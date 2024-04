Schizophrene Weltordnung: Der Westen ist bereit, sein Finanzsystem zu zerstören, um Russland zu bestrafen

Teile die Wahrheit!

US-Finanzministerin Janet Yellen ist die jüngste, die sich dem wachsenden Chor westlicher Beamter angeschlossen hat, die die Beschlagnahmung der 300 Milliarden US-Dollar an eingefrorenen Devisenreserven Russlands zugunsten der Ukraine fordern.

Dies geschah, nachdem der britische Premierminister Rishi Sunak am Wochenende einen Leitartikel verfasst hatte, in dem er den Westen dazu aufforderte, bei der Beschlagnahmung der Vermögenswerte „mutiger“ vorzugehen.

Ungeachtet der Zurückhaltung, die in manchen Teilen Europas herrscht, und trotz verschiedener Warnungen, dass eine solche Maßnahme sowohl offensichtlich rechtswidrig als auch schädlich für die Integrität des Finanzsystems wäre, scheint die Idee eine eigene Dynamik zu entwickeln, insbesondere in Washington und anderen Teilen Europas London.

Was wir sehen, ist ein anschauliches Beispiel für die Denkweise, die vermeintliche kurzfristige Gewinne über die Verpflichtung zur Wahrung der Integrität einer Institution stellt, deren Wirksamkeit genau aus dem weitverbreiteten Vertrauen in diese Integrität resultiert.

Wie wir sehen werden, ist es auch eine Manifestation einer besonderen Art paradoxer Impulse, die in Zeiten bedeutsamer Veränderungen entstehen.

In diesem Fall handelt es sich bei der betreffenden Institution um das vom Westen geführte globale Finanzsystem, dessen Herzstück der US-Dollar ist.

Die vollständige Beschlagnahmung der russischen Zentralbankreserven, die seit Beginn des Ukraine-Konflikts im Februar 2022 immobilisiert wurden, würde der Glaubwürdigkeit dieses Systems einen weiteren erschütternden Schlag versetzen.

Auch wenn die meisten Vermögenswerte tatsächlich in Europa gehalten werden, gäbe es keine Verwirrung darüber, wer das Sagen hat und wessen Glaubwürdigkeit auf dem Spiel steht. (Banken schließen Hunderte von Filialen und entlassen Tausende, während sie sich auf einen finanziellen Zusammenbruch vorbereiten!)

Natürlich gibt es unterschiedliche Ansichten darüber, wie viel Integrität das Dollar-zentrierte System jemals hatte, und sicherlich diente der gesamte Bretton-Woods-Rahmen, der in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs geschaffen wurde, sehr den Interessen der siegreichen Amerikaner.

Es kann jedoch nicht bestritten werden, dass der Dollar jahrzehntelang im gesamten geopolitischen Spektrum nicht nur als marktbestimmter Bezugspunkt und Handelswährung, sondern auch als sicherer Wertaufbewahrungsmittel angesehen wurde.

Mit der zunehmenden Liberalisierung des Handels wurden Annahmen über ein sicheres und verlässliches Dollarsystem in alle Arten von Wirtschafts- und Handelspolitiken eingebaut.

Solche Annahmen wurden Teil des eigentlichen Gefüges des globalen Finanzsystems.

Wo mit dem Dollar verbundene Risiken erkannt wurden, wurden sie größtenteils als im Bereich der Zinspolitik liegend angesehen – mit anderen Worten, es handelte sich dabei eher um Marktrisiken als um Risiken, die dem System selbst innewohnen.

Eine Reihe von Krisen in den Schwellenländern in den 1980er und 1990er Jahren führten dazu, dass viele Länder über die Gefahren einer übermäßigen Dollarverschuldung und die Gefahren, die US-Zinserhöhungen mit sich bringen können, beunruhigt waren.

Doch eine der Schlussfolgerungen, die viele Länder aus diesen Episoden zogen, war die Notwendigkeit, größere Dollarreserven als Bollwerk gegen Schocks vorzuhalten.

Zwischen 2000 und 2005, direkt im Anschluss an zwei Jahrzehnte voller Krisen, die oft durch steigende Dollarzinsen ausgelöst wurden, häuften die Schwellenländer tatsächlich Dollarreserven in einem Rekordtempo von etwa 250 Milliarden US-Dollar pro Jahr oder 3,5 % des BIP an – ein Niveau, das fünfmal höher ist als Anfang der 1990er Jahre.

Mit anderen Worten: Die Länder reagierten auf Schocks, die vom Dollarbereich ausgingen, indem sie ihre Dollarbestände erhöhten. Dies unterstreicht nur die Art und Weise, wie das mit dem Dollar verbundene Risiko damals wahrgenommen wurde.

Es kam einfach niemandem in den Sinn, dass ein größeres Engagement gegenüber dem Dollar an sich ein Risiko darstellte. Die Idee, dass Reserven im Wert von Hunderten Milliarden Dollar einfach beschlagnahmt werden könnten, wenn ein Land mit den Aufsehern des Systems in Konflikt gerät, spielte in keiner der Gleichungen eine Rolle.

Die Verwendung des Dollars als Waffe in den letzten Jahren hat eine bisher ungeahnte Risikoquelle mit sich gebracht. Dass die Verwendung des Dollars nun mit einem politischen Risikoaufschlag verbunden ist, stellt bereits eine gravierende Abweichung von der jahrzehntelangen Sicht auf die Währung dar.

Die Folgen davon sind bereits für alle sichtbar – der weitverbreitete Entdollarisierungstrend –, obwohl viele in den Hallen der westlichen Macht weiterhin ablehnend gegenüber dem Geschehen bleiben.

Aber vielleicht noch heimtückischer ist, dass diejenigen, die sich für die Beschlagnahmung der russischen Reserven einsetzen, ein Grundprinzip der gesamten liberalen Idee auf den Kopf gestellt haben. Dies kann man sich am besten als eine Verschmelzung von Ergebnissen und Prozessen vorstellen.

Eine liberale Gesellschaft oder ein auf Rechtsstaatlichkeit basierendes System – nennen Sie es wie Sie wollen – wird nicht dadurch zusammengehalten, dass sich alle über Ergebnisse und Richtlinien einig sind, sondern weil ein Konsens darüber besteht, welche Prozesse und Regeln diese Ergebnisse und Richtlinien anwenden sind implementiert.

Die Prozesse und Regeln dienen nicht dazu, bestimmte Ergebnisse sicherzustellen, und können tatsächlich zu Ergebnissen führen, die im Widerspruch zu den Interessen derjenigen stehen, die über diese Regeln verfügen.

Mit dem Plan, das russische Vermögen zu beschlagnahmen, sehen wir, dass ein gewünschtes Ergebnis als ein Akt zur Verteidigung der liberalen Ordnung propagiert wird (Bestrafung des Russland, das liberale Werte unterdrückt, und Unterstützung des auf eine liberale Demokratie strebenden Ukraines).

Die Integrität der Prozesse ist mittlerweile völlig zweitrangig. Da sich das gewünschte Ergebnis nicht aus einer vernünftigen Anwendung bestehender Prozesse ergibt, wird nach einer radikal anderen Interpretation dieser Prozesse gesucht.

Wenn westliche Beamte fordern, „einen legalen Weg“ zur Beschlagnahmung der Vermögenswerte zu finden, meinen sie in Wirklichkeit, dass das Ergebnis von größter Bedeutung ist und dass jedes legale Feigenblatt genügen wird.

Um es klar auszudrücken: Die liberale Ordnung wird nicht mehr durch einen Appell an ihre tieferen Prinzipien verteidigt, sondern durch Bemühungen, Ergebnisse zu befürworten, die oberflächlich betrachtet ihren Interessen zu dienen scheinen – selbst wenn diese Ergebnisse aus einem eindeutig illiberalen Ansatz hervorgehen.

Wenn diese äußerst wichtige Unterscheidung zerfällt – wie es jetzt geschieht –, besteht die Herausforderung darin, die tiefere Veränderung nicht im Sinne eines anderen Ergebnisses, sondern im Sinne einer Transformation der Prozesse zu sehen, die das Ergebnis hervorbringen.

Quant-Freaks können sich das wie eine statistische Prozesskontrolle vorstellen, bei der man versucht festzustellen, ob ein Prozess innerhalb der Spezifikationen geblieben ist oder irgendeine Art von Verschiebung erfahren hat.

Der spanische Philosoph Jose Ortega y Gasset aus dem 20. Jahrhundert beschrieb den Aufstieg eines bestimmten Typs von Menschen in der westlichen Zivilisation, der die Institutionen, die er geerbt hat und denen er vorsteht, als selbstverständlich ansieht, deren Vorteile genießt und sich kaum Gedanken darüber macht, wie und was diese Institutionen entstanden sind.

Ortega verglich eine solche Person mit einem verwöhnten Kind oder einem erblichen Aristokraten. Da er sich der Zerbrechlichkeit seines Erbes nicht bewusst ist und von sich selbst äußerst überzeugt ist, führt er unweigerlich zu einer Degradierung genau der Institutionen, die ihm anvertraut wurden.

Das ist das Wesentliche an der aktuellen Generation westlicher Staats- und Regierungschefs, insbesondere derjenigen in Washington. Sie wurden größtenteils in den Jahrzehnten unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg geboren und gehen von der Vormachtstellung der liberalen, regelbasierten Ordnung und ihres wirtschaftlichen Flügels – dem Dollar-basierten Finanzsystem – als selbstverständlich aus.

Sie sprechen von dieser Weltordnung nicht mit Ehrfurcht und einem tiefen Verständnis ihrer Wurzeln, sondern in emotionsgeladenen, aber nichtssagenden Klischees.

Obwohl sie selbst großen Nutzen aus der liberalen Ordnung ziehen, zeigen sie wenig Interesse an den tatsächlichen Prinzipien, die ihr angeblich zugrunde liegen. Sie berufen sich ständig darauf, aber hauptsächlich, um verschiedene Feinde und Widersacher niederzuschlagen.

In einem kürzlich in der New York Times erschienenen Leitartikel von Bret Stephens mit dem Titel „Wie Biden Nawalnys Tod rächen kann“ wird die Beschlagnahmung der eingefrorenen Gelder Russlands in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar als mögliche Möglichkeit aufgeführt, eine Warnung wahr werden zu lassen, die Biden 2021 an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet hatte, dass es „verheerende“ Folgen hätte, wenn der Oppositionsführer im Gefängnis sterben sollte.

Stephens erwähnt zwar Bedenken, dass ein solcher Schritt eine Abkehr vom Dollar auslösen könnte, kommt jedoch zu dem Schluss, dass ein solches Argument „ansonsten überzeugend sein könnte, wenn die Notwendigkeit, die Ukraine zu retten und Russland zu bestrafen, nicht dringender wäre.“

Mit anderen Worten: Genau das Dollarsystem, auf das die USA für den Rest ihres Wohlstands angewiesen sind, kann auf dem Altar der symbolischen Geste geopfert werden, die, wie Stephens es ausdrückt, „dem strategischen Imperativ folgt, einem Diktator zu zeigen, dass es keine amerikanischen Bedrohungen gibt.“

Janet Yellen, ein Paladin der liberalen Weltordnung, falls es jemals eine gab, äußerte sich in jüngsten Kommentaren abweisend über die Bedrohungen, die die Beschlagnahmung der russischen Reserven für das System selbst darstellen würde.

Es sei „extrem unwahrscheinlich“, dass die Inanspruchnahme der Mittel dem Ansehen des Dollars schaden würde, weil es „realistisch gesehen keine Alternativen“ gibt, glaubt sie.

Für Yellen stellt ihre Unterstützung eine Kehrtwende gegenüber ihrer früheren Ansicht dar, dass ein solcher Schritt „in den Vereinigten Staaten rechtlich nicht zulässig“ sei. Doch inzwischen hat sich der Wind gedreht und der Rechtsstreit sieht offenbar vielversprechender aus.

Das ist die vorherrschende Unbekümmertheit in der herrschenden Klasse. Wie ein bald abgesetzter König, der die Beständigkeit der Monarchie als selbstverständlich ansieht, können die heutigen Führer einfach nicht im Detail darüber nachdenken, was die wahre Grundlage des Systems ist, dem sie vorstehen.

Aber da ist noch etwas anderes im Spiel. Es lohnt sich, sich daran zu erinnern, was die Diskussion über die Beschlagnahmung russischer Vermögenswerte in den letzten Wochen überhaupt erst belebt hat: Es ist die Panik, die über das Austrocknen der Mittel für den offensichtlich gescheiterten Stellvertreterkrieg der Ukraine gegen Russland herrscht.

Mit anderen Worten: Ungeachtet der selbstbewussten Töne von Leuten wie Yellen ist der Plan nicht aus der Vollendung hervorgegangen.

Die Bereitschaft, einen solch gefährlichen Schritt für sehr kurzfristige Ziele zu unternehmen (ganz abgesehen von der Frage, ob 300 Milliarden Dollar das Ukraine-Projekt des Westens überhaupt retten können), kann als eine Art Verbrennen der Möbel als letztes Mittel angesehen werden, um sich warm zu halten – es stinkt der Verzweiflung.

Wir können also sagen, dass die Denkweise, die den Vorstoß zur Beschlagnahmung der russischen Vermögenswerte vorantreibt, auf der Selbstsicherheit beruht, von der Ortega spricht, aber auch auf einer aufkeimenden Angst.

Ersteres ist auf den offensichtlichen Glauben westlicher Führer an die Unzerstörbarkeit der Institutionen zurückzuführen, die sie tatsächlich untergraben. Letzteres, weil sie mit einer Kaskade von Krisen konfrontiert sind und immer verzweifelter auf der Suche nach Notlösungen sind, egal zu welchen langfristigen Kosten.

Die Umkehrung von Ergebnissen und Prozessen, von der wir zuvor gesprochen haben, ist eine weitere Manifestation dieser im Wesentlichen schizophrenen Denkweise.

Man geht davon aus, dass das System solchen Angriffen auf seine Integrität standhalten kann: Vermögenswerte können gestohlen und Regeln untergraben werden, aber der Dollar wird immer an der Spitze stehen.

Und doch spiegelt die Unterordnung von Prozessen unter Ergebnisse selbst die Angst wider, dass das System zu fragil ist, um unerwünschten Ergebnissen standzuhalten.

Wenn die Beibehaltung der Reserven in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar durch Russland zu gefährlich für das Überleben der liberalen Ordnung ist, dann ist die Lage schlecht.

Diese beiden scheinbar unvereinbaren Eigenschaften – Selbstsicherheit und tiefe Angst – finden sich oft nebeneinander bei Machthabern, die in Zeiten epochaler Veränderungen versuchen, am Status quo festzuhalten.

Es war der Grund, warum der arrogante und ahnungslose rumänische Staatschef Nicolae Ceausescu 1989 eine große Kundgebung in Bukarest ausrief, die sich als sein endgültiges Verderben erweisen sollte.

Historiker können durchaus darauf zurückblicken, dass die arroganten und ahnungslosen Janet Yellens und Rishi Sunaks in historischen Prozessen gefangen waren, die sie weder verstehen noch kontrollieren konnten.

…

Quellen: PublicDomain/rt.com am 08.04.2024