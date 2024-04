Jan van Helsing im Interview mit Daniel Prinz: der Endkampf hat begonnen!

Jan van Helsing: Daniel, Glückwunsch zu Deinem neuen Buch „Wenn das die Illuminaten wüssten…“, welches in der Tat ein brisanter Blockbuster geworden ist. Nach Deinem letzten Buch „Wenn das die Menschheit wüsste…“ von 2017 wolltest Du ja keines mehr schreiben. Wie kam es dann doch zu dem Sinneswandel?

Daniel Prinz: Erst einmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, überhaupt ein weiteres Buch über Deinen Verlag veröffentlicht haben zu können. Viele Jahre nach meinem vorigen, 720 Seiten starken Werk dachte ich tatsächlich, das sei es gewesen. Ich habe in diesem dicken Wälzer so viele Themen und Aspekte beleuchtet, dass ich der Meinung war, alles Wichtige gesagt zu haben – und meine ersten beiden Bücher sind von den darin behandelten Themen nach wie vor aktuell, stellenweise aktueller, denn je zuvor.

Ja, wie kam es nun dazu, dass ich mich schlussendlich doch zu einem dritten Buch durchgerungen habe? Dazu muss ich ein wenig ausholen… Die Kehrtwende kam zirka Anfang 2020, würde ich sagen, als das große Corona-Theater auf der Weltbühne seinen ersten grandiosen Akt vollzogen hatte. „Grandios“ deshalb, weil selbst ich schockiert war.

Nicht darüber, dass so etwas wie die „nächste Sau“ durchs Dorf getrieben wurde – das sind wir ja mittlerweile gewohnt –, sondern schockiert darüber, wie es derart leicht möglich war, die ganze Menschheit auf dieser Erde in solch eine tiefe Angst zu versetzen und in solch einen Bann zu ziehen, dass sie wirklich jede Maßnahme mit sich machen ließ, sei sie noch so lächerlich und absurd, sei sie noch so gesundheitsschädlich und sei sie noch so gegen jedwede Logik und gegen jedweden Menschenverstand gewesen.

Dieser Bann, diese regelrechte Hypnose, wie die Menschen wie in einer Art „Schwarmintelligenz“ so leichtgläubig alles mit sich machen ließen, hat mich buchstäblich schockiert. Ich konnte und wollte es nicht fassen.

Du meinst sicherlich die Lockdown-Maßnahmen…

Ganz genau. Angefangen vom Tragen der Sklavenmasken, die Viren so gut abhalten wie ein Maschendrahtzaun Mücken fernhält, bis hin zu den mRNA-Spritzen, die viele Menschen ins Jenseits befördern werden und den Rest der Menschen „umbauen“ sollen. Fangen wir bei den Masken an, die ja für eine gewisse Zeit Einzug in allen Lebensbereichen eingehalten haben…

Jan, es hat mich einfach sprachlos gemacht, wie man z.B. hochstudierten(!) Medizinern und grundsätzlich medizinischem „Fach“-Personal mühsam und mit Händen und Füßen erklären musste, dass man durch die Maske einfach zu wenig Sauerstoff einatmet, man das eigene ausgestoßene CO2 immer wieder inhaliert (Stichwort: CO2-Vergiftung), die Lungen nicht ausreichend belüftet werden und sich in ihnen erst recht Bakterien und Keime ansammeln, die zu Atemwegserkrankungen führen – nur um am Ende wieder angeblafft zu werden, als ob man der Staatsfeind Nr. 1 wäre, während die ganze Menschheit angeblich durch einen „Mega-Killer-Virus“ kurz vor ihrer totalen Ausrottung stünde.

In den Supermärkten brachen Streit und Schlägereien aus, wenn jemand keine Maske trug oder der Sicherheitsabstand nicht eingehalten wurde. Türklinken wurden gemieden, total verängstigte Mitarbeiter sprangen in Bürogängen buchstäblich von Kollegen weg, die keine Maske trugen. Die meisten von uns können solch Szenarien bestätigen. (Planen Russland und China einen Angriff, um die USA zu vernichten? Brisante Details aufgetaucht)

Ja, ich denke, wir alle haben so etwas miterlebt…

Ich kam mir jedenfalls vor wie in einem richtig schlechten Film! Die Masse war hörig, blind und gehorsam, und für mich war offensichtlich, dass das alles irgendwie geplant gewesen sein musste – von der ganzen Hetze gegen Ungeimpfte mal ganz zu schweigen. Wir hatten beinahe Zustände wie zu Zeiten der Hexenverfolgung im Mittelalter.

Jedenfalls hatte ich die Schnauze mehr als gestrichen voll von diesen „Matrix-Bürgern“, die absolut nichts kapierten und auch nichts kapieren wollten, und gründete Ende März 2020 meinen eigenen Telegram-Kanal, um über all die Lügen, Widersprüche und Missstände in unserem Land zu berichten. Das Corona-Thema war hier der Startschuss und somit der Auslöser gewesen, ein weiteres Buch schreiben zu wollen, um die Leute zu warnen und vor allem in diesen schwierigen Zeiten Lösungswege aufzuzeigen.

Wovor möchtest Du die Leute warnen?

Im ersten Kapitel meines neuen Buches, das sich in viele Unterkapitel gliedert, gibt es eine gründliche Aufarbeitung des Corona-Geschehens. Ich zeige die okkult-schwarz-magische Symbolik und Energie dahinter auf und welche Substanzen in den mRNA-Spritzen wirklich drin sind, die die Menschen bereits jetzt dahinraffen und in Zukunft noch dahinraffen werden.

Wir alle haben die letzten drei Jahre erlebt, wie viele Personen im öffentlichen Leben „plötzlich und unerwartet“ verstorben sind – zumeist an Herzerkrankungen, sehr oft ausgelöst durch Blutgerinnsel. Turbokrebs ist auf dem Vormarsch und das nun bei jungen Leuten! Es wird eine buchstäbliche Impfschäden-Pandemie geben, die wir teilweise jetzt schon haben. Viele Menschen mit schweren Impfschäden haben sich mittlerweile zu Wort gemeldet und schreien danach, erhört zu werden.

So führe ich im Buch auch Berichte von Bestattern auf, die eindeutig sagen, dass die Sterberate seit den Impfungen extrem zugenommen hat. Viele von ihnen bestätigen, dass übergroße und merkwürdig ausschauende Blutgerinnsel bei den Toten gefunden wurden. Diese Art der Blutgerinnsel sehen anders aus und haben eine andere Konsistenz als jene Blutgerinnsel vor der Zeit der Impfkampagnen. So haben auch Labor-Untersuchungen einer Ärztin bestätigt, dass diese neuartigen Blutgerinnsel teilweise synthetische Eigenschaften aufweisen.

Mit welchen Konsequenzen?

Dass diese halb-synthetischen Blutgerinnsel nicht durch Blutverdünner aufgelöst werden können! Und das macht sie so gefährlich und tödlich. In den Spritzen wurden auch Graphen bzw. Graphenoxid und Nanopartikel gefunden. Damit sei u.a. Gedankenkontrolle aus der Ferne möglich. Weitere Komponenten hat man ebenfalls ausfindig gemacht, die den biologischen Menschen „umbauen“ sollen.

Auf die Details dazu gehen ich dann im Buch genauso ein wie auf spezielle Ausleitungsmethoden sowie den Körper entgiftende und aufbauende Mittel, die teilweise vom Establishment unterdrückt und geheim gehalten werden. Von alledem sollten nicht nur die Geimpften erfahren, sondern alle Ungeimpften ebenso, denn Letztere stecken sich teilweise bei den Geimpften an (sogenanntes „Shedding“), dies haben Blutuntersuchungen bei Ungeimpften gezeigt.

Das finde ich gut, dass Du die Leute da nicht allein mit der Problematik stehen lässt und hier auch Mittel und Wege aufzeigst. Auf die Hintergründe des sogenannten „Great Reset“ gehst Du im Buch auch näher ein. Was kannst Du dazu sagen?

Bei dem Great Reset des Weltwirtschaftsforums (WEF) handelt es sich um ein ganzes Arsenal an drastischen Maßnahmen, die die Illuminaten umsetzen, um die globale Wirtschaft und Gesellschaft bis zum Jahr 2030 komplett umzubauen – natürlich mit gravierenden Folgen und zu Lasten der Menschheit sowie des Planeten.

Mithilfe der CO2-Klimapropaganda soll die gegenwärtige Landwirtschaft abgeschafft werden. Es geht um die Zentralisierung der weltweiten Nahrungsmittel- und Gesundheitsversorgung. Wenn es nach dem Willen der Herrschenden geht, sollen wir „nutzlose Esser“ Insekten und Laborfleisch konsumieren, mit fatalen gesundheitlichen Folgen. Wir sollen uns nicht mehr unabhängig und gesund ernähren dürfen. Hinter der Abschaffung der Landwirtschaft verbirgt sich ein weiteres Geheimnis, worauf ich dann im Buch näher eingehe.

Das Credo des WEF ist ja: „Bis 2030 wirst Du nichts besitzen und glücklich sein.“

Absolut richtig. So soll das Eigentum in allen Bereichen Stück für Stück abgeschafft werden, sei es Wohneigentum, das eigene Auto, das Bargeld oder andere Güter. Am Ende steht die Abschaffung der individuellen Freiheit und Souveränität. Und da zeige ich die einzelnen Mechanismen auf, mit denen die nationalen Regierungen die Vorgaben des WEF und der Vereinten Nationen im Rahmen von politischen Programmen umsetzen.

Letzten Endes geht es nicht „bloß“ um die Abschaffung von Freiheiten, sondern um eine drastische Reduktion der Weltbevölkerung! Ja, so makaber das auch klingen mag, doch das ist zumindest der Plan der Illuminaten und im Buch zeige ich das logisch und schlüssig auf. Wir müssen wissen mit was wir es zu tun haben.

Ein Blick nach China verrät uns zudem, wohin die Reise bis 2030 gehen soll. Im Reich der Mitte müssen Kinder beim Einstieg in den Schulbus erst einmal ihr Gesicht scannen lassen, und die totale Überwachung gekoppelt mit dem Sozialkreditsystem sorgt dafür, dass jenen Bürgern Punkte vom Sozialkreditkonto abgezogen werden, wenn sie z.B. in sozialen Netzwerken die Regierung kritisieren oder bei Rot über die Ampel gehen. Rutscht der Punktestand unter ein bestimmtes Niveau, kann schon mal das Reisen mit Flugzeugen oder Zügen verboten werden. Diese Dystopie müssen wir hier im Westen mit allen Mitteln verhindern.

Gibt es aktuell weitere Hinweise, dass das so auch im Westen umgesetzt werden soll und nicht nur in China?

Die gibt es zuhauf. Ein Beispiel ist die Kampagne der Bill und Melinda Gates Stiftung, der Rockefeller Stiftung sowie der Vereinten Nationen, wonach bis 2028 in 50 Ländern die Einführung von digitalen Ausweisen und digitalen Zahlungen unter dem Dach der „Digital Public Infrastructure“ – abgekürzt DPI – (im Deutschen übersetzt bedeutet das: digitale öffentliche Infrastruktur) beschleunigt werden soll. Das Vorhaben wird vom Weltwirtschaftsforum (WEF) und der EU unterstützt.

Das Newsmagazin The Sociable schreibt dazu: „Die Befürworter betonen, dass DPI für die Teilnahme an Märkten und der Gesellschaft unerlässlich ist.“ – so wie wir es bei den Impfpässen gesehen haben, nur in einem viel breiteren Rahmen. „Wenn DPI erfolgreich ist, werden Regierungen und Unternehmen die Macht haben, Systeme von Sozialkrediten zu implementieren, die bestimmen können, wohin und wie man reisen kann, was man konsumieren darf und wie man mit seinem programmierbaren Geld handeln kann.“

Über den sogenannten „Worldcoin“ hatte ich bereits in einem aktuellen Artikel geschrieben, der das Potenzial hat, die digitale Weltwährung zu werden, natürlich gekoppelt mit einer digitalen Welt-ID – wofür übrigens die eigene Iris gescannt wird.

Was ist die große Gefahr bei digitalen Währungen?

Die Gefahr liegt in ihrer Programmierbarkeit und des damit verbundenen Machtmissbrauchs. Digitale Währungen, die von Zentralbanken eingeführt werden, können dergestalt programmiert werden, dass man mit diesen z.B. nur noch bestimmte Güter kaufen und Dienstleistungen bezahlen kann. Damit allein kann man eine Bevölkerung bis in jeden kleinsten Bereich ihres Lebens kontrollieren. Geknüpft mit einem Sozialpunktestand lässt sich die Kontrolle massiv steigern, wie wir das bereits am Beispiel Chinas gerade eben gesehen haben. Das wäre dann Sklaverei pur. In meinem Buch beleuchte ich diese und noch weitere Aspekte dieser geplanten digitalen Sklaverei und decke einige Kontrollelemente mehr auf, die der Deep State zusätzlich umsetzen will. Es ist enorm wichtig, dass die Menschen über all das erfahren.

Da stimme ich mit Dir überein, Daniel. Es ist besser, über all die Pläne und Programme Bescheid zu wissen, denn nur dadurch entsteht ein Bewusstseinswandel und so können zumindest einige Pläne auch vereitelt werden. Am besten wäre es, wenn auch der Dritte Weltkrieg verhindert werden könnte, obwohl ich da momentan kaum noch Chancen sehe. Was kannst Du diesbezüglich zu den verborgenen Hintergründen des Kriegs in der Ukraine erzählen?

Da gibt es so einiges, wovon die Weltöffentlichkeit absolut nichts erfahren soll, so z.B., dass die Ukraine ein Dreh- und Angelpunkt für das globale organisierte Verbrechen ist.

Wir reden hier über Biowaffen-Labore und hier insbesondere auch um das Sammeln von Genmaterial einer bestimmten ethnischen Gruppe, um sie mittels Genwaffen auszumerzen. Es geht ebenfalls um den internationalen Kinder- und Organhandel sowie um Blutspenden enormen Ausmaßes. In den Jahren 2022 und 2023 hat das Ministerium für Gesundheitsschutz der Ukraine unter dem humanitären Vorwand, militärischen und zivilen Opfern des Krieges zu helfen, mehr als eine Million Liter gespendetes Blut an westliche Länder verkauft! Die Familie um den jetzigen US-Präsidenten Joe Biden ist laut Breitbart.com in all das involviert und China hat da ebenso seine Finger mit drin. (siehe hierzu auch Hunter Bidens Laptop mit kinderpornografischem Material).

Westliche NGOs und nach außen hin „karitative“ Einrichtungen – die im Buch auch namentlich benannt werden – bilden die Infrastruktur dieser schwarzen Operationen, die mittlerweile einen großen prozentualen Anteil der ukrainischen Wirtschaft ausmachen. Was ein Ukrainer, der für den ukrainischen Geheimdienst SBU tätig war, sowie andere Insider zu diesen Projekten ausgepackt haben, ist hochbrisant und schockierend zugleich.

Deren Aussagen sowie ein hochspannendes und augenöffnendes Interview mit einem russischen Politiker und früheren NATOBotschafter sind ebenfalls im Buch abgedruckt. Es ist von enormer Wichtigkeit, dass auch die Gegenseite zu Wort kommt, denn schließlich ist der Empfang von russischen Medien in der ganzen EU gesperrt.

Höflich ausgedrückt, ist das nicht wirklich „demokratisch“. Das sind Methoden, wie wir sie eigentlich aus China und Nordkorea kennen. Warum ist Deiner Meinung nach diese einseitige Berichterstattung in der deutschen und europäischen Medienwelt so gefährlich geworden?

Es mag für einige Leute jetzt ein wenig „esoterisch“ klingen, aber das Ganze hat etwas mit dem freien Willen der Menschen sowie des Kollektivs zu tun, die die Herrscherclique braucht, um große Vorhaben umzusetzen, wie z.B. die Zustimmung für einen Dritten Weltkrieg. Ich versuche das mal näher zu erklären. Die sogenannten „Eliten“ müssen vom kosmischen Gesetz her den freien Willen der Menschen achten. Sie haben aber Methoden, wie sie den freien Willen zu ihren Gunsten manipulieren.

Kannst Du das an dieser Stelle vielleicht etwas weiter ausführen?

Ja, gern. Hierfür möchte ich zwei Aspekte benennen. Der erste ist die Zensur der russischen Medien und die damit einhergehende einseitige Berichterstattung in den westlichen Medien. Durch Lügen und Propaganda werden die Menschen im Westen über einen Zeitraum von Jahren gegen Putin und Russland gehetzt.

Bis zu einem Punkt, an dem die Leute im Westen dann davon überzeugt sind, dass da „endlich mal was getan werden muss“ gegen Russland und seinen Präsidenten, der im Westen oft als „Diktator“ oder jüngst von Biden sogar als „Schlächter“ bezeichnet wird. Und schwupps haben die Herrschenden den freien Willen des Kollektivs dahingehend manipuliert und sich das „OK“ der Bevölkerungen geholt, gewaltsam gegen ein anderes Land und seine Bevölkerung vorzugehen.

Wie weit die Manipulation dieses freien Willens schon fortgeschritten ist – und hier kommen wir zum zweiten Aspekt –, zeigt uns das jüngste Beispiel des Terroranschlags in einer Konzerthalle bei Moskau am 22.3.2024, bei dem über 140 Menschen getötet wurden und hinter dem sehr wahrscheinlich die Ukraine steckt, die dafür IS-Anhänger rekrutiert hatte (Letztere wurden wiederum von den USA aufgebaut und finanziert).

Unter Kommentarspalten von deutschen Pressemeldungen oder auch in den sozialen Medien gab es einige Leserkommentare, die den Anschlag in Moskau sehr begrüßt hatten. Darunter waren auch Kommentare wie „Kein Mitleid mit den Russen!“ und verachtende Kommentare unter der Gürtellinie. Und das ist erschreckend, Jan. Bei weitem nicht alle, aber ein guter Teil der Bevölkerung signalisiert somit, dass sie einen Krieg gegen Russland befürworten würde.

Es ist eins vor 12. Und gerade deshalb ist es für mich wichtig, dieser heimtückischen und gefährlichen Hetze den Wind aus den Segeln zu nehmen, indem ich die Hintergründe zu diesem Krieg aufdecke – natürlich sehr zum Leidwesen der Pläne der Illuminaten, die den Dritten Weltkrieg unbedingt vom Zaun brechen wollen.

Dieser freie Wille, der manipuliert wird, ist ein äußerst wichtiger Punkt, den Du da angesprochen hast. Es gibt noch einen anderen Hintergrund im Ukraine-Krieg, den Du im Buch beleuchtest, der aber ziemlich heikel ist…

Ja, es gibt zum Beispiel ziemlich viele Israelis in der Ukraine, und auch Selenskyj hat sich einmal ziemlich entlarvend geäußert. Welche Rolle spielen die Zionisten bei diesem Krieg, und was wird da im Hintergrund vorbereitet, wovon hauptsächlich nur Israelis Bescheid wissen und der Rest der Welt im Dunkeln gehalten wird? Mehr dazu dann im Buch…

In Ordnung. Wieso ist denn die Rolle Deutschlands in diesem Ukraine-Krieg aktuell sehr heikel und gefährlich geworden? Was hast Du diesbezüglich für Informationen und Schlussfolgerungen?

Anfang März 2024 wurde ja der Taurus-Skandal publik. Die Chefredakteurin des russischen Nachrichtenportals RT machte diesen Skandal erstmals öffentlich, nachdem ihr eine Audio-Aufnahme zugespielt worden war. Damit war die Katze aus dem Sack und die Weltpresse musste sich damit befassen. Die deutsche Medienlandschaft spielte die Sache dergestalt runter, dass ein paar deutsche Bundeswehroffiziere lediglich die Lieferung der Taurus-Langstreckenraketen als Möglichkeit erörtert hätten.

Was deutsche und der Großteil der europäischen Medien jedoch unterschlugen, ist, dass aus der geleakten Audio-Aufnahme sehr deutlich zu vernehmen war, dass die deutschen Offiziere die gezielte Sprengung der Krim-Brücke mit mehreren Taurus-Raketen erörterten! Und ab diesem Zeitpunkt hätte sich die BRD zur Kriegspartei gemacht und damit womöglich den Dritten Weltkrieg provoziert.

Verteidigungsminister Pistorius hatte dann noch die Unverfrorenheit, vor Kameras zu behaupten, dass Putin mit diesem Leak Spaltung betreiben wollte. Schier unfassbar. Keine Reue, keine Einsicht, die Bevölkerung wird dreist belogen und man schlendert weiter mit Vollgas in die Katastrophe. Die Pressesprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erinnerte Ende März 2024 zurecht daran, dass Deutschland den 2-plus-4-Vertrag einhalten solle, indem es u.a. ja heißt, dass Deutschland darauf verzichtet, gegen andere Staaten Krieg zu führen sowie Atom-, Bio- und Chemiewaffen herzustellen.

Mit dem Taurus-Leak hat Russland womöglich den Dritten Weltkrieg erst einmal verhindert. Und die Erinnerung an den 2-plus-4-Vertrag war ganz klar ein Schuss vor den Bug. Denn Russland könnte diesen Vertrag aufkündigen und sofort in ganz Europa einmarschieren.

Die Situation ist in der Tat brisant. Und hier wären wir dann bei den Prophezeiungen von Irlmaier und vieler anderer Seher, die vorhergesagt haben, dass es zu einem Dritten Weltkrieg kommen soll und dass Russland dabei im rasanten Tempo bis fast in ganz Europa mit seinen Truppen vordringt. Ich hatte dazu bereits 2004 ja ein Buch geschrieben, und wie wir mittlerweile erkennen müssen, hatten die Seher bisher zum größten Teil leider Recht behalten.

Stimmt, genau. An dieser Stelle sei auch noch einmal an die mittlerweile berühmtberüchtigten Prognosen der Deagel-Liste erinnert, wonach bis 2025 die Bevölkerungsanzahl in Europa, den USA und vielen anderen Ländern stellenweise um bis zu mehr als Zweidrittel zurückgehen soll.

Die mRNA-Massenimpfungen spielen gewiss eine große Rolle – das „dicke Ende“ kommt da nämlich noch –, aber ich denke, dass im Zuge der aktuellen Kriegssituation ein potenzieller Dritter Weltkrieg in diesen Zahlen ebenfalls Berücksichtigung findet, denn die Deagel-Prognosen sehen bis 2025 auch einen Rückgang der Bevölkerung in der Ukraine um 27%, während die Bevölkerungszahl in Russland aber unverändert bleiben soll. Und der Westen kann nebenbei die ganzen Impftoten später als Kriegstote erklären, damit der Impf-Genozid nicht groß auffällt.

Ok, demnach wäre Russland nicht nennenswert betroffen, sowohl im Hinblick auf die Impfungen als auch auf einen möglichen großen Krieg gegen die NATO. Das ist interessant.

Ja, dieses Detail ist schon spannend. Was ich an dieser Stelle erneut erwähnen möchte, Jan, ist der kosmische Aspekt: Bei diesem Taurus-Leak kommt wieder der Aspekt zum Tragen, den ich vorher erwähnt hatte. Indem die Bevölkerung belogen und weiter gegen Putin und Russland gehetzt wird, wird weiterhin versucht, sich die Zustimmung der Bevölkerung zum Dritten Weltkrieg einzuholen. Es ist daher immens wichtig, dass diese Botschaft so viele Menschen wie möglich erreicht, in dem Appell, die Ereignisse zu hin- terfragen, sich unabhängig zu informieren und sich vor allem nicht spalten und aufhetzen zu lassen!

Wir können auch nicht immer auf die Machthaber schimpfen, denn wir tragen auch selbst eine Verantwortung, und da sind wir alle gefragt, in der heutigen Zeit vielleicht sogar mehr denn je.

Danke, dass Du das an dieser Stelle noch einmal betonst. Wir hoffen natürlich weiterhin das Beste, sollten aber auf das Schlimmste gefasst sein. Wir geben uns auch weiter Mühe, diese Infos rauszugeben und so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Kurz noch einmal zurück zu dem, was Du vorhin gesagt hattest. Du erwähntest in Bezug auf die Massenimpfungen, dass „das dicke Ende“ noch kommen wird. Welche weiteren Informationen hast Du da?

Nun, auch Bill Gates hat sich neulich ziemlich sicher gezeigt, dass Turbokrebs auf dem Vormarsch ist und wir wissen mittlerweile, dass Turbokrebs – neben schweren Thrombosen und Herzerkrankungen – eine der Hauptnebenwirkungen dieser mRNA-Giftspritzen sind. Und auch der bekannte belgische Virologe Dr. Geert Vanden Bossche warnte Ende März 2024 vor einem „massiven Tsunami“ an Krankheiten und Todesfolgen in Ländern mit hohen Impfraten. Als langjähriger und erfahrener Virologe sagte er, dass diese „hyper-akute Covid-Krise“ uns kurz bevorstünde, dass das Krankenhaussystem kollabieren würde und in weiterer Folge weltweit Chaos entstehen werde und in zwar in allen Bereichen der Gesellschaft: finanziell, wirtschaftlich, gesellschaftlich usw. Wir müssten „anschließend eine komplett neue Welt aufbauen“, so seine Aussagen. Er sei sich zu 200% sicher, dass das alles ziemlich bald eintreffen werde. Wir können uns schon denken, was dann passieren wird… Die Konzernmedien werden von einer völlig neuen Pandemie sprechen und es werden neue Impfkampagnen gefordert werden. Überall würde vermutlich der Notstand ausgerufen, Ausgangssperren verhängt und Wahlen ausgesetzt werden. Die Lockdown-Maßnahmen würden dann sicher härter ausfallen als noch zu Zeiten von Corona. Daher kann ich auch hier an alle Menschen appellieren: Legt euch Vorräte an, deckt euch mit Nahrungsergänzungsmitteln ein, um euer Immunsystem hoch zu halten und denkt vor allem an Entgiftungsmittel wie zum Beispiel Zeolith. Letzteres nehme ich täglich ein, weil die Vergiftung über Chemtrails und Nahrungsmittel immer mehr zunimmt. Im Buch stelle ich für alle, die es interessiert, einige Power-Mittel vor. Das mit der Bevorratung sollte man so schnell wie möglich erledigen, so lange man noch alles bekommen kann. Noch funktionieren Infrastruktur und Lieferketten. Das kann in zwei bis drei Monaten schon ganz anders aussehen.

Das ist meine Rede, Daniel. Deswegen habe ich ja letztes Jahr noch schnell das kleine Büchlein „Blackout“ von Michael Morris herausgegeben. Darin ist auf das Wesentliche komprimiert alles Wichtige aufgeführt, um die ersten 72 Stunden zu überleben. In den ersten drei Tagen entscheidet sich mehr oder minder, wer überlebt und wer nicht. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie ignorant sogar ein Teil unserer eigenen Leserschaft ist. Sie lesen zwar die Bücher, handeln aber nicht – aus welchen Gründen auch immer. Immer wieder frage ich nach, wer sich auf „stürmische Zeiten“ vorbereitet hat – und es sind tatsächlich nur die Wenigsten. Ich war ja gerade wieder auf La Palma. Wenn ich ein Foto auf meiner Facebook-Seite poste, bekomme ich mehrere hundert Likes, und die Leser grüßen mich und wünschen mir eine gute Erholung. Das freut mich, keine Frage.

Doch ich schreibe während des Aufenthalts auch immer mindestens einen Newsletter, den ganz offenbar viele nicht lesen, oder sie verstehen nicht wirklich, was ich da schreibe. Manche glauben, ich liege da faul auf der Haut und mache Urlaub. Davon abgesehen, dass ich grundsätzlich ein Manuskript zur Korrektur dabei habe, bereiten meine Familie und ich uns auf das vor, was kommen wird! Und es wird kommen! Stefan Erdmann und ich sind ja bereits mehrmals mit Ben Morgenstern zusammengetroffen, dem Sohn eines der mächtigsten (jüdischen) Familiendynastien Südafrikas.

Zur Erinnerung: Ben Morgenstern hatte uns gegenüber erklärt, dass es ihm und seinesgleichen völlig egal ist, welche Regierungsform in unserem oder einem anderen Land herrscht, da sie es sind, die Rohstoffströme kontrollieren… Aber Stefan und ich sind eben auch durch einen Eid gebunden und dürfen teilweise nur durch die Blume etwas verlautbaren lassen. Und das haben wir auch schon einmal etwas überreizt, weswegen wir auch schon „verwarnt“ worden sind. Doch der Kontakt besteht weiterhin und wir bekommen immer wieder Informationen und Hintergrundwissen aus erster Hand. Und deshalb kann ich sagen:

Die Lage ist ernst, wirklich ernst. Autarkie, Wasserversorgung, eigener Anbau, eigene Stromversorgung, Netzwerken… das ist jetzt wichtig. So, wie es die Illuminaten mit ihren unterirdischen Anlagen, ihren privaten Inseln oder den Basen auf Mond und Mars machen – es geht um das, was jetzt ansteht, was auf unseren Planeten bzw. unser Sonnensystem zukommt, und wie man das überlebt, und nicht darum, irgendwie eine gute Zeit zu haben, Urlaub zu machen und zu entspannen. Egal… Sorry Daniel, aber vielen unserer Leser ist der Ernst der Lage offenbar nicht bewusst.

Nein, das ist auch meine Meinung, Jan. Das muss auch immer wieder mal gesagt werden. Wir schreiben unsere Bücher ja deshalb, um Menschen zum Handeln zu bewegen.

Jedenfalls ist klar erkennbar, dass die Entwicklung in Richtung Chaos geht.

Erzähle uns, passiert denn in der Welt auch irgendetwas Positives?

Ja, es geschehen auch gute Dinge und Lichtblicke, die zeigen, dass mehr Menschen aufwachen und einfach keinen Bock mehr auf diesen fabrizierten Mist haben, den die Regierungen und ihre Strippenzieher uns vorgeben. Denken wir an die vielen Bauernproteste in ganz Europa, die dieses Jahr schon stattgefunden haben und weiterhin stattfinden. Dabei geht es nicht mehr um die Landwirtschaft allein, die weltweit abgeschafft werden soll, sondern um das System als Ganzes mittlerweile. In meinem Buch gehe ich auf die Hintergründe der Abschaffung der Landwirtschaft ein und dabei geht es längst nicht mehr bloß um Insektenfraß und Laborfleisch. Des Weiteren zeige ich anhand von Daten auf, dass sich viele Menschen eben nicht haben impfen lassen.

Und auch auf anderen Ebenen gibt es viel Widerstand gegen die Pläne der Illuminaten. Es formt sich ein Gegengewicht. Gerne möchte ich drei weitere, ziemlich aktuelle Beispiele bringen, die uns zeigen, dass ein Erkenntnis- und Bewusstseinswandel geschieht. Da haben wir einmal die Meldung aus Japan, wo ein Team aus hochrangigen Wissenschaftlern die japanische Regierung aufgefordert hat, Blutspenden von Menschen zu verbieten, die die COVID-Spritzen erhalten haben. Man möchte schwerwiegende Risiken vermeiden, die mit mRNA-verseuchten Transfusionen einhergehen. Erwähnenswert sind da auch die RKI-Protokolle, die veröffentlicht wurden und belegen, dass sowohl die Lockdowns als auch Maßnahmen wie das Tragen von Masken wenig Sinn hatten.

Hoffen wir mal, dass dabei auch die geschwärzten Seiten und Passagen noch notfalls per Klage freigegeben werden, die sicherlich viel interessantere Informationen zutage fördern würden.

Ja, da musste ich auch gerade dran denken. Die Protokolle sind bloß die Spitze des Eisbergs. Im Buch enthülle ich den Lesern den ganzen Eisberg – was gewissen Machtkreisen natürlich gar nicht gefällt. Mir fallen jedenfalls noch zwei weitere Meldungen aus den USA ein, die uns ebenfalls positiv aufhorchen lassen, die möchte ich auch noch gern erwähnen: So hat der USBundesstaat Tennessee im März 2024 ein Gesetz auf den Weg gebracht, der Geoengineering – worunter auch die Chemtrails fallen – im gesamten Bundesstaat verbietet. Das muss man sich mal vorstellen.

Das, worüber Du, ich und viele andere Aufklärer seit Jahrzehnten mühsam berichten und die Leute vor dieser Art der Vergiftungen warnen, wird plötzlich von einer Lokalregierung ernst genommen. Zwar zieht die lokale US-Presse Chemtrails natürlich weiterhin ins Reich der „Verschwörungstheorien“, doch zeigt uns diese Aktion deutlich, dass sich Gesetzgeber in Tennessee mit dieser Materie tiefer befasst haben – zumal, das sei nebenbei gesagt, auch ganz sicher Logenmitglieder dabei sind und daher exakt wissen, was da am Himmel passiert. Nun, die Gesetzgeber sind jedenfalls zu dem Schluss gekommen, dass sie diese Art der Vergiftung nicht mehr akzeptieren wollen, denn schließlich sind sie und ihre Familien ebenfalls davon betroffen.

Zudem löst solch ein Gesetz ein Erdbeben aus, denn plötzlich erreicht das Thema Chemtrails eine breitere Masse und Gesetzgeber in anderen US-Bundesstaaten könnten – vielleicht sogar auf Druck aus der Bevölkerung – mit ähnlichen Gesetzen folgen. Und wenn das passiert, wird es plötzlich global zum Thema. So kann ein Bewusstseinswandel auch erfolgen. Einer macht den Anfang und dann gibt es einen Domino-Effekt.

Die andere Meldung kommt auch aus den USA, und zwar aus dem Bundesstaat Louisiana, in dem der dortige Senat Ende März 2024 ein Gesetz verabschiedet hat, das festlegt – Achtung, jetzt kommt der Hammer –, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO, die Vereinten Nationen und das Weltwirtschaftsforum keinerlei Jurisdiktion und irgendwelche Kompetenzen oder Befugnisse in Louisiana haben! Das Gesetz soll am 1. August 2024 in Kraft treten und braucht noch die Zustimmung vom Repräsentantenhaus.

Nun, wenn das wirklich durchginge, dann wäre das eine echte Sensation!

Das ist es in der Tat! Wie auch in Tennessee zuvor, kann dies durchaus Schule machen.

Ja, das lässt wieder hoffen, dass Hopfen und Malz doch nicht ganz verloren sind. Der März 2024 scheint in dieser Hinsicht irgendwie richtungsweisend gewesen zu sein. Schauen wir mal, was die nächsten Monate noch mit sich bringen. Dein neues Buch ist – wie bei Deinem ersten Werk „Wenn das die Deutschen wüssten…“ – in zwei Teile gegliedert. Im zweiten Teil zeigst Du auch Lösungen auf. Magst Du uns etwas darüber verraten?

Na klar. Einerseits geht es um die bereits erwähnten unterdrückten Heilmittel und andererseits um technologische Alternativen, die uns ebenfalls seit Jahrzehnten und seit gut 100 Jahren vorenthalten werden. Neulich hatte ich in einem Artikel einen speziellen Audi 100 von 1989 gezeigt, eine Limousine, die auf 100 Kilometern nur knapp 1,8 Liter Diesel verbrauchte. Darauf gehe ich im Buch übrigens auch ein. Man muss sich das einmal vorstellen, das ist jetzt 35 Jahre her, also noch vor dem Fall der Mauer. Was ist dann heute erst möglich? 1990 sollte dieser Audi 100 in Serie auf den Markt kommen, was aber nicht geschehen ist, da gewisse Kräfte das nicht wollten. Ich gehe auch auf Wasserautos im frühen 20. Jahrhundert ein und einen geheimen Katalysator, der damals verwendet wurde, und das Interesse gewisser Kreise, gerade auch aus dem militärischen Bereich, auf sich zog. Einige andere Technologien von talentierten Erfindergenies stelle ich ebenfalls vor. Wir müssten heute keinerlei mehr fossile Brennstoffe nutzen. Aber die braucht man natürlich, denn sonst würde die CO2-Klima-Propaganda nicht mehr ziehen.

Ich selbst hatte ja auch schon 1992 in Neuseeland einen funktionieren Magnetmotor gesehen, mit dem dieser Erfinder seine Hütte im Wald mit Strom versorgte. Und ich konnte 2001 in Frankfurt einen Magnetmotor begutachten, den ein Prof. Seibel (einst in Peenemünde tätig) zusammen mit dem US-Astronauten Buzz Aldrin gebaut hatte. Diese Art von Technologie ist vorhanden, keine Frage… Vor allem wird sie ja in den unterirdischen Anlagen in Pine Gap in Australien, aber auch in der Area 51 oder in den relativ neuen Militäranlagen unter dem Stuttgarter Hauptbahnhof oder unter dem neuen Berliner Flughafen (BER) genutzt, von wo aus die unterirdischen Hochgeschwindigkeitszüge (Schallgeschwindigkeit) starten. Mehr dazu hatte ich ja im Interview mit Jason Mason zu seinem neuen Buch geschrieben. Zum Ende Deines Buches, lieber Daniel, geht es dann ans Eingemachte, was die eigene Entwicklung betrifft. Dazu vielleicht ein paar Worte von Dir?

Wir leben in wahrlich chaotischen Zeiten gerade, die für jeden von uns streckenweise sehr anstrengend und herausfordernd sind. Die Lebenshaltungskosten steigen, alles wird teurer und die beruflichen Perspektiven erscheinen subjektiv nicht ganz rosig. Dann gibt es im privaten Bereich womöglich auch noch einige Baustellen, die behoben werden müssen. Viele befinden sich daher in einem Zustand der Orientierungslosigkeit und der Angst, sind kraftlos und wissen nicht, wie es im Leben weitergehen soll. Hierfür habe ich ein Interview mit einem Lebenscoach geführt, der uns Perspektiven und Orientierungshilfen aufzeigt und Übungen mit an die Hand gibt, die jeder zuhause durchführen kann, um schnell mehr Energie zu bekommen oder seine Ängste aufzulösen.

Zudem geht es beim Interview um die innere Einstellung und wie man wieder in die Spur kommt und sich positiv ausrichtet – egal was in Zukunft in der Welt passieren könnte. Was wollen wir wirklich im Leben? Auf diese Frage gehen wir genauso ein wie auf das Thema Eigenverantwortung, was im Zuge der kosmischen Veränderungen, die mehr und mehr zum Tragen kommen, immer wichtiger wird. Es ist ein tolles, spannendes und inspirierendes Interview geworden!

Das Thema „kosmische Veränderungen“ bildet den Abschluss in Deinem Buch…

Richtig. Zum Schluss geht es dann wirklich ans Eingemachte und buchstäblich um Alles oder Nichts. Unser ganzes Sonnensystem erreicht Bereiche in unserer Galaxis, die eine zunehmend höhere Schwingung aufweisen. Eine höhere Schwingung bringt eine zunehmende Veränderung im Bewusstsein mit sich. Vereinfacht gesagt: Viele Menschen wachen auf, erkennen die Matrix, in der wir leben, und werden sich ihrer Lebensbestimmung plötzlich bewusst. Man spricht hier auch von einem „Aufstieg“ und meint damit den Aufstieg in eine höhere Frequenzebene und somit in ein harmonischeres Dasein. Diese Frequenzerhöhungen wirken nicht nur auf den einzelnen Menschen, sondern auf das ganze Menschheitskollektiv ein.

Was jetzt passiert, ist, dass unter anderem viele Traumata und andere unterdrückte Themen sowie negative Erlebnisse aus unserer Vergangenheit vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein rücken – ob wir wollen oder nicht –, damit wir diese ungelösten Geschichten bearbeiten, lösen und in Heilung bringen. Und dieser Prozess beschleunigt sich derart schnell, dass viele Leute buchstäblich überrollt werden und dadurch überfordert sind. Hierbei geht es wieder um Ängste, Groll und Wut und vor allem um negatives Karma, und weshalb es wichtig ist, dieses Karma noch vor dem Aufstieg der Erde und des Sonnensystems aufzulösen. Das alles schauen wir uns im Buch genauer an.

Ich kann nur so viel sagen: Wir sind aufgefordert, auf die Problembereiche in unserem Leben hinzuschauen und Eigenverantwortung zu tragen. Für jeden von uns – mich natürlich eingeschlossen – gibt es einige Hausaufgaben zu erledigen, und die Lösungsansätze dazu schauen wir uns ebenfalls an. Und genau das rundet Dein Buch auch ab, wie ich finde. Wir alle müssen nun hinschauen, reflektieren und uns auf das Positive ausrichten. Denn jetzt geht es um die Wurst, wie es so schön heißt. 😊 So ist es.

Übrigens, auch Mitglieder des Deep State, die Illuminaten oder wie immer man sie auch nennen mag, sind von diesen Veränderungen betroffen. Keiner wird sich diesen gewaltigen kosmischen Prozessen entziehen können. Keiner. Der Endkampf findet nämlich auch und vor allem auf spiritueller Ebene statt. Die Illuminaten wissen über all das Bescheid und die Menschen sollten es daher auch wissen. Dass sich da Niemand wird entziehen können, das glaube ich auch.

Prima! Daniel, das war ein sehr spannendes und interessantes Interview mit Dir. Vielen Dank dafür! Danke auch Dir vielmals, Jan, vor allem für Dein unermüdliches Engagement. Und ein großer Herzensdank geht an alle Leserinnen und Leser da draußen, die mich über die vielen Jahre unterstützen! Packen wir es weiterhin an.

Das Buch „Wenn das die Illuminaten wüssten… der Endkampf hat begonnen!“ ist hier erhältlich.

Daniel Prinz News auf Telegram: https://t.me/DanielPrinzOffiziell

…

Quellen: PublicDomain/dieunbestechlichen.com am 10.04.2024