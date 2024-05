Ein interdimensionaler Messias? Jenseits des CERN

In einem kürzlich erschienenen Artikel in der Daily Mail heißt es, dass der Harvard-Professor Avi Loeb behauptet, das CERN habe Portale zu anderen Dimensionen geöffnet, durch die Wesen aus anderen Dimensionen eindringen konnten.

Natürlich habe ich das mit einer gewissen Skepsis gelesen, denn ich glaube, dass dies schon seit Tausenden von Jahren geschieht und dass man keinen Teilchenbeschleuniger braucht, um das zu erreichen.

Dennoch war es eine sehr interessante Lektüre, da die Mainstream-Medien nun über diese Themen sprechen dürfen oder dazu aufgefordert werden.

Avi Loeb ist ein amerikanisch-israelischer theoretischer Physiker, der sich mit Astrophysik und Kosmologie beschäftigt. Die Astrophysik bedient sich der Methoden der Physik und der Chemie, während sich die Methoden der Kosmologie eher mit der Struktur und Dynamik des Universums befassen.

Was nicht berücksichtigt wird, ist, dass viele dieser Wissenschaftler auch Überzeugungen vertreten, die diese Methoden mit der Astrotheologie verbinden. Astrotheologie ist das Studium verborgener spiritueller Bedeutungen in dem, was viele als „Geschichten der Götter“ bezeichnen, wie sie in der Mythologie und Religion vorkommen.

Ich glaube, dass die biblischen Texte gar keine Gottesgeschichten sind, sondern Geschichten von außerirdischen und interdimensionalen Wesen. Diese Geschichten wurden absichtlich mit historischen Berichten und Mythologie über die Planeten und den Kosmos sowie über die Natur der Realität vermischt.

Avi Loeb ist Professor an der Harvard University, wo er Direktor des Instituts für Theorie und Computation am Zentrum für Astrophysik war. Von 2011 bis 2020 war er Vorsitzender des Fachbereichs Astronomie und gründete 2016 die Black Hole Initiative.

Was der Daily Mail-Artikel nicht verrät, ist, dass Avi im Alter von 18 Jahren in den israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF) diente, was für die meisten jungen Männer in Israel Standard ist. Obwohl der Dienst in den IDF für junge israelische Männer Standard ist, glaube ich, dass seine Beteiligung an Gruppen wie dem „Talpoit-Programm“ für jeden, der die Ideologie hinter dem Zionismus kennt, Anlass zur Sorge sein sollte. (Die Welt ist biblisch! CERN, die totale Sonnenfinsternis und die bevorstehende Apokalypse (Video))

Das Talpoit-Programm war ein Elitetrainingsprogramm der IDF für diejenigen, die „herausragende akademische Fähigkeiten in den Wissenschaften und Führungspotenzial“ bewiesen haben. Die Absolventen dieses Programms nutzen ihre Fähigkeiten und ihre Ausbildung in den IDF, um die technologische Entwicklung Israels weiter voranzutreiben, und besetzen gleichzeitig hochrangige Positionen in vielen Bereichen der Gesellschaft, einschließlich der akademischen und wissenschaftlichen Forschung.

Das Programm wird von der israelischen Luftwaffe und der IDF-Verwaltung für die Entwicklung von Waffen und der technologischen Industrie gesponsert und unter der Schirmherrschaft der Hebräischen Universität von Jerusalem durchgeführt.

Verzeihen Sie also, wenn ich ihn in diesem Punkt nicht beim Wort nehme. Er ist auch ein Befürworter der gerichteten Panspermie, einer Theorie, die besagt, dass der Samen, aus dem die Menschheit entstand, absichtlich von Wesen aus einem anderen Sonnensystem hierher geschickt wurde. Diese Theorie könnte als perfekte Kulisse für die Coming-out-Party unserer angeblichen „Vorfahren“ dienen. Diese Theorie habe ich in meinem letzten Artikel „E.T Disclosure or a Coming Out Party?“ diskutiert.

In dem Artikel der Daily Mail wird Avi Loeb mit den Worten zitiert:

Der Physiker wies auch darauf hin, dass Außerirdische die theoretische Technik der Quantengravitation nutzen, um durch „verkrümmte“ Dimensionen zu reisen, die der Mensch nur in Teilchenbeschleunigern wie dem CERN erkennen kann.

Wissenschaftler am CERN versuchen, „sechs besondere Dimensionen“ zu entdecken, die sie angeblich mit Hilfe von Quantenpartikeln nachweisen können. Im Jahr 2012 (Maya-Kalender) behaupten Wissenschaftler am CERN, sie hätten das mysteriöse „Gottesteilchen“ gefunden. Ich glaube jedoch, dass dies ein Deckmantel für einen viel tieferen Zweck der CERN-Anlage ist. Die Nutzung der Quantenphysik, die vor über einem Jahrhundert entdeckt wurde, zumindest offiziell.

Eine weitere interessante Ergänzung ist die Eröffnungsfeier des Gotthard-Basistunnels, eines Eisenbahntunnels, der 2016 in der Schweiz eröffnet wurde. Die Entfernung zwischen der Eröffnung des Gotthard-Tunnels und der Einweihung des Tunnels beträgt 4 Stunden und 20 Minuten mit dem Auto, aber natürlich wissen wir nicht, wie lange es dauern würde, unterirdisch von einem Ort zum anderen zu gelangen.

Es gibt keine offiziellen Verbindungen zwischen dem Gotthard-Tunnel und der CERN-Anlage, aber es ist auf jeden Fall eine, die man beobachten sollte. Unten sehen Sie das Video der unverhohlen satanischen Eröffnungszeremonie für den Gotthard-Basistunnel.

Shiva Me‘ Timbers

Ich weiß, dass einige dieser Informationen nicht neu sind, aber meine Aufgabe ist es, neue Informationen, wie die Aussagen des IDF-Ausbilders Avi Loeb über das CERN und interdimensionale Portale, mit bereits bekannten Informationen zu verbinden, um die globale Agenda dieses Todeskultes zu verdeutlichen.

Die Statue von Shiva, die sich auf dem Gelände des CERN befindet, ist es wert, behandelt zu werden, nur um Ihnen zu zeigen, dass es eine mythologische „Endzeit“-Psychologie zum Gesamtton des CERN gibt.

Shiva ist eine der Hauptgottheiten des Hinduismus, die eine Dreifaltigkeit der Götter bilden. Shiva steht für Zerstörung. Warum sollte das CERN ausgerechnet den Gott der Zerstörung den beiden anderen Göttern dieser Trinität vorziehen? Die Trinität wird im Hinduismus Trimurti genannt.

Die Götter, die diese hinduistische Dreifaltigkeit bilden, sind:

Shiva (Mahadeva) der Gott der Zerstörung

Brahma (A-Brahma/Abraham) der Gott der Schöpfung

Vishnu der Gott der Erhaltung

Warum also wählten sie von diesen dreien den „Zerstörer“ der Realitäten aus? Für mich spricht dies Bände über die Psychologie der globalen Todeskulte. Das ist die Ordnung aus dem Chaos, oder um den moderneren Begriff der „schöpferischen Zerstörung“ zu verwenden.

Diese Verrückten wollen zuerst die Erde zerstören (man denke an den 1. und 2. Weltkrieg), um sie dann nach ihrem eigenen Bild wieder aufzubauen. Das ist die Psychopathie des globalen Todeskultes. Und deshalb glaube ich, dass sie speziell die Statue des Gottes der Zerstörung, des Zerstörers aller Welten, als Symbol für ihre Absichten gewählt haben.

Shiva-Statue am CERN

Dies sagte ein Wissenschaftler des CERN angeblich über die Statue

Fritjof Capra, Physiker am CERN, erklärt die Bedeutung der Natraj-Statue am CERN:

„Vor Hunderten von Jahren schufen indische Künstler visuelle Bilder des tanzenden Shiva in einer wunderschönen Serie von Bronzefiguren. In unserer Zeit haben Physiker die modernste Technologie eingesetzt, um die Muster des kosmischen Tanzes darzustellen. Die Metapher des kosmischen Tanzes vereint somit die alte Mythologie, die religiöse Kunst und die moderne Physik.“

Quelle: Fritjof Capra

Natürlich würden sie dem Ganzen eine positive Wendung geben (tolles Wortspiel), aber Shiva, den Gott der Zerstörung, in diesem Zyklus zu wählen, spricht für mich Bände. Es geht nicht so sehr darum, dass sie dieses Symbol verwenden, sondern darum, dass diese Leute glauben, sie hätten das Recht, mit der Natur der Realität selbst zu spielen, ein Experiment in der Zeit, das verheerende Folgen haben kann, von denen diese Verrückten keine Ahnung haben.

Sie mischen sich in UNSERE Realität ein. Sie spielen Gott.

Man braucht keinen Teilchenbeschleuniger

Alte Geschichten über interdimensionale Wesen hallen durch die Zeitalter. Ich glaube, dass wir keine Billionen für Large Hardon Collider und Teilchenbeschleuniger ausgeben müssen, um Portale zu anderen Welten zu öffnen. Portale, von denen Avi Loeb behauptet, dass sie anderen Wesen den Zugang zu unserer Realität ermöglichen.

Wir brauchen diese Technologie nicht, weil dies schon seit Tausenden von Jahren geschieht.

Anstelle dieser angeblichen interdimensionalen Technologie, wie z.B. dem LHC am CERN, führen Geheimgesellschaften und Illuminati-Blutlinien seit Tausenden von Jahren satanische Opferrituale durch, von denen angenommen wird, dass sie diese Portale für andere Wesen wie die gnostischen Archonten oder christlichen Dämonen öffnen, die sich von der Angst des Opfers ernähren.

Schauen Sie sich nur die biblische Geschichte von Abraham (einem Brahma) an, der fast dazu verleitet wurde, seinen geliebten Sohn Isaak von dem „Gott“ Jahwe zu opfern. Dies geschah, bis ein Engel eingriff, um Abraham zu stoppen, und die ganze Geschichte wurde in einen „Test“ der Treue umbenannt.

Jahwe ist ein verdammter Verrückter!

Dieser Gott Jahwe war überhaupt kein Gott. Aus dem Text geht klar hervor, dass er entweder ein physisches Wesen von einem anderen Planeten war oder nur einer aus einem Pantheon von Elohim. Elohim heißt übersetzt Götter im Plural und nicht im Singular Gott.

Er gibt sogar zu, dass er ein eifersüchtiger Gott ist und dass sein Volk keinen anderen Gott als ihn verehren soll.

Vielleicht handelt es sich bei dieser Geschichte um einen Bericht über ein Portal, das sich öffnete, und Jahwe war ein interdimensionales Wesen? Könnte es sich um ein Portal handeln, das für ungeübte Augen wie ein brennender Busch aussah? Ein Portal, das sich öffnete, um Jahwe zu offenbaren, als er Mose den Befehl gab, die Israeliten aus Ägypten nach Kanaan (Kain) zu führen.

Brennender Busch

Für andere Verwendungen, siehe Brennender Busch (Disambiguierung).

Der brennende Busch (oder der unverbrannte Busch) bezieht sich auf ein Ereignis, das in der jüdischen Tora (wie auch im biblischen Alten Testament) beschrieben wird. Er wird im dritten Kapitel des Buches Exodus!“ beschrieben, das sich auf dem Berg Horeb. Nach dem biblischen Bericht brannte der Busch, wurde aber nicht von den nicht von den Flammen verzehrt, daher der Name.

In der biblischen Erzählung ist der brennende Busch der Ort, an dem Moses von Jahwe beauftragt wurde, die Israeliten aus Ägypten und nach Kanaan zu führen.

Die Dschinn/Naga/Skinwalkers/Berg Shasta

Es gibt viele interdimensionale Wesen, die im Laufe der Zeitalter hervorgehoben wurden, wie z. B. die Dschinn/Jinn/Genie, die gnostischen Archonten, die christlichen Dämonen und die Zulu Chitauri. Alle diese Wesen scheinen eine Art interdimensionalen Aspekt in ihren Geschichten zu haben.

Die Nag Hammadi-Texte stammen aus der Zeit vor etwa 1.600 Jahren und ein großer Teil dieses Textes beschreibt die Archonten. Die Archonten werden von den Autoren dieser Texte als eine Form von „Bewusstsein“ oder „formloser Energie“ beschrieben.

Diese Archonten scheinen in der Lage zu sein, von einem Individuum Besitz zu ergreifen, das entweder ein gewisses Maß an „blauem Blut“ in seiner DNA hat oder das einige dieser satanischen Rituale durchlaufen hat. Andere Namen sind The Watchers, Snake Brothers, Predators Shadow People und Skinwalkers.

Die Gnostiker sprechen von den Archonten mit Begriffen wie „leuchtendes Feuer“ und im Islam werden die Dschinn als „rauchloses Feuer“ bezeichnet. Forscher wie David Icke sagen, dass sich diese Wesen in der unteren vierten Dimension aufhalten. Auch hier gibt es eine Verbindung zu Jahwe und dem „brennenden Busch“ von Moses.

Für mich ist es ziemlich klar, dass sie keinen Teilchenbeschleuniger brauchen, um in diese Dimension zu kommen. Dann ist da noch der Mount Shasta und all die Geheimnisse, die diesen Berg umgeben.

Quelle: Richard Willett

…

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 09.05.2024