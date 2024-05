Bill Gates gibt zu, Nanotechnologie mit mRNA-Impfstoffen öffentlich getestet zu haben – „Nanotechnologie, die uns in Cyborgs verwandelt, ist real“

Der Mitbegründer von Microsoft, Bill Gates, hat zugegeben, dass er mit Hilfe von Covid mRNA-Spritzen selbstorganisierende Nanopartikeltechnologie an der Öffentlichkeit getestet hat.

In einem Video, das jetzt aufgetaucht ist, erklärt Gates freudig, wie er Versuche mit der gefährlichen Nanotechnologie an der Öffentlichkeit finanziert hat.

Er enthüllte, dass seine Bill and Melinda Gates Foundation die Pandemie genutzt hat, um mit Hilfe der Covid-Spritzen mit der Nanopartikeltechnologie „herumzuspielen“.

Gates deutet auch an, dass seine Stiftung mit mRNA-Injektionen und Nanopartikeln experimentiert hat, um „jede Krankheit“ zu behandeln, für die es „keinen Impfstoff“ gibt.

„Für jede Krankheit, für die es keine Impfstoffe gibt, werden wir mRNA ausprobieren“, sagte Gates, der weder Arzt noch Wissenschaftler ist.

„Wir müssen nur ein bisschen herumspielen“, fuhr er fort.

„Es gibt viele Lipid-Nanopartikel, und einige davon sind sehr selbstorganisierend.“

„Wir werden in der Lage sein, weltweit Fabriken zu bauen, die 2-Dollar-Impfstoffe mit noch weniger Vorlaufzeit herstellen können, als wir hier während dieser Pandemie haben mussten.“

Nicht alle sind jedoch der Meinung, dass mehr mRNA-Impfstoffe der Menschheit nützen werden.

Wie Slay News berichtet, hat Gates‘ ehemaliger Impfstoffberater vor einer kommenden „Morbiditäts-“ und „Mortalitätswelle“ unter den mit Covid mRNA geimpften Menschen gewarnt.

Der ehemalige Wissenschaftler der Bill & Melinda Gates Foundation und Impfstoffexperte Dr. Geert Vanden Bossche hat davor gewarnt, dass die Bevölkerung weltweit bald einen „völlig beispiellosen“ Einbruch erleben wird.

Bossche sagt voraus, dass die Zahl der Todesfälle „in hochgeimpften Ländern bis zu 30-40 % betragen wird“.

300x250

„Die Mutationen sind nicht mehr auf das Spike-Protein beschränkt, was auf eine verstärkte Aktivität der CTLs (zytotoxische T-Zellen) zur Verringerung der viralen Infektiosität hindeutet“, erklärt Bossche Kirsch. (Japan ruft Notstand wegen “Explosion von mRNA-Krebserkrankungen” aus – massive Proteste gegen WHO und Folgen der Covid-Impfkampagne)

„Und diese CTL-Aktivität ist verantwortlich für den Rückgang der T-Zellen, die eigentlich die die Virulenz verhindernden neutralisierenden Antikörper verstärken.“

„Letztlich würde diese Entwicklung unweigerlich zur Entstehung einer hochvirulenten Variante führen, die in hochgeimpften Ländern Wellen von Krankenhausaufenthalten und schweren Erkrankungen verursachen würde – natürlich immer nur in hochgeimpften Ländern“, betonte Bossche.

300x250 boxone

Der Experte warnte dann davor, dass diese hochgeimpften Länder bald eine „noch nie dagewesene“ Anzahl von Todesfällen erleben werden.

„Meiner bescheidenen Meinung nach werden wir etwas völlig Neues erleben, was das Ausmaß der Morbiditäts- und leider auch der Mortalitätswelle angeht“, sagte er.

Bill Gates: „For every disease that we don’t have vaccines, we will try mRNA“.

„We just need to mess around. There’s a lot of lipid nanoparticles, and some are very self assembling.“

„We’ll be able to build factories worldwide that can make $2 vaccines with even less lead time… pic.twitter.com/GXcEDpGtgn

— Wide Awake Media (@wideawake_media) May 4, 2024