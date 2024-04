Virologe: die bevorstehende Covid-Krise unter den Geimpften wird Chaos und den Zusammenbruch der Gesellschaft verursachen

Teile die Wahrheit!

Der belgische Virologe Dr. Geert Vanden Bossche hat gewarnt, dass ein „massiver Tsunami“ von Covid-Erkrankungen und Todesfällen unter den „Geimpften“ unmittelbar bevorstehe.

Er hat auch davor gewarnt, dass die neue Covid-Krise Krankenhäuser zusammenbrechen und ein finanzielles, wirtschaftliches und soziales „Chaos“ verursachen würde.

Laut Bossche: „Es ist sehr, sehr klar, dass unsere Krankenhäuser zusammenbrechen werden, wenn das beginnt. Und das bedeutet, dass das Chaos in allen Schichten der Gesellschaft – finanziell, wirtschaftlich, sozial, was auch immer – vollständig sein wird.“

InfoWars berichtet: Im KunstlerCast-Podcast am Freitag sagte Bossche: „Was ich vorhersage, ist ein gewaltiger Tsunami von Krankheit und Tod unter hochgeimpften Bevölkerungsgruppen mit geschwächtem Immunsystem.“

„Sie werden sehen, was zum Beispiel in den nächsten Wochen passieren wird … es werden immer mehr Fälle von schwerem Long-Covid auftreten … Sie werden beginnen, den Anstieg der Krebserkrankungen zu ersetzen … jetzt haben wir eine chronischere Phase.

Es wird mit einer hyperakuten Phase enden, einer riesigen, riesigen Welle … Ich beschäftige mich jetzt seit vier Jahren damit. Ich weiß, wovon ich rede. Bei aller Bescheidenheit bin ich wahrscheinlich der einzige Mensch, der die Immunologie dahinter versteht“, sagte Bossche. [55:20] (Immer mehr Todesfälle durch Turbokrebs bei geimpften 15- bis 44-Jährigen)

„Ich möchte, dass Ihre Zuhörer verstehen, womit wir in der bevorstehenden hyperakuten Covid-Krise konfrontiert werden, nämlich dass wir eine völlig neue Welt aufbauen müssen … Es ist sehr, sehr klar, dass, wenn das beginnt, werden unsere Krankenhäuser zusammenbrechen.

Und das bedeutet, dass das Chaos in allen Schichten der Gesellschaft – finanziell, wirtschaftlich, sozial, was auch immer – vollkommen sein wird .“

„Und das ist es, was ich ganz klar vorhersage … Es ist sehr seltsam für mich, solche Aussagen zu machen, aber ich verheimliche es nicht, weil ich zu hundert Prozent davon überzeugt bin, dass es passieren wird“, fügte er hinzu. [1:00:12]

Dr. Bossche erklärte, dass das gigantische globale Ausmaß der experimentellen COVID-Impfkampagne des medizinischen Establishments es unmöglich machen wird, die zunehmenden Krankheiten und Todesfälle zu vertuschen.(Britischer Abgeordneter enthüllt, Elite habe ihm gesagt: „Alle Geimpften werden bald an Turbo-Krebs sterben“ (Videos))

„Wenn man Fehler oder sogar Verbrechen im kleinsten Ausmaß begeht, kann man sie verbergen“, sagte er. [47:00]

„Ich habe das vor einigen Jahren bei der Ebola-Impfung in Afrika gesehen. . . . Wenn Sie dies jedoch in sehr großem Maßstab tun, wie es bei dieser Massenimpfkampagne gegen [Covid] geschehen ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen.

Und diejenigen, die diese Verbrechen begangen haben, die die Menschen belogen haben, die sich nicht um die Gesundheit und Sicherheit der Menschen gekümmert haben, werden hart, hart bestraft …

Wenn diese Leute jetzt rausgehen und sagen würden: „Ja, Moment mal, wir haben einige Fehler gemacht, es war nicht in Ordnung, wir müssen sie korrigieren, wir müssen unsere Meinung revidieren, diese Leute werden auf der Straße gesteinigt …

Sie können nur hoffen, dass etwas passiert wird von diesem Thema ablenken, aber es wird nicht … Die Wahrheit wird ans Licht kommen: Dies war ein groß angelegtes Experiment zum Funktionsgewinn an der menschlichen Bevölkerung. Darüber wird in der Geschichte noch viele Generationen später berichtet werden.“

Bossche riet geimpften Personen weiterhin, dass der beste Weg, ihr empfindliches Immunsystem zu schützen, darin bestehe, eine erneute Ansteckung mit COVID zu vermeiden.

I can now spot the tsunami at the horizonhttps://t.co/VZ5uixCLnh — Geert Vanden Bossche (@GVDBossche) March 31, 2024

„Was ich all diesen geimpften Menschen raten kann: Sie müssen eine erneute Infektion vermeiden. Es ist die erneute Infektion geimpfter Menschen, die für diese Situation verantwortlich ist … Nun, das Einzige, was sie tun können – es ist ganz einfach – ist natürlich, antivirale Medikamente einzunehmen“, sagte er.

„Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie mit der Einnahme von Virostatika nicht warten können, bis Sie Symptome haben … Sobald die Leute das in einem der anderen Länder oder einem der anderen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten sehen, wenn das beginnt.

Da die Krankenhauseinweisungen sehr schnell zunehmen, müssen sie antivirale Medikamente prophylaktisch einnehmen und nicht warten, bis sie Symptome zeigen“, fuhr er fort.

„Ich bin in Belgien. Wenn es in den USA, in Israel oder im Vereinigten Königreich beginnt, wette ich, dass Sie innerhalb weniger Tage das gleiche Szenario in vielen der hochgeimpften Länder erleben werden“, fügte er hinzu.

James Kunstler spekulierte, dass Bossches Vorhersagen, wenn sie eintreten, als „Krankheit X“-Sündenbock des Biden-Regimes dienen könnten, der nicht nur die Wahl 2024, sondern auch andere Wahlen auf der ganzen Welt auf den Kopf stellen könnte.

Sollte das Szenario von Dr. Vanden Bossche eintreten, wird sich die „hyperakute Covid-Krise“ mit den Wahlen von 2024 überschneiden, und zwar nicht nur in den USA.

Natürlich würde man von der „Joe Biden“-Regierung extreme despotische Hysterie erwarten.

Sie werden sicherlich versuchen, ihren „Disease X“-Trick in die Tat umzusetzen. Aber sie haben bereits das Vertrauen der Menschen verloren, gegen die sie in ihrem eigenen Land Krieg geführt haben. (Genetische Impfstoffe und PCR-Tests: Russland ist bereit für Krankheit X)

In diesem Fall ist mit Widerstand unter den Nichtkranken zu rechnen. Es werden uns keine Fahrten mehr in Rechnung gestellt.

…

