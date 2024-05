Der Pandemievertrag der WHO und die Vogelgrippekrise treten gleichzeitig auf

Teile die Wahrheit!

Gesundheitsbehörden geben sehr bedrohliche Warnungen vor einer möglichen H5N1-Pandemie unter Menschen heraus, während sich die WHO auf eine Abstimmung über den globalen Pandemievertrag bei der 77. Weltgesundheitsversammlung Ende dieses Monats vorbereitet. Von Michael Snyder

Der globale Pandemievertrag wird der Weltgesundheitsorganisation weitaus mehr Autorität verleihen als während der letzten Pandemie, und viele Menschen sind zutiefst besorgt darüber, wie diese Macht während der nächsten großen Gesundheitskrise eingesetzt wird.

Wie Sie unten sehen werden, wurden gerade zwei weitere Fälle der Vogelgrippe beim Menschen bestätigt. Wenn die Vogelgrippe zu einer Form mutiert, die sich leicht von Mensch zu Mensch übertragen lässt, wird dies enorme Angst auslösen und die Zahl der Todesopfer könnte möglicherweise katastrophal sein.

Welche extremen Maßnahmen würde die Weltgesundheitsorganisation in einem solchen Umfeld ergreifen?

In den letzten Wochen haben die Unterhändler fieberhaft daran gearbeitet, den globalen Pandemievertrag fertigzustellen. Das Folgende stammt direkt von der offiziellen WHO-Website …

Die Regierungen aller Länder haben heute vereinbart, die Arbeit an einem Vorschlag für ein Pandemieabkommen fortzusetzen und den Entwurf im Vorfeld der 77. Weltgesundheitsversammlung, die am 27. Mai 2024 beginnt, weiter zu verfeinern.

Bei ihrem Treffen am Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation in Genf einigten sich die Regierungen darauf, die hybriden und persönlichen Diskussionen in den kommenden Wochen wieder aufzunehmen, um die Arbeit an wichtigen Fragen voranzutreiben. (Gates Insider gibt zu, dass die Elite plant, MILLIARDEN mittels Vogelgrippe-Impfstoff einzuschläfern (Videos))

Dazu gehören ein vorgeschlagenes neues globales System für den Zugang zu Krankheitserregern und die Aufteilung der Vorteile (d. h. lebensrettende Impfstoffe, Behandlungen und Diagnostika), die Pandemieprävention und One Health sowie die erforderliche finanzielle Koordinierung, um die Kapazitäten der Länder zur Vorbereitung auf Pandemien und zur Reaktion darauf zu stärken.

Hier in den Vereinigten Staaten herrscht in den Mainstream-Medien seltsames Schweigen zu diesem Vertrag, aber es handelt sich um eine wirklich große Sache.

Die Verhandlungen laufen seit zwei Jahren , und es ist geplant, den endgültigen Entwurf Ende dieses Monats der Weltgesundheitsversammlung zur Abstimmung vorzulegen.

Um diese Bemühungen voranzutreiben, wurde vor über zwei Jahren das von den Mitgliedstaaten geleitete Intergouvernementale Verhandlungsgremium (INB) gegründet. Das Büro des INB, das den Prozess leitet, wird seine Ergebnisse der Weltgesundheitsversammlung zur Prüfung vorlegen.

Die Co-Vorsitzende des INB-Büros, Dr. Precious Matsoso aus Südafrika, sagte, dass während der jüngsten Diskussionsrunde zu einer breiten Palette von Themen des Vertragsentwurfs Fortschritte erzielt worden seien.

„Wir erleben in diesem Prozess, wie sich vor unseren Augen Geschichte abspielt, wenn alle Länder zusammenkommen, um einen verbindlichen Pakt zum Schutz aller Bürger der Welt zu beschließen“, sagte Frau Matsoso.

„Das ist keine einfache Übung. Dies ist der erste Prozess überhaupt, in dem ein vorgeschlagenes Abkommen zur Pandemieprävention, -vorsorge und -bekämpfung entwickelt wird. Um dies zu erreichen, muss es richtig gemacht werden, und das INB-Büro ist entschlossen, dabei zu helfen, ein sinnvolles, dauerhaftes Abkommen abzuschließen.“

Die 77. Weltgesundheitsversammlung findet vom 27. Mai bis 1. Juni in Genf, Schweiz, statt.

Die Mitgliedsstaaten werden über den endgültigen Entwurf des globalen Pandemievertrags abstimmen und es wird voll und ganz erwartet, dass dieser angenommen wird.

Man hat uns erzählt, der globale Pandemievertrag sei „verwässert“ worden. In Wirklichkeit hat sich jedoch nichts weiter geändert, als dass einige Formulierungen im Vertrag vager formuliert wurden.

Sollte dieser Vertrag verabschiedet werden, wird beim Ausbruch der nächsten Pandemie die WHO das Sagen haben, ohne dass sich die meisten Menschen in der Bevölkerung darüber im Klaren wären.

Und die nächste Pandemie könnte viel näher sein, als die meisten von uns denken.

Am Mittwoch gab das CDC bekannt, dass es in den Vereinigten Staaten einen weiteren bestätigten Fall der Vogelgrippe beim Menschen gegeben habe …

In den USA wurde im Jahr 2024 der zweite Fall der Vogelgrippe dokumentiert, wie die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention am Mittwoch mitteilten.

Gesundheitsbeamte identifizierten den Vogelgrippefall bei einem Arbeiter auf einer Milchfarm in Michigan. Dies ist bereits das zweite Mal, dass ein Fall bei einer Person aufgetreten ist, die mit Milchkühen arbeitet. Das Virus scheint sich unter ähnlichen Umständen entwickelt zu haben wie Anfang des Jahres bei einem Landarbeiter auf einer Molkerei in Texas.

Ein Nasenabstrich der infizierten Person war negativ auf Grippe, ein Augenabstrich des Patienten war jedoch positiv auf Vogelgrippe, was auf eine Augeninfektion hindeutet, erklärte das CDC in einer Pressemitteilung.

Bei den beiden Personen, die sich in den USA im Jahr 2024 infiziert haben, handelte es sich bisher um Molkereiarbeiter.

Möglicherweise sind noch viel mehr Molkereiarbeiter infiziert, aber derzeit zögern viele in der Branche Beschäftigte, sich testen zu lassen …

Aufgrund der Unsicherheit über die möglichen Auswirkungen auf ihre Betriebe zögern die Landwirte, Bundesgesundheitsbeamte auf ihr Land zu lassen, um möglicherweise infiziertes Vieh zu testen.

Auch Landarbeiter zögern, an den Vorsorgeuntersuchungen teilzunehmen. Experten zufolge liegt dies wahrscheinlich an einer Mischung aus Ängsten vor Arbeitsplatzverlusten, Angst vor Einwanderungsstatus, Sprachbarrieren und allgemeinem Misstrauen gegenüber dem öffentlichen Gesundheitssystem.

Inzwischen haben wir erfahren, dass H5N1 für den Tod von vier weiteren Katzen verantwortlich ist …

In den USA sind vier weitere Katzen an der Vogelgrippe H5N1 gestorben, darunter zwei Haustiere in South Dakota, die keinerlei Verbindung zu Geflügel oder Milchkühen haben, wie staatliche und bundesstaatliche Behörden mitteilten. Mindestens 14 Katzen sind kürzlich an der Vogelgrippe gestorben.

Bei den neu gemeldeten Fällen handelte es sich nach Angaben eines staatlichen Beamten und des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) um zwei Hauskatzen, die auf einem Grundstück im Campbell County in South Dakota verstarben.

Beth Thompson, die Tierärztin des Staates, sagte, dass es auf dem Grundstück, auf dem die Tiere starben, keine Nutztiere gab. „Weitere Einzelheiten darüber, wie sich die Katzen infiziert haben, sind derzeit nicht bekannt“, sagte Thompson gegenüber BNO News.

Das ist nicht gut.

Wenn Katzen in großem Umfang krank werden und sterben, ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis das Gleiche auch bei Menschen passiert.

Wir kennen nicht alle Einzelheiten zu diesen jüngsten Katzentoden, aber es wurde berichtet, dass Katzen, die zuvor in Texas an H5N1 gestorben waren, „Hirnblutungen“ und „Blindheit“ erlitten hatten .

Verfügt H5N1 über das Potenzial, beim Menschen denselben Schaden anzurichten?

Wir brauchen eine Antwort auf diese Frage, da immer mehr Fälle bei Menschen auftreten.

Tatsächlich gibt es inzwischen in Australien einen bestätigten Fall beim Menschen …

Als erster Fall der Vogelgrippe H5N1 in Australien wurde ein Kind bestätigt.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden des Bundesstaates Victoria infizierte sich das Kind in Indien mit der Vogelgrippe A und erkrankte im März dieses Jahres.

Die Ankündigung erfolgte Stunden, nachdem auf einer Farm in Victoria die Vogelgrippe festgestellt wurde.

Seit 2003 sind über 50 Prozent der positiv auf H5N1 getesteten Menschen gestorben.

Können Sie sich die Angst vorstellen, die ausbrechen würde, wenn sich plötzlich Millionen von Menschen infizieren würden?

In der kommenden Ära des großen Chaos werden weltweite Seuchen eine große Rolle spielen .

Denken Sie nur an die Panik, die wir in den Jahren 2020, 2021 und 2022 erlebt haben.

Wenn es bei der nächsten Pandemie zu einer deutlich höheren Todesrate kommt, wird die Panik, die wir erleben werden, noch viel schlimmer sein, und das sind wirklich schlechte Nachrichten für uns alle.

Quellen: PublicDomain/themostimportantnews.com am 25.05.2024