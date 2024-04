Unheimliches Objekt erschreckt Anwohner – war es geheime Militärtechnologie? (Video)

Teile die Wahrheit!

Ein bizarres Objekt aus einer scheinbar anderen Welt wurde Anfang März 2024 von einem Anwohner in Oklahoma City mit einer Handykamera am Nachthimmel festgehalten. Nachdem das Video auf TikTok veröffentlicht war, wurde es fast eine halbe Million Mal aufgerufen.

Der Clip zeigt ein helles, sich langsam bewegendes Objekt, das sich zu teilen scheint. Art und Herkunft sind bis heute unbekannt. Viele UFO-Forscher glauben, dass 90 Prozent der UFO-Sichtungen auf das Konto geheimer Militärtechnologie geht. Von Frank Schwede

Steve Aragona traute seinen Augen nicht, als er in den pechschwarzen Nachthimmel sah. „Ich blickte nach oben und da erschien dieses weiße Ding am Himmel, dann löste sich vom Objekt ein verschwommener Kreis, als würde es einen Rauchring ausblasen, und das Ding bewegte sich weiter in die entgegengesetzte Richtung. Sieht so aus, als würde es sich von sich selbst trennen.“

Ein Kind sagte, dass das Objekt aussehe wie eine Sternschuppe. Kommentatoren des Videos glauben, dass es eine SpaceX-Rakete war, die am besagten Tag einen Satelliten in die Umlaufbahn brachte, doch die Rakete startete bereits schon um 18:56 Uhr, das Objekt erschien aber erst eine halbe Stunde später.

Außerdem wurde das Video mit Blick nach Westen aufgenommen, Florida liegt aber östlich von Oklahoma, was Experten zu der Annahme veranlasst, dass es sich um etwas anderes handeln muss.

Ken Carson, Professor für Luft- und Raumfahrt an der Oklahoma University, sagte gegenüber dem Lokalsender KFOR-News, dass es wie eine startende Rakete aussähe, auch wenn es sich nicht um eine Space X-Rakete handelt.

Wayne Harris-Wyrik, ein Astronom aus Oklahoma City sagte ebenfalls zu KFOR-News, dass er vermute, dass das Objekt möglicherweise Teil einer verdeckten Militäroperation sei:

„Ich habe mir alle Starts von SpaceX angesehen. Meine Vermutung ist, dass die Vandenberg Space Force Base ein geheime Militärflugzeug gestartet hat, oder was auch immer es war.“ (UFOs über Ölplattform vor der mexikanischen Küste: Einheimische vermuten das sie aus einer Unterwasserbasis kamen (Video))

KFOR-News berichtet weiter, dass sie Sprecher der Vandenberg Space Force Base und der Nellis Air Force Base nach der möglichen Herkunft des Objekts befragt hätten.

Von Seiten der Vandenberg Basis hieß es, dass es zum Zeitpunkt der Sichtung in Oklahoma keinerlei Aktivität auf der Basis gab und dass das Objekt auf keinen Fall eine Rakete war. Ein der Sprecher vom Nellis Luftwaffenstützpunkt bot an, den Vorfall zu untersuchen.(Ein pensionierter Admiral über UFOs und was Elvis Presley beobachtet hat)

Verhörte das Militär einen Alien?

Interessant ist, dass das mysteriöse Video nur wenige Tage vor der Veröffentlichung eines ausführlichen Berichts des Pentagon hochgeladen wurde, in dem dargelegt wurde, dass der Anstieg der UFO-Sichtungen in den 1960er Jahren höchstwahrscheinlich auf geheime Tests moderner Spionageflugzeuge und Weltraumtechnologie durch das US Militär zurückzuführen sei.

Handelte es sich, wie Wayne Harris-Wyrik vermutet, tatsächlich bei diesem Objekte um geheime Militärtechnologie, die der Öffentlichkeit bis heute vorenthalten wird?

Der Pentagon-Bericht stellt außerdem klar, dass es keine Beweise dafür gebe, dass die US Regierung mit Außerirdischen interagiert habe und dass die meisten Sichtungen von UAPs gewöhnliche Objekte seien.

Das widerspricht der Aussage des US amerikanischen Anwalts Daniel Sheehan, der behauptet, Einblick in die UFO-Akten erhalten zu haben und der erklärt, dass die Regierung der Vereinigten Staaten im Besitz biologischer Beweise sei, die belegen könnten, dass tatsächlich außerirdische Raumschiffe auf der Erde gelandet seien und dass zumindest ein Besatzungsmitglied in Gewahrsam genommen wurde. Sheeran:

„Sie halten das geheim, verhören das Wesen und verzerren die Informationen, um massive Ausgaben für die Waffenentwicklung unter dem Deckmantel einer wahrgenommenen Bedrohung zu rechtfertigen.“

Sheehan verrät, dass Regierungsbeamte die Kreatur telepathisch verhört haben. Die Information will der Anwalt von einer Person erhalten haben, die an dem Verhör teilgenommen hat.

Das Wesen soll in dem Verhör erklärt haben, dass es eine Koalition von Sternensystemen in unserer Galaxie gibt, die die Entwicklung verschiedener Planeten einschließlich der Erde studiert.

Sheehans Aussage klingt nicht nur unglaubwürdig, sie ist es auch. Möglicherweise geht sie auf die Behauptung von Tim Burchett, Kongressabgeordneter aus dem US Bundesstaat Tennessee zurück, der im März 2023 wissen ließ, dass die USA im Besitz von UFO Technologie sei.

Burchett glaubt, das US Militär habe ein Raumschiff und Lebewesen geborgen und außerirdische Technologie rückentwickelt. Eine abenteuerliche Theorie, die stimmen kann, aber nicht muss, weil sie möglicherweise nur eine Coverstory ist, die fast ein halbes Jahrhundert als ist, um Geheimtechnologie geheim zu halten.

Einer, der die Räuberpistole ebenfalls unterstützt, ist der pensionierte Major David Grusch.

Seit 2019 ist Grusch Leiter einer staatlichen Task Force zur Untersuchung von UAPs. Vor dem Unterausschuss für Aufsicht des Repräsentantenhauses sagte Grusch, dass er gebeten wurde, alle streng geheimen Programme zu identifizieren, die mit der Mission der Task Force im Zusammenhang stehen.

Grusch wurde dem National Reconnaissance Office zugeteilt, jener Behörde, die auch für den Einsatz von Spionagesatelliten zuständig ist. Auf die Frage, ob die US-Regierung über Informationen über außerirdisches Leben verfüge, antwortete Grusch, dass die USA wahrscheinlich schon seit den 1930er Jahren von „nichtmenschlichen“ Aktivitäten wüssten.

Das Pentagon bestritt Gruschs Behauptung und beteuert, dass es niemals eine Vertuschung gab.

Außerirdischen-Theorie als Coverstory

Das Verteidigungsministerium mag sogar recht haben, weil die Außerirdischen-Theorie von Anfang an nur ein Cover war, um irdische Geheimtechnologie, die sich bereits schon in den frühen 1950er Jahren in der Entwicklung befand, unter Verschluss zu halten, wie ich in meinem Buch „Das Geheimnis der Schwarzen Dreiecke – Warum die Wahrheit“ so schwer ist erkläre.

Interessant ist, dass diese Möglichkeit nie von UFO-Organisationen in Betracht gezogen wurde, die sich aber seit spätestens 2019 zu bestätigen scheint, weil das Pentagon immer mehr unter Druck gerät, geheim gehaltene Technologie zu veröffentlichen.

Im Sommer 2019 wurde bekannt, dass das Naval Air Warfare Center Aircraft Division (NAWCAD) in Patuxent River im US Bundesstaat Maryland beim US Patent- und Markenamt vier Patente eines gewissen Dr. Salvator Cezar Pais eingereicht hat.

Bei den Patenten handelt es sich interessanterweise um elektromagnetische Antriebssysteme, von denen lange Zeit behauptet wurde, dass sie nicht existieren.

Eines der Patente beschreibt ein hybrides Raumfahrt- und Unterwasserfahrzeug, das dank elektromagnetischen Antriebssystems zu außergewöhnlichen Leistungen in Bezug auf Geschwindigkeit und Manövrierfähigkeit in der Luft, im Wasser und im Weltraum fähig sein soll.

Das Pentagon hat 2019 behauptet, dass sich die Technologie noch in der Entwicklung befindet. Davon ist aber nicht auszugehen, da in der Vergangenheit häufig Objekte beobachtet wurden, die genau die beschriebenen Eigenschaften hatten.

In einem Interview der Intelligencer News-Website sprach im Dezember 2019 ein gewisser Chad Underwood, Pilot der US Navy, über einen Vorfall aus dem Jahr 2004vor der Küste von San Diego.

Underwood sind mit der Bordkamera sensationellen Aufnahmen gelungen, die ein sogenanntes Tic-Tac-Objekt zeigen, dass sich auf einer Höhe von rund 8.535 Metern mit unglaublicher Geschwindigkeit bewegte hat. Die Aufnahmen gingen um die Welt und versetzten die Wissenschaft ins Staunen.

Unterwood ist sofort aufgefallen, dass das Objekt ein merkwürdiges und geradezu unberechenbares Flugverhalten an den Tag gelegt hat, das er sich nicht erklären konnte. Er sagte, das Objekt habe sich auf eine Weise bewegt, die physikalisch unmöglich sei.

Geheimtechnologie bedroht die gesamte Erde

Handelte es sich bei dem Objekt tatsächlich um fortschrittliche Geheimtechnologie, dann ist davon auszugehen, dass es eine ganze Menge gibt, von der die Öffentlichkeit bislang nichts weiß und nichts wissen soll.

Tatsache ist, dass es zwei Arten von UFOs gibt: die, die auf der Erde gebaut werden und die, die außerirdische Zivilisationen entwickelt haben, die sich aber gravierend voneinander unterscheiden.

Zusammenfassend heißt das, dass die UFOs von gestern schon seit mehr als vierzig Jahren die Militärtechnologie von morgen sind. Eine Technologie, die immer weiter ausgebaut und perfektioniert wird und mittlerweile die Sicherheit des gesamten Planeten bedroht, weil Laserwaffen und Plasmakanonen gleichermaßen dazu zählen und nicht nur Raumschiffe.

Das National UFO Reporting Centre, eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Washington, erhält nahezu täglich Berichte über UFO-Sichtungen. Allein zwischen Mitte Dezember 2023 und Mitte Februar 2024 erhielt die Organisation 566 neue Online Meldungen.

Dass es sich dabei größtenteils um Geheimtechnologie handelt, davon ist auszugehen. Dass Militärs und Geheimdienste auch nach mehr als 70 Jahren noch immer an der Alien-Theorie festhalten, ist erstaunlich. Mal sehen, wie lange der Verschwörungsklassiker noch hält.

…

