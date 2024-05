Was die Sonne mit uns macht: Die Trennung der Welten hat bereits begonnen – das Chaos wächst (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Serie von X-Class-Flares der letzten Wochen und Monate hat das Erdmagnetfeld beeinflusst und sorgt bei vielen Menschen für psychische Auffälligkeiten.

Ist die Sonne tatsächlich dazu in der Lage, Mensch, Erde und Natur nachhaltig zu beeinflussen? Diese und weitere interessante Fragen klärt Regenbogenkreis-Gründer Matthias Langwasser im Gespräch mit dem Biophysiker Dieter Broers. Von Frank Schwede

Sonnenstürme schleudern in Verbindung mit Plasma-Fontänen mehrere Millionen Grad heiße Massenauswürfe ins All. Plasma ist ein Gas, das aus elektrisch geladenen Teilchen besteht, die sich mit Lichtgeschwindigkeit durchs All bewegen.

Wenn die Richtung stimmt, können sie auch die Erde treffen. Bis zu uns auf die Erde benötigt ein Sonnensturm in der Regel 24 bis 36 Stunden.

Als Folge kann die Mobilfunkkommunikation beeinträchtigt werden und das Stromnetz teilweise oder komplett zusammenbrechen. Doch nicht nur das: Auch auf unser körperliches Wohlbefinden und sogar auf unser Bewusstsein hat die Sonne einen großen Einfluss.

Kein Wunder: Ohne die Sonne wäre im gesamten Sonnensystem kein Leben möglich. Nicht einmal eine Amöbe könnte ohne die Sonne nicht existieren. Was die Sonne mit uns Menschen macht, erklärt Dieter Broers:

„Die koronalen Massenauswürfe der letzten Tage und Wochen hatten große Auswirkungen vor allem auf die Stimmungslagen, weil das zentrale Nervensystem besonders betroffen war. Die Auswirkungen von Sonnenstürmen sind sehr gut erforscht. Wir sprechen hier von der Heliobiologie, von der die Öffentlichkeit so gut wie nichts weißt.“

Erst vor wenigen Tagen hat die US Weltraumagentur NASA bekannt gegeben, dass die jüngsten Sonnenflares ein historisches Ereignis waren, von dem man noch in 100 Jahren spricht. (Sonne als Sternentor: Medium spricht über den Aufstieg und die schwarze Sonne (Video))

Ein Ereignis, das nachhaltige Auswirkungen auf Mensch, Tier und Natur hat Dieter Broers erklärt, warum das so ist:

„Wir sind rein faktisch elektrische Wesen. Jede Zelle, jede Nervenzelle ist ein elektromagentischer Sender und Empfänger. Man kann das sogar messen. Da passieren sehr viele biochemische Prozesse.

Beispielsweise wird unser Bewusstsein verändert, teilweise sogar erheblich. Einige Leute bekomme eine Ekstase, haben auf einmal Eingebungen und erleuchtungsähnliche Erfahrungen, anderen geht’s ganz schlecht, die kriegen Migräne oder haben Depressionen, sehr viele leiden unter Angst, weil sie das alles nicht zuordnen können – die Heliobiologie ist ein ganz breites Spektrum.“

Ein Ereignis, das Spuren in uns hinterlässt

Der Biophysiker bestätigt, dass die Heliobiologie seit sechs Jahrzehnten gut erforscht ist und dass die Öffentlichkeit ein Recht hat, mehr darüber zu erfahren, um die Symptome, die ein Sonnensturm auslöst, besser einordnen und verstehen zu können. Broers:

„Anomalien der Magnetfelder stehen im Zusammenhang mit verschiedenen psychischen und körperlichen Auffälligkeiten sowie mit der Veränderung unseres Bewusstseinszustandes, bis hin zu erweiterten Wahrnehmungen.

Der Grund ist, dass unser Gehirn Magnetit-Kristalle enthält. Pro Gramm Hirnmasse sind das in etwa fünf Millionen Kristalle in der äußeren Gewebeschicht des Groß- und des Kleinhirns.

Magnetit ist eines der stärksten magnetischen Mineralien. Es ist dauermagnetisch und dazu in der Lage Strom zu leiten. Studien haben gezeigt, dass Magnetit-Kristalle in unserem Gehirn schon auf schwache Magnetfelder reagieren. Sie beeinflussen nicht nur das Gehirn, sondern auch den gesamten Stoffwechsel.“

Riesige Sonnenstürme, wie sie nur alle paar Hunderttausend Jahre auftreten, haben quer durch die Geschichte ihre Spuren hinterlassen. Fast immer kam es zu großen Veränderungen in fast allen Hochkulturen.

Sogar die NASA hat sich 1978 im Rahmen von Projekt „Skylab“ mit der Korrelation zwischen Sonnenstürmen und den Auf- und Untergängen der Hochkulturen der letzten 5000 Jahre. beschäftigt. Broers:

„Es ist immer eine Korrelation der Sonnenaktivitäten zu erkennen, und sogar das Klimas war betroffen. Wenn man das sieht, wird einem klar, welch große Bedeutung die Sonne auf das Leben und auf das Bewusstsein hat.

Da wurden nicht etwa Kulturen durch Vernichtungsattacken von der Sonne ausgelöscht, heute werden sie Killshots genannt, was tatsächlich geschah, ist, dass es einen eindeutig gesicherten Zusammenhang zwischen einer Bewusstseinserweiterung und einer Degeneration gibt, woran die Sonne maßgeblich beteiligt war, weil sie es indiziert hat.

Wenn wir vom Erwachen der Menschheit sprechen, dann ist das die Phase, wo die Sonne maßgeblich auf uns einwirkt. Das beschreiben auch die Mayas. Genau, wie es gerade passiert. Getriggert vom galaktischen Zentrum.“

Dieter Broers glaubt, dass wir das Maximum der Phase der intensiven Sonneneinwirkung noch nicht erreicht haben. Das könnte gemäß dem 11,3 Jahreszyklus erst im kommenden Jahr passieren. Das heißt, es wird möglicherweise sogar noch eine Steigerungen geben.

Das Nervensystem wird getriggert

Faszinierend findet der Biophysiker, dass wir dieses große Ereignis nicht nur am Himmel in Gestalt von farbenfrohen Polarlichtern betrachten können, sondern dass sie auch mit uns Menschen etwas machen. Broers:

„Tatsache ist, dass diese Zyklen, wie wir sie jetzt gerade erleben, nicht normal sind. Die sind wirklich etwas ganz besonderes und wir befinden uns immer noch mitten drin und es steigert sich auch noch und wir werden sehen, wie weit das noch hochgetrieben wird.“

Broers weist in diesem Zusammenhang auf zwei Fachartikel aus den 1950er Jahren im Magazin Nature hin, in denen der Zusammenhang zwischen der Einlieferungsquote in psychiatrischen Einrichtungen und erhöhter Sonnenaktivität beschrieben wurde. Broers:

„Die Einlieferungsquote betrug bis zu 200 Prozent und mehr. Die Menschen haben Dinge wahrgenommen, die bis dato außerhalb ihrer Wahrnehmung lagen. Und dann denkst du ja irgendwie, du hast ein Rad ab. Das ist so, als ob du eine Droge genommen hast, die bewusstseinserweiternd wirkt.

Diese biochemischen Prozesse, wo die bewusstseinserweiternden Moleküle im Gehirn produziert werden, bewirken sehr viel in uns. Teilweise kommen Altlasten in uns hoch und wollen angeschaut werden. Das sind Gottesgeschenke.“

Der Biophysiker geht sogar von der Vermutung aus, dass sehr viele als pathologisch auffällig bezeichneten Menschen eigentlich gar nicht wirklich krank sind.

Allein schon deshalb hält Broers eine umfassende Aufklärung für dringend notwendig.

Eine Studie (Storm and the Stock Market) der Federal Reserve Bank of Atlanta aus dem Jahr 2003 kann sogar ein Beeinflussung des Finanzmarktes durch ein verändertes Verhalten der Händler und Investoren durch Sonnenstürme und die darauf folgenden geomagnetischen Stürme belegen.

Broers hat über viele Jahre die Korrelation zwischen Sonnenstürmen und geomagnetischen Stürmen und die Auswirkungen auf das Bewusstsein untersucht und dabei phänomenale Verknüpfungen feststellen können. Er sagt:

„An Tagen erhöhter magnetischer Aktivität kommt es zu vermehrter Aggressivität und Unruhe. Unsere bisher unterdrückten Naturbedürfnisse werden freigelegt – und erkennbar gemacht.

Es existiert jedoch eine weitere psychische Auswirkung dieser besonderen geomagnetischen Schwankungen. Immer mehr (Feld-) Betroffene erfahren Inspirationen, die mit spirituellen Eindrücken einhergehen. Es sind die gleichen Geofeldschwankungen, die bei anderen Personen zu negativen Symptomen führen.“

Freude leben, werdet wie die Kinder

Der Biophysiker sieht die aktuelle Zeit als eine große Chance für nachhaltige Veränderungen, vor allem auf die Gesellschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, ist seinen Worten nach Bereitschaft und Aufklärung nötig.

Ein wichtiger Aspekt, der häufig mit einer erhöhten Sonnenaktivität in Verbindung gebracht wird, ist der Aufstieg, ausgelöst durch Bewusstseinserweiterung. Matthias Langwasser will von dem Biophysiker wissen, ob alle Menschen an dem Aufstiegsprozess teilnehmen werden.

Broers glaubt, dass dies nicht der Fall sein wird, weil der Aufstieg nicht bei allen Menschen im Seelenplan vorgesehen ist. Broers:

„Es gibt nach meiner Überzeugung sehr viele Entitäten auf der Erde, die zwar wie Menschen erscheinen, und fast alle menschlichen Eigenschaft haben, aber einfach nur Besucher sind, die ganz andere Interessen haben, die gar nicht an einen Aufstieg interessiert sind; weil sie vielleicht schon aufgestiegen sind, allerdings auf einer ganz anderen Dimensionsebene. Es gibt eine ganze Menge von denen, die hier unter uns leben.

Rudolf Steiner hat schon vor hundert Jahren darüber berichtet. Und heute können wir sagen, und das weiß ich aus anderen Kreisen, dass es eine ganz Reihe von Personen gibt, die ganz andere Interessen haben, die gar nicht aufsteigen wollen, im Gegenteil.“

Dieter Broers ist davon überzeugt, dass es zu einer Trennung der Welten kommen wird und dass wir uns bereits schon in diesem Prozess befinden, der sehr vielen Menschen den nächsten Evolutionsschritt ermöglichen wird. Broers:

„Dazu passiert jetzt eine ganze Menge aus physikalischer Sicht. Hinzu kommt noch der Reinigungsprozess der Erde, den es ebenfalls geben muss, ohne den geht es nicht.

Die Erde ist so heruntergewirtschaftet, so kaputt gemacht worden in ihrer Natürlichkeit. Doch die Menschen, die den nächsten Evolutionsschritt machen, werden nichts davon mitbekommen, weil sie sich bereits auf einer anderen Ebene befinden.“

Abschließend rät Dieter Broers den Zuschauern, so oft wie möglich in den Zustand der Freude zu gehen. „Freude ist Liebe in Aktion“, sagt Broers:

„Damit tragen wir zur Reinigung der Erde bei. Das ist der größte Liebesdienst, den wir selbst erbringen können. Werdet wie die Kinder. 10 Minuten im Zustand der Freude führt dazu, dass wir biochemische Prozesse generieren, die tatsächlich dazu führen, dass unser Immunsystem besser funktioniert. Freude hat die höchste Schwingung.“

Video:

In meinem neuesten Video spreche ich mit Dieter Broers über die tiefgreifenden Auswirkungen von Sonnenstürmen auf die Erde und das menschliche Bewusstsein.

Erfahre, wie die jüngsten X-Class Sonneneruptionen unsere psychische und physische Gesundheit beeinflussen und warum sie Stimmungsschwankungen, Migräne und sogar Bewusstseinserweiterungen auslösen können.

Zudem sprechen wir über historische Zyklen der Menschheitsgeschichte, in denen erhöhte Sonnenaktivität den Aufstieg und Fall von Hochkulturen wie den Mayas prägte.

Können Sonnenstürme tatsächlich das Erwachen der Menschheit vorantreiben?

Wie wirken sich diese Phänomene auf unser tägliches Leben aus?

Verpass nicht die Gelegenheit, mehr über dieses faszinierende Thema zu erfahren, und sieh dir jetzt das Video an, um in die Welt der kosmischen Einflüsse an der Schnittstelle von Wissenschaft und Spiritualität einzutauchen!

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 27.05.2024