Opfer entlarvt VIPs, die „Kinder für Satan vergewaltigen und foltern“: Pädo-Epidemie verbreitet sich über den Globus (Video)

Alandra Markman wurde in einen weltweiten satanischen Kult hineingeboren und wurde während seiner Kindheit rituell misshandelt und gefoltert.

Markman wurde dann zum Whistleblower der Gräueltaten des satanischen rituellen Missbrauchs, den er durch einige der mächtigsten und berühmtesten Menschen der Welt, darunter Jeffrey Epstein, erlebte.

Gerüchte über die verdorbenen pädophilen Vorlieben der Elite kursieren seit Jahrhunderten auf der Welt, aber es braucht einen sehr mutigen und prinzipientreuen Menschen, der sein Leben riskiert, um über das, was er erlebt hat, zu sprechen.

Die globale Elite ist entschlossen, Informationen dieser Art zu unterdrücken. Videos und Blogbeiträge werden routinemäßig aus dem Internet gelöscht. Mutige Whistleblower werden oft auf bizarre und abscheuliche Weise ermordet, um andere zu warnen.

Deshalb ist das, was Alandra Markman zu sagen hat, von entscheidender Bedeutung.

Alanda Markman hat öffentlich den Moment beschrieben, in dem er eingeladen wurde, sich der pädophilen Elite anzuschließen. Aber es gab nur eine Bedingung. Um sich zu beweisen, wurde von ihm erwartet, dass er den Gräueltaten der VIP-Elite zustimmte.

Zu diesem Zeitpunkt begann er zu „fehlfunktionieren“, um sein Wort zu gebrauchen, und beschloss, Whistleblower zu werden und das satanische System der globalen Elite aufzudecken, die einfach nicht genug Babys und Kleinkinder finden kann, um ihre bösen Bedürfnisse zu befriedigen.

Hier im Gespräch mit Anneke Lukas beschreibt Markman die „Zuchtanlage“ in Mexiko, in die er vom satanischen Kult geschickt wurde und wo er seit seiner Geburt rituell gefoltert, misshandelt und vergewaltigt wurde.

Wir leben in einer Gesellschaft, in der jedes Jahr 800.000 Kinder verschwinden, und doch trauen sich die Medien überhaupt nicht, darüber zu diskutieren. Das ist Wahnsinn.(Hollywood-Pädos: Whistleblower tot – sollen „schreckliche“ Verbrechen der satanischen Kabale vertuscht werden? (Video))

Warum lassen wir das zu? Weil die Massen von Geburt an darauf programmiert wurden, dem Mainstream-Narrativ zu folgen.(P Diddy Insider: „Ekelerregende“ Kindersexvideos mit Hollywood-Eliten und -Politikern an FBI übergeben (Video))

Diese dunkle Macht kontrolliert unsere Gesellschaft seit Tausenden von Jahren, bis in die Antike zurück.

Alle Illuminati-Familien, einschließlich der Rockefellers, der Du Ponts und der Bushs, durchleben als Kinder sechs bis sieben Jahre satanischer Folter, Vergewaltigung, Drogeneinnahme und ritueller Blutopfer, um sie in sekundäre Psychopathen zu verwandeln.

Das ist es, worum es in der alten Religion, dem Moloch-System, geht: sekundäre Psychopathen zu erschaffen, in denen die flackernde Flamme der Menschheit wie eine Kerze ausgelöscht wurde.

Wie Markman und Anneke Lukas verstehen, trägt die bloße Aussage „ICH STIMME NICHT ZU“ dazu bei, die Macht zu zerstreuen, die die okkulte Elite über uns hat.

Wer mehr über die okkulte Elite erfahren möchte, wird verstehen, dass es schwierig ist, an Informationen zu kommen. Dies sollte nicht überraschen, da der Begriff „okkult“ wörtlich „verborgen“ bedeutet.

Es bedeutet auch „den Eingeweihten vorbehalten“, da es nur denjenigen mitgeteilt wird, die des Wissens für würdig erachtet werden.

Es wird weder in den Schulen gelehrt, noch wird es jemals in den Medien diskutiert.

Okkultes Wissen wird in okkulten Kreisen jedoch NICHT als lächerlich angesehen. Es gilt als zeitlos und heilig. Es gibt eine lange Tradition der Vermittlung von hermetischem und okkultem Wissen durch Geheimbünde, die von den alten Ägyptern über östliche Mystiker und die Tempelritter bis hin zu den heutigen Freimaurern reicht.

Manly P. Hall bezeichnete in seinem Buch „Secret Teachings of All Ages“ okkultes Wissen als „innere Weisheit“ und erklärte, dass es den Massen immer verborgen geblieben sei, für die ein „einfacherer Code“ entwickelt worden sei.

Der „einfachere Code“, der für die Massen entwickelt wurde, war früher die organisierte Religion.

Mittlerweile ist es zum Tempel der Mainstream-Massenmedien geworden und predigt täglich extremen Materialismus, spirituelle Leere und eine egozentrische, individualistische Existenz.

Dies ist genau das Gegenteil der Eigenschaften, die erforderlich sind, um ein wirklich freier Mensch zu werden, wie sie von allen großen philosophischen Denkschulen gelehrt werden.

Die Elite möchte nicht, dass wir freie Individuen sind. Sie wollen uns unbedingt versklaven.

Schließlich ist eine heruntergekommene Bevölkerung leichter zu täuschen und zu manipulieren.

Wie Thomas Jefferson sagte: „Wenn eine Nation erwartet, unwissend und frei zu sein, erwartet sie, was niemals war und niemals sein wird.“

800.000 Kinder werden jedes Jahr in den USA vermisst; Pädophilie-Epidemie verbreitet sich über den Globus

VaccineImpact- berichtete bereits 2018:

Die Justizkommission besteht aus weltweit führenden Persönlichkeiten, die sich seit Jahren im Kampf gegen den Sexhandel mit Kindern engagieren, und umfasst Geheimdienstmitarbeiter, Politiker, Rechtswissenschaftler und viele andere.

Der Internationale Gerichtshof wurde gegründet, weil die meisten Regierungsorgane der Welt heute korrupt sind und nicht mehr das Volk repräsentieren, sondern stattdessen den Interessen privater Unternehmen dienen. Daher ist Gerechtigkeit in den meisten staatlichen Gerichten auf der ganzen Welt heute selten anzutreffen, um ein so abscheuliches Verbrechen wie den Kinderhandel zu stoppen.

Tatsächlich wird das Kinderhandelsnetzwerk heute tatsächlich von den Reichen und Mächtigen gefördert, deren Einfluss bis in die politischen und juristischen Bereiche der Gesellschaft reicht.

Aus dem INTJ-Bericht:

Die ITNJ-Initiative ist als Reaktion auf die Missachtung der Rechtsstaatlichkeit durch (angebliche) Beamte, Unternehmensleiter und „Weltführer“ entstanden, die die Regierungen der Welt absichtlich privatisiert und gegen ihr eigenes Volk als Waffe eingesetzt haben.

Es ist der Höhepunkt jahrelanger Bemühungen und Forschung vieler Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, die sich für die Sicherung einer lebensfähigen Zukunft für die Menschheit einsetzen.

Es ist anerkannt, dass wir, das Volk, Verantwortung dafür übernehmen müssen, die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen, wenn sie grundlegende Menschenrechte und Naturgesetze verletzt.

Heute wissen wir schlüssig, dass viele dieser Aktivitäten von politisch und finanziell mächtigen Einzelpersonen, Regierungen und Unternehmensorganisationen ermöglicht werden, die aufgrund ihres Reichtums und Einflusses stets davor zurückschrecken, für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen zu werden.

In den Gerichtsverfahren der ersten Justizkommission des Tribunals waren eindrucksvolle Zeugenaussagen von Opfern enthalten, die unvorstellbare Schrecken erlitten haben, als Kinder über dieses mächtige weltweite Pädophilie-Netzwerk, das Kinder sexuell handelt, ein Menschenhandelsnetzwerk, das noch mehr einbringt als die Einnahmen aus Waffen- und Drogenhandel.

Während der Eröffnungsplenarsitzung gab Chefanwalt Robert David Steele, ein ehemaliger CIA-Offizier, die vielleicht beste Zusammenfassung des Zwecks der Justizkommission des Tribunals, die in einem 15-minütigen Video zusammengefasst wurde:

Als Elternteil und Patriot bin ich seit einiger Zeit empört über die klare und gegenwärtige Gefahr der Pädophilie für die Gesellschaft.

Ich erkenne jetzt, dass Kinderfolter, Kindermord und Organraub an Kindern eine „akzeptierte“ Praxis auf höchster Regierungsebene, im NGO- und multinationalen Unternehmenssektor sowie in allen akademischen Institutionen und der Zivilgesellschaft sind.

Dieses Übel bleibt bestehen, weil es von den mitschuldigen Behörden zugelassen wird.

Als ehemaliger Spion und Pionier für Open Source Intelligence (OSINT) habe ich mit INTERPOL, EUROPOL, Scotland Yard, dem FBI und den nationalen Nachrichten- und Strafverfolgungsdiensten oder deren Vertretern aus über 66 Ländern zusammengearbeitet.

Was ich ausnahmslos festgestellt habe, ist, dass sie alle mit guten Leuten besetzt sind, die in schlechten Systemen gefangen sind – Systemen, denen es nicht gestattet ist, diese Geißel – das generationenübergreifende Verbrechen gegen die Menschlichkeit, bekannt als Pädophilie – richtig anzugehen.

Pädophilie – „Liebe zu Kindern“ – ist kein treffender Begriff. In keinerlei Aspekt der Kindersklaverei, des sexuellen Missbrauchs, der Folter, des Mordes oder der Entnahme von Körpern zeigt sich nicht die Liebe für Kinder.

Aus diesem Grund wurde bei der ersten Einsetzung der Kommission zur Untersuchung von Menschenhandel und sexuellem Kindesmissbrauch auf Geheiß von ITNJ-Kommissarin Carine Hutsebaut (einer Kriminologin und Psychotherapeutin) der Begriff „Pädopredation“ als passenderer Begriff festgelegt, zusammen mit dem Begriff „pädosexuell“, bezeichnet die beträchtliche Untergruppe des Missbrauchs von Kindern außerhalb des satanischen Ritualnetzwerks.

Es ist wichtig anzumerken, dass viele Organisationen, die mit den besten Absichten angefangen haben – von den Pfadfindern über die Kindertagesstätten bis hin zu Hilfs- und Entwicklungsgruppen der Vereinten Nationen und Oxfam als jüngstes Beispiel – offenbar von Pädophilen unterwandert wurden.

Aufgrund des täglichen Kontakts mit den schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft, unseren Kindern, haben viele der beauftragten Organisationen im Laufe der Zeit zahlreiche Pädophile in ihre Reihen gelockt und wurden durch das Fehlen geeigneter Überprüfungsprozesse sowie auch dadurch kompromittiert bewusst die Augen vor den Verstößen des Personals verschließen.

Dies muss nicht der Fall sein, wenn die Regierungen ehrlich wären und Spionageabwehr betrieben würde. Es scheint eine Frage der Politik auf höchster globaler Führungsebene zu sein, die Augen vor Pädoprädation und Pädosexualität zu verschließen.

Es scheint, dass Pädopredation – einschließlich der damit einhergehenden Folter und Ermordung von Säuglingen, um durch rituellen satanischen Missbrauch Adrenalinblut zu produzieren – in einigen Fällen als „Privileg“ der Elite angesehen wird, woraufhin diese Ränge ungestraft solche Perversitäten praktizieren dürfen.

Es gibt zwei weitere Gründe zur Besorgnis.

Erstens scheint es eine gezielte Kampagne der Elite zu geben, um lokale, staatliche (Provinz) und nationale Polizisten, Staatsanwälte und Richter – von Australien bis Simbabwe – mit einer „Vorliebe“ für Pädosexualität zu infizieren.

Es wird sowohl als Initiationsritus in den Tiefen Staat und die Schattenregierung als auch als Grundlage für Erpressung verwendet.

Schlimmer noch, wir sehen jetzt zwei schreckliche Trends: Zum einen werden Kinder missbraucht und ermordet, bevor sie sprechen lernen (sie können kein Zeugnis ablegen); und das andere, vielleicht von US-Streitkräften aus Afghanistan zurückgebrachte, die Kombination von Kriegshunden und Kleinkindern in einer verheerenden Kombination aus Kindervergewaltigung und Sodomie – Hunde, die Kinder vergewaltigen, um Videos zu verkaufen.

Wenn man dazu noch den wachsenden Markt für Föten hinzunimmt, von denen die wertvollsten diejenigen sind, die im Rahmen eines satanischen Rituals auf dem Boden entbunden werden, bekommt man eine Ahnung vom größten Übel auf dem Planeten.

Zweitens ist aus unseren ersten Untersuchungen mit ausreichender Dokumentation klar geworden, dass sowohl die Familiengerichte als auch die Insolvenzgerichte dazu genutzt werden, Kinder aus Familien zu entfernen, um die Kinder in eine Ware umzuwandeln, die gegen Bargeld verkauft werden kann, und dass dies auch der Fall ist Vermögenswerte von wohlhabenden Personen zu entziehen, die nicht Teil des Deep State-Netzwerks sind.

Regierungen sind an der Entziehung von Kindern und Vermögenswerten beteiligt, was nicht passieren würde, wenn Standesbeamte, Anwälte (Barristers) und Richter zur Rechenschaft gezogen würden. Es gibt viele falsche Behauptungen und Dokumente, deren tolerierte Existenz die Legitimität der Regierung in Frage stellt.

GENUG! Der Zweck der Kommission besteht darin, etwas zu tun, was bisher noch nicht geschehen ist: die tatsächliche Gesamtzahl der vermissten Kinder jedes Jahr zu dokumentieren (vorläufige Schätzungen, die noch dokumentiert werden müssen, belaufen sich auf acht Millionen pro Jahr oder 22.000 pro Tag); und auch zu dokumentieren, was mit diesen Kindern passiert, wenn sie in das lokale bis globale Netzwerk von Netzwerken zur Pädoprädation aufgenommen werden.

Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Kindes, das einmal in das System der Pädophilie (Pädophilie oder Pädophilie) geraten ist, wird von einigen auf zwei Jahre geschätzt – diejenigen, die auf „Führungs“-Rollen vorbereitet werden, die die Pädosexualität auf allen Ebenen aufrechterhalten, leben viel länger.

Wir bei PRAVDA TV sind entschlossen, die Massen weiterhin über die Machtstrukturen aufzuklären, die diese Welt beherrschen, und über die Elite, die unbedingt darauf aus ist, die Massen zu versklaven.

Ich fordere Sie auf, sich unserer Mission anzuschließen, so viele Menschen wie möglich aufzuwecken.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 05.05.2024