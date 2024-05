Die Elite gegen Pravda TV & Co.: Staatlich finanzierte Gruppe nimmt „riskanteste Online-Nachrichtenportale“ ins Visier

Es ist immer wieder erstaunlich, wie einige Trolls und Unwissende im Internet die Theorie verbreiten, unsere Seite gehöre zu den Gatekeepern, weil wir die PsyOps wie z. B. die Flache Erde, Tartaria, die Eiswand oder die Alte Welt kritisieren, demaskieren und eine andere Sicht auf die Dinge den Lesern anbieten.

Darüber hinaus berichten wir über Verquickungen der elitären Familien, pädophile Netzwerke und die düsteren Machenschaften hinter den Kulissen. Daraus wird uns gerne vom Mainstream und den von elitären Familien, Milliardären und deren NGOs und der totalitären EU oder wie am folgenden Beispiel dem Auswärtigen Amt, in Form der Organisation GDI (Global Disinformation Index) Antisemitismus vorgeworfen, was absolut erstunken und erlogen ist!

Beim österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung steht als Definition:

Was ist Antisemitismus? Der Antisemitismus manifestiert sich heute noch immer als Ablehnung und Diskriminierung von Jüdinnen und Juden bzw.jüdischer Einrichtungen oder auch als Wahnvorstellung von jüdischer Weltmacht.

Sie finden auf unserer Seite und in unseren Büchern nicht eine Aussage, es gäbe eine jüdische Weltmacht, oder wir würden irgendjemanden diskriminieren. Im Gegenteil, ich selbst kenne Menschen jüdischen Glaubens und pflege ein freundschaftliches Verhältnis zu ihnen. Die Berichterstattung die sich z. B. auf die Familie Rothschild bezieht, hat Null Komma Null was mit dem jüdischen Glauben gemein, sondern beleuchtet die geschäftlichen und gesellschaftlichen Implikationen.

Daraus wird von der GDI ein Strick und es wird versucht unsere Einnahmen zu minimieren und unsere Existenz zu gefährden. Darüber hinaus werden bezahlte Trolle eingesetzt, die uns mit Morddrohungen und Beleidigungen verfolgen, während die Polizei in Hessen diese Strafanzeigen nicht weiter verfolgt, können diese Marionetten weiter ihr Unheil treiben.

Hinzu kommen all die freiwilligen Trolle, die im Internet irgendwo eine Diffamierung von uns gelesen haben und nicht besseres zu tun haben, als Lügen und Unwahrheiten über uns zu verbreiten. Schämen Sie sich!

Uns wurde im August 2021 ein PDF zugeschickt, in dem unsere Seite namentlich erwähnt wird und einige Screenshots gezeigt werden, wie wir angeblich Desinformation streuen würden. (Rumble wird in Russland blockiert, nachdem Zensuranfragen abgelehnt wurden, sagt der CEO)

Auf der einen Seite ist es ein Ritterschlag, wenn die Elite vor der Enthüllung einiger Machenschaften sich fürchtet und dann die Antisemitismus-Keule schwingt, auf der anderen Seite ein Nackenschlag, da mit dieser Präsentation der GDI Google die Werbung auf unserer Seite eingestellt hat und uns massive Gelder weggebrochen sind.

Nicht nur wir werden hier diffamiert auch die Seiten wie Opposition24 oder die Seite von Boris Reitschuster. In dem unten aufgeführten Artikel werden weitere Webseiten, wie z. B. die New York Post ebenfalls als „gefährlich“ eingestuft.

Hier können Sie die Präsentation herunterladen.

300x250

Screenshot von der Webseite, die die angebliche Neutralität beweisen soll. Wer soll das bitte glauben!?

Die unabhängige Analyse-Webseite globalresearch.ca schreibt zu diesem dubiosen Projekt:

Mehrere Mainstream-Nachrichtenagenturen als „gefährliche Sites“ eingestuft

Auf Wiedersehen, Desinformationsgremium, hallo, Desinformationsindex. Weniger als ein Jahr, nachdem viele die Auflösung des Desinformationsgremiums der Biden-Administration gefeiert haben , scheint es, dass die Regierung eine britische Gruppe finanziert, die Websites bewertet und die Menschen so vor Desinformationsseiten mit hohem Risiko warnt.

300x250 boxone

Der Global Disinformation Index (GDI) hat seinen Index veröffentlicht und jede der Hochrisikoseiten entpuppt sich als … Achtung … konservative oder libertäre Seite. HuffPost oder Mother Jones (die ebenfalls analysiert wurden), aber HuffPost hat es auf die Topliste der vertrauenswürdigsten Seiten für potenzielle Werbetreibende geschafft. Es stellt sich heraus, dass die „riskantesten Online-Nachrichtenagenturen“ zufällig einige der beliebtesten Seiten für Konservative, Libertäre und Unabhängige sind.

Der GDI soll Werbetreibende und Abonnenten von bestimmten Websites fernhalten und so möglicherweise die für den Betrieb notwendigen Einnahmen der Websites schmälern.

Die Organisation gibt den Index an „Werbetreibende und die Adtech-Branche heraus, um das Reputations- und Markenrisiko bei der Werbung in Online-Medien einzuschätzen und ihnen zu helfen, die finanzielle Unterstützung von Desinformation im Internet zu vermeiden.“

Das Außenministerium finanziert das Vorhaben teilweise. Die Biden-Regierung hat dem National Endowment for Democracy 330 Millionen Dollar gespendet, das das Budget des GDI teilweise unterstützt.

GDI warnte Werbetreibende, dass diese Websites ihrem Ruf und ihrer Marke schaden könnten: New York Post, Reason, Real Clear Politics, The Daily Wire, The Blaze, One America News Network, The Federalist, Newsmax, The American Spectator und The American Conservative.

Besonders bemerkenswert ist die Aufnahme der New York Post. Sie ist unter den zehn größten Zeitungen des Landes und den zehn größten digitalen Nachrichtenseiten gelistet. (Um es ganz offen zu sagen: Ich habe für diese Zeitung sowie für viele andere auf der vertrauenswürdigen Seite des GDI-Verzeichnisses geschrieben.)

Die New York Post wurde vor der Wahl 2020 von Social-Media-Unternehmen wegen der Hunter-Biden-Geschichte gesperrt, und zwar von Unternehmen, die sich auf falsche Geschichten stützten, die auf vielen der vertrauenswürdigsten Websites erschienen, die vom GDI gelistet wurden.

Zu den angeblich gefährlichen Websites zählte auch Reason , eine Website des UCLA-Rechtsprofessors Eugene Volokh, der von der Warnung offensichtlich sprachlos war.

Reason veröffentlicht regelmäßig aufschlussreiche und substantielle Analysen von konservativen und libertären Gelehrten. Angesichts der abnehmenden Zahl solcher Akademiker an den Fakultäten ist die Website eine relative Seltenheit, wenn es darum geht, Fälle und Rechtsfragen anders zu betrachten. Die Aufnahme von Reason in die Liste ist absurd und zeugt von einem völligen Mangel an objektiven und verlässlichen Kriterien.

So behauptet GDI beispielsweise, die Website biete „keine Informationen zu Autorenzuordnungen, zu Faktenprüfungsprozessen vor oder Korrekturprozessen nach der Veröffentlichung oder zu Richtlinien zur Vermeidung von Desinformation im Kommentarbereich“. Dies ist offensichtlich nicht wahr, wie jede flüchtige Überprüfung der Website bestätigen würde. Die Reason- Artikel enthalten klare Hinweise auf die Autorenschaft.

Darüber hinaus gibt es einen Grund, warum Reason keine Richtlinien zur Entfernung von Desinformation veröffentlicht: Es widersetzt sich aus Gründen der Meinungsfreiheit den Richtlinien zur Inhaltsmoderation von Gruppen wie GDI.

Reason lehnt , wie auch mein eigenes Blog Res Ipsa ( www.jonathanturley.org ), Desinformations-„Prozesse“ ab, die zur Einschränkung der Meinungsfreiheit eingesetzt werden. Wie Volokh bemerkte: „ Reason überwacht Desinformation im Kommentarbereich nicht speziell; das ist vielleicht ein Bereich, in dem die Philosophie von Reason – freie Gedanken und freie Märkte – mit der von GDI kollidiert.“

Das GDI überprüfte Websites des extremen linken Spektrums wie Mother Jones , die regelmäßig unbegründete Angriffe auf die Rechte starten und Theorien über russische Kollusion oder andere Behauptungen entlarven.

Viele der als am zuverlässigsten eingestuften Websites haben beispielsweise erst kürzlich zugegeben, dass es sich bei dem Laptop von Hunter Biden nicht um russische Desinformation handelte .

Zwei Jahre lang verbreiteten diese Websites diese falsche Geschichte mit wenig oder gar keinen Gegenargumenten, obwohl der amerikanische Geheimdienst sie frühzeitig widerlegte.

Sogar im Jahr 2021 behauptete NPR noch , dass „die Laptop-Geschichte durch US-Geheimdienste und unabhängige Untersuchungen von Nachrichtenorganisationen diskreditiert wurde“. Nach einem Chor von Einwänden gegen die offensichtlich falsche Geschichte korrigierte der Sender die Geschichte, behauptete aber weiterhin fälschlicherweise, dass „zahlreiche Nachrichtenorganisationen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Laptop-Geschichte geäußert haben“. Der Sender erklärte nie die anhaltenden „Zweifel“?

Medienorganisationen, die die Geschichte effektiv gesperrt hatten, hatten bereits bestätigt, dass der Laptop authentisch war.

Ebenso behaupteten Websites wie NPR weiterhin fälschlich , der ehemalige Justizminister Bill Barr habe den Lafayette Park für ein Fotoshooting freigegeben, lange nachdem sich die kategorische Lüge dieser Behauptung herausgestellt hatte. Der staatlich unterstützte Nachrichtensender wurde außerdem regelmäßig wegen voreingenommener oder falscher Behauptungen über Konservative, darunter Richter des Obersten Gerichtshofs , kritisiert .

Dennoch werden die New York Post und Reason als gefährliche Websites aufgeführt, während Websites wie HuffPost sogar ganz oben auf der Liste der am wenigsten riskanten Desinformationsseiten stehen. HuffPost wird regelmäßig wegen falscher oder irreführender Angriffe auf Konservative kritisiert .

Das bedeutet nicht, dass ich NPR, Mother Jones oder HuffPost auf eine Liste mit Desinformations-Verboten setzen würde. Diese Seiten sind bekanntermaßen liberal ausgerichtet, während andere Seiten konservativ ausgerichtet sind. Ich bin nicht hier, um diese Seiten anzuprangern, genauso wenig wie ich hier bin, um die anderen Seiten für ihren Inhalt zu verteidigen.

Die Sorge besteht vielmehr darin, dass GDI verzerrte Maßnahmen anwendet, um unbeliebte Seiten ins Visier zu nehmen. Es ist besorgniserregend, dass die Seiten an beiden Enden des Desinformationsspektrums von GDI weitgehend das politische Spektrum widerspiegeln. (Eine Ausnahme ist das Wall Street Journal, das sich in der vertrauenswürdigsten Gruppe befindet.)

GDI wirft Seiten wie Reason mangelnde Transparenz bei Themen wie der Urheberschaft vor, doch die Gruppe ist hinsichtlich ihrer eigenen Schlussfolgerungen und Standards ziemlich undurchsichtig. Die Begründungen für die Kennzeichnung dieser Seiten sind voller subjektiver und mehrdeutiger Begriffe.

So schließt GDI beispielsweise RealClearPolitics ein, weil GDI die Sprache als „voreingenommen und sensationslüstern“ einstuft. Haben die Prüfer bei der Bewertung des relativen Ausmaßes der Voreingenommenheit tatsächlich die Seiten von Mother Jones und HuffPost besucht ? Waren diese Seiten Musterbeispiele für Neutralität und Umsicht?

GDI sagt weiter, dass RealClearPolitics „klare und vielfältige Quellen fehlten“. Viele der als zuverlässigsten (und damit werbewirksamsten) Websites eingestuften Seiten werden regelmäßig dafür kritisiert, konservative oder libertäre Perspektiven auszuschließen. HuffPost und Mother Jones weisen eine Vielfalt auf, die von links bis ganz links reicht.

Die New York Times hat die Bemühungen angeführt, gegensätzliche Stimmen von rechts auszuschließen. Im Jahr 2020 veröffentlichte die Times eine unterwürfige Entschuldigung für die Veröffentlichung einer Kolumne von Senator Tom Cotton .

Die Times zwang Herausgeber James Bennet zum Rücktritt und entschuldigte sich für die Veröffentlichung von Cottons Kolumne, in der er den Einsatz der Truppen forderte, um nach tagelangen Unruhen rund um das Weiße Haus die Ordnung in Washington wiederherzustellen. (Bennet hatte seiner ehemaligen Zeitung kürzlich vorgeworfen , journalistische Standards der Ausgewogenheit aufgegeben zu haben).

Der Desinformationsindex des GDI zeigt genau die Bevorzugung, die er anderen zuschreibt. So rät die Gruppe beispielsweise Werbetreibenden davon ab, die New York Post zu unterstützen , indem sie erklärt, dass „die aus der Post entnommenen Inhalte häufig Voreingenommenheit, Sensationsgier und Clickbait aufweisen, was die Gefahr birgt, die Leser der Site in die Irre zu führen“.

Diese Aussage spiegelt den völligen Mangel an Selbsterkenntnis der selbsternannten Desinformationsüberwacher wider. Es wird keinerlei Versuch unternommen zu erklären, was im Vergleich zu beliebteren Sites wie HuffPost „Clickbait“ oder „Sensationsgier“ ausmacht .

Dass GDI eine solche Voreingenommenheit aufweist, ist nicht besonders überraschend. Desinformationskampagnen zeigen schon seit langem ausgeprägte politische Einflüsse und Absichten. Tatsächlich wurden kürzlich Enthüllungen darüber gemacht, wie Kongressabgeordnete wie der demokratische Abgeordnete Adam Schiff (California) heimlich versuchten, Kritiker, darunter einen Kolumnisten, mit Desinformationsbehauptungen aus den sozialen Medien zu verbannen.

Noch beunruhigender ist die Finanzierung einer Gruppe durch die US-Regierung, die konservative Websites ins Visier nehmen und Werbetreibende davon abhalten will, diese zu unterstützen.

Ich habe kürzlich zur Enthüllung der Twitter Files und zur Bestätigung der Zusammenarbeit des FBI und anderer Bundesbehörden mit Social-Media-Unternehmen bei der Zensur von Bürgern ausgesagt. Ich stellte fest, dass die Regierung die Öffentlichkeit zum Narren hält. Nachdem sie einem Aufschrei über die Einrichtung des Disinformation Governance Board nachgegeben hatte, löste die Regierung es wieder auf. Sie erwähnte mit keinem Wort, dass eine weitaus umfangreichere Zensuraktion im Gange war, bei der schätzungsweise 80 Bundesangestellte daran beteiligt waren, Bürger und andere ins Visier zu nehmen. Obwohl die GDI-Initiative im Vergleich dazu kleiner ist und auch weniger Wirkung hat, stellt sie eine zusätzliche Facette dieser Aktion dar.

Es ist nicht bekannt, ob die Regierung noch andere Programme dieser Art betreibt, und die Demokraten lehnen weiterhin vehement jede Untersuchung dieser Bedenken hinsichtlich der Meinungsfreiheit ab .

Mit anderen Worten, das Gremium war nur ein schillerndes Objekt, das von einem weitaus umfassenderen Versuch ablenkte, die Meinungsäußerung in sozialen Medien zu zensieren und zu kontrollieren.

Ich würde es immer noch nicht als Desinformation bezeichnen, aber man könnte es als betrügerisch bezeichnen.

So können Sie uns helfen um diesem Betrug durch den Mainstream entgegen zu wirken:

Unterstützen Sie uns oder schauen Sie nur?

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Am 22. Mai 2024 erschien: „Antarktis: Hinter der Eiswand“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Flache Erde- und Eiswand-Theorie“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle neun Bücher für Euro 270,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 27.05.2024