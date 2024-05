Aufgedeckt – Dunkle Geheimnisse des Vatikans, die uns seit Tausenden von Jahren verborgen blieben

Teile die Wahrheit!

Dunkle Geheimnisse des Vatikans, die uns seit Tausenden von Jahren verborgen blieben. Im Herzen Roms, im Schatten des majestätischen Petersdoms, verbirgt sich ein Netzwerk von Geheimnissen, das seit Jahrtausenden Bestand hat. Der Vatikan, der als Epizentrum des katholischen Glaubens verehrt wird, hält in seinen heiligen Mauern mehr als nur Gebete und Pontifex-Sitzungen ab.

Gerüchte über verborgene Gesellschaften, alte, weggesperrte Manuskripte und mysteriöse Artefakte, die in Geheimnisse gehüllt sind, bestehen seit Jahrhunderten.

Welche Rätsel hat der Vatikan mit unerschütterlicher Entschlossenheit gehütet? Welche unerklärlichen Wahrheiten verbergen sich in seinen Archiven, verborgen vor den neugierigen Blicken der Welt?

Begleiten Sie mich auf dieser Reise, während ich einige der tiefsten Geheimnisse des Vatikans aufdecke, die der Menschheit seit Hunderten von Jahren verborgen blieben.

Die Vatikanstadt ist das Herz der katholischen Kirche und der Papst (Pontifex Maximus) ist das Oberhaupt der Kirche und der oberste „geistliche“ Führer aller Katholiken der Welt.

Aber der Vatikan verbirgt einige der dunkelsten Geheimnisse, die man sich vorstellen kann.

Sedes Sacrorum – Etymologie

Sedes Sacrorum (lateinisch für „Heiliger Sitz“), auf Englisch „Heiliger Stuhl“ genannt, ist das Siegel des Staates Vatikanstadt.

„Der römische Kult*, der die katholische Kirche kontrolliert, behauptet, dass die erste Person, die das Konzept des Heiligen Stuhls verwendete, der heilige Petrus war. (Schatten über dem Vatikan: Schwarzer Adel, weißer Papst, grauer Papst, schwarzer Papst und ihre Geheimbünde)

Dies ist natürlich unmöglich, da die Etymologie des Wortes „Sedes“ (siehe) und die damit verbundene Bedeutung erst Hunderte von Jahren nach der Hinrichtung des heiligen Petrus im Jahr 70 n. Chr. bei der Belagerung Jerusalems existierten.“

*Der römische Kult ist eine Schattengruppe blutrünstiger Satanisten, die an „Kinderopfern, der Verbrennung lebendiger Menschen (seit dem 11. Jahrhundert n. Chr.), dämonischer Anbetung und dem absoluten Zölibat ihrer niedrigsten Priester“ beteiligt war.

„Seit dem 1. Jahrhundert v. Chr. beanspruchten die als ‚Päpste‘ bekannten Hohepriester – eine erbliche Position, die von einer Handvoll alter Familien kontrolliert wurde – den alten vorrepublikanischen Titel Pontifex Maximus, nachdem die römischen Kaiser sich selbst als Hohepriester des Staatskults angetreten hatten von Magna Mater (Kybele).

„Die Priesterfamilien schützten eifersüchtig ihr heidnisches Erbe und ihr Recht, Menschen ihren dämonischen Göttern zu opfern, und wurden zusammen mit der Schließung des Vatikanischen Tempels mehr als einmal aus Rom verbannt.

„Während der turbulenten Perioden der römischen Geschichte nach dem Zusammenbruch Roms als Zentrum des Reiches übernahmen die heidnischen Hohepriester jedoch die Rolle der Gemeindeoberhäupter in Rom und kehrten mehr als einmal offen zu ihren heidnischen Praktiken der Kinderopferung zurück“ , wie Kannibalismus und dämonische Verehrung noch in den Jahren 590 bis 752, 847 bis 872 und sogar noch im Jahr 896, 1057.“

„Unter Papst Innozenz VIII. änderte sich die Rolle der Inquisition und des Inquisitors, um ihre rechtliche und spirituelle Autorität bei der Erledigung von ‚Ketzern‘ zu stärken.

Um 1483 wurde Tomás de Torquemada zum Generalinquisidor von Aragón, Valencia und Katalonien ernannt. Seine Folterer und Spezialmilizen wurden dann mit der Vereidigung in den höchsten heiligen Orden des römischen Kults gesegnet – die SS oder die Ritter des Sedes Sacrorum.

Als militärischer Orden der römisch-katholischen Kirche wurden die Ritter der Sedes Sacrorum (SS) durch die Rechtsordnung des römischen Pontifex im Namen der Mutterkirche dazu ernannt, eine ständige Heilige Inquisition gegen alle „Ketzer“ durchzuführen, einschließlich Morden und Folter und Spionageabwehr, um den Namen der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche zu schützen und die Interessen des Heiligen Stuhls als seines Hauptordens der Heiligen Ritter – der SS (Sedes Sacrorum oder Heiliger Stuhl) – direkt zu vertreten.

Als geistlicher Orden der römisch-katholischen Kirche wurde der SS die außergewöhnliche römisch-katholische Gnade zuteil, dass ihr alle ihre Todsünden vergeben werden (und daher in den Himmel kommen können), was „leider“ getan werden muss, um ihre weltlichen Befehle einzuhalten.

Mit anderen Worten: Die Truppen des Großinquisitors Tomás de Torquemada waren der erste religiöse Militärorden, dem der Papst wegen seiner Taten der Folter, des Terrors und des Bösen „Immunität“ vor der Hölle gewährte.

Die letzten offenen satanischen Ritualopfer unter der Heiligen Inquisition fanden im frühen 19. Jahrhundert statt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren der Heiligen Inquisition noch weniger als ein paar Hundert SS-Soldaten zugeteilt.

Doch nach der Ernennung von Pater Heinrich Himmler SJ im Jahr 1929 zur NSDAP in Deutschland wurde 1939 eine neue Nazi-SS-Armee (Ritter des Sedes Sacrorum) mit mehreren Hunderttausend Mann aufgestellt, um die größte Inquisition durchzuführen, die jemals vom römischen Kult durchgeführt wurde – über 18 Millionen unschuldige Menschen wurden in Russland und Polen bei lebendigem Leibe in Öfen verbrannt.

Die deutsche SS wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs aufgelöst, wobei die römische Schriftrolle der SS 1945 an die SS der Vereinigten Staaten (Secret Service/Sedes Sacrorum) übergeben wurde. Die SS der Vereinigten Staaten wurde offiziell in eine militärisch-spirituelle Kraft umgewandelt nach der Ermordung von Präsident William McKinley im Jahr 1901.

Nach der inszenierten Schießerei vor Blair House im Jahr 1950 hatte die US-SS den absoluten Schutz des Präsidenten der Vereinigten Staaten und hielt ihn unter dem Deckmantel des offiziellen Schutzes praktisch als Staatsgefangenen.

Der verborgene Code der SS

Babylonische Darstellung von Priestern in Fischanzügen, die mit dem Baum des Lebens arbeiten, während sie Tannenzapfen (Zirbeldrüse) und Eimer in der Hand halten – Zeichen fortgeschrittener Kenntnisse in der Genetik – und von einem „Gott“ in einem fliegenden Schiff bewacht werden

Sowohl das Wappen der SS als auch des Papstes Franziskus haben in der Mitte die päpstliche Mitra, eine Kopfbedeckung, die von den Kardinälen und dem Papst getragen wird und auf die Dagon-Priester vor mehr als 4.500 Jahren zurückgeht.

Von der Seite betrachtet sieht die Mitra aus wie ein Fischkopf mit offenem Maul, und genau das stellt sie dar. Es handelt sich um die Verehrung des Fischgottes, der angeblich aus dem Wasser kam und den Menschen großes Wissen vermittelte.

Das „christliche“ Fischlogo stellt denselben „Gott“ Dagon dar.

Dagon oder Oannes war „ein Fischgott, der den Menschen großes Wissen vermittelte.“ Er brachte ihnen bei, wie man Städte baut.

Er lehrte sie auch Mathematik und geometrische Gesetze und es wurde ihm zugeschrieben, dass er ihnen alles Wissen vermittelte, das sie jemals erhalten würden.

„Nachts ging er zurück ins Meer, um dort zu übernachten, weil er amphibisch war. Er hatte den Kopf eines Mannes; bedeckt vom Kopf eines Fisches und hatte die Beine und Füße eines Menschen und den Rumpf eines Menschen, war aber bedeckt von den Schuppen und dem Schwanz eines Fisches.“ — Berossus; aus antiken Fragmenten (Isaac Preston Cory)

Laut dem „Verlorenen Buch von Enki“ war der Fisch-„Gott“ kein anderer als Ea (Anunnaki-Anführer des Planeten Erde, der später als Enki bekannt wurde), der sein riesiges Raumschiff auf dem Wasser landete.

Dann tauchte er in seinem „Fischanzug“ (höchstwahrscheinlich eine Art Astronautenanzug) aus dem Wasser auf und baute die erste Siedlung für die Anunnaki auf der Erde. Er nannte es Edin (das biblische Eden), was „Heimat der Gerechten“ (dh Heimat der Anunnaki-Götter) bedeutet.

(Im Edin wurde die Stadt Eridu gegründet, was „die Heimat aus der Ferne“ bedeutet. Der Name „wanderte“ später in alle großen Kulturen der Welt. Auf Deutsch war er als Erde, auf Kurdisch Ertz und Eretz bekannt auf Hebräisch und Erthe auf Mittelenglisch. Das bedeutet, dass wir unseren Planeten bis heute „die Heimat aus der Ferne“ nennen.

Der Gründer dieser Religion war Nimrod (der König von Schinar), ein späterer Name von Dumuzi. Nimrod/Dumuzi war einer von Enkis Söhnen und stammte daher von „königlichem“ Anunnaki-Blut ab. Viele der heutigen „königlichen“ Blutlinien sind Nachkommen von Nimrod.

Die Schlüssel auf beiden Logos des Vatikans und ihre Anordnung verweisen auf ein sorgfältig gehütetes Geheimnis. In der Symbolik stellt der Schlüssel verschlossenes Wissen und/oder gehütete Geheimnisse dar.

Doch welche Geheimnisse hütet der Vatikan? Die Art und Weise, wie die Schlüssel positioniert sind, ist nur ein kleiner Hinweis, der für den Normalbürger nicht zu entziffern ist.

Glücklicherweise wurde der verborgene Code des Vatikans von dem Schriftsteller und Forscher Wayne Herschel geknackt, der seine Forschungen auf dem Piktogramm-Rätsel basierte, das in den Manuskripten „Key of Solomon“ gefunden wurde.

Das hebräische Pergament mit dem Geheimnis des Schlüssels Salomos

Der Schlüssel Salomos entschlüsselt das Geheimnis hinter den Heimatkonstellationen der „Götter“, und es wird für meine Leser keine Überraschung sein, sie als den Gürtel des Orion und die Plejaden zu identifizieren – dieselben beiden Konstellationen, auf die alle fortgeschrittenen Zivilisationen hingewiesen haben Heimat der Götter und seitdem von der „Elite“ zwanghaft verehrt.

Der Gürtel des Orion, die Plejaden und der Stern von Ra (auch bekannt als Marduk)

Um die Geheimnisse der SS weiter zu entschlüsseln, werde ich Sie nun auf das Kreuz aufmerksam machen, das für sie wahrscheinlich das Kreuz darstellt, das aus den Sternen der Orion-Konstellation besteht.

Eine andere Theorie besagt, dass das Kreuz ein weiteres ihrer angeblichen Zuhause darstellt: Nibiru (was laut Sitchin als „Planet der Kreuzung“ übersetzt wird).

Das „christliche“ Chi-Rho-Symbol repräsentiert die Sternbilder Orion und Plejaden:

Das „christliche“ Chi-Rho-Symbol

Das Sternbild Orion und die Kreuzung

Für die einfachen und anständigen Menschen stellt das Kreuz eine Hommage an Jesus Christus und sein großes Opfer dar, aber wie ich Ihnen bereits gezeigt habe, ist das Kreuz Jahrtausende älter als die Kreuzigung Christi. Für sie hat es eine andere Symbolik.

Auf dem Wappen von Papst Franziskus sind außerdem zu sehen: eine Sonne, ein achtzackiger Stern und ein Tannenzapfen.

Die Sonne stellt wahrscheinlich den Stern der Götter dar (von Ra/Marduk als seinen Heimatstern dargestellt).

Der achtzackige Stern stellt Melchisedek dar, den König von Salem und Priester des „höchsten aller Götter“. Einige Theologen vermuten, dass er Shem war, der Sohn von Noah/Ziusudra und Großvater von Nimrod (der später König von Sinear und Priester des Fischgottes wurde, wie ich bereits erklärt habe). In der Freimaurerei ist Melchisedek mit dem Grad des Hohepriestertums (hoher Maurerrang) verbunden.

Der Tannenzapfen ist eine symbolische Darstellung der Zirbeldrüse, die auch als drittes Auge und ägyptisches Auge des Horus bekannt ist:

Links: Ägyptisches Auge des Horus. Rechts: die Zirbeldrüse

Der Name Zirbeldrüse kommt von der Ähnlichkeit der Drüse mit einem Tannenzapfen. Der Tannenzapfen als Symbol höchsten Wissens findet sich in zahlreichen antiken Kulturen (z. B. Babylonier, Ägypter) und wird vom römischen Kult (dem Geheimbund, der den Vatikan kontrolliert) sehr verehrt.

Eine riesige Statue eines Tannenzapfens steht im Innenhof des Vatikans und ist sogar in den päpstlichen Stab eingraviert.

Abschluss

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Vatikan kein Ort der Liebe und des Friedens ist, wie man es sich vorstellen könnte. Es ist ein Ort dunkler Rituale und großer Geheimhaltung.

Ihr Zweck ist es, unserer Spezies durch Indoktrination, Angst und Kontrolle die Freiheit zu nehmen.

Und weil die Menschen Angst vor dem haben, was sie nicht verstehen, ist der Einfluss des Vatikans und der katholischen Kirche immens – größer als jede Armee, jeder Tyrann oder jede Regierung.

Sie sind auch die größte Finanzmacht auf der Erde und sie werden ihren Einfluss so lange ausüben, wie die menschliche Spezies ihre Macht im Austausch für eine illusorische Erlösung abgibt.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 03.05.2024