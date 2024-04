Eindrücke aus der geistigen Welt: Es wird keinen 3. Weltkrieg geben und der deutschsprachige Raum scheint aus energetischer Sicht irgendwie besonders beschützt zu werden

Teile die Wahrheit!

Guten Tag,

dieser Beitrag ist ein sehr spezieller. Es geht um die mögliche künftige Entwicklung in den USA. Ich habe von der geistigen Welt einige Infos bekommen, die mich erschütterten und mich seitdem beschäftigen. Ich habe überlegt, ob ich die Infos veröffentlichen soll, denn sie könnten einige Leser und Leserinnen nicht nur beunruhigen, sondern sogar in Angst und in Panik versetzen. Von Egon Fischer

Ich kam aber zum Schluss, dass es besser ist, wenn ich die energetischen Hintergründe und die Infos aus der geistigen Welt veröffentliche. Denn sollten die Szenarien, die sich aus den Infos der geistigen Welt ergeben, tatsächlich manifestieren, dann werden die Massenmedien und leider auch viele freie Medien unzählige Schreckensmeldungen verbreiten.

Sollten sich die Szenarien manifestieren, dann wird es irgendwann in den USA und eventuell auch im Nahen Osten ziemlich grimm zugehen, aber es wird keinen dritten Weltkrieg geben und der deutschsprachige Raum ist nicht gefährdet.

Der Vergeltungsangriff des Iran auf Israel als Auslöser

Der Iran hat in der Nacht von Samstag, 13.4.2024, auf den Sonntag, 14.42024, einen Vergeltungsschlag gegen Israel durchgeführt. Die Welt hat gezittert, weil nicht abschätzbar war, wie Israel und deren wichtigster Verbündeter und Beschützer, die USA, darauf reagieren werden. Nach den Medienberichten hat der Präsident der USA den Regierungschef von Israel angerufen und diesem nahegelegt, dass Israel von einem Vergeltungsschlag auf den Iran Abstand nehmen soll. Israelische Vertreter haben aber mittlerweile öffentlich kundgetan, dass Israel eine Vergeltungsschlag gegen den Iran durchführen wird.

Als ich am Sonntag früh von dem iranischen Vergeltungsschlag erfuhr, habe ich die energetische Lage geprüft und ich hatte den Eindruck, dass die Lage kurzfristig nicht eskalieren wird. Die energetische Situation war aber so, dass ich keinerlei Infos über die mittel- und langfristige energetische Entwicklung bekam.

Als ich dann im Laufe des Sonntags aus den Medien erfuhr, dass sich der US Präsident eingeschaltet hat und Israel dazu aufgerufen hat, die Situation nicht weiter zu eskalieren, war ich daher nicht überrascht. Die von mir wahrgenommene energetische Situation war ja für die nächsten Tage nicht besorgniserregend.

Eine gewaltige energetische Explosion in den USA

Am Montag abends (15.4.2024) habe ich mir einen Podcast angehört. Plötzlich drängte sich eine Vision vor und ich sehe über den USA eine riesige Explosion. Mehrere sehr große Feuerringe entstanden auf dem Boden und erhoben sich in die Luft. (Eindrücke aus der geistigen Welt: Das fahle Licht, Schattentänze und die dunkle Nacht der Seele)

Die Vision hat sich in mir richtig aufgedrängt, was bei mir sehr unüblich ist, wenn ich mit anderen Dingen beschäftigt bin. (Neues aus der geistigen Welt: Hochsensible und feinfühlige Menschen werden vermehrt von destruktiven Gedanken und Gefühlen geplagt.)

Später habe ich bei meinen geistigen Kollegen nachgefragt: Was bedeutet das? Ich habe keine Antwort bekommen.

Ich habe die Vision auf mich wirken lassen und bin zur Meinung gelangt, dass es zwischen den Vergeltungsschlag des Irans und der Vision irgendeinen Zusammenhang gibt. Aber aus der geistigen Welt bekam ich dazu keine weiteren Infos. Ich vermute, dass am 14.4.2024 und/oder am 15.4.2024 in den USA irgend jemand ein wichtige und weitreichende Entscheidung getroffen hat, die ganz schnell eine für die USA sehr negative energetische Entwicklung auslöste. Aus geistiger Sicht haben die USA am 14.4.2024 oder am 15.4.2024 energetischen Selbstmord begangen.

Sie müssen den Krieg Israel – Iran ankündigen

In den alternativen Kreisen hat man schon seit langer Zeit festgestellt, dass wichtige Ereignisse immer irgendwie vorher angekündigt werden. Aus geistiger und energetischer Sicht ist das notwendig. Am 16.4.2024 habe ich am frühen Morgen in Telegram einen Beitrag auf dem Chanal von Brian Berletic („Brian Berletic’s New Atlas Channel“ gefunden, der mich erschreckt und bestürzt gemacht hat.

Den englischen Text habe ich relativ frei übersetzt:

„US-Plan, Israel zu benutzen, um einen Krieg mit dem Iran zu provozieren, funktioniert nur, wenn die Welt überzeugt ist, dass die USA „versucht haben, Israel zu stoppen“

Die US-Politik zur Eindämmung des Regimewechsels im Iran zielt darauf ab, einen Krieg gegen den Iran zu provozieren, in den sich die USA nur widerwillig einmischen wollen

Es gibt ein ganzes Kapitel im Brookings Institution Paper „Which Path to Persia?“ mit dem Titel „Leave it to Bibi“ (Lass es Bibi tun; Bibi = Benjamin Netanyahu) überschrieben – ein Plan, der nur funktioniert, wenn die USA die Welt davon überzeugen können, dass sie nichts mit Israels Angriff auf den Iran zu tun haben

In Wirklichkeit werden die USA einen israelischen Angriff ermutigt und ermöglicht haben, während sie sich im Stillen darauf vorbereitet haben, danach einzugreifen

Aktuelle Versuche, den Anschein zu erwecken, Israel zu einer „Deeskalation“ zu überreden, sind ein Pfeiler dieser Politik, die darauf abzielt, einen Stellvertreterkrieg zu provozieren, statt einen Krieg zu verhindern

Am 16.4.2024 hat Brian Berletic auf seinem Youtube-Kanal „The New Atlas“ das Video The 2009 US Policy Paper that Laid out Future Israel-Iran War veröffentlicht, in dem er nochmals genauer auf den US Plan eingeht, wie die USA Israel zu einem Angriff auf den Iran verführen wird, wobei es für den Rest der Welt so aussehen soll, dass die USA ja dagegen seien und damit als „Unschuldige“ wahrgenommen werden.

In der Video-Beschreibung hat Brian Berletic auch den Link zum Paper angegeben:

Brookings Institution – Which Path to Persia? Options for a New American Strategy Toward Iran (PDF, 2009):

Brian Berletic hat auch auf Telegram einen Beitrag mit einem Link auf das schon erwähnte Youtube-Video veröffentlicht und dazu folgenden Text geschrieben (der Text ist in englisch, ich habe ihn frei übersetzt):

Während die USA versuchen, die wiederholten israelischen Provokationen plausibel zu leugnen, ermöglichen die USA damit letztlich die israelische Aggression

Hinweise, dass Washington versucht, eine Eskalation zu vermeiden, stehen im Widerspruch zu den Versuchen der USA, die Rechenschaftspflicht für Israel im UN-Sicherheitsrat zu blockieren

Iran ist eindeutig in eine Falle getappt; es bleibt abzuwarten, ob der Iran darauf vorbereitet war oder ob der Iran sich schwerwiegend verkalkuliert hat

Ich habe einige Kapitel des Dokuments „The 2009 US Policy Paper that Laid out Future Israel-Iran War” gelesen und war danach ziemlich fertig.

Am Ende dieses Beitrages habe ich ein paar Seiten aus dem Dokument eingefügt.

In dem Dokument ist fast genau der bisherige Verlauf des Iran – Israel Konfliktes beschrieben. Und sollten sich das Geschehen so weitergehen, wie es im Dokument beschrieben wird, dann wird es im Nahen Osten zu einer Eskalation kommen, die aber sehr negative Auswirkungen auf die USA haben wird.

Die Würfel für die USA sind gefallen

Am Dienstag, 16.4.2024, vormittags habe ich einige erschütternde Infos aus der geistigen Welt bekommen. Die Infos aus der geistigen Welt lauteten:

“Es werden viele Menschen sterben. Es wird einen Aufschrei in den USA geben.”

Ich fragte: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies passiert.

Antwort aus der geistigen Welt: Gegenwärtig 70 bis 80 %

Ich habe dann geprüft, ob ich für die USA noch andere Zeitlinien wahrnehmen kann. Ich kann noch zwei weitere Zeitlinien wahrnehmen. Eine mit ca. 10 % Wahrscheinlichkeit, die ist aber noch viel schlimmer. In dieser Zeitlinie nehme ich ein ganz großes Chaos und extreme Angst und Panik in der Bevölkerung der USA war.

Eine weitere Zeitlinie hat eine Manifestationswahrscheinlichkeit von 5 – 10 %. Da sehe ich heftigste politische Turbulenzen. Ich habe den Eindruck, dass die politische Situation völlig außer Rand und Band geraten ist und eine politische Segregation die Folge ist.

Kurze Zeit später habe ich noch weitere Infos aus der geistigen Welt bekommen: „Die Würfel für die USA sind gefallen. Sie haben endgültig die letzte friedliche Option verworfen. Von nun an ist nur mehr die Frage, wieviele Tote es in den USA geben wird.“

Nach den Infos aus der geistigen Welt wird es also in den nächsten Monaten bzw. Jahren viele Tote in den USA und eventuell im Nahen Osten einige tote US-Soldaten geben. Große Teile der Bevölkerung werden in Angst und Panik verfallen.

Ich habe dann nachgefragt, in welchem Zeitraum sich die Ereignisse in den USA entfalten werden. Die Antwort war: Der Zeitraum steht noch nicht fest. Es kann in einigen Monaten aber auch erst 2025 oder in den Folgejahren beginnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich das Geschehen bis 2027/2028 entfaltet.

Feuerströme fließen Richtung USA

Am 17.4.2024, als ich wieder die energetische Situation der USA analysierte, bemerkte ich, dass aus aller Welt riesige energetische Feuerströme Richtung USA fließen. Diese Feuerströme wirkten sehr zerstörerisch. Als ich die Feuerströme sah, wurde mir im Solarplexus ganz mulmig und ich dachte mir: Oh Gott, das darf nicht sein. Wenn sich diese Energien in den USA manifestieren, bleibt von den USA nicht mehr viel übrig.

Ich wollte von den Kollegen wissen, was da gerade passiert. Die Kollegen erklärten mir: Es gibt einen Zusammenhang zwischen den zerstörerischen Energien, die sich in nächster Zeit in den USA manifestieren werden, und den energetischen Ereignissen bei der letzten Sonnenfinsternis (im Weiteren kurz SoFi). Bei der SoFi wurden sehr starke destruktive Energien freigesetzt und diese werden jetzt Richtung USA fließen und sich dort manifestieren.

Man wollte die destrukiven Energie wo anders hinlenken. Aber die Intention war schwächer als die Resonanz. Nach dem Vergeltungsangriff des Iran auf Israel sind in den USA sehr destruktive Dinge passiert und es hat sich ein starkes, destruktives Energiefeld aufgebaut. Die bei der SoFi freigesetzte destruktiven Energien werden jetzt nach dem Resonanzprinzip und dem Gesetz der Anziehung in den USA wirksam.

Die Richtung /Intention des Energiefeldes, dass nach dem Vergeltungsangriff des Iran auf Israel in den USA entstanden ist, ist im Vergleich zu dem destruktiven Energiefeld, das bei der SoFi aufgebaut wurde, viel zu schwach. Das heißt, man wollte die bei der SoFi freigesetzte negative Energie wo anders hinlenken. Aber sie haben die Kontrolle über das Energiefeld verloren und jetzt fließt die Energie Richtung USA und wird sich dort manifestieren.

Darum gibt es aus heutiger Sicht kein Entkommen mehr. In den USA wird sich das sehr destruktive Energiefeld „entladen“ bzw. manifestieren.

Fragen an die Kollegen und ihre Antworten

Ich habe dann ein längeres Gespräch mit den Kollegen geführt, dass ich in Form von Frage und Antwort sinngemäß wiedergebe. Ich stellte den Kollegen eine Frage und die Kollegen antworteten mir:

Frage: Was passiert bzw. welche Auswirkung hätte es, wenn die USA eine Eskalation im Nahen Osten verhindern würden.

Antwort: Dann würde sich das Ausmaß der Zerstörung verringern, aber das destruktive Energiefeld existiert bereits und ist sehr mächtig. Es gibt kein zurück mehr.

Frage: Gibt es noch irgendeine Möglichkeit, dass destruktive Energiefeld über den USA aufzulösen.

Antwort: Nur durch ein Wunder. Aber das Zerstörungsausmaß könnte noch drastisch reduziert werden. Aber dazu müssten viele US Eliten und sehr viele Bewohner der USA sehr schnell ihre Gesinnung ändern, was aus heutiger Sicht sehr unwahrscheinlich ist.

Frage: Was ist nach dem Vergeltungsangriff des Iran auf Israel in den USA passiert, dass so ein negatives Informationsfeld in den USA entstanden ist.

Antwort: Du würdest es nicht verstehen und es ist besser, du weißt es nicht.

Ich habe noch eine Reihe von Fragen gestellt und wollte ausloten, ob es noch irgendeine Möglichkeit gibt, die Manifestation dieses extrem destruktiven Energiefeldes abzuwenden. Ich fragte auch, was wäre, wenn sehr viele Menschen aus anderen Ländern Licht und Liebe in die USA schicken würden.

Die Antwort war immer: Es ist zu spät. Licht und Liebe wirkt mittel- und langfristig und führt in den meisten Fällen zu einem langsamen Lernprozess.

Aber bis die durch Licht und Liebe in den USA bewirkte Erkenntnis so groß ist, dass es eine größere Auswirkung auf das Energiefeld hat, würde der Zerstörungsprozess schon sehr weit fortgeschritten sein. Eine größere Hilfe wäre, wenn die in den USA handelnden Menschen und viele Bewohner der USA bewusster werden würden und sie dadurch erkennen, was sie mit ihren Energien und Entscheidungen auslösen und bewirken.

Bei einem ausreichend großen Bewusstseinsgrad würde ein großer Teil der zerstörerischen Energien umgelenkt werden können und das Ausmaß an Leid und die Anzahl an Todesopfern würde sich in der Folge stark reduzieren. Jede Energie sucht sich auf Dauer eine Form. Das energetische Feld ist aus heutiger Sicht zu stark, als dass es von den Menschen völlig aufgelöst werden kann. Also muss es sich irgendwie manifestieren. Die Manifestationsform steht gegenwärtig noch nicht fest.

Frage: Würde es also helfen, wenn man Bewusstsein in die USA schickt?

Antwort: Man kann das Bewusstsein eines anderen Menschen nicht erhöhen. Das muss der andere selbst machen. Aber man kann natürlich „Bewusstseins-Energie“ anbieten. Ob der andere das Angebot annimmt und selbst bewusster wird, entscheidet der andere und nicht derjenige, der das „Bewusstseins-Angebot“ macht. Man kann nicht andere gegen deren Willen retten. Auch nicht mit Bewusstsein.

Der Manifestationsprozess hat bereits begonnen

Heute, am 18.4.2024, habe ich nochmals die energetische Situation der USA analysiert. Auf einer hohen energetischen Ebene sehe ich eine sehr destruktive energetische Schicht. Von dieser Schicht aus haben sich einige energetische Säulen bis zum Boden gebildet. Das heißt, die destruktive energetische Schicht ist teilweise schon mit der „irdischen“ Ebene in Kontakt gegangen.

In anderen Worten: Die erste Phase eines Manifestationsprozesses, die “Erdungsphase”, hat schon begonnen. Daraus kann man aber nicht ableiten, wann die Hauptphase der Manifestation beginnt. Das kann unter Umständen noch Jahre dauern. Unter der destruktiven energetischen Schicht sehe ich zwei weitere Energiefelder. In einem früheren Beitrag habe ich geschrieben, dass sich das energetische Feld der USA in zwei Felder gespaltet hat. Eines der beiden Feld hat eine fahle gelbe Farbe, das andere Feld eine leicht bläuliche. Diese bläuliche Farbe ist eine energetische Farbe und hat nichts zu tun mit der Parteifarbe der Demokarten. Das bläuliche Energiefeld sehe ich rechts vom gelben Feld und es ist auch etwas größer als das gelbe.

Ich habe heute den geistigen Kollegen noch einige Fragen gestellt. Ich habe aber leider keinen konkreten Antworten bekommen. Sie sagten mir nur, dass ich in nächster Zeit keine weiteren Infos zu den USA bekommen werde.

Meine Interpretation des Geschehens

Im Folgenden werde ich meine persönliche Einschätzung und Interpretation der künftigen Entwicklung darlegen. Aufgrund der mir gegenwärtig verfügbaren Infos gibt es zwei „Bühnen“. Eine Bühne ist der Nahe Osten und die zweite Bühne ist die USA.

Die „Nahe Osten“-Bühne

Im Nahen Osten wird Israel höchst wahrscheinlich einen Vergeltungsschlag gegen den Iran durchführen. Das kann ein „kleiner“ oder ein „großer“ Schlag werden. Je nachdem wird der Iran von einer Reaktion Abstand nehmen oder nochmals einen Gegenschlag gegen Israel durchführen. Sollte die Situation eskalieren und die USA auf Seite Israels eingreifen, wird es im Nahen Osten tote US Soldaten geben. Dies ist eine Info aus der geistigen Welt. Aber die geistige Welt hat nicht gesagt, dass es dazu kommen muss. Es kann sich so entwickeln.

Die „USA“-Bühne

Nach den Infos aus der geistigen Welt wird sich in den USA ein sehr zerstörerisches Energiefeld manifestieren, egal was im Nahen Osten passiert. Die Kollegen merkten nur an, sollte es im Nahen Osten eskalieren, so würde sich die Manifestation des zerstörerischen Energiefeldes beschleunigen.

Schon früher haben die geistigen Kollegen gesagt, dass sich die USA „auflösen“ und langfristig geopolitisch, wirtschaftlich und militärisch bedeutungslos werden. Aber bis zuletzt habe ich keine Info aus der geistigen Welt bekommen, dass die USA durch den Auflösungsprozess im engeren Sinn (also „materiell“ oder ähnlich) zerstört wird. Es wäre also möglich gewesen, dass sich nur politisch etwas ändert (also zum Beispiel einige Bundesstaaten aus den USA „austreten“). Das hätte natürlich wirtschaftliche und sonstige Auswirkungen.

Aber es hätte nicht zu einer größeren „materiellen“ Zerstörung geführt. Nach den letzten Infos kommt jetzt aber ein zusätzlicher Faktor dazu: Aus heutiger (energetischer) Sicht wird der Auflösungsprozess sehr zerstörerisch werden. Wie sich die Zerstörung konkret manifestiert, ist gegenwärtig noch völlig unklar. Es können große Naturkatastrophen sein, es kann ein Bürgerkrieg sein oder es kann eine gewaltige Hyperinflation und ein totaler Zusammenbruch der Wirtschaft sein, die zu Hungersnot und Mad Max-Verhältnissen mit vielen Toten führen.

Ich vermute, dass es im Laufe des Zerstörungsprozesses zu mehreren sehr unterschiedlichen Ereignissen kommen wird. Beispielsweise größere Naturkatastrophen, ein sehr großer wirtschaftlicher Einbruch und große politische Turbulenzen mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Ich habe das Energiefeld der USA dahingehend analysiert, ob im Laufe des Zerstörungsprozesses eine militärische Auseinandersetzung in den USA passieren könnte. Ich habe keine Indikatoren gefunden, dass irgend ein anderes Land oder eine andere Macht die USA in Nordamerika militärisch angreifen.

Die Zeichen an der Wand – Es hat sich schon lange abgezeichnet

Bereits 2014 hatte ich eine Vision, in der ich das Totemtier der USA, das ist ein Weißkopfseeadler, auf einem Felsen sitzend gesehen habe. Ich war mir damals aber nicht sicher, ob der Vogel, den ich in der Vision sah, ein Weißkopfseeadler war. In einem Forum habe ich diese Vision beschrieben. Im damaligen Beitrag schrieb ich: … Vermutlich, weil der Adler fast keine Federn mehr hat und ziemlich krank wirkend auf einem Felsen sitzt. Und die Empfehlung der geistigen Welt war damals: Der Adler sollte raschest auf eine Intensivstation gebracht werden, bevor er vom Felsen runterfällt.

2023 habe ich weitere Infos aus der geistigen Welt bekomme, zum Beispiel:

Die USA haben mehrmals eine rote Linie überschritten, sie wird sich auflösen.

Die USA wird geopolitisch bedeutungslos und nicht mehr ernstgenommen werden.

In diesem Jahr, also 2024, ging es dann weiter:

Das energetische Feld der USA hat sich geteilt. Über den USA gibt es nun zwei getrennte energetische Felder.

In meinem Beitrag vom 7. Jänner 2024 „2024: Der Feuerkreis, die Übersterblichkeit und die Rettung“ habe ich geschrieben (Hervorhebung durch mich):

“Die Situation im Nahen Osten scheint sich nicht zu entspannen. Ganz im Gegenteil. Die Spannungen wachsen und manche Experten befürchten, dass sich der Konflikt ausweitet. Ich habe dazu die Meinung meiner geistigen Kollegen eingeholt. Die meinten kurz und bündig: Die USA und Israel tanzen gemeinsam in den Abgrund.”

Aus heutiger Sicht ist die USA energetisch in den letzten Tagen den Abgrund hinuntergefallen. Energetisch gesehen ist das Kind bereits in den Brunnen gestürzt und verstorben. Und wann immer ich die geistigen Kollegen frage, ob es noch ein anderes Szenario gibt, heißt es: Es ist zu spät. Die Würfel sind gefallen.

Die energetischen Hintergründe des Selbstzerstörungsprozesses der USA

Für viele Leserinnen und Leser ist es vermutlich völlig unverständlich, dass ich aus der geistigen Welt keine Infos dazu bekomme, wann und wie sich der Selbstzerstörungsprozess der USA weiterentwickelt. Wenn man sich jedoch genauer mit den energetischen „Mechanismen“ beschäftigt, kann es gar nicht anders sein. Ich bekomme aus der geistigen Welt gegenwärtig keine Detailinformationen, weil auch die geistige Welt noch nicht weiß, wie der Prozess sich letztlich auf der 3D-Ebene entfaltet.

In mehreren weiteren Beiträgen werde ich die energetischen Hintergründe der Selbstzerstörungsprozesse der USA und von Deutschland beschreiben. Diese Beiträge werde ich im kostenpflichtigen Blog „Nur hellsichtig – nicht irr“ veröffentlichen. Den ersten Beitrag mit dem Titel „Der Selbstzerstörungsprozess der USA: Eine energetische Analyse“ werde ich voraussichtlich Ende dieser Woche publizieren.

Die Auswirkungen auf Europa und den deutschsprachigen Raum

Sollten sich die Szenarien manifestieren, so würden sich die Auswirkungen im deutschsprachigen Raum auf wirtschaftliche und politische Aspekte beschränken. Wenn es im Nahen Osten eskaliert oder in den USA steil bergab geht, so würden vermutlich die Ölpreise und vermutlich auch die Preise für eine Reihe anderer Artikel (insbesondere Lebensmittel) steigen. Da es vermutlich auch Störungen bei den Lieferketten geben wird, kann es bei unterschiedlichen Produkten zu vorübergehenden Engpässen kommen.

Da der Euro stark vom Dollar abhängt, würde eine größere katastrophale Entwicklung in den USA auch währungstechnisch Auswirkungen auf Europa haben. Aber der deutschsprachige Raum würde nicht in irgend welche militärischen oder sonstigen Konflikte involviert werden. Weiters ist zu beachten, dass ich aus der geistigen Welt KEINE zeitlichen Angaben bekommen habe.

Ich habe in diesem Beitrag erwähnt, dass die energetische Situation der USA bereits 2014 (also vor ca. 10 Jahren !!!) höchst bedenklich war, aber bisher hat sich noch nicht sehr viel manifestiert. Was jetzt neu ist, ist, dass nach den Infos der geistigen Welt irgendwann in der Zukunt sich in den USA ein Zerstörungsprozess maniestieren wird, der nicht mehr abwendbar ist. Meine geistigen Kollegen haben mehrfach betont: Für die USA ist es jetzt zu spät. Sie hatten ihre Chance und sie haben sie nicht genutzt.

Wer zu Angst- und Panikgedanken oder Rettungsimpulsen neigt, möge bitte auf dem Blog “Erkenntnisse von der Couch” der Psychologin und Psychotherapeutin Brigitte Fuchs die Beiträge “Keine Horrorfilme bei Angst” und “Wir können niemanden retten” durchlesen. Ich habe diese Beiträge schon in einem meiner früheren Beiträge verlinkt. Da aber seit dem viele neue Leser zu meinem Blog gefunden haben, erwähne ich sie nochmals.

Egal, wie sich die Sache im Nahen Osten weiterentwickelt. Sollte es eskalieren, werden sicher wieder viele Schreckensmeldungen verbreitet werden, nicht nur in den Massenmedien, sondern vermutlich auch in zahlreichen “alternativen” Medien. Bitte bleibt in eurer Mitte. Bleibt ruhig.

Es wird keinen dritten Weltkrieg geben und der deutschsprachige Raum scheint aus energetischer Sicht irgendwie besonders beschützt zu werden. Eine Eskalation im Nahen Osten könnte auf Frankreich und das Vereinigte Königsreich durchaus gröbere Auswirkungen haben. Aber auch da kann ich gegenwärtig im Zusammenhang mit den Nahen Osten keine militärischen Auseinandersetzungen wahrnehmen. Vor langem haben die geistigen Kollegen schon angemerkt, dass sich auch Frankreich und das Vereinigte Königsreich auflösen werden.

Aber bis dahin dürften noch einige Jahr vergehen. Vor zwei Tagen haben meine geistigen Kollegen zu Macron eine interessante Anmerkung gemacht: “Er ist der Totengräber Frankreichs”. Energetisch gesehen sind die Kollateralschäden, die Frankreich durch den Ukrainkonflikt erleiden wird, größer als die Auswirkungen beim Nahost-Konflikt.

Bis zum nächsten Beitrag wünsche ich allen alles Gute und – egal was passiert – bleibt immer im Auge des Zyklons.

Beste Grüße

Egon Fischer alias eFisch

