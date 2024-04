Endzeit-News ➤ Russland warnt Bevölkerung: Steht Irans Krieg mit Israel kurz bevor? (Video)

Teile die Wahrheit!

Angesichts eines möglichen Vergeltungsschlags des Irans gegen Israel verstärken die USA ihre Militärpräsenz in der Region. Russland und viele andere Länder warnen ihre Bürger vor Reisen in den Nahen Osten.

Laut US Medienberichten gehen die USA und ihre Verbündeten davon aus, dass ein Angriff auf Israel unmittelbar bevorsteht. Der Krieg in Gaza tobt seit mehr als 100 Tagen. Worum es wirklich im Krieg in Gaza geht, erfahren Sie in einem Bericht von Frank Schwede

Die Kämpfe in Gaza halten seit nunmehr 100 Tagen an. Am 7. Oktober 2023 überfiel die Tarnorganisation Hamas Israel. Die Region ist zu einem Pulverfass geworden. Nach dem Angriff Israels auf die Iranische Botschaft in Syrien droht nun die Lage zu eskalieren.

Das Wall Street Journal zitiert Quellen, wonach die israelische Regierung stündlich mit einem Angriff des Irans rechnet. Die Hafenstadt Haifa im Norden des Landes könnte das erste Ziel eines Gegenschlags werden.

Was sind die wahren Gründe für den Hass zwischen Israel und Palästina? Werfen wir zunächst einen Blick auf die aktuelle Lage.

Der US Sender CBS berichtet, dass der Iran möglicherweise mehr als hundert Drohnen und Dutzende von Raketen einsetzt, um militärische Ziele innerhalb Israels zu zerstören.

Die Mullahs drohen bereits seit Tagen schon mit massiver Vergeltung für einen mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgebäude in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Unter den Toten waren zwei Generäle der iranischen Revolutionsgarde sowie fünf weitere Mitglieder der Elitetruppe. (Israel baut einen Altar für das Opfer der roten Färse, um die biblische Endzeitprophezeiung zu erfüllen (Video))

Israel müsse dafür bestraft werden, erklärte Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei. Sowohl der Iran als auch die Hamas haben die Vernichtung Israels als oberstes Ziel ausgegeben.

Die US Streitkräfte, vor allem die im Persischen Golf stationierte 5. US-Flotte, würden im Falle eines Raketen- oder Drohnenangriffs Israel direkt unterstützen, heißt es aus Washington.

Das würde bedeuten, dass die US-Kriegsschiffe Ziele im Iran mit Marschflugkörpern angreifen würden, was einen Flächenbrand in der Nahostregion zur Folge haben könnte.

Bereits in der Nacht zu Freitag meldete die halbstaatliche Agentur Mehr unter Berufung auf das iranische Verteidigungsministerium die Einstellung des gesamten Flugverkehrs über der iranischen Hauptstadt Teheran ab Mitternacht (Ortszeit).

Die Menschen rechnen mit dem Schlimmsten

Als Grund wurden auf der Plattform X militärische Übungen genannt. Kurz darauf löschte die iranische Nachrichtenagentur die Meldung und dementierte sie. Stand möglicherweise ein Angriff auf Israel bereits da schon unmittelbar bevor, oder war es nur ein Art Generalprobelauf?

Die Menschen in Israel rechnen mit dem Schlimmsten. Viele decken sich seit Tagen schon mit Wasser und Nahrungsmitteln ein. Andere wieder bleiben erstaunlich gelassen. Sie sagen, sie seien kriegserfahren und wüssten, was im Ernstfall zu tun sei.

Das russische Außenministerium rät seinen Bürgerinnen und Bürgern von Reisen in den Nahen Osten ab. Die Warnung gilt nicht nur für Israel, sondern auch für den Libanon und die Palästinenser-Gebiete, teilte das Ministerium mit.

Unterdessen hat auch das Auswärtige Amt in Berlin alle deutschen Staatsangehörigen im Iran aufgefordert, das Land zu verlassen Zugleich warnt es vor Reisen in die Region.

Demnach kann sich die Sicherheitslage schnell und ohne Vorwarnung verschlechtern, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass von einer Eskalation der Lage auch Luft- Land- und Seetransportwege betroffen sein könnten.

Die Sorge ist nicht unbegründet, weil auch der Libanon, wo die Hisbollah angeblich über 130.000 Raketen verfügt, betroffen wäre, vermutlich aber auch Syrien, der Irak, Bahrain und die gesamten Arabischen Emirate.

Kaum jemand kennt die wahren Hintergründe für den sich immer weiter verschärfenden Konflikt in der Nahostregion. Die Gründe sind schließlich nicht Thema in den Nachrichten. Politikern im Land sind sie sehr wohl bekannt. Es ist in Wahrheit ein religiös geprägt Krieg, der sich offenbar mehr und mehr zu einem weltweiten Flächenbrand entwickelt.

Beobachter sprechen davon, dass die Opferung einer roten Färse (Kuh) unmittelbar bevorsteht. Was das zu bedeuten hat, ist nur in religiös Kreisen bekannt.

Das in Jerusalem ansässige als extremistisch bezeichnete Temple Institute sowie christliche Zionisten planen die Wieder-Errichtung des 3. Tempels – und zwar an seinem ursprünglichen Platz.

Dazu müssten die islamischen Stätten, die Al-Aksa-Moschee und der Felsendom, versetzt oder zerstört werden. Der Felsendom und die Moschee befinden sich nämlich auf dem Jerusalemer Tempelberg, dort, wo in altjüdischer Zeit der Tempel König Salomons gestanden haben soll.

Seit der muslimischen Eroberung ist dieser Bezirk, arabisch Haram al-Scharif“, nach der Wallfahrtsmoschee in Mekka und der Grabmoschee Mohammeds in Medina die drittwichtigste Kultstätte des Islams.

Der erste Tempel wurde von König Salomon um 950 vor Christus errichtet. Den zweiten Tempel des Herodes zerstörten die Römer im Jahr 70 nach Christus, ein geplanter dritter Tempel an seinem ursprünglichen Platz ist schon seit langem in Planung.

Warten auf den Messias

Voraussetzung für die Widererrichtung des Tempels ist nach Vorstellung des Temple Institutes das Opfer einer roten Kuh ohne Fehler oder Makel, die nie unter einem Joch gestanden hat – so lautet die Bestimmung im 4. Buch Moses.

Das Tier soll auf einem weißen Opferaltar und mit direktem Blick auf den Tempelberg geopfert werden. Mehrfach schon waren in den vergangenen Jahren entsprechende Kühe gezüchtet oder ausgesucht worden – bisher offenbar ohne Erfolg.

Jetzt wurde bekannt, dass entsprechende Tiere in Texas gezüchtet und nach Israel gebracht wurden. Dort warten sie nun auf ihre Opferung, um einen Priester für einen neuen Tempel zu reinigen.

Ist das der tatsächliche Grund für den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023? In einer kaum beachteten Rede zum 100. Tag es Krieges nannte Hamas-Sprecher Abu Ubaida als Motiv für den Überfall seiner Organisation unter anderem auch, dass die Juden rote Kühe ins Land gebracht hätten und somit einen jüdischen Tempel auf dem muslimischen Tempelberg errichten wollten.

Tatsache ist, dass der Bau des dritten Tempels den israelisch-palästinensischen Konflikt zu einem religiösen Weltkonflikt ausweiten würde. Nach den Vorstellungen des Temple Institutes und den christlichen Zionisten wird der dritte Tempel von Jerusalem durch den Antichristen entweiht, bevor der Messias kommen kann.

Sollte also Kürze im Zuge des Krieges die Al-Aksa-Moschee auf dem Tempelberg „zufällig“ zerstört werden, käme das den zionistischen Kräften im Land nur gelegen und dem Bau des dritten Tempels stünde nichts mehr im Weg.

Welche Folge das für die Welt hat, steht freilich auf einem anderen Blatt Papier. Im schlimmsten Fall wäre der Bau des dritten Tempels die Eintrittskarte in den dritten Weltkrieg.

👉Einige glauben tatsächlich immer noch, dass kurz vor dem 8. April, am 8. April und nach dem 8. April nichts historisches oder prophetisches geschehen sei. Einige scheinen sich leider in einem geistigen Winterschlaf zu befinden.

Das erinnert mich an die Aussge von Polizisten, die zu den Schaulustigen sagen: „Hier gibt es nichts zu sehen“,‘ während alle, die ihre Augen auf haben, sehr wohl sehen können, dass sehr viel geschieht. Viele Christen erkennen weder, dass die Gebote Gottes auch Christen halten müssen, noch erkennen sie die Zeichen der Zeit. Armes Christentum🧑🏻‍🦯🙈

📖Matthäus 16: 3 „Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht!“

Iran-Angriff auf Israel hat begonnen

Die israelische Armee teilte am Samstagabend mit, dass der Angriff des Iran auf Israel begonnen hat. Zuvor hatten israelische und amerikanische Medien darüber berichtet. Demnach hat das Mullah-Regime mehr als 50 Drohnen in Richtung Israel abgefeuert. Irans Staatsmedien bestätigten den Angriff.

Der Drohnen-Schwarm soll erst in einigen Stunden den israelischen Luftraum erreichen. Laut „Jerusalem Post“ benötigen die abgefeuerten Drohnen rund neun Stunden, bis sie israelischen Luftraum erreichen. Israelische Luftverteidigungssysteme und F-35-Flugzeuge sind in der Lage, die Drohnen abzufangen. Der Luftraum solle von 00:30 Uhr Ortszeit (Samstag 23.30 MEZ) geschlossen werden.

Auch die US-Regierung hat den Beginn eines iranischen Luftangriffs gegen Israel bestätigt. US-Präsident Joe Biden (80) werde fortlaufend über die Lage informiert und werde sich am Samstagnachmittag mit seinem Sicherheitsteam im Weißen Haus zu Beratungen treffen, teilte eine Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrats mit.

Dem Sprecher der israelischen Armee zufolge werden die Alarmsirenen nur ertönen, wenn die Drohnen in den israelischen Luftraum eindringen. Er betonte, dass die Armee daran arbeiten werde, die Ziele so früh wie möglich abzufangen.

Möglich ist, dass der Iran und seine verbündeten Terror-Organisationen (z.B. Hisbollah im Libanon) es nicht bei Drohnen belassen. So könnten später auch Raketen auf Israel abgefeuert werden, um zeitgleich zu den Drohnen Israel zu erreichen und so die israelische Luftabwehr zu überfordern.

Die Raketen könnten direkt aus dem Iran abgefeuert werden, was einer massiven Eskalation gleichkäme. Eine weitere Möglichkeit ist, dass der Iran es bei Drohnenangriffen belässt und die Raketenangriffe seinen Terror-Verbündeten überlässt.

Das heißt: Israel könnte nicht nur aus dem Iran, sondern auch aus Syrien, dem Irak oder dem Libanon angriffen werden. Womöglich sogar aus all diesen Ländern.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 13.04.2024