Die Krebswunder: Cannabisöl und Kokosnussöl bilden eine wirksame Mischung zur Abtötung von Krebszellen

Seit jeher kultivieren und nutzen Menschen die Blütenstände der weiblichen Cannabispflanze, umgangssprachlich Marihuana genannt. Archäologen in Zentralasien fanden sogar über 1 Kilogramm Cannabis in einem 2.700 Jahre alten Grab eines Schamanen.

Schriftliche und bildliche Beweise für den Cannabiskonsum sind in zahlreichen Kulturen verstreut, was auf eine breite Akzeptanz und Nutzung der Pflanze seit Tausenden von Jahren hinweist. (Gesundheit: Seit über 100 Jahren geheim gehalten: Tee der amerikanischen Ureinwohner bekämpft Krebs)

Cannabis und Kokosöl

Mit Kokosnussöl angereicherte medizinische Marihuana-Kapseln sind eine alternative Möglichkeit, Cannabis therapeutisch zu nutzen, ohne es durch Rauchen inhalieren zu müssen. Durch die Infusion von Cannabis in Kokosnussöl gelangt es auch leicht in die Leber, wo es schnell verarbeitet werden kann.

Kokosöl wird aufgrund seines hohen Anteils an essentiellen Fettsäuren verwendet, was es zu einem guten Bindemittel für die Cannabinoide macht. Ganz zu schweigen von seinen erstaunlichen gesundheitlichen Eigenschaften. Die Hälfte des Fetts in Kokosnussöl besteht aus einem Fett, das in der Natur nicht häufig vorkommt: Laurinsäure.

Laurinsäure wird aufgrund ihrer gesundheitsfördernden Eigenschaften als „Wunderstoff“ bezeichnet und kommt in der Muttermilch vor. Tatsächlich kommt es nur in drei Nahrungsquellen vor – in kleinen Mengen in Butterfett und in größeren Mengen in Palmkern- und Kokosnussöl.

Im Körper wird Laurinsäure in Monolaurin umgewandelt, eine wirksame antivirale, antibakterielle und antiprotozoische Substanz. Da es sich bei Monolaurin um ein Monoglycerid handelt, kann es lipidumhüllte Viren wie Masern, Grippe, HIV, Herpes und eine Reihe pathogener Bakterien zerstören. (9 Krebsbehandlungen, die Big Pharma vor uns geheim hält)

Zeugnis – Eine Erfolgsgeschichte

Während viele den therapeutischen Vorteilen von Cannabis weiterhin misstrauisch gegenüberstehen, sind Stan und Barb Rutner von seiner Wirksamkeit überzeugt. Dieses Paar hat mehrere Male mit einer Krebserkrankung zu kämpfen gehabt und überlebt, um aus seinen Erfahrungen zu lernen.

Barb hatte zwei Anfälle von Brustkrebs und bei Stan wurde vor 20 Jahren ein Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert, das nach der Behandlung verschwand. Im Jahr 2011 kam es jedoch zurück. Es wurden Krebsknoten in seiner Lunge diagnostiziert und später wurde ihm mitgeteilt, dass der Krebs in seinem Gehirn sei. Die Aussichten waren in der Tat düster.

Während er die harte Behandlung durch Chemotherapie und Bestrahlung durchmachte, wollten Stan und seine Familie eine natürliche Lösung finden, die dazu beitragen würde, seine Lebensqualität zu verbessern und sogar zu verlängern.

Als sie hörten, dass Cannabis bei Krebspatienten wirksam gegen die Schmerzen und andere Auswirkungen einer Chemotherapie hilft, waren sie mehr als offen, es auszuprobieren. Laut Stan und Barb war medizinisches Cannabis das goldene Ticket.

Die Rutners-Tochter Corinne und ihr Mann recherchierten und kamen zu dem Schluss, dass mit Kokosnussöl angereicherte Cannabiskapseln für den Tag eine gute Wahl wären. Nachdem er die Kapsel zwei Wochen lang eingenommen hatte, konnte Stan auf seinen Sauerstofftank verzichten, an den er rund um die Uhr gebunden war.

Er begann an Gewicht zuzunehmen, besser zu schlafen und insgesamt kräftiger zu werden. Nach mehreren Monaten ergab ein Gehirnscan, dass Stan völlig krebsfrei war. Die Rutners sind davon überzeugt, dass Cannabis als Medikament gegen Krebs wirkt. Laut John, dem Schwiegersohn der Rutners:

„Für mich besteht kein Zweifel daran, dass Cannabis meinen Schwiegervater aus den verkümmernden Stadien der Krebserkrankung befreit hat und es ihm ermöglicht hat, an Kraft zu gewinnen und diese schreckliche Zellfehlfunktion mit Erfolg zu bekämpfen.

Während viele sagen würden, dass die Chemotherapie und die Bestrahlung eine Rolle gespielt haben könnten, hätte er ohne Cannabisöl nie lange genug gelebt, um es herauszufinden.“

Zur Unterstützung des therapeutischen Einsatzes

Bundesgesetzgeber nutzen weiterhin die datierte Drogenklassifizierung als Mittel, um die Kriminalisierung von Marihuana zu verteidigen. Allerdings scheint es kaum eine wissenschaftliche Grundlage für die Kategorisierung der Pflanze zu geben. Auch nach 75 Jahren seines Verbots erforschen Forscher weiterhin die therapeutischen Eigenschaften von Cannabis.

Es gibt über 20.000 veröffentlichte Rezensionen und Studien in der wissenschaftlichen Literatur, die sich auf die Cannabispflanze und ihre Cannabinoide beziehen, fast ein Drittel davon wurde in den letzten vier Jahren veröffentlicht. Eine Stichwortsuche in PubMed Central (der US-Regierungsbibliothek für peer-reviewte wissenschaftliche Forschung) zeigt allein 2.100 Studien seit 2011.

Die moderne Kultur holt nun auf, was unsere Vorfahren wussten, und die öffentliche Meinung und die Lockerung der staatlichen Gesetzgebung ebnen den Weg dafür, dass mehr Menschen medizinisches Marihuana für eine Vielzahl von Erkrankungen verwenden. Derzeit ist Marihuana für medizinische Zwecke in 20 Bundesstaaten und im District of Columbia legal.

Während die Debatte sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene weiterhin brodelt, gibt es einen starken und wachsenden Trend zur Akzeptanz im Zusammenhang mit der wachsenden Zahl wissenschaftlicher Beweise, die darauf hindeuten, dass Marihuana tatsächlich einige starke medizinische Eigenschaften enthalten könnte, die wir dummerweise übersehen würden.

Joycelyn Elders, MD, ehemalige US-Generalchirurgin, schrieb am 26. März 2004 in einem Artikel mit dem Titel „Mythen über medizinisches Marihuana“, der im Providence Journal veröffentlicht wurde, Folgendes:

„Es gibt überwältigende Beweise dafür, dass Marihuana bestimmte Arten von Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen und anderen Symptomen lindern kann, die durch Krankheiten wie Multiple Sklerose, Krebs und AIDS – oder durch die harten Medikamente, die manchmal zu ihrer Behandlung eingesetzt werden – verursacht werden. Und das mit bemerkenswerter Sicherheit. Tatsächlich ist Marihuana weniger giftig als viele der Medikamente, die Ärzte täglich verschreiben.“

Ray Cavanaugh, PhD, Nationaldirektor der American Alliance for Medical Cannabis (AAMC), schrieb 2002 in einem Artikel mit dem Titel „The Plight of the Chronically Ill“, der auf der AAMC-Website veröffentlicht wurde, Folgendes:

„Viele chronisch Kranke haben erfolgreich Linderung durch den Einsatz von medizinischem Cannabis gesucht, einem uralten Heilmittel, das nun echte wissenschaftliche Wirksamkeit zeigt. Hunderttausende Kranke haben lähmende Narkotika und andere psychotrope Medikamente durch ungiftiges und harmloses Cannabis ersetzt. “

Die anekdotischen Beweise sind überwältigend. Menschen mit Wirbelsäulenverletzungen, die ihre Gehhilfen aufgeben können, AIDS-Patienten, die an Gewicht zunehmen und ihre Medikamente niedrig halten können, Krebspatienten, die eine Linderung der schrecklichen Übelkeit einer Chemotherapie erfahren, Patienten mit chronischen Schmerzen, die wieder funktionsfähig sind und deren Bewusstsein von der narkotischen Lethargie wiederhergestellt ist, und Menschen einst durch lähmende psychiatrische Störungen und Süchte behindert, kehrte er mit Hilfe eines ungiftigen Krauts mit bemerkenswerten Heilkräften zur Vernunft und zur Gesellschaft zurück.“

Die American Nurses Association (ANA) schrieb in ihrer „Positionserklärung: Bereitstellung eines sicheren Zugangs für Patienten zu therapeutischem Marihuana/Cannabis“ vom 19. März 2004 auf der ANA-Website Folgendes:

„Die American Nurses Association (ANA) erkennt an, dass Patienten sicheren Zugang zu therapeutischem Marihuana/Cannabis haben sollten. Cannabis oder Marihuana wird seit Jahrhunderten medizinisch verwendet. Es hat sich gezeigt, dass es bei der Behandlung einer Vielzahl von Symptomen und Erkrankungen wirksam ist.“

Forscher des University of California Center for Medicinal Cannabis Research gaben im Jahr 2010 Ergebnisse aus einer Reihe randomisierter, placebokontrollierter klinischer Studien zum medizinischen Nutzen von inhaliertem Cannabis bekannt.

Die Studien nutzten das klinische Studiendesign des FDA-Goldstandards und berichteten, dass Marihuana die „erste Behandlungslinie“ für Patienten sein sollte, die an Neuropathie und anderen schweren Krankheiten leiden.

Neuropathie ist eine Art von Schmerz, der mit Diabetes, Krebs, Rückenmarksverletzungen, HIV/AIDS und anderen schwächenden Erkrankungen einhergeht. Die Studien zeigten, dass Marihuana die Schmerzen genauso gut oder besser linderte als verfügbare Medikamente.

Wissenschaftler untersuchen weiterhin auf der ganzen Welt die Wirksamkeit von Cannabinoiden. In Deutschland gab es seit 2005 über 37 kontrollierte Studien mit über 2.500 Probanden, die die Sicherheit und Wirksamkeit von Marihuana untersuchten.

Im Gegensatz dazu durchlaufen die meisten von der FDA zugelassenen Medikamente weitaus weniger Studien mit weniger Probanden, sind aber zur Anwendung zugelassen.

Die Forschung zu Cannabis hat sich von der Untersuchung seiner Fähigkeit, Krankheitssymptome wie Übelkeit im Zusammenhang mit Chemotherapie zu lindern, hin zu seiner möglichen Rolle bei der Modifizierung von Krankheiten verlagert. Es hat sich gezeigt, dass medizinisches Marihuana den Ausbruch der Alzheimer-Krankheit und mittelschwerer Autoimmunerkrankungen wie Multipler Sklerose, entzündlichen Darmerkrankungen und rheumatoider Arthritis verlangsamt.

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 07.05.2024