldeten Nebenwirkungen. Ein Jahr später geschah etwas Bemerkenswertes. Ende 2022 und Anfang 2023 explodierte die Zahl der Nebenwirkungen bestimmter Medikamente, wie Inflectra (Infliximab) gegen Entzündungen und Keytruda (Pembrolizumab) gegen Krebs. (Forscher untersuchen Covid-Impfstoffe und sind schockiert: 50 Elemente, darunter Arsen und Uran)

Das bedeutet, dass ein Jahr nach der Einführung der Corona-Impfstoffe plötzlich viel mehr Menschen als üblich Medikamente gegen Entzündungen und Krebs verschrieben bekamen.(Plasmidgate: Ein Skandal, der die Notwendigkeit eines sofortigen Impfstopp aufzeigt)

„Das ist ein sehr beunruhigendes Signal“, sagt Aukema. „Das ist ziemlich schockierend“, antwortete Ferguson.

Er fragte seine drei Gäste, ob es ihrer Meinung nach eine Agenda zur Bevölkerungsreduktion gebe. „Nach meinen Recherchen: Ja“, antwortete Kloosterman.

Aukema sagte, er wisse nicht, ob dahinter eine finstere Absicht stecke. „Ich konzentriere mich hauptsächlich auf die Daten“.

Van Haga hielt dies für eine interessante Frage. Seiner Meinung nach werden wir von einem kommunistischen Monster als Geiseln gehalten. Er zog Parallelen zu Pol Pot und Stalin: Auch sie griffen die Bauern, die Grundbesitzer, das Wesen des Privateigentums an.

„Sie sagen, die Menschheit sei schlecht für den Planeten, sie möchten uns loswerden“, sagte Van Haga über jene, die über uns stehen. „Das ist eine seltsame Ideologie. Sie wollen, dass wir sterben, keine Kinder bekommen und getötet werden“.

„Das ist sehr beunruhigend“, fügte Ferguson hinzu.

Exclusive Breaking: Dutch Government Data hacked and startling amount of Covid adverse reactions obtained. Astounding amount of data obtained. Millions of records now seen. There is a massive attempted coverup not only by the Government in Holland but in every nation that has… pic.twitter.com/o2ZRd6pZks — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) April 16, 2024

«Wir dürfen nicht wissen, wie tödlich die Covid-Impfstoffe sind»

Der niederländische Europaabgeordnete Marcel de Graaff verweist darauf, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) in ihren Daten angeblich Nebenwirkungen von Impfstoffen verschwinden lässt.

Catherine Theilhet ist pensionierte Programmiererin der Pariser Stadtverwaltung. Sie liebt Zahlen und hat bereits in der Vergangenheit Berichte über die VAERS-Datenbank für Impfnebenwirkungen, die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) und die französische Zulassungsbehörde ANSM verfasst.

Nun hat sie entdeckt, dass auf der EMA-Datenbank zehntausende von Fällen von Nebenwirkungen in den neuesten Veröffentlichungen nicht mehr erscheinen. Ihre Arbeit wurde vor einigen Tagen im Artikel «Quand l’EMA fait disparaître les effets secondaires des vaccins» veröffentlicht.

Der grosse Cover-up von Impfschäden habe begonnen, stellt der Europaabgeordnete Marcel de Graaff (FVD) auf X, vormals Twitter, fest, in dem er sich auf Theilhet bezog.

«Wir dürfen nicht wissen, wie tödlich die Covid-Impfstoffe sind», fügt er seinem Post hinzu.

Ein Vergleich zwischen den Zahlen von 2021 bis 2023, die Theilhet aufbewahrt hatte, und den am 1. Januar 2024 veröffentlichten Zahlen zeigt, dass eine beträchtliche Anzahl von Fällen, die zuvor erfasst wurden, in den neuesten Veröffentlichungen nicht mehr vorhanden ist.

Die Europäische Arzneimittelagentur hat demnach zehntausende Fälle von Nebenwirkungen aus ihrer Datenbank entfernt.

Verschwunden sind: 2827 Fälle von Taubheit, 2282 Fälle von Blindheit, 14’969 Fälle von Myokarditis, 11’424 Fälle von Perikarditis, 7079 Thrombosen, 7295 Embolien, 10’566 Amenorrhöen, 11’541 Dysmenorrhöen, 4241 Todesfälle usw.

Als sie bei der EMA nach den verschwundenen (und manchmal wieder aufgetauchten) Fällen fragte, erhielt Theilhet die Antwort, dass eine Datenbank «lebendig» sei und Veränderungen normal seien.

Der Artikel schliesst mit der Vermutung, dass wir aufgrund der unvollständigen und möglicherweise manipulierten Datenlage nur die Spitze des Eisbergs sähen.

Drastischer Anstieg: So viele Rettungswagen wurden im vergangenen Jahr in Berlin wegen Herzproblemen und Schlaganfällen gerufen

Der Berliner Politiker Antonin Brousek wollte wissen, wie oft im Jahr 2023 in der deutschen Hauptstadt der Krankenwagen wegen Herzproblemen gerufen wird. Die Antwort: 52.182 Mal.

In allen Altersgruppen ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Bei den 31- bis 40-Jährigen stieg die Zahl der Patienten mit Herzproblemen um 71 Prozent. Auch ältere Menschen zwischen 81 und 90 Jahren sind häufiger betroffen: Wurde in dieser Gruppe in den Jahren vor Corona durchschnittlich 5.245 Mal ein Rettungswagen wegen Herzproblemen gerufen, waren es im vergangenen Jahr 10.127 Mal, also fast doppelt so viele.

Auffällig ist auch die Zunahme von Herzproblemen bei Kindern unter 10 Jahren, die sonst eher selten auftreten. Vor Corona wurde in dieser Gruppe durchschnittlich nur 118 Mal ein Krankenwagen wegen Herzproblemen gerufen, im vergangenen Jahr waren es mit 232 Einsätzen fast doppelt so viele.

Die Gesamtzahl stieg von durchschnittlich 33.392 vor Corona auf 52.182 im Jahr 2023, ein Plus von 56,3 Prozent, berichtet die Berliner Zeitung.

Auch viele junge Berliner erlitten einen Schlaganfall. Auch hier ist ein Anstieg in allen Altersgruppen zu verzeichnen. In der Gruppe der 11- bis 20-Jährigen musste der Corona-Rettungswagen durchschnittlich 66 Mal wegen eines Schlaganfalls gerufen werden, im Vorjahr waren es noch 155 Mal. Dies entspricht einer Steigerung von 135 Prozent. Auffällig ist, dass junge Menschen häufiger einen Schlaganfall erleiden.

Insgesamt musste der Rettungsdienst in Berlin im vergangenen Jahr 14.750 Mal wegen eines Schlaganfalls gerufen werden, vor Corona waren es durchschnittlich 10.278 Mal pro Jahr, eine Steigerung um 43,4 Prozent.

Die Berliner Feuerwehr kritisiert in einer Pressemitteilung, dass sich die Politik auch im Jahr 2024 nicht traut, den Elefanten im Raum, die sogenannte Corona-Impfung, als mögliche Ursache zu nennen.

Der Politiker Michael Kuhr diskutiert die Zahlen in einem Video in den sozialen Medien. Er betont, dass nicht die Kritiker, sondern die Politiker in der Regierung die Verschwörungstheoretiker, Weicheier und Lügner seien.

Hier eine Stellungnahme der FEUERWEHR-GEMEINSCHAFT zu einer Berliner Abgeordnetenhausanfrage, zu Einsatzsteigerungen im Rettungsdienst, bei Einsätzen mit akuten Schlaganfallsymptomen und Herzbeschwerden. Es wird von der Berliner Feuerwehr offiziell bestätigt, dass die… pic.twitter.com/X18mv5NUVu — Michael Kuhr (@MichaelKuhr) April 9, 2024

…

Quellen: PublicDomain/uncutnews.ch/transition-news.org am 19.04.2024