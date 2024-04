Dramatische Enthüllung finanzieller Turbulenzen: Hol Dir Dein Popcorn!

Teile die Wahrheit!

Das letzte Gefecht der Elite: Die Executive Orders 13818 und 13848 lösen eine Revolution der Rechenschaftspflicht aus

Für diejenigen, die es wagen zu behaupten, dass nichts passiert, sind die jüngsten Echos der Bankencrashs lauter als je zuvor. Aber es sind nicht nur die Banken;

Die Elite wirft ihre opulenten Anwesen ab, Berühmtheiten und Sportler liquidieren ihre millionenschweren Wohnsitze und Finanzgiganten zerfallen wie uralte Ruinen. Von amg-news.com

Die Gewitterwolken des Wandels sammeln sich bedrohlich am Horizont, und es ist Zeit, sich anzuschnallen, denn der Sturm ist da.

Dramatische Enthüllung finanzieller Turbulenzen: Es ist eine Szene direkt aus einem Hollywood-Blockbuster, nur dass dieses Mal die Realität real ist und die Verluste in Billionenhöhe liegen.

Das Geflüster über den wirtschaftlichen Zusammenbruch hat sich in ohrenbetäubendes Gebrüll verwandelt, als BlackRock, einst als unbesiegbarer Finanzgigant gefeiert, am Rande des Bankrotts steht. Ja, das hast du richtig gelesen.

BlackRock, der Koloss, der einst die Wall Street überragte, ist nun durch die Last seiner eigenen Fehltritte gefesselt. Und es ist nicht allein. (Banken schließen Hunderte von Filialen und entlassen Tausende, während sie sich auf einen finanziellen Zusammenbruch vorbereiten!)

Andere Finanzinstitute und Verwaltungsfirmen vergießen Billionen, ihre Elfenbeintürme zerfallen wie Sandburgen vor der Flut.

EO 13818 und EO13848: Enthüllung der Waffen der Massenstörung: Inmitten des Chaos tauchen zwei kryptische Akronyme als Vorboten des Wandels auf: EO 13818 und EO 13848.

Dabei handelt es sich nicht nur um zufällige Buchstabenfolgen; Es sind die geheimen Anweisungen, die Schockwellen durch die Korridore der Macht geschickt haben.

EO 13818 wurde am 12. März 2024 fertiggestellt und ist das sprichwörtliche Damoklesschwert, das über den Köpfen der Elite schwebt.

EO 13848 wurde zuletzt am 2. Februar 2024 aktualisiert und ist die Geheimwaffe, die den Kabalen Angst und Schrecken einjagt. Auch wenn die Einzelheiten weiterhin geheim bleiben, ist eines klar: Diese Durchführungsverordnungen sind die Munition im Arsenal derjenigen, die die fest verwurzelten Machtstrukturen abbauen wollen.

Das letzte Gefecht der Kabale: Zu lange hat die Kabale ihren Einfluss wie ein mittelalterlicher Despot ausgeübt, die Fäden aus dem Schatten gezogen und das Schicksal der Nationen manipuliert. Doch nun hat sich das Blatt gewendet und der Jäger ist zum Gejagten geworden.

Während EO 13818 und EO 13848 die Säulen ihrer Macht ins Visier nehmen, wird die Kabale an allen Fronten belagert. Vorbei sind die Zeiten der ungehemmten Straflosigkeit; Rechenschaftspflicht ist die neue Währung, und die Kassen der Kabale sind leer.

Der große Exodus der Elite: Stellen Sie sich Folgendes vor: Opulente Anwesen, der Stoff für Träume des Durchschnittssterblichen, liegen jetzt verlassen und verlassen da.

Die Rothschilds, der Inbegriff der alten Geldaristokratie, gehören zu den ersten, die aus dem sinkenden Schiff ihrer eigenen Schöpfung flohen. Aber sie sind nicht allein.

Von den Hollywood Hills bis zu den Villen in den Hamptons liquidiert die Elite ihr Vermögen in rasender Geschwindigkeit und versucht verzweifelt, die wenigen Überreste ihrer einst unantastbaren Imperien zu retten.

Es ist eine Massenflucht, wie sie die Welt noch nie gesehen hat, und sie geschieht direkt vor unseren Augen.

Das Dilemma der Berühmtheiten: In einer Welt, in der Exzesse die Norm sind, sind selbst die glitzernden Paläste der Reichen und Berühmten nicht immun gegen den Wind des Wandels.

Prominente und Sportler, die ein Leben voller Luxus und Extravaganz gewohnt sind, stehen nun vor einer existenziellen Abrechnung.

Die Villen, die einst ihren Status und Erfolg symbolisierten, sind jetzt Verbindlichkeiten, Albatrosse, die sie in einem Meer der Unsicherheit belasten.

Gezwungen, sich den harten Realitäten einer sich verändernden Landschaft zu stellen, schließen sich auch sie den Reihen der Vertriebenen an, deren goldene Käfige jetzt nichts weiter als vergoldete Gefängnisse sind.

Der Ripple-Effekt: Die Auswirkungen gehen jedoch weit über die geschlossenen Wohnanlagen der Elite hinaus. Während die Dominosteine ​​im Finanzwesen nach und nach fallen, sind die Auswirkungen für alle zu spüren. Arbeitsplätze verschwinden, Renten verschwinden und Träume zersplittern wie Glas.

Der Kollateralschaden ist unermesslich, sodass der normale Bürger die Scherben eines kaputten Systems aufsammeln muss. Es ist eine deutliche Erinnerung daran, dass im Spiel der Hochfinanz nicht nur die Spieler leiden; Es sind auch die Zuschauer.

Angesichts solcher Turbulenzen kann man sich leicht machtlos fühlen und sich den Launen des Schicksals ergeben. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Apathie; Jetzt ist die Zeit zum Handeln.

Egal, ob Sie ein Wall-Street-Tycoon oder ein Main-Street-Bewohner sind, das Schicksal unserer gemeinsamen Zukunft hängt in der Schwebe. Es ist an der Zeit, die Fesseln der Selbstgefälligkeit abzuwerfen und Verantwortung von denen einzufordern, die uns viel zu lange gefangen gehalten haben.

Der Sturm mag toben, aber gemeinsam können wir jeden Sturm überstehen und auf der anderen Seite gestärkt hervorgehen.

Während sich der Staub legt und die Echos des Umbruchs in der Erinnerung verblassen, bleibt eines völlig klar: Die alte Welt bricht zusammen und ein neuer Morgen zeichnet sich ab.

🚨BREAKING… GET YOUR POPCORN!🍿

FOR THOSE WHO SAY NOTHING’S HABBENING… REMEMBER THE BANK CRASHES (ONGOING),

THE ELITE SELLING THEIR ESTATES (ROTHSCHILDS),

CELEBRITIES AND ATHLETES SELLING THEIR MULTIMILLION DOLLAR HOMES,

BLACKROCK FILING FOR BANKRUPTCY,

HUGE FINANCIAL… pic.twitter.com/DPFk3M6tLK — SirOliverPollock (KAIZER) 😎 🧐 🤫 (@SirCensorLot) April 12, 2024

BREAKING…HOL DIR DEIN POPCORN!🍿

FÜR DIE, DIE SAGEN, NICHTS IST HABBENING… ERINNERN SIE SICH AN DIE BANK-Crashs (andauernd),

DIE ELITE VERKAUFT IHRE LANDSCHAFTEN (ROTHSCHILDS),

Prominente und Sportler, die ihre Häuser im Wert von mehreren Millionen Dollar verkaufen,

Blackrock meldet Insolvenz an,

Riesige Finanzinstitute und Verwaltungsfirmen verlieren Billionen …

JA, SIE WURDEN/WERDEN SANKTIONIERT!

🔥E.O. 13818 WURDE AM 12. MÄRZ 2024 FERTIGGESTELLT UND 🔥E.O.13848 WURDE LETZT AM FEBRUAR AKTUALISIERT. 2. 2024!

ES GIBT ANDERE… VIELE ANDERE…

ABER DIES SIND DIE BEIDEN, DIE WIR GENAU VERFOLGT HABEN UND DIE BEIDEN, DIE DER KABAL AM SCHÄDLICHSTEN SIND!

LASST UNS LOS LEGEN!!!

Klicke, um auf CFR-2023-title31-vol3-part584.pdf zuzugreifen

Die Tage unkontrollierter Macht und Privilegien sind gezählt und an ihrer Stelle erhebt sich das Versprechen einer gerechteren Welt. Schnappen Sie sich also Ihr Popcorn und schnallen Sie sich an, denn die Show ist noch lange nicht vorbei.

Der Vorhang für eine neue Ära des Wandels hat sich geöffnet, und jetzt ist es an der Zeit, unser eigenes Schicksal zu bestimmen.

PRAVDA TV bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 13.04.2024