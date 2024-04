Insider sprechen von fremden Besuchern aus Extra-Dimensionen und neuen UFOs über Atomanlagen

Teile die Wahrheit!

Der Harvard Professor Dr. Avi Loeb geriet vor kurzer Zeit wieder in die internationalen Schlagzeilen, weil er erklärte, dass Aliens die Erde besuchen, indem sie Technologien zum Dimensionssprung benutzen. Der Astrophysiker glaubt, dass die nun fortgesetzten Experimente in CERN bereits Tore zu anderen Dimensionen aufgetan haben, durch die Aliens reisen könnten.

Die Bekanntgabe der Existenz dieser Alien-Technologie auf unserer Welt hätte womöglich einen seismischen Effekt auf die Menschheit. Vielleicht ist dieses Phänomen bereits in Form des Mandela-Effekts auf unserer Realitätsebene präsent. Mehr dazu in meinem aktuellen Artikel zu diesem Thema. Von Jason Mason

Wissenschaftler in Genf versuchen mithilfe des Large Hadron Colliders LHC die physikalischen Bedingungen des hypothetischen Urknalls zu simulieren, weil sie nicht erklären können, wie das Universum entstehen konnte. Unzählige Anomalien, die derzeit beobachtet werden, stehen den Theorien des Standardmodells entgegen. Ich habe mich auf die Spurensuche nach diesen Anomalien begeben und intensive Recherchen durchgeführt.

Das erstaunliche Resultat lautet, dass Astrophysiker darüber im Bilde sind, dass wir im absolut ungewöhnlichsten Sonnensystem leben, das bislang bekannt ist!

Professor Loeb vermutet, dass hoch entwickelte fremde Intelligenzen schon seit Milliarden von Jahren Technologien zu dimensionalen Reisen einsetzen, auch um uns Erdlinge hier zu besuchen. Diese Aussagen bekräftigte er nochmals in einem Interview in der neuen Dokumentation „The Paranormal UFO Connection“, welche die Verbindung des Phänomens zu paranormalen Vorgängen näher beleuchtet.

Zitat Avi Loeb: „Genau wie ein Höhlenbewohner, der in eine Stadt wie London oder eine andere in Europa kommt und dort all die technischen Gadgets sieht. Es wird ein Gefühl religiöser Ehrfurcht geben, und wir würden es nicht verstehen, besonders wenn wir es mit den Auswirkungen der Quantengravitation zu tun haben, von denen wir irgendeine Ahnung haben.“

Forscher in CERN suchen nach weiteren räumlichen Dimensionen oder Extra-Dimensionen des Universums, weil sie sicher sind, dass solche Bereiche existieren. Auch die Entdeckung des Gottes-Partikels im Jahr 2012 legt nahe, dass auch hier eine religiöse Komponente besteht. Viele Vorgänge in der Mechanik des Universums sind nach wie vor unerklärlich geblieben. (Whistleblower enthüllen, dass Videointerviews mit echten außerirdischen Wesen aus anderen Dimensionen existieren!)

Pioniere der Quantenmechanik waren viele deutsche Physiker, welche überzeugt davon waren, dass sich hinter allen physikalischen Phänomenen ein tieferer Mystizismus verbirgt, wie er in den ältesten Texten der Welt beschrieben wird! (Es steht eine UFO-Offenlegung mit tiefgreifenden Auswirkungen auf die Gesellschaft bevor!)

Auch über dieses spannende Thema können Sie bald im neuen Buch lesen, denn selbst Albert Einstein war sich dieses göttlichen Einflusses in der Entstehung des Alls bewusst und er widmete sich sogar dem Studium der Geheimlehre der Theosophen, weil er am Ende seines Lebens nicht mehr restlos davon überzeugt war, dass seine Theorien über Relativität korrekt sind.

In Briefen an enge Freunde verlieh er seinen Zweifeln Ausdruck. Viele Philosophen der Wissenschaft gelangten ebenfalls zur Erkenntnis, dass das kosmologische Standardmodell speziell formuliert wurde, um unfassbare Geheimnisse zu verschleiern.

Das sind bemerkenswerte astronomische Beobachtungen, die insbesondere den Planeten Erde betreffen und so schockierend sind, dass Gelehrte beschlossen haben, nicht öffentlich darüber zu diskutieren.

300x250

Professor Loeb: „Die Quantenmechanik wurde vor genau einem Jahrhundert entdeckt. Und alle fortschrittlichsten Technologien, die wir derzeit einsetzen, wie das Internet, künstliche Intelligenz und so weiter, beruhen auf unserem Verständnis der Quantenmechanik. Aber der Prozess des Lernens ist unvollständig – es existieren mehrere große Rätsel in der modernen Physik.

Im Mainstream der theoretischen Physik der letzten Jahrzehnte besagt das vorherrschende Paradigma, dass es möglich ist, Quantenmechanik und Gravitation zu vereinen, wenn man nicht mit außerräumlichen Dimensionen arbeitet. …Wir sehen nur drei von ihnen in unserem täglichen Leben. Aber die Idee ist, dass die anderen eingerollt sind. Und wir können sie nicht wirklich nachweisen, es sei denn, wir schießen auf Teilchen mit außergewöhnlich hohen Energien, die diese winzigen Skalen untersuchen.

Natürlich, wenn es zusätzliche Dimensionen gibt, dann erstreckt sich die Realität, mit der wir vertraut sind, in sie hinein. Und dann kann man sich das Leben in mehr als drei Raumdimensionen vorstellen. Es wird viel vielfältiger und interessanter sein.“

300x250 boxone

Das ist ein Hinweis auf eine andere Theorie von Professor Loeb, dass allmächtige Aliens womöglich in der Lage sind, ihre Technologien zu nutzen, um ganze Universen zu erschaffen. Daher könnte auch unser Universum laut gegenwärtig wissenschaftlichem Verständnis tatsächlich ein Produkt eines Experiments sein, das von gottgleichen Intelligenzen ausgeführt wird!

Astronomen sind sich bereits sicher, dass intelligentes Leben auch im Kosmos existiert, in Anbetracht von Milliarden von Planeten in unserer Milchstraßen Galaxie und Hunderten von Milliarden von anderen Galaxien im sichtbaren All.

Die Hinweise verdichten sich, dass wir nicht auf weit entfernten Planeten nach fremden Intelligenzen suchen müssen, sondern dass sich solche Wesen seit langer Zeit auf der Erde befinden und den Planeten gemeinsam mit uns bewohnen. Wir sollten sie in den Weltmeeren suchen. Konkrete Hinweise auf UFO-Aktivität in den Weltmeeren stammen nunmehr von Timothy Gallaudet, dem vormaligen Leiter der US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Er befragte Seeleute, Besatzungsmitglieder von U-Booten, Militärpersonal und Angehörige der US-Küstenwache zu seltsamen Anomalien vor der Küste von Kalifornien.

Viele dieser glaubwürdigen Zeugen beobachteten unerklärliche Schiffe im Gewässer. Ein Video eines solchen Objekts wurde im Jahr 2019 veröffentlicht. Man erkennt ein nicht identifizierbares Flugobjekt, das mit hoher Geschwindigkeit von der Luft aus im Ozean verschwindet.

Gallaudet denkt, dass sich die Beweise für UFOs unter Wasser, also USOs, in den Daten der US-Navy befinden, die derzeit jedoch weiterhin geheim gehalten werden. Gemeinsam mit der Sol Foundation wurde ein Report über das USO-Phänomen erstellt.

Die Sol Foundation setzt sich aus einer Gruppe von Akademikern, Militärs und Regierungsmitarbeitern zusammen. Sie wollen ergründen, ob USO-Aktivität eine Gefahr für die maritime Sicherheit darstellen.

Besonders oft werden solche Aktivitäten vor der Küste von Puerto Rico beobachtet. Aber auch im Pazifik, dem Golf von Mexiko, in der Karibik, im Mittelmeer, im Indischen Ozean und im Nordatlantik ist dieses Phänomen bekannt.

Zwischen August 2022 bis April 2023 wurden insgesamt 274 UFO-Sichtungen von militärischem Personal gemeldet. Piloten sprechen davon, dass es in der Luft zu Beinahe-Zusammenstößen mit unbekannten Flugobjekten gekommen ist. Es existieren Sonar-Aufzeichnungen, die beweisen, dass sich solche Objekte auch mit unerklärlich hohen Geschwindigkeiten unter Wasser auf dem ganzen Planeten bewegen.

Viel schneller als unsere modernsten U-Boote oder andere bekannte Technologien. Es besteht der allgemeine Verdacht, dass es sich um das Werk nichtmenschlicher Intelligenzen auf Erden handelt.

Ein immer wieder zur Sprache gebrachter Zusammenhang besteht auch zwischen UFOs und menschengemachten Nuklearanlagen. Nichtmenschliche Intelligenzen interessieren sich seit dem Beginn der ersten Atomversuche für unsere nuklearen Aktivitäten und auch für nuklear angetriebene Schiffe und U-Boote.

Viele der am besten dokumentierten Sichtungen ereigneten sich in der Nähe von sensitiven und ultra-geheimen Nuklearanlagen. Diese Vorfälle haben schon vor gut 80 Jahren begonnen, und zwar in New Mexico und noch früher in Deutschland.

Seit den 1940er Jahren kam es zur Sichtung von fliegenden Untertassen oder grünen Feuerbällen, Foo-Fighters oder Geisterraketen am Himmel in vielen Teilen der Welt. Führende Wissenschaftler dieser Zeit wie Wernher von Braun, Albert Einstein, Robert Oppenheimer oder Edward Teller befassten sich mit diesen Geheimnissen und sollen laut Zeugenaussagen sogar die Absturzstelle des Roswell UFOs in New Mexico besichtigt haben.

Sie stimmten überein, dass es sich bei den meisten Sichtungen nicht um Meteoriten, Boliden oder andere natürliche Phänomene, sondern um mit Nichtmenschen bemannte hochtechnologische Schiffe unbekannter Herkunft handelt.

Es kam auch zu UFO-Landungen in Sperrzonen, in denen Atomtests stattgefunden haben. So berichtete zum Beispiel ein Polizeibeamter namens Lonnie Zamora im Jahr 1964 von der Landung eines länglichen UFOs in New Mexico.

Er näherte sich persönlich diesem Schiff und sagte aus, dass er zwei kleine menschenähnliche Wesen neben dem UFO angetroffen hat, die schnell das Schiff betraten, als er sich annäherte. Sie sind dann schnell in der Luft verschwunden. Dieser Vorfall würde von zivilen Zeugen bestätigt und Abdrücke im Boden wurden dokumentiert, an denen das Schiff aufgesetzt hatte.

Diese Stelle befindet sich im Bereich, in dem im Jahr 1945 die erste Atomwaffe detonierte. Über die Jahrzehnte hinweg ereigneten sich viele solche Vorfälle. Einer der bekanntesten fand dann im Jahr 1980 im Kalten Krieg auf dem Gelände der britisch-amerikanischen Luftwaffenbasis in Bentwaters statt. Darüber berichte ich ausführlich in meinen Büchern der MIB-Reihe.

Mehrere UFOs wurden von Militärangehörigen beobachtet und auch per Radaraufzeichnungen bestätigt. Mindestens eines der Schiffe ist gelandet und hat auch von der Luft aus einen Lichtstrahl auf den Lagerort von Atomraketen gerichtet.

Aktuell wurden vor wenigen Wochen in Indien UFOs über einer Atomanlage beobachtet. Oft sind es tief fliegende, leuchtende Objekte, die aus Metall bestehen. Sie können über längere Zeiträume bewegungslos und geräuschlos in der Luft schweben, dann schnell aufsteigen und rasch am Himmel verschwinden.

Die aktuellen Vorfälle in Indien werden intensiv untersucht und eines dieser Schiffe bewegte sich in einem auffälligen Zickzack-Muster über ein Atomkraftwerk hinweg. Es wurde auch auf Video aufgezeichnet und Verantwortlichen der Regierung übergeben. Insgesamt gab es mehr als zehn aktuelle Sichtungen in der Nähe des Kudankulam Kraftwerks und des atomaren Kraftwerks nahe Kalpakkam in Südindien in der Nähe der Küste.

Ermittelnde Polizeibeamte sind sich auch in diesem Fall sicher, dass sie UFOs beobachtet und gefilmt haben. Diese Vorfälle bedeuten eine Gefahr für die nationale Sicherheit und sind auch in den Vereinigten Staaten ein Grund, die Offenlegung aller geheimen UFO-Daten zu vermeiden.

Ist die Welt jetzt bereit, die ganze Wahrheit über UFOs zu erfahren? Wir werden im Moment Zeuge einer niemals dagewesenen Flut von Veröffentlichungen, obwohl einflussreiche Stellen seit Jahrzehnten versuchen, diese Enthüllung von brisanten UFO-Geheimnissen zu verhindern.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 28.04.2024