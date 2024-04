Ein pensionierter Admiral über UFOs und was Elvis Presley beobachtet hat

Teile die Wahrheit!

Das amerikanische Verteidigungsministerium veröffentlichte nun einen neuen Bericht über unidentifizierte Flugobjekte und diese Belange sorgen für ein zunehmendes öffentliches Interesse an UFOs. Viele Bürger der Vereinigten Staaten glauben, dass ihre Regierung Beweise für die Existenz von außerirdischen Raumschiffen und außerirdischen Piloten versteckt.

Der neue Bericht stammt von der All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO), das in den vergangenen Monaten und Jahren Daten über das Phänomen gesammelt und ausgewertet hat.

Wie schon in verschiedenen Vorgänger-Berichten kann auch aus diesem Report kein definitiver Rückschluss auf die Herkunft diverser unbekannter Flugobjekte abgeleitet werden. Von Jason Mason

Der Bericht besagt, dass die amerikanische Regierung in keiner Weise jemals etwas geborgen hat, das einen außerirdischen Ursprung besitzt. Zumindest die Angehörigen der AARO konnten keine empirischen Beweise dafür finden, dass das UFO-Phänomen einen außerirdischen Ursprung aufweist und auch keine Beweise dafür, dass geheime Programme zur Erforschung von außerirdischen Technologien existieren.

Journalisten des Mainstreams ziehen diesen nichtssagenden Bericht heran, um über allerlei Whistleblower herzuziehen, die über Theorien über Aliens, Regierungsverschwörungen oder Zeitreisen berichten.

Und das, obwohl diese Personen profilierte Forscher, ehemalige Regierungsangehörige oder Prominente sind. Es steht allerdings fest, dass sich hinter den Aussagen dieser Experten eine tiefere mysteriöse Wahrheit verbirgt und sich im Zentrum der ganzen UFO-Geschichte ein gigantisches Rätsel verbirgt. Abgesehen davon ist auch zu erwarten, dass einige der rätselhaften Flugobjekte geheime Militärprojekte darstellen, aber eben nicht alle.

Es ist durchaus vorstellbar, dass diese neuen Technologien aus der Rückentwicklung sichergestellter außerirdischer Technologie resultiert. Das entspricht den Aussagen, welche vom Whistleblower David Grusch stammen, der davon überzeugt ist, dass die US-Regierung echte Beweise für außerirdisches Leben nach wie vor verbirgt.

Journalisten bezeichnen diese Enthüllungen als einen Teil einer populären Kultur des UFO-Phänomens, die seit den 1940er Jahren existiert.

Ein Großteil aller Skeptiker nahm diese Aussagen widerwillig zur Kenntnis, wobei David Grusch aussagt, dass echte außerirdische Schiffe schon während der 1930er Jahre in Italien geborgen worden sind und der Vatikan darüber Bescheid weiß, dass sie von nichtmenschlichen Außenwelt-Wesen gesteuert werden. Man kann sie auch als interdimensionale Entitäten oder Zeitreisende identifizieren.

Ein Prominenter, der ebenfalls über UFOs gesprochen hat, war übrigens der Musiker Elvis Presley. Er hat erklärt, einst ein UFO über seiner Graceland Farm beobachtet zu haben und dabei eine telepathische Verbindung mit Aliens verspürt zu haben. Diese Begebenheit vertraute er seinem Freund Larry Geller an.

Nach dem Tod des Stars enthüllte Geller die Vorliebe seines Freundes für alle Dinge, die mit Außerirdischen zu tun haben. Das deshalb, weil auch Geller merkwürdige Phänomene über Graceland beobachten konnte. Beide Männer waren davon überzeugt, dass es sich bei diesen Dingen höchstwahrscheinlich um UFOs handelte.

Elvis sagte darüber hinaus aus, dass ein UFO über seinem Haus schwebte, als er ein kleiner Junge war. Damals fand eine telepathische Kommunikation statt, in der der Junge eine Vision seines älteren Selbst erblickte, das auf einer Bühne einen weißen Anzug trägt.

Damals erhielt er die Einsicht, dass er eigentlich nicht von dieser Welt stammt und eine enge Verbindung mit UFOs einging. Seine Angehörigen sprechen davon, dass der Star rund 350 Bücher zum Thema UFOs besaß und sehr an den Mysterien der Welt interessiert war. Sein Manager sah sich schließlich gezwungen, alle diese Bücher zu verbrennen, um seine Nachforschungen zu unterbinden.

Trotz des neuen Berichts des Pentagons, dass UFOs keine Außenwelt-Technologie darstellen, beharren einige Militärs darauf, dass eine nichtmenschliche Zivilisation mit überlegener Super-Technologie auf unserem Planeten existiert und hier in den Ozeanen lebt. Admiral Tim Galludet sprach in verschiedenen Interviews über diese ernstzunehmende Angelegenheit.

Er und viele seiner Kollegen sind felsenfest davon überzeugt, dass es sich um eine nichtmenschliche höhere Intelligenz handelt. Sie wäre der Definition zufolge daher auch nicht außerirdisch, sondern tatsächlich irdischen Ursprungs. Sie besitzen eine Unterwasser-Technologie, die wir nicht verstehen können.

„Es gibt überall im Ozean nicht-menschliche Intelligenz, besonders wenn man sich Meeressäuger wie Wale ansieht, aber das ist nicht-menschliche höhere Intelligenz. Sie besitzen Schiffe, die Dinge tun, die wir nicht erklären können, mit Technologie, die wir nicht erklären können, und mit physikalischen Gesetzen, die nicht das sind, was wir kennen. …

Ich sah das Go-Fast-Video, bevor es veröffentlicht wurde, ich erhielt es über ein geheimes Netzwerk und das überzeugte mich davon, dass wir nicht alleine sind. … Ich bin vollkommen überzeugt, weil ich die Leute kenne, die in den Regierungsprogrammen waren, den Bergungs-Programmen, die sowohl die Absturzbergung als auch die Analyse der UAP-Daten beaufsichtigten, also habe ich großes Vertrauen in diese Leute, ehemalige Geheimdienst- und ehemalige Department-Of-Defense Angehörige, und wir arbeiten als Team hinter den Kulissen, um eine kontrollierte Enthüllung (von UFO-Geheimnissen) voranzutreiben.“

Der pensionierte Admiral sagt aus, dass das Pentagon nicht möchte, dass bestimmte UFO-Informationen publik werden und eine Menge Aktivitäten finden derzeit hinter den Kulissen statt, um nicht identifizierte Flugobjekte zu erforschen, um aufzuklären, woher sie eigentlich stammen. Tim Galludet erklärte Reportern, dass die Regierung immer noch nicht definitiv ermittelt hat, woher diese Objekte stammen oder was ihre Absichten sind.

Das Militär besitzt eine Menge Material und Daten, welche die Regierung nicht enthüllen will, und zwar aus Gründen der nationalen Sicherheit, um einen technologischen Vorsprung gegenüber konkurrierenden Regierungen wie China zu erlangen. Der Admiral fordert deshalb mehr Transparenz und will erreichen, dass die Öffentlichkeit davon unterrichtet wird, dass wir von nichtmenschlichen Wesen besucht und studiert werden.

Ganz im Gegensatz zum neuen UFO-Bericht des AARO erklären zahlreiche Whistleblower, dass die USA seit Jahrzehnten streng geheime Programme zur Rückentwicklung von exotischer Technologie unbekannter Herkunft betreiben, die von abgestürzten UFOs stammt. Auch David Grusch war ein ehemaliger Analyst im Bereich des UAP/UFO Phänomens bis zum Jahr 2023 und behauptet seitdem, dass tatsächlich lebende und tote Nichtmenschen an solchen Absturzorten geborgen werden konnten.

Im aktuellen Bericht befinden sich zumindest einige Hinweise auf die Realität dieser Dinge. Das AARO legt in diesem Report dar, dass eine jahrzehntelange Geschichte der Erforschung des Phänomens in den USA besteht. Viele davon waren nicht in der Lage, einen hohen Prozentsatz von Sichtungen und Begegnungen zu erklären.

So hat zum Beispiel in den Jahren 1947-48 das „Project Saucer“ zur Analyse von fliegenden Untertassen stattgefunden, nachdem der Pilot Kenneth Arnold erstmals eine kleine Flotte solcher Flugobjekte über dem Mount Rainier beobachtet hat. Nachfolgeprogramme trugen Titel wie Project Sign, Grudge oder eben Project Bluebook.

Bluebook wurde im Jahr 1969 eingestellt und das Resultat war, dass ca. 700 Vorfälle dieser Zeit bis heute unerklärlich bleiben. Aus dem AARO-Bericht geht des Weiteren hervor, dass in vielen Fällen Offiziere und Einheiten des Geheimdienstes CIA in diese Ermittlungen involviert gewesen sind und sogar eigene Projekte gründeten.

Ein weiteres im Bericht erwähntes Projekt nennt sich „Kona Blue“ und es wurde geplant, um das Ziel zu verfolgen, die Erlangung und Erforschung von nichtmenschlicher Biologie bzw. Alien-Körper zu verbergen.

Eine weitere Zielsetzung war die Rückentwicklung von Außenwelt-Raumschiffen, die man bergen wollte. In diesem Zusammenhang untersuchte die AARO auch eine Anzahl spezifischer Behauptungen, dass die CIA eigene Programme etablierte, um außerirdische Schiffe zu untersuchen. Ein vormaliger Offizier des US-Militärs hat dazu die Aussage getätigt, dass er die Oberfläche eines solchen Schiffes berührt hat und eines der Objekte im Inneren eines Gebäudes schweben sah.

Diese Anlage war offenbar im Besitz eines zivilen Vertragspartners der Regierung. Mit diesem Vorgehen wurde verhindert, dass diese Forschungen vom US-Kongress beaufsichtigt werden. Involvierte Personen mussten Verträge unterzeichnen, dass sie diese Aktivitäten nicht enthüllen, wobei eine Klausel besagen soll, dass jeglicher Verstoß gegen die Geheimhaltung mit dem Tode bestraft werden kann!

Eine weitere Aufgabe des Projekts Kona Blue war die Erforschung von Anomalien des menschlichen Bewusstseins und die Analyse von nichtmenschlicher Biologie, sowie die Rückentwicklung möglicher außerirdischer Schiffe.

Somit besteht eine Verbindung zwischen dem menschlichen Bewusstsein mit Aliens und ET-Technologie. Die Verantwortlichen der AARO waren nicht in der Lage, diese Angaben zu bestätigen oder zu widerlegen.

Fest steht, dass dieser Bericht bestätigt, dass die US-Regierung eine Reihe von Programmen zur Untersuchung und Rückentwicklung von exotischer Technologie finanziert hat. Aber in den meisten Fällen waren diese Programme offiziell nicht dazu in der Lage, physische empirische Beweise für ihre Behauptungen abzuliefern, schlussfolgert das AARO.

Es wurde demnach kein Hinweis darauf entdeckt, dass amerikanische Unternehmen wie Lockheed Martin jemals im Besitz von Außenwelt-Technologien waren. Entsprechend verschiedenen Aussagen von ehemaligen Mitarbeitern dieses Unternehmens, sollen amerikanische Stealth Fighter in Wahrheit ein Resultat dieser Rückentwicklung repräsentieren.

Luis Elizondo, der ehemalige Direktor eines früheren Pentagon-Programms zur Analyse von UFOs, äußerte sich zum neuen Bericht und sagt, dass das Pentagon eine Taktik der Verdunkelung und Leugnung von UFO-Beweisen verfolgt.

Deshalb sei der neue Bericht der AARO nicht nur inakkurat, sondern sogar fehlgeleitet, weil mehrere Mitarbeiter geheimer Programme bereits ausgesagt haben, dass sie wirklich in solchen Rückentwicklungsprojekten gearbeitet haben. Deshalb wird in den Medien in den meisten Fällen Desinformation und Unwahrheit verbreitet.

In weiterer Folge hat das Pentagon daraufhin ein neues UFO-Video veröffentlicht, das einige Flugobjekte zeigt, die nicht rational erklärt werden können, weil sie anormales Verhalten zeigen. Dieses Video stammt ebenfalls vom AARO. Wie also will man beweisen, dass diese Flugobjekte nicht außerirdisch sind? Der Kongressabgeordnete Andy Ogles hat ebenfalls einige interessante Dinge erfahren und tritt für eine vollständige Offenlegung dieser Geheimnisse ein.

Er weist darauf hin, dass die Freigabe von UFO-Technologie eine mögliche Gefahr für das globale Wirtschaftssystem und den Energiesektor darstellt. Fliegende Untertassen verwenden kein Benzin, Gas, Öl oder Kohle für ihren Antrieb. Sie benutzen ein alternatives Energiesystem, das auf Antigravitation basiert.

Laut verschiedenen Daten wurden diese Objekte erstmals schon von einem Team unter der Leitung von Dr. Vannevar Bush erforscht, beginnend in den 1940er Jahren. Laut vorliegenden Informationen wurde bereits im Jahr 1954 oder früher ein bedeutender Durchbruch erzielt, um die Gravitation zu kontrollieren und Nullpunkt-Energie zu produzieren.

Daher würde die Freigabe von UFO-Technologie das Ende der bestehenden Energiewirtschaft bedeuten und unsere Welt grundlegend transformieren. Die betroffenen Unternehmer sind davon nicht begeistert und deshalb ist seit mehr als 70 Jahren eine Agenda der Geheimhaltung etabliert worden.

Dieser Meinung ist auch Dr. Steven Greer, der diesen Sachverhalt von Insidern in hohen Positionen erfahren hat. Dr. Greer ist überdies in einer neuen Dokumentation mit dem Titel „UFO Encounters Of The Fifth Kind“ zu sehen, die ab sofort weltweit per Streaming verfügbar ist.

Ein weiterer Grund für die Geheimhaltung ist die Verbindung zwischen UFOs und Atomwaffen, sowie eine Reihe von Sichtungen in der Nähe von Anlagen, die mit Kernenergie zu tun haben. Wobei sogar die Zerstörung von nuklearen Raketen durch fliegende Untertassen dokumentiert ist.

Diese Möglichkeit deutet auf ein substanzielles Risiko hin, weil unbekannte Kräfte Aktionen durchführen, welche die nationale Sicherheit betreffen und potenziell feindselig sind. Fest steht, dass der AARO-Bericht mit Bestimmtheit in so kurzer Zeit nicht den ganzen gigantischen militärisch-industriellen Komplex untersucht haben kann.

Die AARO erwähnt im Bericht, dass Nagasaki und Hiroshima zu einem UFO-Hotspot geworden sind, nachdem dort 1945 Atombomben abgeworfen wurden. Ganz aktuell wurden innerhalb eines Monats mehr als zehn Mal UFOs über einem Atomkraftwerk in Indien gesichtet und konnten dabei mindestens zweimal gefilmt werden.

Dr. Sean Kirkpatrick hat es gewagt, mehr Details über diese Untersuchungen des AARO bekannt zugeben. Kirkpatrick trat von seiner leitenden Stelle in der AARO im Dezember letzten Jahres zurück und erklärte Reportern nunmehr, dass sich Wahrheit in den Behauptungen von Whistleblowern verbirgt und er selbst daran gehindert wurde, diese Wahrheit in den Bericht einfließen zu lassen.

Schon David Grusch wies darauf hin, dass Menschen verletzt wurden, die versucht haben, geheime Informationen über das Phänomen zu veröffentlichen.

In einem Interview mit der Plattform Politico sagte Dr. Kirkpatrick aus, dass seine ehemalige Abteilung viel mehr über diese Dinge weiß, als sie zugeben will. Sie will nicht, dass er über sein Wissen spricht, das er im Zuge seiner Untersuchungen erfahren konnte.

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 05.04.2024