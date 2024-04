US-Bundesstaat möchte Verbot von „Chemtrails“ während das WEF mittels Weltraumblase die Sonne verdunkeln will

Teile die Wahrheit!

Das WEF will Weltraumblasen, um die Sonne zu verdunkeln und der Senat von Tennessee will ein Verbot von „Chemtrails“

Der Senat des US-Bundesstaates Tennessee hat mit der Verabschiedung von SB 2691/HB 2063 endgültig Stellung gegen das umstrittene Thema „Chemtrails“ bezogen.

Die Gesetzesvorlage, die darauf abzielt, die absichtliche Freisetzung von Chemikalien in die Atmosphäre zu Geo-Engineering-Zwecken zu verbieten, wurde vom Abgeordneten Monty Fritts (R-Kingston) und Senator Steve Southerland (R-Morristown) eingebracht und am Montag vom Senat verabschiedet, berichtete The Tennessean.

Der Gesetzentwurf basiert auf der Behauptung, dass „es dokumentiert ist, dass die Bundesregierung oder andere Stellen, die in ihrem Namen oder auf ihre Bitte hin handeln, Geo-Engineering-Experimente durchführen können, indem sie absichtlich Chemikalien in die Atmosphäre ausbringen, und dass diese Aktivitäten im Bundesstaat Tennessee stattfinden können“.

Der neue Gesetzesentwurf zielt darauf ab, solche Aktivitäten zu verbieten und besagt, dass „die absichtliche Injektion, Freisetzung oder Verbreitung von Chemikalien, chemischen Verbindungen, Materialien oder Geräten in die Atmosphäre innerhalb der Grenzen dieses Staates mit dem ausdrücklichen Ziel, die Temperatur, das Wetter oder die Intensität des Sonnenlichts zu beeinflussen, verboten ist“.

Die Verabschiedung dieses Gesetzes stellt eine wichtige Entwicklung in der laufenden Debatte über Geoengineering und Umweltmanipulation dar. Die Befürworter des Gesetzes sehen darin einen notwendigen Schritt, um die Umwelt und die öffentliche Gesundheit vor unregulierten Geoengineering-Praktiken zu schützen.

Das Gesetz soll am 1. Juli 2024 in Kraft treten, was die Dringlichkeit verdeutlicht, die der Senat von Tennessee dem Thema im Sinne des „öffentlichen Wohls“ beimisst.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf das Repräsentantenhaus, wo der Gesetzentwurf am Mittwoch im Ausschuss für Landwirtschaft und natürliche Ressourcen behandelt wird.

Sollte das Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf verabschieden, wäre Tennessee einer der ersten Bundesstaaten, der einen gesetzlichen Rahmen schafft, der das Versprühen von Chemikalien für Geoengineeringzwecke ausdrücklich verbietet. (Die Macht des HAARP-Projekts, überall auf der Erde Energie freizusetzen, die mit Atombomben konkurriert)

.

The Gateway Pundit hat bereits berichtet, dass eine Firma namens Make Sunsets erfolgreich Wetterballons von Mexiko aus gestartet hat, die möglicherweise Schwefelpartikel in die Atmosphäre entlassen haben.

Luke Iseman, Mitbegründer und Geschäftsführer des Unternehmens, sagt, dass der Klimawandel eine so unmittelbare Bedrohung darstelle, dass bizarre Interventionen wie diese notwendig seien:

300x250

„Meiner Meinung nach wäre es moralisch falsch, das nicht zu tun“, sagt Iseman. „Wichtig ist, dass wir es so schnell und sicher wie möglich tun.“

Beunruhigend ist, dass Make Sunsets diesen Versuch des solaren Geo-Engineerings unternommen hat, ohne die Öffentlichkeit zu informieren oder auch nur zu versuchen, Wissenschaftler einzubeziehen. Experten, die mit MIT Technology Review sprachen, verurteilten diesen Schritt einhellig.

Trotz dieser möglichen unbeabsichtigten Folgen und Auswirkungen auf die Wissenschaft ist Make Sunsets fest entschlossen, damit Geld zu verdienen. Das Unternehmen verkauft bereits „Kühlungsgutschriften“ im Wert von 10 Dollar für die Freisetzung von nur einem Gramm Kohlenstoff in die Stratosphäre.

Aber keine Sorge, sagt Iseman, das Unternehmen werde so verantwortungsvoll wie möglich handeln:

300x250 boxone

„Ich will so schnell wie möglich so viel Kühlung wie möglich schaffen, und zwar für den Rest meines Lebens“, sagt Iseman. Später fügte er hinzu, dass sie im Jahr 2023 so viel Schwefel verwenden werden, wie „wir die Kunden dazu bringen können, uns dafür zu bezahlen“.

TGP berichtete auch, dass Wissenschaftler eine gewagte neue Geoengineering-Technik vorgeschlagen haben: die absichtliche Austrocknung der Stratosphäre.

Eine in Science Advances veröffentlichte Studie befasst sich mit der ehrgeizigen und umstrittenen Idee, die obere Atmosphäre mit Partikeln zu impfen, um zu verhindern, dass Wasserdampf in die Stratosphäre gelangt.

Wasserdampf ist wichtig, weil es das häufigste Treibhausgas auf der Erde ist. Der Treibhauseffekt entsteht, wenn Gase in der Atmosphäre die Sonnenwärme zurückhalten und den Planeten bewohnbar machen. Wasserdampf besteht aus komplexen Molekülen, die die von der Erdoberfläche abgestrahlte Wärme absorbieren und an die Erde zurückstrahlen.

Auch George Soros will, dass der Mensch die Kontrolle über die Erdatmosphäre übernimmt, um den „Klimawandel“ aufzuhalten.

Diese Idee könnte eine globale Katastrophe auslösen, die den Tod von Millionen Menschen und Tieren zur Folge hätte.

Laut Fox News sprach Soros auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Jahr 2023 und brüstete sich damit, ein Verfahren entdeckt zu haben, mit dem weiße Wolken erzeugt werden können, die das Sonnenlicht von sich erwärmenden Gebieten reflektieren, um das Abschmelzen der Eiskappen zu verhindern.

Seiner Meinung nach könnte das Abschmelzen der Eisschilde, insbesondere in Grönland, das Ende der menschlichen Zivilisation bedeuten.

Der „Plan“, für den Soros und King eintreten, heißt Solar Geoengineering. Diese Idee wird die Zivilisation nicht retten, aber sie hat das Potenzial, sie zu zerstören.

Auch Klaus Schwab und seine Bande von Globalisten spielen mit dem Gedanken, die Sonne abzuschalten.

In einem neuen dystopischen Video, das diesen Monat vom WEF veröffentlicht wurde, wirbt die Organisation für den Einsatz futuristischer „Weltraumblasen“, die die Sonne effektiv abschirmen und so zur Eindämmung des Klimawandels beitragen sollen.

Das „Geo-Engineering“-Projekt würde theoretisch einen Teil der Sonnenstrahlung zurück in den Weltraum reflektieren, um den Planeten abzukühlen, erklärt das Video und zitiert eine aktuelle Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) über das Projekt.

Wissenschaftler wollen Stratosphäre austrocknen, um Klimaerwärmung zu bekämpfen

Wissenschaftler haben eine kühne neue Geo-Engineering-Technik vorgeschlagen: die absichtliche Austrocknung der Stratosphäre.

Eine in Science Advances veröffentlichte Studie befasst sich mit der ehrgeizigen und umstrittenen Idee, die obere Atmosphäre mit Partikeln zu impfen, um zu verhindern, dass Wasserdampf in die Stratosphäre gelangt.

Wasserdampf ist wichtig, weil es das häufigste Treibhausgas auf der Erde ist. Der Treibhauseffekt entsteht, wenn Gase in der Atmosphäre die Sonnenwärme zurückhalten und den Planeten bewohnbar machen. Wasserdampf besteht aus komplexen Molekülen, die die von der Erdoberfläche abgestrahlte Wärme absorbieren und auf die Erde zurückstrahlen.

Wasserdampf durchläuft in der Atmosphäre einen ständigen Kreislauf: Er verdunstet von der Erdoberfläche, kondensiert zu Wolken, wird vom Wind fortgetragen und fällt als Regen oder Schnee wieder auf die Erde zurück.

Die Forscher um Shuka Schwarz von der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) argumentieren, dass der Wasserdampf in der Stratosphäre eine entscheidende Rolle dabei spielt, die Wärme von der Erdoberfläche einzufangen.

Science.org berichtet:

Durch die gezielte Anreicherung der aufsteigenden feuchten Luft mit wolkenbildenden Partikeln, bevor sie in die Stratosphäre gelangt, könnten Geoingenieure die Welt mit einem viel empfindlicheren Eingriff abkühlen als andere Systeme. Um die Stratosphäre zu trocknen, bräuchte man vielleicht nur zwei Kilogramm Material pro Woche, sagt Shuka Schwarz, Hauptautorin der Studie und Forschungsphysikerin am Chemical Sciences Lab der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). „Das ist eine Menge Material, mit der man eine ganze Menge machen kann.

Die „absichtliche Austrocknung der Stratosphäre“, wie sie genannt wird, könnte das Klima nur mäßig abkühlen und etwa 1,4 Prozent der Erwärmung ausgleichen, die der Anstieg des Kohlendioxids in den letzten paar hundert Jahren verursacht hat. Aber für Geoingenieure, die davon sprechen, den Planeten zu kühlen, indem man die Stratosphäre mit Tausenden Tonnen reflektierender Partikel auflädt, „ist das eindeutig eine neue Idee“, sagt Ulrike Lohmann, Atmosphärenphysikerin an der ETH Zürich. „Das könnte funktionieren.“

Das Konzept basiert auf einer wichtigen Tatsache: Nur wenige Orte auf der Welt sind warm genug, um die starken Aufwinde zu erzeugen, die nötig sind, um Luft in die Stratosphäre zu heben, die je nach Breitengrad zwischen 9 und 17 Kilometer über der Erdoberfläche beginnt. Das wichtigste dieser Portale befindet sich über dem westlichen äquatorialen Pazifik, in einem Gebiet von der Größe Australiens.

Auf dem Weg nach oben kondensiert ein Großteil des Wassers zu Wolken und regnet ab. In den vergangenen zehn Jahren hat die NASA jedoch mit einer hochfliegenden, düsengetriebenen Drohne die kalten Schichten direkt unter der Stratosphäre untersucht und viele Luftmassen gefunden, die feucht genug sind, um Wolken zu bilden, denen aber die Partikel fehlen, die es der Feuchtigkeit ermöglichen, zu Eiskristallen und schließlich zu Regen zu kondensieren. „Es ist eine Frage des Zufalls, ob sie auf ihrer Reise an diesen kältesten Punkt gelangen und ob dort noch genügend Wolkenkerne vorhanden sind, um etwas zu bewirken“, sagt Schwarz. Die NASA-Untersuchungen zeigten auch, dass die Feuchtigkeit konzentriert ist: Nur ein Prozent der untersuchten Luftpakete enthielt die Hälfte des Wassers, das in die Stratosphäre gelangen könnte.

In einem einfachen Modell simulierte das Team die Injektion von Bismuttrijodid, einer ungiftigen Verbindung, die in Laborstudien zur Eisbildung verwendet wird, in die 1 % der Gebiete, die am besten für die Wassergewinnung geeignet sind. In einem optimistischen Szenario würden nur zwei Kilogramm Samen mit einem Durchmesser von 10 Nanometern pro Woche ausreichen, um diese feuchten Luftpakete in Wolken zu verwandeln, so die Forscher. Eine solche Menge könnte mit Ballons oder Drohnen versprüht werden, ohne dass ein Flugzeug nötig wäre.

Die Aussicht, die Stratosphäre auf diese Weise zu manipulieren, ist nicht unumstritten.

Kritiker argumentieren, dass die potenziellen Risiken der Stratosphärenmanipulation den moderaten Nutzen für die Abkühlung des Klimas, den Schwarz‘ Studie nahelegt, überwiegen könnten.

Experten wie Daniel Cziczo, Atmosphärenchemiker an der Purdue University, warnen vor unvorhergesehenen Effekten wie der unbeabsichtigten Bildung von Zirruswolken, die die Erwärmung noch verstärken könnten, statt sie abzuschwächen.

„Im Grunde erforscht man eine Technologie, die eher wärmend als kühlend wirken könnte“, schreibt Cziczo.

Der renommierte Atmosphärenforscher Mark Schoeberl bekräftigt die Notwendigkeit von Vorsicht und gründlichen Analysen vor der Einführung solcher Techniken und betont, wie wichtig es ist, das gesamte Spektrum möglicher Auswirkungen und den tatsächlich erreichbaren Kühleffekt zu verstehen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/thegatewaypundit.com/thegatewaypundit.com am 31.03.2024