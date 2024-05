Teile die Wahrheit!

Einige Definitionen: Ein „Kontoinhaber“ sind Sie, Ihre IRA (Steuererklärung), Ihr Pensionsplan, Ihre Aktien- und Anleihenanlagen, die bei einem „Kontoanbieter“, einem „Vermittler“ oder einer „Verwahrstelle“ wie Merrill Lynch, Schwab, Wells Fargo (oder einer Volksbank) gehalten werden.

Ein „Berechtigungsinhaber“ ist die Definition von Ihnen, deren Eigentumsanspruch auf Ihre finanziellen Vermögenswerte den Ansprüchen „gesicherter Gläubiger“ des Instituts, bei dem Sie Ihre Konten haben, nachrangig ist. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Enteignung, über die ich schreibe, Ihre Enteignung ist.

Klaus Schwab sagt uns, dass Sie beim Great Reset, den das Weltwirtschaftsforum für uns vorbereitet, „nichts besitzen und glücklich sein werden“. Nun ja, wir besitzen bereits nichts.

Unsere Bankeinlagen sowie Aktien und Anleihen gehören für den Fall, dass das Depotinstitut in Schwierigkeiten gerät, den Gläubigern des Depotinstituts, nicht uns. Alle Vermögenswerte werden gebündelt und dienen als Sicherheit, unabhängig davon, ob sie als „getrennt“ gekennzeichnet sind oder nicht.

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass uns während der letzten Finanzkrise gesagt wurde, dass es keine Rettungsaktionen mehr geben würde, dass es in Zukunft Bail-ins geben würde. Bei einem Rettungspaket handelt es sich um die Geldschöpfung der Zentralbank, mit der die begünstigten, in Schwierigkeiten geratenen Finanzinstitute gerettet werden. Bei einem Bail-in werden die Vermögenswerte der Einleger für die Rettung verwendet.

David Rogers Webb, ein erfahrener Finanzmarktteilnehmer, erklärt es in „ The Great“ auf 72 gut lesbaren Seiten plus einem 25-seitigen Prolog, in dem er erklärt, wer er ist, und einer 20-seitigen Antwort der New York Fed auf die Fragen der Rechtssicherheitsgruppe der Europäischen Kommission. The Great Taking (Die große Enteignung) ist bei Lulu für 10 $ erhältlich und kostenlos online: https://img1.wsimg.com/blobby/go/1ee786fb-3c78-4903-9701-d614892d09d6/ Taking-feb24-screen2.pdf

Der Verlust von Eigentumsrechten an Finanzanlagen ist in der gesamten westlichen Welt der Fall. Die Neufassung finanzieller Eigentumsrechte scheint das Werk von Regulierungsbehörden zu sein und nicht von Gesetzgebern, die sich dessen offenbar nicht bewusst sind.

Nein, es ist keine Verschwörungstheorie. Die Aufsichtsbehörden haben gesetzliche Änderungen vorgenommen, von denen die Finanzmarktteilnehmer nichts wissen. Webbs Ziel ist es, Bewusstsein zu schaffen, weshalb er sein Buch frei verfügbar gemacht hat.

Aufgrund dieser Änderungen, die offenbar eher von Finanzaufsichtsbehörden als von gewählten Gesetzgebern vorgenommen wurden, haben Einzelpersonen keine Eigentumsrechte mehr an „ihren“ Wertpapieren.

„Eigentümer“ haben nun „Anspruchsrechte“, was bedeutet, dass sie anteilige Rechte an den Wertpapieren haben, die nach Befriedigung der gesicherten Ansprüche der Gläubiger im Depotinstitut verbleiben.

Tatsächlich werden „Ihre“ Wertpapiere und Ihre Bankeinlagen gesetzlich nicht mehr als Ihr persönliches Eigentum anerkannt, wenn das depotführende Institut – die Bank oder beispielsweise Merrill Lynch – in finanzielle Schwierigkeiten gerät. (Banken warnen davor, dass der Zusammenbruch des Dollarsystems bevorsteht, während sich die Elite auf die Einführung von CBDCs vorbereitet)

Ihr „Eigentum“ wird als Sicherheit für gesicherte Gläubiger belastet, die tatsächlich Eigentümer sind. Anscheinend wurde dies von den Regulierungsbehörden getan, um den Derivatekomplex zu untermauern, der um viele Größenordnungen größer ist als das Welt-BSP, oder vielleicht diente das Engagement in Derivaten als Vorwand für die Einführung des „Great Reset“, bei dem „man nichts besitzen wird“. (Eine weitere Bank beißt ins Gras – wer werden also die nächsten Dominosteine ​​sein, die fallen?)

Tatsächlich verfügen einzelne Banken, die zu den größten der Welt gehören, über ein Derivatengagement in der Größenordnung des Welt-BIP.

Sie fragen sich vielleicht, warum die Aufsichtsbehörden zugelassen haben, dass etwas so Gefährliches und Verantwortungsloses passiert.

Anders ausgedrückt: „Ihre“ Wertpapiere dienen den Gläubigern der Depotbanken als Sicherheit. Ihr Anspruch auf „Ihr“ Eigentum erlischt, sobald die Depotbank in finanzielle Schwierigkeiten gerät.

Die Kommunikation zwischen der New York Federal Reserve Bank und der Rechtssicherheitsgruppe der Europäischen Kommission sowie der Gerichtsprozess im Zusammenhang mit dem Scheitern von Lehman Brothers haben Rechtssicherheit geschaffen, dass gesicherte Gläubiger befugt sind, Kundenvermögen im Falle eines Ausfalls der Depotbank sofort zu übernehmen.

Nationale Zentralverwahrstellen für Wertpapiere (alle werden nun gebündelt, keine werden unter dem Namen des „Eigentümers“ oder getrennt gehalten) sind nun eingerichtet und mit der internationalen Verwahrstelle verbunden, so dass Wertpapiere sofort weltweit geliefert werden können, um gesicherte Ansprüche der Gläubiger zu erfüllen. Im Wesentlichen sind die Megabanken „privilegierte Gläubiger“.

Sie könnten denken, dass Ihr Geld und Ihre Aktien und Anleihen sicher wären, wenn Sie eine der „Banken, die zu groß zum Scheitern sind“ als Depotbank nutzen würden. Sie würden sich irren.

Die Federal Reserve erlaubt den großen Banken, Tochtergesellschaften zu gründen, die Einlagen halten, und die Federal Reserve erlaubt den großen Banken, ihre Derivate auf dieselben Tochtergesellschaften zu übertragen.

Auf diese Weise bleibt die Bank selbst über Wasser. Im Falle eines Absturzes werden nur die Tochtergesellschaften vernichtet, die Ihr Geld und Ihre Wertpapiere halten.

Auf die Gefahr hin, zu viel zu versprechen, denn selbst für jemanden mit meiner Ausbildung und Erfahrung ist es eine Herausforderung, sich die Ungeheuerlichkeit dessen vorzustellen, was eingeführt wurde.

Wir stehen vor der Aussicht, dass die schlimmste Finanzkrise der Geschichte mit der Einführung des digitalen Geldes „gelöst“ wird, das die totale Kontrolle in die Hände der politischen Macht und ihrer Herren legt.

Im oberen Teil des Artikels habe ich berichtet, dass wir bereits nichts besitzen. Die unmittelbare Antwort der Leser lautet: Was können wir tun, um Enteignungen zu vermeiden?

Auf den ersten Blick scheint die Antwort schuldenfreies Eigentum und Gold und Silber im persönlichen Besitz zu sein. Wenn das Ziel jedoch darin besteht, dass wir nichts besitzen und unter einem digitalen Währungsregime kontrolliert werden, werden auch diese Vermögenswerte gestohlen.

Webb sagt, wenn die Milliardäre und großen Finanzinstitute auf die Situation aufmerksam gemacht werden könnten, könnten sie den Kongress auf die regulatorischen Änderungen aufmerksam machen und den Kongress zwingen, seine Gesetzgebungsbefugnis zu nutzen, um die regulatorischen Änderungen rückgängig zu machen.

Denn wenn es kein privates Finanzeigentum gibt, gibt es auch niemanden, der zu den Kongresswahlen beiträgt. Die Wahlkampfspenden der Milliardäre wählen die Politiker, und die regulatorischen Änderungen bewirken, dass Milliardäre in die gleiche Armut geraten wie Obdachlose. Für große Finanzinstitute wie Merrill Lynch, Schwab usw. bedeuten die Veränderungen, dass sie nicht mehr existieren. Webbs Hoffnung ist, dass der gemeinsame Einfluss die regulatorischen Änderungen rückgängig machen kann.

Die Frage ist, ob Bewusstsein geschaffen werden kann. Auch das Schicksal des Kongresses steht auf dem Spiel. Beim Great Reset gibt es keinen Input des Volkes und keine Funktion des Kongresses.

Wie in allen meinen Schriften versuche ich, Bewusstsein zu schaffen. Es besteht kein Zweifel, dass der Bote erschossen wird.

Der Zweck der kommenden Zeilen besteht darin, die vorgenommenen regulatorischen Änderungen zu skizzieren, die unser Eigentum an Finanzanlagen in das Eigentum „gesicherter Gläubiger“ verwandelt haben. Webb bezeichnet sie als rechtliche Änderungen, was sie auch sind, aber wie ich es sehe, beziehen sie sich auf regulatorische und nicht auf gesetzgeberische Maßnahmen.

Webb sagt, die Veränderungen seien global, er beschreibt jedoch nur, wie die USA und die EU die Veränderungen für sich selbst bewirkt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Russland, China, Iran und andere Teile der Welt, die nicht vom westlichen Finanzsystem erfasst sind, an der Enteignung beteiligt sind, insbesondere unter dem Regime der Sanktionen.

So wie ich es lese, beschränkt sich die bevorstehende Enteignung auf die westliche Welt und ihre gefangenen Länder. Mit „global“ meint Webb vielleicht die globalen Aktivitäten westlicher Finanzorganisationen.

Wie eben berichtet, werden die Wertpapiere eines Landes in einem Zentralverwahrer (Central Security Depository, CSD) gebündelt. Jeder nationale CSD ist mit dem International Security Depository (ICSD) verbunden, das nach den Worten eines Berichts des Ausschusses der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zum globalen Finanzsystem aus dem Jahr 2013 „gesicherten Gläubigern“ alle verfügbaren Sicherheiten zur Verfügung stellt (alle unsere Aktien und Anleihen) und ermöglicht die grenzüberschreitende Mobilität von Sicherheiten vom „Sicherheitengeber“ zum „Sicherheitennehmer“. Ja, diese Begriffe werden ausdrücklich verwendet, um darauf hinzuweisen, dass ein Diebstahl vorliegt.

Webb schreibt, dass diese Vereinbarungen „entworfen und bewusst umgesetzt wurden, um die Kontrolle über die Sicherheiten auf die größten gesicherten Gläubiger hinter dem Derivatekomplex zu übertragen.“ Das ist die List, das Endspiel von allem.“

Um diese Regelungen zu erreichen, waren viele Jahre und viele regulatorische Änderungen erforderlich, bei denen die Finanzmarktteilnehmer (Sie) nicht in die Entscheidungen einbezogen wurden.

Die Unterschiede zwischen den finanziellen Eigentumsrechten in den USA und in einigen europäischen Ländern stellten ein besonderes Hindernis dar, das eine „Harmonisierung“ Europas mit den USA erforderte. Der erste Versuch wurde nur von den USA, der Schweiz und Mauritius unterzeichnet. Die EU hat nicht unterzeichnet, weil in einigen EU-Mitgliedstaaten (z. B. Schweden, Finnland) die Käufer von Wertpapieren über unverletzliche Eigentumsrechte verfügten, die auf dem alten Rechtsprinzip der lex rei sitae beruhten.

Webb beschreibt unter Berufung auf die Dokumente die 10-jährige Umgehung dieser Blockade.

Die Schaffung der grenzüberschreitenden Sicherheitenmobilität begann mit der Umstellung der Depository Trust Corporation von physischen Aktienzertifikaten, die im Namen des Eigentümers gehalten wurden, auf Bucheinträge. Es wurde eine „Papierkram-Krise“ durch die Abwicklung von Transaktionen mit Wertpapieranteilen im Privatbesitz geltend gemacht.

Dann wurde der US Uniform Commercial Code über viele Jahre hinweg stillschweigend geändert, ohne dass ein Beschluss des Kongresses erforderlich war. Hier sind die Änderungen:

Der Besitz von Wertpapieren als Eigentum wurde durch ein neues Rechtskonzept eines „Sicherheitsanspruchs“ ersetzt, bei dem es sich um einen vertraglichen Anspruch handelt, der eine sehr schwache Position sichert, wenn der Kontoanbieter zahlungsunfähig wird.

Alle Wertpapiere werden in nicht getrennter, gepoolter Form gehalten. Wertpapiere, die als Sicherheit dienen, und solche, deren Verwendung nicht möglich ist, werden im selben Pool gehalten.

Alle Kontoinhaber, auch diejenigen, denen die Verwendung ihrer Wertpapiere als Sicherheit verboten ist, müssen gesetzlich nur einen anteiligen Anteil des Restvermögens erhalten.

Eine „Revindikation“, also die Rücknahme eigener Wertpapiere im Falle einer Insolvenz, ist grundsätzlich untersagt.

Kontoanbieter können gepoolte Wertpapiere legal ausleihen, um Eigenhandel und Finanzierung abzusichern.

„Safe Harbor“ sichert gesicherten Gläubigern einen vorrangigen Anspruch auf gebündelte Wertpapiere vor Kontoinhabern.

Webb berichtet, dass „der absolute Prioritätsanspruch gesicherter Gläubiger auf gepoolte Kundenpapiere von den Gerichten bestätigt wurde.“

Webb gibt die Antwort der New York Federal Reserve Bank auf Fragen der Rechtssicherheitsgruppe der Europäischen Gemeinschaft zu dem neuen System wieder, das Washington entwickelte. Die Fed wurde gefragt, ob Anleger Rechte haben, die mit bestimmten Wertpapieren in gepoolten Wertpapieren verbunden sind. Die New Yorker Fed antwortete mit „Nein“.

Die Fed wurde gefragt, ob Anleger vor der Insolvenz eines Vermittlers, einer Depotbank oder eines Kontoanbieters geschützt sind. Die New Yorker Fed antwortete: „Gläubiger haben Vorrang vor den Ansprüchen der Anspruchsberechtigten.“

Die Fed wurde gefragt, ob die Gläubiger weiterhin Vorrang hätten, wenn der Ausfall auf Verschulden, Fahrlässigkeit oder eine ähnliche Pflichtverletzung des Vermittlers zurückzuführen sei. Die New Yorker Fed antwortete: „In Bezug auf das Interesse, das der Anspruchsinhaber an den seinem Wertpapierkonto gutgeschriebenen finanziellen Vermögenswerten hat: Unabhängig von Verschulden, Betrug oder Fahrlässigkeit des Wertpapiervermittlers hat der Anspruchsinhaber gemäß Artikel 8 nur einen Vorteil, ein verhältnismäßiger Anteil am Anteil des Wertpapiervermittlers an dem betreffenden finanziellen Vermögenswert.“

Kurz gesagt, Sammelkonten bündeln Vermögenswerte, sodass einzelne Wertpapiere nicht bestimmten Anlegern zugeordnet werden können. Kommt es zu einem Konkurs, der zum Ausfall des Kontoanbieters führt, bleibt den Kunden lediglich ein vertraglicher Anspruch übrig und sie müssen sich mit allen anderen ungesicherten Gläubigern messen.

Das Ziel, alle Wertpapiere als Sicherheit zu nutzen, wurde erreicht. „Umfassende ‚Sicherheitenmanagement‘-Systeme wurden implementiert, die den grenzüberschreitenden Transport aller Wertpapiere durch die vorgeschriebene Verbindung von CSDs zu ICSDs zu den CCPs (wo sich das Risiko des Derivatekomplexes konzentriert) und weiter zu den ernannten gesicherten Gläubigern sicherstellen, die die Sicherheiten übernehmen werden, wenn die CCPs scheitern, da sie sich selbst versichert haben, dass ihre Entnahme von Vermögenswerten nicht rechtlich angefochten werden kann.“

Dennoch bleiben zwei Probleme bestehen. Was passiert, wenn die Sicherheitenpools nicht ausreichen, um die Ansprüche gesicherter Gläubiger abzudecken, und wie groß ist das Risiko, dass eine CCP (Central Clearing Party) ausfallen könnte?

Im Bericht des Global Financial Committee der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich aus dem Jahr 2013 heißt es, dass, wenn nicht genügend gepoolte Sicherheiten (unsere Aktien und Anleihen) vorhanden sind, um den Zusammenbruch des Finanzsystems (womit offenbar die Megabanken gemeint sind) zu verhindern, auch Nichtsicherheiten vorhanden sein müssen in Sicherheiten umgewandelt werden.

Was Nichtsicherheiten sind und wie sie umgewandelt werden, ist unklar. Im Bericht des BIZ Global Capital Committee heißt es: „Einige Marktteilnehmer müssen möglicherweise verfügbare, aber nicht zulässige Wertpapiere gegen andere Wertpapiere eintauschen, die die Eignungskriterien erfüllen, um ihren Sicherheitsverpflichtungen nachzukommen. Die Durchführung von Transaktionen zur Erreichung dieses Ergebnisses wurde als „Sicherheitentransformation“ definiert.“

Webb schreibt: „Die Umwandlung von Sicherheiten ist einfach die Belastung aller Arten von Kundenvermögen im Rahmen von Swap-Verträgen, die im Derivatekomplex landen.“ Dies geschieht ohne das Wissen der Kunden, denen vorgegaukelt wird, dass sie diese Wertpapiere sicher besitzen, und dient keinerlei vorteilhaften Zwecken für diese Kunden.“

Als stellvertretender Finanzminister lag meine Zuständigkeit in der Verwaltung der Binnenwirtschaft, und meine Aufgabe bestand darin, die keynesianische Nachfragesteuerungspolitik, die zur „Stagflation“ geführt hatte, durch eine angebotsorientierte Politik zu ersetzen.

Darüber hinaus war es vor 40 Jahren, bevor die Ära der Derivate begann, die ein Vielfaches des weltweiten BIP und, soweit ich weiß, den Gesamtwert aller Aktien und Anleihen in der westlichen Welt übersteigen. Daher kann ich keine Antwort geben.

Weder Webb noch der BIZ-Ausschuss erklären, wie mehr Sicherheiten geschaffen werden, wenn die gebündelten Bestände aller Aktien und Anleihen nicht ausreichen, um die gesicherten Ansprüche der Gläubiger zu befriedigen. Aber es ist nicht die Geldschöpfung der Zentralbank.

Im Rahmen der neuen Dispossession trägt eine Central Clearing Party (CCP) das Kontrahentenrisiko zwischen den Parteien einer Transaktion und sorgt für Clearing und Abwicklung. Die CCP hat „die Pflichten des ausgefallenen Clearingteilnehmers“. Was passiert also, wenn eine CCP selbst scheitert? Die Antwort scheint ein finanzielles Armageddon zu sein. „Wenn eine große KPCh aufgrund des Zahlungsausfalls ihrer Mitglieder in Schwierigkeiten gerät, dann werden wir eine Bankenkrise haben“, sagt Benoît Gourisse, Senior Director, European Public Policy bei ISDA.

Die Depository Trust & Clearing Corporation gibt an, dass sie keine Lösung für die Unterkapitalisierung von CCPs hat.

Webb kommt zu dem Schluss, dass die CCPs absichtlich unterkapitalisiert und auf den Scheitern ausgelegt sind.

Nun erläutere ich die Schlussfolgerung von David Rogers Webb, dass eine massive Finanzkrise bevorsteht, in der unsere finanziellen Vermögenswerte die Sicherheit für die Derivate- und Finanzblase darstellen und zum Verlust unserer Vermögenswerte führen werden, uns aber mit unseren Schulden zurücklassen, wie es bei diesen der Fall war deren Banken in den 1930er Jahren scheiterten.

Webb beginnt mit der ökonomischen Formel, dass die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes multipliziert mit der Geldmenge dem nominalen Bruttoinlandsprodukt entspricht. V x MS = BIP.

Die Umlaufgeschwindigkeit ist ein Maß dafür, wie oft ein Dollar in einem bestimmten Zeitraum ausgegeben wird, z. B. vierteljährlich oder jährlich. Eine hohe Umlaufgeschwindigkeit bedeutet, dass Menschen das Geld, das ihnen in die Hände fällt, schnell ausgeben. Eine niedrige Geschwindigkeit bedeutet, dass Menschen dazu neigen, an Geld festzuhalten.

Die Geschwindigkeit beeinflusst die Fähigkeit der Federal Reserve, das Wirtschaftswachstum durch Änderungen der Geldmenge zu steuern. Wenn die Geldumlaufgeschwindigkeit sinkt, wird eine expansive Geldpolitik nicht zu einem Anstieg des BIP führen.

In einer solchen Situation soll die Federal Reserve „an einem Strang ziehen“. Anstatt das BIP zu steigern, treibt eine Erhöhung der Geldmenge den Wert von Finanzanlagen und Immobilien in die Höhe, was zu Finanz- und Immobilienblasen führt.

Webb stellt fest, dass Geschwindigkeitsrückgänge Vorboten von Finanzkrisen sind. Dem Börsencrash von 1929 und der Weltwirtschaftskrise, die die Entstehung der Regulierungsbehörden zur Folge hatte, ging ein mehrjähriger starker Rückgang der Umlaufgeschwindigkeit voraus.

Das 21. Jahrhundert ist durch einen langfristigen Rückgang der Umlaufgeschwindigkeit gekennzeichnet, der den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht hat, während Aktien und Immobilien durch Jahre mit Nullzinsen auf beispiellose Höhen getrieben wurden. Wenn diese Blase platzt, werden wir enteignet.

Wird die Blase platzen?

Ja. Die Fed ging plötzlich und schnell von null auf 5 % der Zinssätze über, eine Umkehrung der Politik, die die Preise für Aktien und Anleihen in die Höhe trieb. Die Fed erhöht die Zinsen, indem sie das Wachstum der Geldmenge verringert und so den Faktor beseitigt, der hohe Aktienkurse und den Wertverfall von Anleihen unterstützt.

Dies führt zu einer Wertminderung von Aktien und Anleihen, die als Sicherheit für Kredite dienen, was natürlich bedeutet, dass die Kredite und das dahinter stehende Finanzinstitut in Schwierigkeiten geraten. Anleihen haben bereits einen Rückschlag erlitten. Der Aktienmarkt hält, weil die Teilnehmer davon ausgehen, dass die Fed im Begriff ist, ihre Zinspolitik umzukehren und die Zinsen zu senken.

Webb weist darauf hin, dass die offiziellen Daten zeigen, dass die Geldumlaufgeschwindigkeit im 21. Jahrhundert zusammengebrochen ist, als die Fed eine „quantitative Lockerung“ einführte.

Er bringt es richtig auf den Punkt, dass die Fed an einer Schnur drückt, wenn die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes zusammenbricht. Anstatt dass die Geldschöpfung das Wirtschaftswachstum ankurbelt, entstehen Vermögensblasen bei Immobilien und Finanzinstrumenten, wie wir sie derzeit haben.

Wenn die Fed nach mehr als einem Jahrzehnt mit Zinssätzen nahe Null die Zinssätze erhöht, kollabieren die Werte von Finanzportfolios und Immobilien und es kommt zu einer Finanzkrise.

Da die Behörden ein System eingeführt haben, das gesicherte Gläubiger mit unseren Bankeinlagen, Aktien und Anleihen rettet, werden wir kein Geld und keine finanziellen Vermögenswerte haben, die wir gegen Geld verkaufen könnten.

Menschen mit hypothekarisch belasteten Häusern und Unternehmen werden diese verlieren, wie in den 1930er Jahren, als sie ihr Geld aufgrund von Bankpleiten verloren. Menschen mit Autozahlungen verlieren ihr Transportmittel. Das System funktioniert so, dass Sie Ihr Geld verlieren, aber nicht Ihre Schulden.

Die gesicherten Gläubiger sind die Gläubiger der in Schwierigkeiten geratenen Institute. Letztlich sind die gesicherten Gläubiger die Megabanken, die als „privilegierte Gläubiger“ definiert werden.

Der Zusammenbruch der finanziellen Vermögenswerte im Jahr 1929 führte zum Zusammenbruch von 9.000 Banken ( https://www.encyclopedia.com/economics/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/banking-panics-1930-1933 ).

Eine Bankpleite bedeutete, dass Sie das Geld verloren, das Sie auf der Bank hatten. Dies bedeutet heute unabhängig von der Einlagensicherung dasselbe, da Ihre Einlagen in Sicherheiten für Gläubiger umgewandelt wurden. Darüber hinaus ist die FDIC-Einlagensicherung ein Witz.

Das Vermögen der FDIC liegt in Milliardenhöhe. Die Bankeinlagen liegen in Billionenhöhe. Das Dodd-Frank-Gesetz gab Derivaten Vorrang vor Bankeinlegern, so dass ein Bankkontoinhaber hinter Derivatforderungen steht. Anscheinend werden FDIC-Versicherungsansprüche in Form der Ausgabe von Aktien einer insolventen Bank ausgestellt.

Es ist alles schon einmal passiert, aber nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt bevorsteht.

Unter dem geltenden Regulierungssystem bedeutet der heutige Finanzkollaps, dass Geld aus der Wirtschaft abgezogen wird und zusammen mit dem gesamten Vermögen in wenigen Händen konzentriert wird.

Eine moderne Wirtschaft kann ohne Geld und ohne Unternehmen, die Lebensmittel, Waren und Dienstleistungen vertreiben, nicht funktionieren. Webb weist darauf hin, dass dies eine perfekte Gelegenheit für Zentralbanken sei, die digitale Währung der Zentralbank (CBDC) einzuführen, mit der sie experimentiert haben.

Die Bereitstellung von CBDC für die Bevölkerung würde einer Bevölkerung im völligen Chaos Geld und Einkommen verschaffen und einer dankbaren Bevölkerung die Ordnung wiederherstellen. Aber es würde den Herrschern auch die totale Kontrolle geben.

Webb zitiert Augustin Carstens, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, der sagt, dass der Hauptunterschied zwischen der heutigen Währung und der digitalen Währung der Zentralbank darin besteht, dass die Zentralbank mit CBDC weiß, wie jede Person ihr Kontingent an digitaler Währung verwendet, was die Zentralwährung ergibt.

Durch die Möglichkeit, Ihre Käufe zu regulieren, abgelehnte Käufe auszuschalten und Andersdenkende zu disziplinieren, haben Sie die absolute Kontrolle über Sie.

Sie werden mit den Lebensgrundlagen versorgt, solange Sie über eine gute soziale Bonität verfügen, was bedeutet, dass Sie offiziellen Narrativen nicht widersprechen.

Webb glaubt, dass dieses Ergebnis die Absicht der regulatorischen Änderungen ist und der Agenda des Weltwirtschaftsforums entspricht: „Sie werden nichts besitzen.“

In den Regulierungsdokumenten gibt es vieles, das Webbs Überzeugung stützt. Beispielsweise ist der Leitfaden des Single Resolution Board für Banken aus dem Jahr 2022 zur Vorbereitung auf den „Solvent-Abbau“ ein Hinweis darauf, dass ein Ereignis in Vorbereitung ist.

Im Arbeitsprogramm 2023 des Single Resolution Board heißt es: „Das Jahr 2023 wird das letzte einer Übergangsperiode für die Festlegung der Hauptelemente des Abwicklungsrahmens in der Bankenunion sein.“ Mit anderen Worten: Alles ist vorhanden.

Ob Webb Recht hat, dass das eingeführte Regulierungssystem einer bewussten Wiederherstellung des Feudalismus unter High-Tech-Management gleichkommt, oder ob die neuen Regeln die unbeabsichtigte Folge des Sicherheitsstrebens der Herrscher sind, spielt keine Rolle.

Der entscheidende Punkt ist, dass die nächste Finanzkrise uns nicht nur unserer Renten und finanziellen Vermögenswerte, sondern auch unserer Freiheit und Unabhängigkeit berauben wird. Wenn die Vergangenheit als Orientierung dient, ist die nächste Finanzkrise nahe.

Wenn die Superreichen und die großen Finanzintermediäre auf die Situation aufmerksam gemacht werden, liegt es in ihrem eigenen Interesse, den Kongress davon zu überzeugen, seine Gesetzgebungsbefugnis zu nutzen, um das geschaffene Regulierungssystem der Enteignung abzuschaffen. Aber die Stunde wird spät.

Gewöhnliche Menschen lehnen das Weltwirtschaftsforum und seine Agenda „Du wirst nichts besitzen und glücklich sein“ ab, aber das ist ein Fehler. Das WEF wurde vor 53 Jahren gegründet und hat im Laufe des halben Jahrhunderts viele wichtige Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Finanzen und Politik rekrutiert.

Wenn Sie kein WEF-Mitglied und kein Teilnehmer in Davos sind, stehen Sie weiter unten auf dem Totempfahl. Die soziale, politische und intellektuelle Stellung hängt von der Mitgliedschaft ab. Es ist wichtig zu verstehen, dass der „Great Reset“ die Re-Institutionalisierung des Feudalismus bedeutet.

…

