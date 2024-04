Irans Angriff auf Israel: Made in USA? Eskalationszyklus der in einem Atomkrieg enden könnte

Teile die Wahrheit!

Der Iran startete seinen bisher dreisten Angriff auf Israel und bombardierte Israel am Samstagabend mit über 300 Drohnen und Raketen. Israel hat 99 Prozent davon abgefangen und so größeren Schaden verhindert. Ein Gastartikel von The Trumpet

Aber lassen Sie nicht zu, dass die unglaubliche Leistung der israelischen Technologie das Ausmaß des iranischen Angriffs verschleiert.

Die Iraner schaden Israel seit Jahren. Sie finanzieren Hamas und Hisbollah. Das Wall Street Journal berichtete, dass der Iran bei der Planung des Angriffs vom 7. Oktober mitgeholfen , Hamas-Kämpfer ausgebildet und grünes Licht gegeben habe.

Aber dieses Mal versteckten sie sich nicht hinter irgendwelchen Stellvertretern. Sie waren mutig genug, Israel selbst anzugreifen.

Auch Israel war nicht das einzige Ziel. Dies war eine klare Botschaft an den Rest der Region: Wir könnten Hunderte von Raketen und Drohnen auf Sie herabregnen lassen – und Sie haben keinen Eisernen Dom, der Sie beschützt.

Was gab dem Iran das Selbstvertrauen, hinter diesem Schleier der Anonymität hervorzutreten? Die USA haben die Monate seit dem 7. Oktober damit verbracht, Israel von der Gegenwehr abzuhalten.

Erinnern Sie sich an den Schrecken des Anschlags vom 7. Oktober. Die Zahl der Opfer im Verhältnis zur israelischen Bevölkerung machte es vergleichsweise weitaus verheerender als den 11. September. Über hundert Geiseln, darunter Frauen und Kinder, wurden nicht zurückgebracht.

Doch Joe Biden hat Israel wiederholt kritisiert und gesagt, es habe „nicht genug getan, um Helfer zu schützen“ und „Drängte Israel, seine Militäroperationen gegen die Hamas zu beenden“. (Endzeit-News ➤ Russland warnt Bevölkerung: Steht Irans Krieg mit Israel kurz bevor? (Video))

Ungewöhnlicherweise entzogen die USA ihren Schutz für Israel bei den Vereinten Nationen und ermöglichten dem Sicherheitsrat die Verabschiedung einer Resolution mit der Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza, die nicht mit der Freilassung israelischer Geiseln durch die Hamas verbunden war. Das war mehr als eine symbolische Geste.(Israel baut einen Altar für das Opfer der roten Färse, um die biblische Endzeitprophezeiung zu erfüllen (Video))

Es übermittelte der Hamas die Botschaft, dass sie nicht mit Israel über die Freilassung der Geisel verhandeln musste: Wenn sie einfach abwarteten, würde die Welt Israel trotzdem zu einem Waffenstillstand drängen. Hamas hat die Botschaft verstanden. Wenige Stunden nach der Verabschiedung des Beschlusses zogen sie sich aus den Verhandlungen zurück.

Der Iran weiß, dass Amerika versuchen wird, Israel aufzuhalten, wenn es versucht, mit Gewalt zurückzuschlagen. Joe Biden hat vielleicht gesagt, dass er an der Seite Israels steht, so wie er es kurz nach dem 7. Oktober getan hat. Aber wenn Israel das Problem tatsächlich in den Griff bekommt, wird diese Unterstützung verschwinden.

Aber dieser Angriff auf Israel wurde von den USA auf noch praktischere Weise ermöglicht.

Mit dem Atomabkommen von Barack Obama wurden die Sanktionen gegen den Iran schrittweise aufgehoben, angeblich im Gegenzug dafür, dass der Iran sein Atomprogramm abschafft. Herr Obama versprach, dass die Sanktionen automatisch „zurückgenommen“ würden, wenn Iran seinen Teil der Abmachung nicht einhalte.

Die Aufhebung dieser Sanktionen hat Iran in den letzten neun Jahren gestärkt. Die endgültigen Sanktionen liefen am 18. Oktober letzten Jahres aus. Diese hätten Iran daran gehindert, Drohnen- und Raketentechnologie zu kaufen oder zu verkaufen. Sie hatten auch die Entwicklung, Erprobung oder militärische Nutzung dieser Technologie verboten.

Die USA verhängten ihre eigenen Sanktionen – was bedeutete, dass der Iran keine Drohnen von den USA kaufen konnte. Die Biden-Regierung hätte jedoch den Snapback-Prozess auslösen können, um eine Aufhebung der UN-Sanktionen zu verhindern.

Jede Vertragspartei des Atomabkommens mit dem Iran ( JCPOA ) könnte eine Gegenreaktion auslösen, indem sie einfach formell und zutreffend feststellt, dass Iran sich nicht an seinen Teil des Abkommens gehalten hat. Die USA sind 2018 aus dem JCPOA ausgetreten , hätten aber ihre europäischen Partner dazu drängen können, die Erklärung abzugeben.

Aber das taten sie nicht. Sie unterzeichneten eine separate, gemeinsame Erklärung, in der sie erklärten, dass Iran nicht die „notwendigen Schritte“ zum Abbau seines Atomprogramms unternommen habe. Aber sie haben nichts unternommen, um die UN-Sanktionen aufrechtzuerhalten.

Russland und China hatten kein Vetorecht gegen den Snapback-Prozess. Die USA hätten diese Sanktionen beibehalten können. Sie entschieden sich dagegen.

Der iranische Angriff ist eine direkte Folge des Iran-Deals und des Versäumnisses der USA, sich dem Iran entgegenzustellen.

„Dieser Deal macht die Welt nicht sicherer – er ist eine Katastrophe für die Welt!“ schrieb der Chefredakteur der Posaune Gerald Flurry im Jahr 2016. Israel trägt die Hauptlast dieses Versagens.

Dieser Angriff auf Israel ist weder eine tragische Nebenwirkung des JCPOA noch die Folge eines fehlgeleiteten Friedensversuchs. Barack Obama versucht absichtlich, Israel zu schaden – und hat daher daran gearbeitet, die gesamte Außenpolitik Amerikas im Nahen Osten zugunsten des Iran zu verlagern. Mit Joe Biden im Weißen Haus hat er diese Politik hinter den Kulissen weiter vorangetrieben.

Es ist schwierig, eine solche Politik logisch zu verstehen. Doch die Bibel offenbart, dass sie das Ergebnis unsichtbarer geistiger Kräfte sind. Barack Obama wird benutzt , um die Vereinigten Staaten und Israel zu Fall zu bringen. Dabei stärkt er auch Feinde wie den Iran.

Das Ergebnis wird eine aggressivere iranische Außenpolitik sein. Eine entscheidende Prophezeiung in Daniel 11 besagt, dass der Iran weiter Druck machen wird.

Israel wird diese Bedrohung nicht vollständig neutralisieren. Aber der Iran wird den Fehler machen, gegen ein von Deutschland geführtes Europa vorzugehen.

Im Moment sieht Europa genauso rückgratlos aus wie die USA. Bei diesem Vorstoß wird der Iran offensichtlich keine große Reaktion erwarten. Stattdessen wird dieser europäische „König des Nordens“ mit Wut reagieren.

All diese Ereignisse führen zu einem kritischen Konflikt, der zum Dritten Weltkrieg führen wird . Aber die Bibel sagt uns, wie es beginnen wird.

Gott betont, dass die Dinge zwar düster aussehen mögen, er aber letztendlich die Kontrolle hat. Dieser bevorstehende Krieg wird dazu führen, dass die ganze Welt Gott kennenlernt.

naturalnews.com schreibt weiter:

Der Iran greift Israel an, während die Region in einen Eskalationszyklus gerät, der in einem Atomkrieg enden könnte

