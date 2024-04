Seuchen, Erdbeben und Katastrophen

Teile die Wahrheit!

Wir leben in einer Zeit endloser Katastrophen. In den letzten Jahren wurden wir von einer Sache nach der anderen getroffen, und im Jahr 2024 scheint das Tempo der Ereignisse an Fahrt gewonnen zu haben.

Denken Sie nur an all die Dinge, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Es gab den historischen Terroranschlag in Russland, dann stürzte die Francis-Scott-Key-Brücke in Baltimore ein und dann drohte Israels Angriff auf ein Gebäude direkt neben der iranischen Botschaft in Damaskus einen großen regionalen Krieg auszulösen. Von Michael Snyder

Vor einigen Tagen wurde Taiwan von einem katastrophalen Erdbeben heimgesucht, aber das beginnt bereits aus dem Nachrichtenzyklus zu verschwinden, weil gerade so viel anderes passiert.

Die Vogelgrippe hat auf der ganzen Welt bereits Millionen von Vögeln das Leben gekostet, doch jetzt ist sie in den Vereinigten Staaten wieder stark ausgebrochen.

Tatsächlich schließt der größte Eierproduzent der USA aufgrund eines lokalen Ausbruchs „vorübergehend“ eine Anlage in Texas …

Der größte Hersteller frischer Eier in den Vereinigten Staaten gab an, eine seiner Anlagen in Texas vorübergehend geschlossen zu haben, nachdem die hochpathogene Vogelgrippe, auch bekannt als H5N1-Vogelgrippe, fast zwei Millionen Vögel ausgelöscht hatte.

Cal-Maine Foods, Inc. sagte, dass eine seiner Anlagen im Parmer County „positiv auf die hochpathogene Vogelgrippe getestet wurde, was am 2. März zur Vernichtung von etwa 1,6 Millionen Legehennen und 337.000 Junghennen oder etwa 3,6 % der gesamten Herde des Unternehmens führte.“ (8 äußerst ungewöhnliche Ereignisse, die im April passieren werden)

Einfach so sind fast zwei Millionen weitere Vögel verschwunden.

Die Eierpreise sind bereits in die Höhe geschnellt, und wir werden gewarnt, dass sie bald noch weiter steigen werden …

Die Preise für Eier steigen seit Monaten stetig, und Ihr Omelett könnte noch teurer werden, da Geflügelfarmen im ganzen Land mit einem Ausbruch der Vogelgrippe zu kämpfen haben.

Laut dem neuesten Verbraucherpreisindex lag der Durchschnittspreis für ein Dutzend großer Eier der Güteklasse A im Februar bei 3 US-Dollar, verglichen mit rund 2 US-Dollar im Herbst.

300x250

Besorgniserregend ist, dass sich dieses Mal nicht nur Vögel mit der Krankheit anstecken.

Das USDA teilt uns mit, dass Milchkühe in mehreren US-Bundesstaaten kürzlich infiziert wurden …

Vogelgrippe wurde bei Milchkühen in mehreren Bundesstaaten bestätigt, wobei das USDA am Montag mitteilte, dass sie in New Mexico und fünf weiteren Herden in Texas festgestellt wurde.

300x250 boxone

Darüber hinaus haben wir erfahren, dass in Texas „drei Hauskatzen“ an der Vogelgrippe gestorben sind …

Inzwischen sind Berichten zufolge drei Hauskatzen an der Vogelgrippe gestorben, nachdem sie sich die Krankheit auf Milchviehbetrieben in Texas zugezogen hatten – da Befürchtungen laut werden, dass infizierte Tiere, die in der Nähe von Menschen leben, die Krankheit auf Menschen übertragen könnten.

Säugetiere auf der ganzen Welt haben begonnen, sich zu infizieren, doch bisher stellte die Vogelgrippe keine ernsthafte Bedrohung für den Menschen dar.

Wird sich das bald ändern?

Ein Molkereiarbeiter in Texas wurde positiv auf H5N1 getestet , und das ist erst der zweite Fall, der jemals in den Vereinigten Staaten registriert wurde …

Ein texanischer Molkereiarbeiter wurde positiv auf die Vogelgrippe getestet. Dies ist der erste identifizierte menschliche Fall einer Krankheit in den USA, an der in den letzten Wochen Rinder in mehreren Bundesstaaten erkrankt sind.

Die Infektion, die erst der zweite H5N1-Fall beim Menschen ist, der jemals im Land registriert wurde, bereitet Gesundheitsexperten Sorgen, die seit Jahrzehnten davor warnen, dass die Vogelgrippe eine ernsthafte Bedrohung darstellen könnte.

Hoffentlich bleibt dies ein Einzelfall.

Aber das CDC teilt uns mit , dass Tests gezeigt haben, dass H5N1 zu einer Form mutiert ist, die sich möglicherweise leichter unter Menschen verbreiten könnte …

Der Stamm der Vogelgrippe, der eine Person in Texas infiziert hat, ist mutiert und verbreitet sich leichter, sagen Beamte – angesichts wachsender Besorgnis könnte sich die Krankheit auf mehr Menschen ausbreiten.

Die CDC sagte, Tests an der H5N1-Probe hätten gezeigt, dass sie eine Mutation aufweise, „von der bekannt sei, dass sie mit der viralen Anpassung an Säugetierwirte verbunden sei“, bestand jedoch darauf, dass die Mutationen geringfügig seien und das Gesamtrisiko für die Öffentlichkeit gering sei.

Das ist eine Bombe.

Wenn sich H5N1 flächendeckend von Mensch zu Mensch ausbreitet, wird das weitaus schwerwiegender sein als alles, was wir in den letzten Jahren erlebt haben.

Ich hoffe, dass Sie verstehen, was ich sage.

Mittlerweile übersteigt die Zahl der bestätigten Fälle von Dengue-Fieber in Brasilien bereits 1,5 Millionen …

In ganz Brasilien kommt es zu einem beispiellosen Dengue-Fieber-Ausbruch, da das Land mit einer Epidemie zu kämpfen hat, die Ressourcen belastet und sich weit über die traditionell betroffenen Gebiete hinaus ausbreitet.

In den Städten des riesigen Landes sind Krankenhäuser und Ärzte überlastet, da sich in diesem Jahr bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen mit dem Virus – auch bekannt als „Knochenbruchfieber“ – infiziert haben.

Dengue-Fieber ist in Brasilien jedes Jahr ein Problem, aber es hat noch nie etwas Vergleichbares erlebt.

Lassen Sie mich nun den Gang wechseln und kurz über Erdbeben sprechen.

Vor einige Tagen erlebten wir das schlimmste Erdbeben in Taiwan seit 25 Jahren …

Taiwan wurde am Mittwoch vom stärksten Erdbeben seit 25 Jahren heimgesucht, als ein Beben der Stärke 7,4 die Ostküste der Insel erschütterte, Gebäude einstürzte, mindestens vier Menschen tötete und Tsunami-Warnungen in der gesamten Region auslöste, die später aufgehoben wurden, berichtete CNN.

Die Tsunami-Warnungen führten auch dazu, dass Fluggesellschaften und Flughäfen Flüge aussetzten, die später wieder aufgenommen wurden.

CNN berichtete, dass die heftigen Erschütterungen, die Taiwan am Morgen erschütterten, nach Angaben der National Fire Agency (NFA) 125 Gebäude auf der ganzen Insel beschädigt hätten.

Dieses Beben wurde später auf 7,2 herabgestuft, aber es hat sicherlich viele Menschen aufgewühlt.

Irgendwann begann ein zehnstöckiges Gebäude einzustürzen, als die Menschen in den umliegenden Straßen in Deckung gingen …

Eine Gruppe verängstigter taiwanesischer Bürger schien auf dem Weg zu ihrem frühen Tod zu sein, als ein schweres Erdbeben ein zehnstöckiges Gebäude auf sie zuschleuderte – doch das Bauwerk kam in einem Winkel von fast 45 Grad zum Stillstand.

Schockierende Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten den Moment, in dem das rote Backsteingebäude heftig zu zittern begann und zu fallen begann, wobei Staub und Trümmer auf die darunter liegende Straße spritzten, während die Menschen darunter in Sicherheit eilten oder in ihre Autos sprangen, um Schutz zu suchen.

Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie instabil unser Planet wird.

In den letzten Monaten haben wir auf der ganzen Welt so viele ungewöhnliche seismische Aktivitäten gesehen, aber die meisten Amerikaner waren darüber nicht allzu besorgt, weil es uns nicht wirklich sehr betroffen hat.

Aber auch hier in den USA kam es zu ungewöhnlichen Erschütterungen.

Anfang des Jahres gab es beispielsweise einen Schwarm von mehr als 270 Erdbeben in der Nähe von Reno, Nevada …

Bewohner der Gegend im Süden von Reno haben in den letzten Wochen wahrscheinlich einige Erdbeben bemerkt. Das Nevada Seismological Laboratory (NSL), eine Einheit der University of Nevada, Reno, hat in den letzten 30 Tagen bisher über 270 Erdbeben kleiner Stärke identifiziert und lokalisiert. Das bisher größte Erdbeben der Stärke 3,5 war am Nachmittag des 28. Januar in weiten Teilen von Reno zu spüren und zu hören.

Gruppen kleiner bis mittelgroßer Erdbeben, wie sie kürzlich im Süden von Reno auftraten, werden oft als „Schwarm“ bezeichnet.

„Wir haben diesen Schwarm den South Reno Swarm genannt“, sagte Kyren Bogolub, ein Netzwerkseismologe beim NSL.

Wissen Sie, was es sonst noch südlich von Reno, Nevada gibt?

In der Gegend gibt es ein Vulkanfeld, das als „Steamboat Springs“ bekannt ist, aber es war sehr lange ruhig. Die folgenden Informationen stammen aus Wikipedia …

Steamboat Springs ist ein kleines Vulkanfeld aus rhyolithischen Lavakuppeln und -flüssen im Westen Nevadas, südlich von Reno. In der Gegend gibt es umfangreiche geothermische Aktivitäten, darunter zahlreiche heiße Quellen, Dampfquellen und Fumarolen.

Beginnt dieses Vulkanfeld zu erwachen?

Hoffentlich nicht.

Aber da die seismische Aktivität überall auf der Welt zunimmt, ist es unvermeidlich, dass auch die USA große Erschütterungen erleben werden.

Neben Naturkatastrophen wird unsere Welt auch von Kriegen, Seuchen, Hungersnöten, wirtschaftlichen Problemen und politischen Unruhen heimgesucht.

Eine Zeit großen Chaos ist angebrochen, und ich bin fest davon überzeugt, dass sich das Tempo der Ereignisse in den kommenden Monaten noch beschleunigen wird.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Besitzen die USA Laserwaffen?“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 08.04.2024