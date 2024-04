Ergebnisse zur Sonnenfinsternis: mit enormem POTENTIAL für uns alle! (Videos)

Teile die Wahrheit!

Noch in der Antike und im Mittelalter versetzten Sonnenfinsternisse die Menschen in Angst und Schrecken und brachten viele Mythen und Legenden hervor.

Eine Sonnenfinsternis ist aber nicht nur ein astronomisches Ereignis, sondern vor allem ein spirituelles. Warum das so ist, das verraten Biophysiker Dieter Broers und die Künstlerin, Autorin und YouTuberin Sonja Ariel von Staden. Von Frank Schwede.

Sonnenfinsternisse werden noch heute in vielen Kulturen mit Dämonen und dunklen Wesenheiten in Verbindung gebracht. Viele Völker rufen zu diesem besonderen Ereignis Gottheiten an, um sie zu vertreiben, Satanisten um sie hereinzuholen.

Tatsache ist, dass Finsternisse, egal ob Sonnen- oder Mondfinsternis, sehr kraftvolle Ereignisse sind, die ganz im Zeichen der Veränderung stehen und uns dabei unterstützen sollen, Emotionen besser zu verarbeiten, um etwa bei der Lebensplanung eine andere Sichtweise auf die Dinge zu erlangen.

Und es geht um die Manifestation unserer Wünsche, die an so einem Ereignis besonders gut gelingt. Das behauptet Biophysiker Dieter Broers in einem interessanten Gespräch mit der Künstlerin, Autorin und YouTuberin Sonja Ariel von Staden.

Als Grund für die Beschleunigung der Manifestation nennt Broers einen hohen Anteil an Neutrinos, die bereits Tage vor und auch noch Tage nach einer Finsternis in hohem Maße von der Sonne auf die Erde gesendet werden. Neutrinos sind die Urstoffe, aus denen sich im Laufe der Evolutionen alle anderen Teile gebildet haben. (Medium: Dunkle Kräfte versuchen am Tag der Sonnenfinsternis Dämonen ein Tor zu öffnen, um sie auf die Erde zurückzuholen)

Broers macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, dass es laut einer Studie sogar einen direkten Zusammenhang zwischen der Sonnenaktivität, Revolutionen und kultureller Blütezeiten in der Geschichte der Menschheit gibt. Broers:

„Bemerkenswert ist, dass große Erfindungen, Entdeckungen, revolutionär positive Entdeckungen, auch im schöngeistigen, musischen Bereich mit ganz bestimmten Sonnenaktivitäten im Laufe unserer Geschichte korrelierten.“

Die jüngste Sonnenfinsternis vor wenigen Tagen am 8. April war nach Worten des Biophysikers aufgrund der hohen Zahl an Neutrinos, die Richtung Erde gelenkt wurden, sogar einzigartig.

In dem Moment, als der Mond sich vor die Sonne geschoben hat, wurden die Neutrinos konzentriert auf spezielle Punkte der Erde gelenkt, dennoch haben nach Worten des Physikers alle davon profitiert. Broers:

„Wichtig ist zu verstehen, dass das zwar mit einem Schwerpunkt in einem bestimmten Bereich geschieht, nämlich da, wo es eine Verdunkelung gibt, aber die Neutrino-Fluxe können über die Brennglaswirkung auch die Gebiete erreichen, die nicht direkt die Finsternis wahrnehmen können. Von dieser Wirkung sind wir also alle betroffen.“

Gedanken erschaffen Realität

In einem Gespräch mit Sonja Ariel von Staden weist der Biophysiker darauf hin, dass es vor allem in den Tagen vor und nach einer Finsternis aufgrund der hohen Neutrinodichte wichtig ist, worauf wir unsere Gedanken richten.

Gedankenbilder erschaffen nämlich unsere Realität. Das konnte sogar in Studien nachgewiesen werden. Angst, Freude und Wut haben unterschiedliche Frequenzen, die wir mit Lichtgeschwindigkeit in Form elektromagentischer Wellen ins Universum senden.

Deshalb ist an solchen Tagen Gedankenhygiene von Wichtigkeit. Wichtig ist auch die Chance zu nutzen, sich in Gestalt von Bildern das vorzustellen, was man sich wünscht.

Leider aber sind viele Menschen nur auf Mangel und Krieg konditioniert, dass sie das Gute vollkommen aus den Augen und aus dem Sinn verloren haben, merkt Sonja Ariel von Staden an. Das ist schade, so die Künstlerin.

Bei einer Sonnenfinsternis wird vor allem die emotionale und psychische Sensibilität gestärkt, wobei ein gesteigertes Bewusstsein unterstützend wirkt, um etwa persönliche Schwierigkeiten besser verstehen zu können.

Oft werden sogar tiefgreifende Bedenken hinsichtlich der Richtung des eigenen Lebens hervorgerufen, um diese im Nachhinein zu hinterfragen.

Die Sonne ist unser größter Neutrinolieferant, ist sich Dieter Broers sicher. Doch diese Teilchen werden nicht nur bei einer Finsternis freigesetzt, sondern auch bei jedem größeren Sonnensturm.

Um den Prozess elektromagnetischer Teilchen näher unter die Lupe zu nehmen, schickte die US Weltraumbehörde NASA am vergangenen Montag drei mit Instrumenten bestückte Sonden in die Ionosphäre, um zu untersuchen, wie sich die vorübergehende Blockierung des Sonnenlichts auf Teile der oberen Atmosphäre auswirkt.

Aroh Barjatya, Missionsleiter und Ingenieurphysiker von der Embry-Riddle Aeronautical University in Florida erklärt, um was es bei dieser Mission geht:

„Es handelt sich um eine elektrifizierte Region, die Radiosignale reflektiert und bricht und auch die Satellitenkommunikation beeinflusst, wenn die Signale durchgelassen werden.

Untersucht wird ein völlig normaler physikalischer Prozess: Am Abend wird die Ionosphäre dünner, wenn sich die Elektronen und Ionen entspannen und sich wieder zu neutralen Atomen vereinen, um am nächsten Tag wieder aufzubrechen.“

NASA-Raketen und UFO über Texas

Die Forscher wollen nun herausfinden, ob dieser Prozess auch während einer Sonnenfinsternis geschieht, die eine örtlich begrenzte Nacht vortäuscht, was dazu führt, dass die lokale Temperatur und die Ionosphärendichte sinken und wieder ansteigen lässt.

Auf diese Weise löst nach Ansicht der Wissenschaftler der Durchgang des Mondschattens über der Erde sowohl großräumige atmosphärische Wellen als auch kleinere Störungen aus, die etwa den Funkverkehr durch die Ionosphäre stören können.

Millionen Amerikaner haben in weiten Teilen des Landes die Sonnenfinsternis mit Spannung beobachtet, dass örtliche Behörden bereits im Vorfeld ein Chaos befürchteten und die Bevölkerung dazu aufriefen, sich mit genügend Wasser und Lebensmittel einzudecken.

So wurden die Menschen im Bundesstaat New York in einer Pressemitteilung der New York State Police darüber informiert, dass es zu möglichen Mobilfunkstörungen und langen Verkehrsstaus kommen kann, was etwa zu Engpässen in der Lebens- und Medikamentenmittelversorgung führen kann.

Insgesamt hat die Finsternis in den USA eine große Faszination ausgelöst. Vor allem in Arlington City im Bundesstaat Texas, wo zahlreiche Sofi-Beobachter während der Finsternis ein Ufo beobachtet haben.

Auf veröffentlichten Amateurvideos ist ein Schatten zu sehen, der die Bahn der Sonne kreuzt, während die Finsternis ihren Höhepunkt erreicht. Mittlerweile wurden viele Videos von einschlägigen Plattformen wieder gelöscht.

Ob es wirklich ein UFO war, konnte bislang nicht geklärt werden. Möglicherweise war es auch nur ein Flugzeug. In jedem Fall war die Sonnenfinsternis ein beeindruckendes Ereignis, das Menschen, Tiere und sogar Pflanzen gleichermaßen beeinflusst hat.

Insekten, aber auch Vögel und Pflanzen treten nach dem Verschwinden der Sonne mitten am Tag geschockt in ein nächtliches Verhalten. Glühwürmchen blinken, Spinnen reißen ihr Netz ab, Vögel werden still, schlafen sogar.

Bei der jüngsten Finsternis am vergangenen Montag war das anders. Forschern ist aufgefallen, dass der Himmel vor Beginn der Finsternis unheimlich ruhig wurde, zwar waren Bienen gestresst, Vögel hingegen zeigten anders als für gewöhnlich rege Aktivität während der Finsternis.

Die nächste Sonnenfinsternis ist nur eine ringförmige und findet am 2. Oktober hauptsächlich über dem Südpazifik statt, sodass sie nur über dem südamerikanischen Kontinent gegen Ende beobachtet werden kann.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 11.04.2024