Ein Feuer zerstörte die alte Börse in Kopenhagen – Astrologin glaubt, dass dies ein dunkler Ort war (Video)

Vor wenigen Tagen wurde die historische Börse in Kopenhagen durch einen Brand komplett zerstört. Vor den Augen der Passanten stürzten die Außenmauern und der markante Turm des 56 Meter hohen Bauwerks aus dem 17. Jahrhundert ein.

Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist bisher unbekannt. Die bekannte Astrologin Izabela von „Tarot by Izabela“ will mehr über das Feuer wissen und befragt ihre Kristallkugel und die Karten. Von Frank Schwede

Die historische Börse im Stil der niederländischen Renaissance, die direkt am Wasser neben dem dänischen Parlament liegt, wurde auf Anordnung von König Charles IV: erbaut und 1625 als Handelsplatz für Waren eröffnet.

Im späten 19. Jahrhundert begann der Wertpapierhandel in dem Gebäude, das bis 1974 die Kopenhagener Börse beherbergte. Bis zuletzt diente sie als Sitz und Konferenzort der dänischen Handelskammer „Dansk Erhverv“, die seit 1857 Eigentümerin des Gebäudes ist.

Das Gebäude beherbergte auch eine große Kunstsammlung. Mehrere Hundert der zahlreichen Kunstwerke konnten rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden.

Blickfang der alten Börse war der Turm in Form von vier ineinander verschlungenen Drachenschwänzen, mit dem das Gebäude eine Höhe von 56 Metern erreichte. Eine Legende sagt, dass die Drachen das Bauwerk vor feindlichen Angriffen und Bränden bewachten.

Es heißt, dass die historische Börse auf mysteriöse Weise oft vor Schäden verschont geblieben sei, wenn in benachbarten Gebäuden Brände ausbrachen. Das berichtet die städtische Tourismusagentur auf ihrer Website.

Die vier Drachenschwänze wurden von drei Kronen gekrönt, die das skandinavische Reich Dänemark, Norwegen und Schweden symbolisierten. Zahlreiche Unterstützer hatten sich nach dem Feuer für einen Wiederaufbau des Bauwerks ausgesprochen.

Auffällig ist, dass das Feuer am 16. April, dem Geburtstag von Dänemarks Königin Margarethe II, ausbrach. Am 14. Januar 2023 dankte die 83-jährige Monarchin ab, behält aber ihren Titel und gilt somit noch immer als Königin von Dänemark.

Bei vielen Dänen wurden Erinnerungen wach an den Brand der Kathedrale Notre-Dame vor fünf Jahren im Jahr 2019. Dänemarks Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen sprach auf X von einem eigenen Notre-Dame-Moment.

Auch wenn die Ermittlungen noch auf Hochtouren laufen und die Ursache für das Feuer noch nicht bekannt ist, wollte die bekannte Astrologin Izabela von „Tarot by Izabela“ wissen, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Sie richtete ihren Blick zunächst in ihre Kristallkugel und erhielt folgende Botschaft. Izabela:

„Es ist schwierig, bezüglich dieses Feuers in der Kristallkugel etwas zu erkennen. Viele Informationen über diesen Brand werden vertuscht. Sie wollen nicht, dass die Informationen darüber bekannt werden.

Laut der Kristallkugel sieht alles danach aus, als wurde dieses Feuer geplant. Es könnten Mächte gewesen sein, die über das nötige Wissen verfügen, eine verdeckte Operation durchzuführen.“

War das Feuer ein symbolischer Akt?

Izabela sieht, dass vor allem der symbolträchtige Drachenturm zum Einsturz gebracht werden musste. Sie sagt, „für mich sieht das alles wie eine Symbolik aus. Die Drachen gehen unter, sie haben keine Macht mehr über die Finanzen.“

Über das Feuer wurde nicht nur in den skandinavischen Medien berichtet, sondern in allen Ländern, was beweist, dass dieses Gebäude über die Grenzen Dänemarks hinaus in der gesamten Welt bekannt und beliebt war. Izabela:

„Ich sehe, dass die Wände vor dem Feuer durch dichte Energie vibrierten. Es sieht so aus, als wäre das ganze Gebäude voll gewesen mit sehr viel dichter und negativer Energie und das Feuer war die einzige Möglichkeit, diese Energie zu beseitigen.

Es wurde gesagt, dass es wieder aufgebaut werden soll und dass das Zeit in Anspruch nehmen wird. Ich denke, es wird zu etwas anderem umgebaut werden und nicht wieder zu einem Ort des Handels…“

In ihrer Kristallkugel sieht Izabela einen großen Drachen, der immer kleiner wird, bis er nur noch die Größe einer Eidechse hat. Izabela glaubt, dass dies symbolisiert, dass ein gefährlicher Drache besiegt wurde. Izabela:

„Drachen beschützen bekanntlich Gold und sie sind sehr gierig. Nach dem Brand wird es zahlreiche Verhaftungen geben. Aber keine Verhaftungen, die in Verbindung mit dem Brand des Gebäudes stehen.

Andere Leute werden verhaftet. Politiker, Leute in hohen Positionen. Menschen in sehr hohen Positionen werden plötzlich verschwunden oder sehr krank sein. Die Dänen werden von diesen Verhaftungen hören.“

Izabela vermutet, dass es auch in anderen skandinavischen Ländern zu Verhaftungen kommen wird. Die Ketten, die die Eliten und Menschen in hohen Positionen der Bevölkerung angelegt haben, werden buchstäblich zu Staub zerfallen. Izabela:

„Dieses Feuer wird der Beginn von etwas viel Größerem sein, das kommen wird. Es wird auch Schweden und Norwegen betreffen. Die Karten zeigen in der Mitte die Neun der Schwerter und direkt daneben den Teufel.

Ich sehe, dass in dem Gebäude einige düstere Dinge geschahen. Wir haben die Mäuse in den Karten darüber. Es war eine Art parasitäre Energie oder eine Art parasitäre Aktivität.

Auf den Würfeln haben wir eine Burg unter Wasser. Es scheint so, als musste das Gebäude untergehen. Es geschahen dort Dinge, die uns nicht bewusst sind, die nicht ganz sauber waren. Deshalb musste das Gebäude entfernt werden.“

Es war sehr viel dunkle Energie im Spiel

Die Karten zeigen, dass möglicherweise auch Kinder mit im Spiel waren. Izabela hofft, wenn das der Fall war, dass dieser Ort vom Kern her gereinigt wird. Izabela:

„Welche seltsame Aktivität auch immer an diesem Ort stattgefunden hat, es wird aufhören.“

Auch das zweite Kartendeck bestätigt, dass die alte Börse ein Ort mit sehr vielen dunklen Geheimnissen war. Vieles geschah demnach im Geheimen. Izabela:

„Es sieht so aus, als müsse die Justiz ermitteln. Was das Feuer selbst betrifft, habe ich das starke Gefühl, dass es den Beginn eines neuen Wirtschaftssystems markiert.

Wir haben den Kaiser, die Sechs der Zauberstäbe, die Zehn der Münzen und die Neun der Pokale. Das zeigt, dass sich die wirtschaftliche und finanzielle Situation ändern wird, was viele Menschen hoffen.

Das würde bedeuten, dass die alte Finanzwelt aufhört zu existieren, dass Gerechtigkeit auf unseren Planeten kommt. Das heißt aber auch, dass viele Dinge in der Vergangenheit nicht in Ordnung waren.“

Auch in diesem Kartendeck kann Izabela sehen, dass das Feuer ein symbolisches Zeichen ist, was die Sterne im Kartendeck verdeutlichen. In diesem Fall symbolisiert das Feuer große Veränderungen, die bevorstehen.

Veränderungen für mehr Stabilität, für eine bessere Welt. Izabela sieht auch, dass viele Geheimnisse, die an diesem Ort und in der Umgebung vor sich gingen, enthüllt werden, wenn die Justiz ihre Ermittlungen aufgenommen hat.

Kristallkugel und Karten bestätigen, dass keine dunklen Absichten hinter dem Feuer stecken. Im dritten und letzten Kartendeck erhält Izabela die Botschaft, dass dieses Feuer möglicherweise nicht das letzte dieser Art war, dass weitere ähnliche Brände in Schweden und Norwegen folgen könnten. Izabela:

„Es sieht so aus, als ob auch in diesen Ländern etwas geplant ist. Ich kann nicht sagen, um welches Gebäude es sich handelt, aber ich sehe zwei berühmte Gebäude in Norwegen und Schweden brennen.“

Zusammenfassend betrachtet war das Feuer offenbar ein großer Reinigungsprozess, auch wenn es bei vielen Dänen zunächst Zorn und Wut hervorgerufen hat, weil hier ein Kulturerbe zerstört wurde, ein Gebäude, mit dem sich Kopenhagen in der ganzen Welt identifiziert hat.

Aber Izabela ist sich sicher, dass die Dinge, die nach den Untersuchungen ans Tageslicht kommen werden, bei den Menschen noch mehr Zorn und Wut hervorrufen werden.

Abschließend betont Izabela:

„Am Ende wird dieses Feuer, das keine Menschenleben gefordert hat, eine Art Segen sein, da es an diesem Ort sehr viel dunkle und negative Energie gab.“

