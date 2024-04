Planen Russland und China einen Angriff, um die USA zu vernichten? Brisante Details aufgetaucht

Teile die Wahrheit!

Die Taurus-Affäre und der damit öffentlich gewordene Plan der deutschen Bundeswehrführung, die Kertsch-Brücke auf der Krim mithilfe von Taurus-Langstreckenraketen zu zerstören, liegt erst paar Wochen zurück, als nun die BRICS-Staaten vor wenigen Tagen auf „X“ verkündeten, dass China offiziell verkündete, dass es militärisch eingreifen wird, sollte der Westen Russland angreifen. Von Daniel Prinz

Dass die NATO tatsächlich vor hat, Russland anzugreifen, geht einerseits aus dem Taurus-Leak hervor, und andererseits sickerten jetzt Geheimdienstinformationen aus den USA durch, wonach Frankreich ein Kontingent von 2.000 Soldaten für den Einsatz in der Ukraine vorbereite, und französische Söldnertruppen sollen mit Stand 20.03.2024 auf der Durchreise in Bulgarien gesichtet worden sein.

Man könnte sagen, die Lunte brennt schon länger, jetzt brennt sie aber deutlich schneller. Es wird zunehmend sichtbar, dass die alte Machtgarde im Westen so schnell wie möglich einen großen Krieg vom Zaun brechen will – und ja, hierbei geht es um einen potenziellen Dritten Weltkrieg –, um sein eigenes Überleben zu sichern.

Hierfür ist es aus Sicht des Establishments wichtig, zu verhindern, dass Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt wird, denn Letzterer würde einen Friedenskurs mit Russland anstreben.

Dies würde wiederum einen Machtverlust für die gegenwärtige Herrscherclique bedeuten, die ihre sogenannte „Neue Weltordnung“ notfalls mit einem Atomkrieg durchsetzen würde – dem ein „Schwarzer-Schwan-Ereignis“ vorausgehen könnte. (Putin warnt vor „apokalyptischen Dritten Weltkrieg“ – Plan irrtümlich im TV ausgeplaudert? Moderator stoppt Sendung (Videos))

Müssen Russland und China dem Westen einen „gewaltigen“ Riegel vorschieben?

Wenn nun seit Jahrzehnten der Westen immer wieder die rote Linie Russlands überschreitet (Stichwort: NATO-Osterweiterung) und sogar plant, sein ganzes Waffen-Arsenal gegen Russland einzusetzen, um das Land zu zerschlagen, so müssen sowohl Russland als auch China Vorkehrungen treffen.

Hierzu reiht sich ein sehr wichtiges Puzzleteil ein, den das investigative Portal Natural News aus den USA ausgegraben hat: Der akademische Forscher und Autor JR Nyquist hat ein hochbrisantes Interview mit einem „Mr. Wang“ von LUDE Media geführt – der gleichen Gruppe, die früher eine geheime Audioaufnahme von hochrangigen KPCh/PLA-Militärführern in Südchina erworben hat –, der enthüllte, dass China und Russland zusammenarbeiten, um die Vereinigten Staaten zu eliminieren und Nordamerika zu besetzen.

Herrn Wang zufolge finanziere die KPCh den Krieg Russlands in der Ukraine. Er sagt jedoch, dass Russlands beste Kräfte nicht in der Ukraine eingesetzt werden. Sie wurden im Fernen Osten stationiert, um auf einen Einsatz gegen Amerika vorbereitet zu werden. Harter Tobak…

Gemäß den Medienquellen von LUDE werde China versuchen, die Vereinigten Staaten durch nukleare Erpressung und uneingeschränkte Kriegsführung zu Fall zu bringen sowie Taiwan, Japan und Südkorea unter chinesische Kontrolle zu zwingen. Gelinge dies nicht, würden China und Russland einen umfassenden Krieg gegen die Vereinigten Staaten beginnen.

Die russische und die chinesische Flotte würden sich sodann zusammenschließen – zwar nicht im selben Ozean, aber sie werden denselben Kontinent angreifen, nämlich Nordamerika. Die Russen würden über die Arktis angreifen, die Chinesen über den Pazifik.

Herrn Wang zufolge wurden die Lockdowns während der Corona-Zeit in China dazu genutzt, die Stationierung mobiler Interkontinentalraketen und anderer Waffen zu verbergen.

Zu diesem Zweck wurden Straßen geräumt und Autobahnen gesperrt. Um der Entdeckung durch Satelliten zu entgehen, wurden die Raketenkonvois als medizinische oder COVID-Konvois getarnt.

Lude Media hat berichtet, dass Russland und China eine Vereinbarung getroffen haben, in Nordamerika einzumarschieren und es zu besetzen und das Gebiet unter sich aufzuteilen.

Aus dem Interview gehen zudem folgende Einzelheiten hervor:

China finanziert Russlands Krieg in der Ukraine. (Das allein ist schon ein großer Schocker.)

China nutzte die vorgetäuschten Covid-Lockdowns, um die Straßen zu räumen, damit das Militär in Vorbereitung auf die Angriffe auf die USA effizient durch chinesische Großstädte

transportiert bzw. Schiffe mit Militärausrüstung beladen werden konnten usw.

Die Militärausrüstung ist als Ausrüstung für den Katastrophenschutz getarnt, z.B. als Krankenwagen oder Fahrzeuge des öffentlichen Gesundheitswesens.

Die PLA nutzt zivile Kommunikationsfrequenzen anstelle von Militärfrequenzen, um die militärischen Überwachungsmöglichkeiten der USA auszuschalten.

China plant, Taiwan zunächst zu blockieren, anstatt dort einzumarschieren. Durch die Blockade wird Taiwan an der Versorgung mit Lebensmitteln, Treibstoff, Medikamenten und militärischer Hilfe gehindert. Nach der Niederlage der USA wird Taiwan später kapitulieren, so der Plan der KPCh.

Nach der Blockade Taiwans wird China mit „uneingeschränkter Kriegsführung“ und „nuklearer Erpressung“ versuchen, die Vereinigten Staaten zu isolieren und gleichzeitig die politische Sphäre Japans, Taiwans und Südkoreas zu kontrollieren, indem es die Kontrolle über deren Exporte erlangt und so den Vereinigten Staaten diese Exporte verwehrt. Sollte dieser Schritt erfolgreich sein, würde die US-Wirtschaft praktisch über Nacht zusammenbrechen. Die Lieferketten für Ersatzteile, elektronische Komponenten und Konsumgüter würden sofort kollabieren.

Die „uneingeschränkte Kriegsführung“ umfasst Cyberangriffe, finanzielle Angriffe, wie z.B. die Aufkündigung des Dollars und den Verkauf aller US-Schatzanleihen, Angriffe mit biologischen Waffen, Angriffe zur Informationskriegsführung und sogar EMP-Angriffe, um das US-Stromnetz lahmzulegen.

Russlands beste militärische Truppen sind nicht in der Ukraine stationiert, sondern werden für einen Krieg gegen die Vereinigten Staaten und Kanada in Stellung gebracht. Das bedeutet, dass Russland seine fähigsten Truppen für den echten Krieg mit den USA reserviert hat.

Russland hat seine stärksten Waffen, die gegen die Vereinigten Staaten eingesetzt werden könnten, in der Ukraine noch nicht eingesetzt: 1) seine nuklearfähige U‑Boot-Flotte und 2) Interkontinentalraketen wie das Sarmat-II-System, das 10–15 MIRVs (nukleare Wiedereintrittsraketen) abfeuern und den Anti-ICBM-Fähigkeiten der USA entgehen kann.

China stellt Waffen für Russland in einer Fabrik her, die nach eigenen Angaben „eine Unterabteilung der Norinco Company“ (China North Industries Corporation) ist. Dies ist eine weitere Möglichkeit, wie Chinas wirtschaftliche Macht Russlands militärische Anstrengungen unterstützt.

China rechnet damit, einen nuklearen Vergeltungsschlag der USA hinzunehmen. Während diese Angriffe geschehen, würden vermutlich folgende Szenarien in Gang gesetzt werden:

China wird alle Exporte aus Japan, Taiwan, Südkorea und China selbst in die Vereinigten Staaten unterbinden. Amerikas Wirtschaft und Industrie werden sofort zusammenbrechen.

China wird Amerika mit Cyber-Kriegsführung; Kamikaze-Drohnen, die von Mexiko aus gestartet werden, sowie Attacken auf die Infrastruktur des Stromnetzes angreifen.

China wird seine eingebetteten Zivilisten aktivieren, die bereits in der CDC, der FDA, den Universitäten, den Unternehmen und den Regierungsbehörden sitzen, und sie werden Massensabotageaktionen einleiten, um Amerika zu Fall zu bringen.

Andere chinesische Agenten werden im ganzen Land aktiv werden, sich mit Mörsern, Boden-Luft-Raketen und Schusswaffen bewaffnen und dann Infrastrukturen wie Raffinerien, Umspannwerke, Polizeistationen, Militärbasen, Flug- und Seehäfen ins Visier nehmen und ausschalten.

Russland wird wahrscheinlich EMP-Waffen einsetzen, um Westeuropa technologisch ins 19. Jahrhundert zurückzuwerfen. Dann wird Russland schnell nach Westen in die NATO-Länder vordringen und sie mit seinen hocheffizienten Bodenkriegskapazitäten erobern (Erinnerungen an die Prophezeiungen von Irlmaier & Co. werden wach).

Im russischen Fernsehen wird die Rhetorik derweil immer martialischer. In Abendsendungen des Senders Russia 1 werden hin und wieder Angriffe auf Hauptstädte im Westen diskutiert. Ein Mitglied des russischen Parlaments, Michail Deljagin, sagte in einer TV-Sendung am 15.6.2023:

„Solange die City [von London] nicht zerstört wird und als eines der Finanzzentren der Welt existiert, auch als zweitrangiges (…), ist dieses leichenähnliche Gift eine Gefahr. Wir werden sie begraben.“

Und dann gibt es da noch den neuen bebilderten Kalender für das Jahr 2024 des russischen Geheimdiensts FSB. Schauen wir uns an, was das Kalenderblatt vom November 2024 zeigt:

Das Kalenderblatt zeigt einen russischen Soldaten in Kampfmontur vor dem Weißen Haus. Am Himmel sind viele Rauchwolken sowie Hubschrauber und Kampfflugzeuge zu sehen.

Wie weit die Vorbereitungen für all das fortgeschritten sind oder auch nicht, wir sollten uns sicherheitshalber vorbereiten und Vorsorge in allen Richtungen betreiben.

Was spielt sich in der Ukraine so Gravierendes ab, wovon die Weltöffentlichkeit nichts erfahren darf und der Grund dafür ist, dass die Ukraine im Sinne der Illuminaten um keinen Preis „fallen“ darf?

Welche „pikanten“ Pläne verfolgen die Illuminaten als Nächstes? Welche Heilmittel stehen uns bei Impfschäden und „Shedding“ zur Verfügung?

In meinem neuen Buch „Wenn das die Illuminaten wüssten… der Endkampf hat begonnen!“ stelle ich die neuesten und brisanten Insider- und Whistleblower-Informationen zu diesen Fragen und vielen anderen Themen zur Verfügung.

Enthüllungen, von denen die Herrscherclique gewiss nicht will, dass sie an die Öffentlichkeit gelangen.

…

