Geheimhaltung um bahnbrechendes Geoengineering-Experiment

Ein Solar-Geo-Engineering-Experiment in San Francisco könnte zu helleren Wolken führen, die das Sonnenlicht reflektieren. Die Risiken sind vielfältig.

Der landesweit erste Freiluftversuch zur Begrenzung der Erderwärmung durch stärkere Bewölkung startete am Dienstag vom Deck eines stillgelegten Flugzeugträgers in der Bucht von San Francisco.

Das Experiment, das von den Organisatoren nicht groß angekündigt wurde, um öffentliche Reaktionen zu vermeiden, markiert die Beschleunigung eines umstrittenen Forschungsgebiets, das als Modifikation der Sonnenstrahlung bekannt ist. Dabei werden Substanzen wie Aerosole in den Himmel geschossen, um das Sonnenlicht von der Erde wegzulenken.

Das von Forschern der University of Washington geleitete Experiment warf erneut die Frage auf, wie vielversprechende Klimatechnologien, die Gemeinschaften und Ökosysteme auf unerwartete Weise schädigen könnten, effizient und ethisch vertretbar untersucht werden können.

Bei dem Experiment werden mikroskopisch kleine Salzpartikel in die Luft gesprüht, und die Geheimhaltung des Zeitplans hat selbst einige Experten überrascht.

“Da dieses Experiment bis zum Beginn der Tests unter Verschluss gehalten wurde, sind wir gespannt, wie die Öffentlichkeit einbezogen wird und wer daran beteiligt sein wird”, sagt Shuchi Talati, Geschäftsführer der Alliance for Just Deliberation on Solar Geoengineering, einer gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Entwicklungsländer an Entscheidungen über die Veränderung der Sonneneinstrahlung, auch Geoengineering genannt, beteiligt werden.

“Die Richtlinie erfüllt alle geltenden Vorschriften, aber es besteht eindeutig Bedarf, die Notwendigkeit eines strengen Rechtsrahmens in einer Welt, in der mit [der Veränderung der Sonneneinstrahlung] experimentiert wird, zu überdenken”, fügte sie hinzu. (US-Bundesstaat möchte Verbot von „Chemtrails“ während das WEF mittels Weltraumblase die Sonne verdunkeln will)

.

Im Rahmen des Projekts Coastal Atmospheric Aerosol Research and Engagement (CAARE) werden Milliarden von Meersalzpartikeln mit speziell entwickelten Sprühgeräten in den Himmel geschleudert, um die Dichte – und damit das Reflexionsvermögen – von Meereswolken zu erhöhen. (Die Macht des HAARP-Projekts, überall auf der Erde Energie freizusetzen, die mit Atombomben konkurriert)

Das Experiment wird, wenn es die Wetterbedingungen zulassen, auf der USS Hornet Sea, Air & Space Museum in Alameda, Kalifornien, stattfinden und bis Ende Mai dauern, wie aus einem Wetteränderungsformular hervorgeht, das das Team bei den Bundesbehörden eingereicht hat.

Das Projekt wird zu einer Zeit durchgeführt, in der die globale Hitze weiterhin monatliche und jährliche Temperaturrekorde bricht und das Interesse von Geldgebern aus dem Silicon Valley und einigen Umweltgruppen an den Veränderungen der Sonneneinstrahlung zunimmt.

Es folgt auch auf ein Experiment der Universität Harvard im letzten Monat, bei dem reflektierende Aerosole in die Stratosphäre in der Nähe von Schweden geblasen werden sollten, bevor es aufgrund des Widerstands indigener Gruppen abgebrochen wurde.

Die Veränderung der Sonneneinstrahlung ist umstritten, da ein weitverbreiteter Einsatz von Technologien wie der Aufhellung von Meereswolken die Wettermuster auf ungewisse Weise verändern und möglicherweise die Produktivität von Fischerei und Landwirtschaft einschränken könnte.

Ferner würde die Hauptursache des Klimawandels – die Nutzung fossiler Brennstoffe – nicht angegangen und könnte zu einem katastrophalen Anstieg der globalen Temperaturen führen, wenn größere Geoengineering-Aktivitäten eingestellt würden, bevor die Treibhausgase auf ein erträgliches Maß zurückgegangen sind.

Die University of Washington und SilverLining, eine am CAARE-Projekt beteiligte Forschungsgruppe, lehnten Interviewanfragen ab. Der Bürgermeister von Alameda, wo das Experiment durchgeführt wird, antwortete nicht auf E-Mail-Anfragen zu dem Projekt.

Die Geheimhaltung des bahnbrechenden Experiments scheint Absicht gewesen zu sein, wie die New York Times berichtet, die zusammen mit einer Lokalzeitung exklusiven Zugang zu den ersten Sprühaktionen hatte.

“Die Idee, in die Natur einzugreifen, ist so umstritten, dass die Organisatoren des Tests am Dienstag die Details geheim hielten, aus Angst, Kritiker könnten versuchen, sie zu stoppen”, berichtete die Times. Auch das Weiße Haus distanzierte sich von dem Experiment, das in Zusammenarbeit mit dem Smithsonian Museum durchgeführt wird.

Das Projektteam betonte seine Transparenz und wies darauf hin, dass Besucher das Experiment auf der USS Hornet besichtigen können, die nun als schwimmendes Museum dient.

“Die Welt muss ihr Verständnis der Auswirkungen von Aerosolpartikeln auf das Klima dringend verbessern”, sagte Kelly Wanser, Geschäftsführerin von SilverLining, in einer Pressemitteilung.

“Mit einem starken Engagement für offene Wissenschaft und einer Kultur der Bescheidenheit hat die University of Washington einen Ansatz entwickelt, der Wissenschaft mit sozialem Engagement verbindet und der Gesellschaft dabei helfen kann, wichtige Schritte zum Fortschritt der Wissenschaft, zur Entwicklung von Vorschriften, zur Förderung einer fairen und effektiven Entscheidungsfindung und zum Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses in diesen Bereichen zu machen”.

Das CAARE-Projekt ist Teil einer größeren Küstenstudie, die das Konsortium der Universität Washington plant. Die zweite Phase dieses Projekts würde auf einem Pier etwa eine Meile vor der Küste in einer küstennahen Umgebung stattfinden, heißt es in einer am Montag von der Universität veröffentlichten Studienbeschreibung.

Eine Begutachtung des Vorschlags durch Fachkollegen fiel zwar im Allgemeinen positiv aus, die Wissenschaftler wiesen aber auch auf einige Transparenzmängel hin.

“Ein Gutachter bemerkte, dass es hilfreich wäre, mehr Informationen über den Standort zu haben”, heißt es in einem von der Universität Washington in Auftrag gegebenen Bericht.

“Gibt es lokalen Widerstand oder Bedenken (ob begründet oder unbegründet) in Bezug auf Themen wie lokale Luftqualität usw.? Wie viele Optionen gibt es und wie wirken sich die verschiedenen Optionen auf den Feldstudienplan aus?”

Der Studienplan erwähnte auch nicht die potenziellen ökologischen Auswirkungen, eine wichtige Überlegung, die in einem Workshop der Biden-Administration zur Aufhellung der Meereswolken im Jahr 2022 empfohlen wurde. Greg Goldsmith, stellvertretender Dekan für Forschung und Entwicklung an der Chapman University, hält dies für ein großes Versäumnis.

“Die Geschichte hat uns gezeigt, dass Eingriffe in die Natur immer schwerwiegende unbeabsichtigte Folgen haben”, sagt Goldsmith, der die Auswirkungen des Klimawandels auf die Struktur und Funktion von Pflanzen erforscht.

“Deshalb wäre es klug, auf das zu hören, was die Geschichte gezeigt hat, und nach den Konsequenzen zu suchen.“

geoengineeringwatch.org berichtet weiter:

Der Gesetzesentwurf von Tennessee zum Verbot von Geoengineering wurde nun erfolgreich vom Repräsentantenhaus verabschiedet, zusätzlich zur vorherigen Verabschiedung im Senat.

Jetzt ist nur noch die Unterschrift von Gouverneur Bill Lee erforderlich, damit der Gesetzesvorschlag in Kraft tritt. Obwohl es schwierig sein wird, ein Verbot von Climate Engineering durchzusetzen, ist es dringend erforderlich, die Öffentlichkeit für das Problem zu sensibilisieren, das den wichtigsten Faktor in dieser Gleichung darstellt.

Viele werden sich endlich darüber im Klaren, dass Kernkomponenten der Klimatechnik wie chemische Eiskeimbildung in Wolken, extreme Wetter- und Temperatur-Schleudertrauma-Szenarien auf der ganzen Welt mittlerweile die Norm sind.

Was wird uns nicht gesagt, von Klimakatastrophen bis zu Erdbeben?

„Die NOAA wird eindringlich vor Geoengineering gewarnt“ (E&E News), „die heiße Kontroverse um solares Geoengineering“ (Politico), „warum es bei dieser riskanten Klimalösung an Bürokratie mangelt“ (The Week Magazine), globale Klimainterventionsmaßnahmen werden nun ins Freie verdrängt.

Was passiert, wenn Bevölkerungen auf der ganzen Welt erfahren, was ihre Regierungen ihnen ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung angetan haben?

…

Quellen: PublicDomain/scientificamerican.com/ am 09.04.2024