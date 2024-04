Experten warnen: US-Regierung wird ALLE Barabhebungen amerikanischer Banken einfrieren (Video)

Teile die Wahrheit!

Notfälle treten ohne Vorwarnung ein und können dann ganze Systeme lahmlegen. In einer plötzlichen Wendung der Ereignisse strömen Berichte über landesweite Bankenausfälle ein, die Schockwellen durch die Finanzlandschaft senden. Von amg-news.com

Kunden großer Banken wie Chase und Wells Fargo bleiben mit eingefrorenen Konten und fehlerhaften Apps auf der Strecke.

Als Panik aufkommt, wird klar, dass dies nicht nur ein Fehler ist; Es ist ein Weckruf für jeden Einzelnen, Maßnahmen zu ergreifen und sich auf das Unerwartete vorzubereiten.

In der schnelllebigen Welt des modernen Finanzwesens verlassen wir uns zunehmend auf die Bequemlichkeit des digitalen Bankings. Aber was passiert, wenn diese Lebensader plötzlich durchtrennt wird? Heute beschäftigen sich die Amerikaner mit genau dieser Frage, da Berichte über landesweite Bankenausfälle eintreffen, die unzählige Menschen ohne Zugang zu ihren hart verdienten Geldern zurücklassen.

Das Unglück bahnt sich an: Chaos im Finanzsektor

Die Chase Bank, ein treuer Vertreter der Bankenbranche, befindet sich im Epizentrum dieser beispiellosen Krise. Kunden versuchen verzweifelt, auf ihre Konten zuzugreifen, werden jedoch mit Fehlermeldungen und eingefrorenen Vermögenswerten konfrontiert. Die Chase Bank-App, einst ein Symbol für Bequemlichkeit, erinnert uns heute auf düstere Weise an die Fragilität unserer digitalen Infrastruktur.

Doch damit ist das Chaos noch nicht vorbei. Wells Fargo , ein weiterer Bankenriese, mischt sich mit Berichten über Ausfälle in seinen Systemen in den Kampf ein. Geldautomaten stehen still und verweigern den Kunden den Zugriff auf ihre Bargeldreserven. Es ist eine Szene direkt aus einem Weltuntergangsfilm, doch das ist die harte Realität, mit der Millionen Amerikaner heute konfrontiert sind. (Banken schließen Hunderte von Filialen und entlassen Tausende, während sie sich auf einen finanziellen Zusammenbruch vorbereiten!)

Die Warnzeichen: Sind Sie auf das Schlimmste vorbereitet?

In Krisenzeiten zählt jede Sekunde. Die Bankausfälle sind eine deutliche Warnung, dass wir auf das Unerwartete vorbereitet sein müssen. Wie das Sprichwort sagt: „Vorgewarnt ist gewappnet.“ Es ist an der Zeit, diesen Rat zu beherzigen und proaktive Maßnahmen zu ergreifen, um uns und unsere Lieben zu schützen.

In erster Linie ist es wichtig, Bargeld zur Hand zu haben. In einer Welt, in der digitale Transaktionen an erster Stelle stehen, wird in Krisenzeiten die physische Währung zum König. Besorgen Sie sich genügend Bargeld, um mögliche Störungen bei Bankdienstleistungen zu überstehen.

Aber Bargeld allein wird in einem echten Netzausfall-Szenario nicht ausreichen. Heute ist es wichtiger denn je, sich Selbstständigkeit und Belastbarkeit anzueignen. Erwägen Sie die Investition in alternative Energiequellen wie Generatoren oder Sonnenkollektoren, um sicherzustellen, dass Sie bei einem Netzausfall nicht im Dunkeln tappen.

Kommunikation ist ein weiterer wichtiger Aspekt der Notfallvorsorge. Angesichts der Berichte über weit verbreitete Telefonausfälle wird deutlich, dass die ausschließliche Nutzung von Mobilfunknetzen ein Rezept für eine Katastrophe ist. Investieren Sie in alternative Kommunikationsformen wie Funkgeräte oder Satellitentelefone, um auch dann in Verbindung zu bleiben, wenn herkömmliche Methoden versagen.

Vorbereitung auf SHTF 2024

Wie das alte Sprichwort sagt: „Hoffe auf das Beste, aber bereite dich auf das Schlimmste vor.“ Die Ereignisse, die sich vor uns abspielen, sind eine deutliche Erinnerung an die Zerbrechlichkeit unserer modernen Gesellschaft. Es ist Zeit, Maßnahmen zu ergreifen und sich auf SHTF (St Hits The Fan) 2024 vorzubereiten.

Besorgen Sie sich wichtige Vorräte wie Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung. In Krisenzeiten werden diese Grundbedürfnisse zu unschätzbaren Gütern. Erwägen Sie die Investition in haltbare Lebensmittel und Wasserfiltersysteme, um sicherzustellen, dass Sie auf alle Eventualitäten vorbereitet sind.

Aber beim Überleben geht es nicht nur um die physische Versorgung; es geht auch um Anpassungsfähigkeit und Belastbarkeit. Übernehmen Sie die Denkweise eines Überlebenden und verbessern Sie Ihre Fähigkeiten in Bushcraft, Erster Hilfe und Selbstverteidigung. Lernen Sie, unter widrigen Bedingungen erfolgreich zu sein und Hindernisse in Chancen zu verwandeln.

In Krisenzeiten können traditionelle Währungsformen an Wert verlieren. Hier kommen Edelmetalle wie Gold und Silber ins Spiel. Besorgen Sie sich einen Vorrat an diesen zeitlosen Vermögenswerten als Absicherung gegen wirtschaftliche Unsicherheit und als Tauschmittel in einer Welt nach dem Zusammenbruch.

Während wir durch die turbulenten Gewässer des 21. Jahrhunderts navigieren, ist eines völlig klar: Die einzige Konstante ist der Wandel. Die heutigen Ereignisse sind eine ernüchternde Erinnerung daran, dass wir bereit sein müssen, uns anzupassen und alle Herausforderungen zu meistern, die auf uns zukommen.

Aber inmitten des Chaos und der Unsicherheit gibt es Hoffnung. Indem wir proaktive Maßnahmen ergreifen, um uns auf das Schlimmste vorzubereiten, können wir stärker und widerstandsfähiger als je zuvor daraus hervorgehen.

Erinnern Sie sich an die Worte aus Lukas 21:19: „Stehen Sie standhaft, dann werden Sie das Leben gewinnen.“ Lassen Sie uns angesichts aller Widrigkeiten zusammenstehen und den Weg in eine bessere Zukunft ebnen.

Der große Banken-Blackout im Jahr 2024 ist ein Weckruf für uns alle. Es ist eine deutliche Erinnerung daran, wie wichtig Vorbereitung und Widerstandsfähigkeit in einer zunehmend unsicheren Welt sind.

Lassen Sie uns in diesen turbulenten Zeiten nicht der Angst nachgeben, sondern nutzen wir die Gelegenheit, uns zu erheben und gestärkt als je zuvor daraus hervorzugehen. Jetzt ist es an der Zeit, sich vorzubereiten – warten Sie nicht, bis es zu spät ist.

Experten warnen die US-Regierung davor, ALLE Abhebungen amerikanischer Banken einzufrieren

Während Gerüchte über einen bevorstehenden wirtschaftlichen Zusammenbruch immer lauter werden, schlagen Experten Alarm wegen eines möglichen beispiellosen Schritts der US-Regierung, alle amerikanischen Bankabhebungen einzufrieren. Diese drastische Maßnahme, die als „Bail-in“ bezeichnet wird, könnte in Sicht sein, da der US-Dollar am Rande des Zusammenbruchs steht und Bedenken hinsichtlich einer weit verbreiteten Finanzpanik und Kapitalflucht aufkommen lassen.

Die Ruhe vor dem Sturm. Berichten zufolge erwägt die US-Regierung Schritte, um Amerikanern den freien Zugriff auf ihre Bankgelder zu verwehren, was als Vorspiel zu einem großen finanziellen Umbruch angesehen werden könnte. Diese Politik, die unheimlich an die verzweifelten Zeiten während der Weltwirtschaftskrise erinnert , könnte einen Vertrauensverlust in die Stabilität des amerikanischen Finanzsystems bedeuten.

Hugh Hendrys scharfe Warnung. Hugh Hendry, ein renommierter Hedgefonds-Manager und makroökonomischer Experte, hat kürzlich eine düstere Prognose für den US-Bankensektor und die Gesamtwirtschaft abgegeben. Während eines offenen Interviews auf Bloomberg Markets erörterte Hendry die möglichen Auslöser, die die Regierung zu solch drastischen Maßnahmen veranlassen könnten.

Ein Einblick in den Rückgang der Geldmenge M2. Hendry weist auf einen erheblichen Rückgang der Geldmenge M2 hin, einem wichtigen Wirtschaftsindikator, der die liquidesten Teile der Geldmenge misst, einschließlich Bargeld und Giroeinlagen.

Seiner Meinung nach bedeutet dieser „größte Wasserfallrückgang der Geldmenge M2“ eine schnelle Abwanderung von Geldern weg von Bankeinlagen und hin zu sichereren Vermögenswerten wie Geldmarktfonds.

Wenn dieser Trend anhält, könnte er das US-Finanzministerium und die Federal Reserve dazu veranlassen , direkt einzugreifen und die Möglichkeiten der Bürger, ihr eigenes Geld von Banken abzuheben, einschränken.

Die historischen Echos von 1934. Hendry zog Parallelen zum Jahr 1934, als das Federal Reserve Act zur Beschlagnahme von Gold von US-Bürgern führte, und äußerte seine Besorgnis darüber, dass die Geschichte nicht nur widerhallen, sondern sich wiederholen könnte. Er äußerte Befürchtungen, dass heute ähnliche drastische Maßnahmen in Betracht gezogen werden könnten, um einen völligen Vertrauensverlust in die US-Banken zu verhindern.

Kapitalflucht: Mehr als nur Versicherungssorgen. Während viele denken, dass die Sorge darüber, dass die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Einlagen nur bis zu 250.000 US-Dollar versichert , die Kapitalflucht auslösen könnte, glaubt Hendry, dass das Problem tiefer liegt. Das grundlegende Problem ist der allgemeine Mangel an Vertrauen in das Bankensystem selbst und nicht nur in die Einlagensicherung.

Die Suche nach sicheren Häfen. Inmitten dieser beunruhigenden Finanzzeiten geht Hendry davon aus, dass das Interesse an traditionellen und modernen sicheren Häfen zunehmen könnte. US-Staatsanleihen, insbesondere die ultralangen Anleihen, die er als „das am meisten verachtete Wertpapier im Universum“ bezeichnet, könnten tatsächlich eine kluge Investition darstellen.

Trotz des vorherrschenden Narrativs von Inflationsproblemen aufgrund von Angebotsschocks argumentiert Hendry, dass diese Bedingungen tatsächlich ein starkes Argument für eine Investition in Staatsanleihen mit extrem langer Laufzeit darstellen.

Bitcoin: Der umstrittene Anwärter. Interessanterweise scheut Hendry nicht davor zurück, Bitcoin als potenzielle Anlageklasse zu diskutieren, die von den aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen profitieren könnte. Obwohl er kein überzeugter Befürworter von Kryptowährungen ist, räumt er ein, dass das Potenzial von Bitcoin, seinen Wert erheblich zu steigern, es zu einer verlockenden Option für diejenigen macht, die in unsicheren Zeiten Kapital bewahren möchten.

Bereit für den Aufprall. Da das Gespenst wirtschaftlicher Instabilität immer größer wird, ist die Idee eines staatlich erzwungenen Einfrierens von Bankabhebungen nicht nur ein theoretisches Szenario, sondern eine potenzielle Realität, die Millionen von Amerikanern betreffen könnte. Dieser Schritt könnte eine neue Ära finanzieller Sicherheitsmaßnahmen einläuten, die die Landschaft des amerikanischen Bankwesens und der persönlichen Finanzen verändern könnte.

Was das für Sie bedeutet . Für normale Amerikaner ist die Botschaft klar: Es könnte an der Zeit sein, Ihre Finanzstrategien zu überprüfen und möglicherweise zu diversifizieren. Die Erkundung verschiedener Anlageklassen, darunter möglicherweise genau die Anleihen und digitalen Vermögenswerte, die einst als Ausreißer galten, könnte für die Sicherung der eigenen finanziellen Zukunft von entscheidender Bedeutung sein.

Abschließende Gedanken. Angesichts solch bahnbrechender und möglicherweise beunruhigender Entwicklungen ist es wichtiger denn je, bei der Verwaltung Ihrer Finanzangelegenheiten informiert und proaktiv zu bleiben. Während sich die Situation weiterentwickelt, wird es von entscheidender Bedeutung sein, über alle Regierungsankündigungen und Expertenanalysen auf dem Laufenden zu bleiben, um diese turbulenten Gewässer erfolgreich zu meistern.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 26.04.2024