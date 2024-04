H&M zieht Werbung für junge Mädchen in Schuluniformen zurück, nachdem ihm „Förderung von Pädophilie“ vorgeworfen wurde

H&M schaltete eine Anzeige für Schuluniformen, in der zwei junge Schulmädchen mit dem Slogan „Lass die Köpfe verdrehen“ zu sehen waren, nachdem ihnen vorgeworfen wurde, „Pädophilie zu fördern“.

Die Schulkleider des schwedischen Einzelhändlers im Wert von 29,99 US-Dollar waren Teil einer gesponserten Anzeige in den sozialen Medien in Australien.

Die Promo zeigt zwei junge Mädchen, die offenbar nicht älter als 12 Jahre sind und passende Schuluniformen tragen, die aus weißen Hemden, dunkelgrauen Schürzen und rosa Büchertaschen bestehen.

Die Mädchen tragen die Uniformen und posieren vor dem Hintergrund eines Schulbusses mit rosa Dekor.

„Ziehen Sie mit der Back to School-Mode von H&M alle Blicke auf sich“, heißt es in der Anzeige.

H&M wurde in den sozialen Medien wegen der Sexualisierung der Mädchen kritisiert, was dazu führte, dass das Unternehmen die Anzeige am Wochenende zurückzog.

„Diese Anzeige wurde entfernt“, schrieb das Unternehmen auf seinem offiziellen X-Konto.

„Wir bedauern die dadurch verursachte Beleidigung zutiefst und werden prüfen, wie wir künftig Kampagnen präsentieren.“

Melinda Tankard Reist, eine australische Medienkommentatorin, die sich zum Thema Feminismus äußert, rief den Einzelhändler an, nachdem sie die Anzeige auf Facebook bemerkt hatte. (VIP-Elite, die Epsteins „Pädophileninsel“ besuchte, wird durch Handy-Datenleck entlarvt)

„Was beabsichtigen Sie mit dieser gesponserten Facebook-Werbung?“ Schrieb Tankard Reist auf ihrem X-Social-Media-Konto.

„Kleine Schulmädchen wollen im Allgemeinen nicht den Kopf verdrehen“, fügte die Autorin hinzu.

@hm @hmaustralia what is your intention with this sponsored Facebook ad? Little schoolgirls generally don’t want to “turn heads”. The large numbers I engage with in schools want to be left alone to learn and have fun and not draw unwanted attention to their appearance 1/ pic.twitter.com/DDwv42GeNz

— Melinda TankardReist (@MelTankardReist) January 18, 2024