John Kerrys Tochter sagt, dass Milliarden Menschen für die „Neue Weltordnung“ sterben müssen (Video)

John Kerrys Tochter Vanessa hat ihren Aufstieg in den Vorstand der Agenda Contributors des Weltwirtschaftsforums gefeiert, indem sie die elitäre Organisation dazu drängte, sich in eine Weltregierung zu verwandeln und die totale Kontrolle über die Menschheit zu übernehmen, unabhängig davon, ob „wir, das Volk“ zustimmen.

Laut Vanessa Kerry ist die Zeit reif für einen globalistischen Staatsstreich, der die Kontrollmechanismen des Pandemievertrags der Weltgesundheitsorganisation nutzt, um eine Weltregierung zu schaffen, die niemandem Rechenschaft schuldig ist.

Kerry erklärte, dass die Menschheit durch die Covid-Pandemie „aufgeweicht“ worden sei , und skizzierte beunruhigende Pläne, eine Agenda angstmachender Propaganda über den Klimawandel voranzutreiben, um die Menschheit zu terrorisieren, damit sie die letzten unserer rapide schwindenden Freiheiten aufgibt.

In einem an andere Mitglieder des WEF gerichteten Video behauptete Vanessa Kerry, dass die sogenannte Klimakrise nun auch eine „Gesundheitskrise“ sei , was für die Elite praktisch sei, weil dadurch ihre bevorzugte faschistische Agentur, die Weltgesundheitsorganisation, in der Antwort eingreifen könne .

Es sollte nicht überraschen, dass die Tochter des Klimabetrügers John Kerry hier 100 % Fake News verbreitet. Die Behauptungen der NASA, dass wir im heißesten Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen leben, wurden von unabhängigen Ermittlern gründlich widerlegt .

Hast du das verstanden? Kerry versucht verzweifelt, die Weltgesundheitsorganisation in die Debatte einzubeziehen. Die Elite versucht immer noch, den Pandemievertrag der WHO durchzusetzen, weil er den Nationalstaaten die Souveränität nimmt und faktisch eine Weltregierung schafft.

Der Vergleich des Klimawandels mit der Covid-Pandemie ist ein weiteres verräterisches Zeichen dafür, dass die Elite sich darauf vorbereitet, eine weitere Welle tyrannischer Beschränkungen für die Öffentlichkeit auszulösen. (Die globale Entvölkerungsagenda ist besser organisiert und finanziell besser ausgestattet als je zuvor in der Weltgeschichte)

Die Frage ist, ob die Öffentlichkeit erneut auf die Panikmache hereinfallen wird oder ob sie sich gegen die Elite erheben und ihre Freiheit und Souveränität zurückfordern wird.

Laut Kerry bedeutet der Wille des Volkes nichts mehr und es ist an der Zeit, dass die globale Elite die totale Kontrolle über die Zukunft der Menschheit übernimmt. Es ist Zeit, Ihre digitale Leibeigenschaft zu akzeptieren, nichts zu besitzen und glücklich zu sein.

Ein solches Ergebnis würde extrem linken Technofaschisten wie John Kerry und seiner Tochter bis ins Mark gefallen. Wie ihre Kollegen im WEF haben sie es aufgegeben, so zu tun, als hätten sie ihre Seele nicht vollständig an die Sache der Globalisierung verkauft.

Vanessa Kerry ist entschlossen, die Menschheit weiterhin in Angst zu versetzen, und fordert ihre Kollegen auf, die Panikmache Covid-19 „im Vordergrund und im Mittelpunkt“ der Menschen zu halten.

Vanessa Kerry ist nicht die Einzige, die von den Regierungen der Welt verlangt, nach der Corona-Krise Maßnahmen zu ergreifen, um die Menschheit auf den Knien zu halten.

Die Vereinten Nationen haben jedem gedroht , der sich der Agenda 2030 widersetzt, und erklärt: „Dies ist keine Verhandlung mehr. Deshalb heißt es Agenda und nicht Wunschliste.“

Wir haben alle Beweise, die wir brauchen, um diese Kriminellen wegen Massenmords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor ein internationales Tribunal zu bringen.

Aber zuerst muss die Menschheit aufwachen und den Braten riechen – bevor wir keine Rechte mehr haben, die wir verteidigen müssen.

Die globale Elite lacht uns aus und provoziert uns, zu sehen, wie weit sie gehen kann, indem sie ihre Pläne offenlegt, bevor wir uns gegen sie erheben.

Biden erklärte den Ostersonntag zum „Transgender-Tag der Sichtbarkeit“, bevor er dies bereits am nächsten Tag dementierte.

Allerdings ist das, wie wir alle wissen, völliger Blödsinn.

Es scheint seltsam, dass Biden nicht in der Lage ist, einen Blick auf seinen eigenen Twitter-Account zu werfen, um die Wahrheit zu erkennen.

Die größte Erkenntnis daraus ist natürlich die Frage: Wer leitet eigentlich die Show?

Es ist ganz sicher nicht Joe Biden.

Wie die kompromittierten Staats- und Regierungschefs in Kanada, Neuseeland, Australien und Frankreich nimmt Biden einfach seine Befehle von oben entgegen, und die Agenda, die sie alle synchron umsetzen – digitale ID, Bargeldverbot, Gesetze gegen Hassreden – könnte nicht beunruhigender sein.

Laut Klaus Schwabs Tochter Nicole bereitet sich die globale Elite darauf vor, dauerhafte „Klima-Lockdowns“ einzuführen, ob Sie wollen oder nicht – und Sie sollten sich besser an die Pläne der Elite für eine „neue Menschheit“ gewöhnen , denn Sie können nichts dagegen tun.

Beachten Sie, dass Schwabs Tochter die gleichen Worte wie Vanessa Kerry verwendet, wenn sie sagt, dass Covid eine „enorme Chance“ für die globale Elite sei, ihre Great Reset-Agenda einzuleiten.

In einem vom WEF veröffentlichten Artikel prahlt die Organisation damit, dass „Milliarden“ Menschen ihre drakonischen Covid-„Einschränkungen“ eingehalten hätten.

Der Artikel mit dem Titel „Mein Kohlenstoff: Ein Ansatz für integrative und nachhaltige Städte“ (My Carbon: An approach for inclusive and sustainable cities) schlägt vor, dass dieselben Angsttaktiken eingesetzt werden, um der Öffentlichkeit weitere „Einschränkungen“ im Zusammenhang mit dem Klimawandel aufzuerlegen.

Laut Schwab wird es beim Great Reset kein Privateigentum geben. Von der globalistischen Elite kontrollierte Regierungen werden alles besitzen.

Diese Pläne sind rein satanisch und widersprechen allem, worauf unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Die Bibel macht deutlich, dass Privateigentum der Schlüssel zur Schaffung von Wohlstand ist. Privateigentum, oder um es genauer zu definieren – das Recht auf Eigentum – ist der Dreh- und Angelpunkt der Freiheit.

Aber die Elite hat den Schalter für den Great Reset bereits umgelegt.

Diese Pläne werden derzeit in wichtigen Städten auf der ganzen Welt umgesetzt. Die Einwohner von Oxford, England, wurden gewarnt, dass sie Versuchskaninchen für das dystopische Programm sein werden, das ab dem nächsten Jahr obligatorische Klimaschutzmaßnahmen vorsieht.

Stellen Sie sich vor, wir schreiben das Jahr 2049 und die Einwohner von Oxford können ihre Viertel nicht verlassen. Wenn dies der Fall ist, verfolgt ein Netzwerk von Kameras, die Jahre zuvor unter dem Deckmantel der Verkehrsentlastung installiert wurden, ihre Bewegungen. Wenn sie sich zu weit von ihrer registrierten Adresse entfernen, wird automatisch eine Geldstrafe von 100 £ von ihrem Bankkonto abgebucht.

Die einzigen Autos, die jetzt auf den Straßen zugelassen sind, gehören Vertretern der Weltregierung, die unermüdlich in der Stadt auf der Suche nach Regelverstößen patrouillieren.

Dies ist die Zukunft, die wir akzeptieren müssen, um den Planeten zu retten, so Klaus Schwab und die Globalisten.

Aber dank Menschen wie Ihnen, die die wahre Agenda der globalistischen Elite verbreiten, wachen die Menschen auf.

Die Menschen in Oxford lehnen die Pläne ab , sie in 15-Minuten-Gefängniszellen einzusperren, und gehen auf die Straße, um von der Elite die Achtung ihrer grundlegenden Menschenrechte zu fordern. Der Schauspieler Lawrence Fox, der zehn Jahre in Oxford lebte, erklärte der BBC, warum sich die Menschen gegen diese Tyrannei erheben müssen.

Wenn sie Bauernhöfe gewaltsam beschlagnahmen und uns in 15-Minuten-Städte treiben können, die unser alltägliches Verhalten stark einschränken, welche Art von Tyrannei werden wir dann in Zukunft erleben?

Diese böse Verschwörung gegen die Menschheit ist schon seit Jahren geplant, und jetzt erleben wir, wie sie sich vor unseren Augen abspielt.

Leider verstehen die meisten Menschen in der Bevölkerung immer noch nicht, was passiert.

…

