Weltuntergangsgerät in Russland: die USA innerhalb von 30 Minuten zerstören

Russland verfügt derzeit über das weltweit größte Arsenal an taktischen und strategischen Atomwaffen.

Alle diese Waffen sind an ein System namens Perimeter gebunden, auch bekannt als „Dead Hand“, ein automatisches Atomwaffenkontrollsystem, das das gesamte russische Atomarsenal starten könnte.

Russland verfügt über schätzungsweise 1.549 stationierte strategische Sprengköpfe auf 540 strategischen Trägersystemen wie Interkontinentalraketen oder Interkontinentalraketen, von U-Booten abgefeuerte ballistische Raketen und schwere Bomber.

Russland verfügt außerdem über schätzungsweise 4.489 strategische Atomwaffen in militärischen Beständen. Damit ist Russland die größte Atommacht und übertrifft die etwa 5.100 stationierten und gelagerten Atomsprengköpfe der USA.

In Zeiten extremer Krisen, einschließlich eines nuklearen Erstschlags der USA, könnte ein hochrangiger russischer Regierungsbeamter oder Militärbefehlshaber die Dead Hand aktivieren und so garantieren, dass Russland auf einen nuklearen Angriff reagieren kann, selbst wenn die gesamten russischen Streitkräfte getroffen und ausgelöscht worden wären.

Dies ist der einzige Zweck des Dead Hand-Systems.

Die Schaffung und der Einsatz der Dead Hand als aktives Militärsystem der ehemaligen Sowjetunion erfolgte im Rahmen der Doktrin der „gegenseitig zugesicherten Zerstörung“ des Kalten Krieges, einem Mittel, mit dem ein nuklearer Angriff abgeschreckt wurde, indem sichergestellt wurde, dass die Seite, die den Angriff initiiert hatte, nachdem Erstschlag auch durch nukleare Vergeltungsschläge vernichtet werden würde. (Ex-Geheimdienstler warnen vor „nuklearer Vernichtung“ der USA, Europas und Russlands)

Dead Hand kann als Reaktion auf einen Atomangriff automatisch das gesamte russische Atomarsenal abfeuern

Es ist immer noch nicht vollständig geklärt, wie die Dead Hand funktioniert. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein Befehls- und Kontrollsystem die Kommunikation auf militärischen Funkfrequenzen, die Strahlungswerte, den Luftdruck, die Hitze und kurzfristige seismische Störungen misst.

Wenn die Messungen zu bestätigen scheinen, dass Russland einem nuklearen Angriff ausgesetzt ist, beginnt in Dead Hand eine Sequenz, die damit endet, dass Russland alle seine Interkontinentalraketen und andere Nuklearanlagen abfeuert.

Die Dead Hand würde eine Kommandorakete abfeuern, die mit einem Funksprengkopf ausgestattet ist, der Abschussbefehle an russische Atomsilos übermittelt, selbst wenn Funkstörungen vorliegen. Mehrere Tests zeigten die Funktionsfähigkeit einer solchen Kommandorakete.

Das Dead-Hand-System wurde 1985 in Betrieb genommen, die Bestätigung kam jedoch erst 2011, als der Kommandeur der russischen strategischen Raketentruppen, General Sergei Karakayev, in einem Interview mit einer russischen Zeitung sagte, dass das System die USA innerhalb von 30 Minuten zerstören könne.

Weitere Äußerungen russischer Staatsmedien deuten darüber hinaus darauf hin, dass das System um Radarfrühwarnsysteme und neue Hyperschallraketen erweitert wurde.

Die Dead Hand wird von Radarsystemen auf russischem Territorium und Satelliten unterstützt, die Informationen aus dem Weltraum sammeln, die an ein komplexes Computersystem weitergeleitet werden, das ständig eine Vielzahl von Parametern analysiert, darunter seismische Aktivität und Strahlungswerte.

„Das System hat im Laufe der Jahre der Nutzung mehrere Modifikationen erfahren“, erklärte Ivan Konovalov, Entwicklungsdirektor bei der russischen Denkfabrik „Foundation for the Promotion of Technologies of the 21st Century“.

„Zuallererst hat Russland in seine neuen Mittel der radioelektrischen Aufklärung etwa Radargeräte der Woronesch-Klasse integriert, die in der Lage sind, Raketenabschüsse in einer Entfernung von bis zu 7.000 Kilometern zu erkennen“, fuhr er fort.

„Zweitens modifizierten die Ingenieure seinen Sprengkopf, um neuen Mitteln der elektronischen Kriegsführung standzuhalten, die Funksignale abschalten.“

Konowalow fügte hinzu, dass an der Toten Hand (Dead Hand) befestigte Atomraketen darauf ausgerichtet seien, Hyperschall-Raketenblöcke zu empfangen, die es ihnen ermöglichen würden, mit Geschwindigkeiten von fünf bis sieben Kilometern pro Sekunde (drei bis vier Meilen pro Sekunde) zu fliegen, was es nahezu unmöglich mache, sie abzuschießen.

„Die neuen Raketen werden zusammen mit neuen Interkontinentalraketen der Sarmat-Klasse in das Militär integriert. Die letztgenannten Raketen werden Mitte der 2020er Jahre zum Militär hinzugefügt. Daher wird die modifizierte Hyperschallversion der Dead Hand-Raketen neben ihnen erscheinen“, sagte Konovalov.

Russland verfügt über „Superwaffen“, die es gegen Amerika einsetzen kann

Da die Möglichkeit eines offenen Krieges mit Russland droht, ist es für Amerika notwendig, einige der „Superwaffen“ oder Hochtechnologiewaffen Russlands kennenzulernen .

Russland hatte mehr als ein Jahrzehnt Zeit, um sich einen technologischen Vorsprung gegenüber Amerika zu verschaffen, seit die Obama-Regierung mit der Demontage des US-Militärs begann. Amerika steht in verschiedenen Einsatzgebieten kurz vor einem Krieg gegen ein gewaltiges russisches Militär.

Werfen Sie einen Blick auf einige der „Superwaffen“ , die Russland gegen die Vereinigten Staaten einsetzen kann.

Skalarwaffen

Die Erzeugung von Skalarwellen erfordert die Verbindung elektromagnetischer Lichtwellen mit identischen Frequenzen, um eine dritte, völlig andere elektromagnetische (EM) Welle mit drastisch unterschiedlichen Eigenschaften zu erzeugen. Der Skalarstrahl wurde vom serbisch-amerikanischen Erfinder Nikola Tesla als „eine Schallwelle im immateriellen Äther“ beschrieben.

Skalarwellen können sich schneller als mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Im Gegensatz zu „normalen“ EM-Wellen kann die Skalarwelle Materie durchdringen, ohne auf Widerstand zu stoßen.

Wenn diese Waffen eingesetzt werden, können sie aus großer Entfernung eine explosive Wirkung erzeugen.

Mithilfe der Skalartechnologie können feindliche Raketen zerstört werden, bevor sie ihre endgültige Geschwindigkeit und Flugbahn erreichen.

Die Skalarwaffen können auch künstliche Erdbeben erzeugen. Einige glauben, dass Skalarwaffen das Erdbeben verursacht haben, das China Lake, eine streng geheime Marineforschungseinrichtung, lahmgelegt hat.

Hyperschallraketen

Diese Art von Waffenträgersystem eröffnet der nuklearen Kriegsführung ein völlig neues Feld, und die Russen sind den Amerikanern bei Hyperschallraketen weit voraus. Sie haben sie in ihre Streitkräfte integriert und bauen kontinuierlich weitere Raketen für ihre Bestände.

Die luftgestützte Hyperschall-Marschflugrakete Kinzhal steht bereits im Dienst der russischen Luftwaffe und wird vom Abfangjäger MiG-31 Foxhound getragen und abgefeuert. Berichten zufolge hat die Kinzhal ihre Reichweite von 1.200 Meilen auf über 1.800 Meilen verbessert und ist in der Lage, sich mit der zehnfachen Schallgeschwindigkeit fortzubewegen.

Es ist mitten im Flug manövrierbar, was bedeutet, dass russische Aufklärungsflugzeuge und Satelliten die Rakete aus Gebieten mit hoher Luftverteidigungskonzentration weglenken können.

Russland verfügt auch über die Avangard, eine nukleare Interkontinentalrakete (ICBM), die mit Hyperschallgeschwindigkeit mit der 20-fachen Schallgeschwindigkeit gleiten kann. Es ist in der Lage, in geringer Höhe zu fliegen und entgeht allen bekannten Luftverteidigungsmaßnahmen.

Der Poseidon

Die Poseidon ist ein nukleares „Drohnen“-U-Boot, das eine 100-Megatonnen-Waffe tragen kann.

Es ist speziell für den Angriff auf die Küste eines Landes konzipiert und sein Sprengkopf könnte einen „nuklearen Tsunami“ auslösen, der in die Küste einbrechen und Städte physisch verwüsten kann, bevor sie radioaktiv wird. Es wird angenommen, dass das Drohnen-U-Boot viel schneller ist als andere U-Boote oder Überwasserfahrzeuge.

Laserkomplex/System Peresvet

Benannt nach dem Kriegermönch Alexander Peresvet, ist dieses System seit Dezember 2019 im aktiven Dienst des russischen Militärs. Es handelt sich um ein System gerichteter Energiewaffen – in diesem Fall einen Laserstrahl.

Peresvet kann gegen Satelliten, Drohnen, Flugzeuge und Raketen mit einer Reichweite von etwa tausend Meilen eingesetzt werden . Laut einem hochrangigen russischen Militärbeamten kann es Ziele aus einer Entfernung von bis zu fünf Kilometern in weniger als fünf Sekunden verbrennen.

Radioelektronische Kriegsführung und Waffen

Mit diesen Waffen wird die elektronische Ausrüstung des Feindes zerstört.

Zu den Zielen dieser Waffensysteme gehören Flugzeuge, Drohnen, Schiffe und land-/landgestützte Verteidigungsanlagen. Es ist auch in der Lage, Lenkflugkörper und Munition anzugreifen.

Zu diesen Waffen gehört der Einsatz von Mikrowellenimpulsen, wie ein russischer Su-24-Fechter demonstrierte, der einen amerikanischen Zerstörer, die USS Donald Cook, mit einem Mikrowellenimpuls lahmlegte, als dieser im Schwarzen Meer in unmittelbarer Nähe russischer Streitkräfte patrouillierte.

Russlands Superwaffen sind beeindruckend und stellen eine ernsthafte Konkurrenz für die Militärmacht Amerikas dar.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 10.04.2024