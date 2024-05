Ein Plan zur Bevölkerungskontrolle? Das wird die nächste „große Pandemie“ (Videos)

Ich gebe mir große Mühe, Verschwörungstheorien aus dem Weg zu gehen. Ich war schon immer der Meinung, dass Pannen häufiger vorkommen als Verschwörungen. Von Dr. Vernon Coleman

Aber ich habe die Vorstellung, dass die globale Reaktion auf das Coronavirus eine Aneinanderreihung von Pannen ist, schon lange aufgegeben (obwohl es im Laufe der Zeit auch viele zufällige Pannen gegeben hat). Die Beweislage macht mir klar, dass wir manipuliert werden.

Hier ist eine Zusammenfassung einiger Gründe, warum ich davon überzeugt bin …

Erstens haben die Berater der britischen Regierung im März entschieden, dass das Coronavirus keine ansteckende Krankheit mit schwerwiegenden Folgen sei. Soweit mir bekannt ist, hat nur meine Website über diese bedeutsame Neuigkeit auf der Titelseite berichtet.

Zweitens hat die britische Regierung innerhalb weniger Tage nach dieser beruhigenden Nachricht ihr 358 Seiten umfassendes Notstandsgesetz veröffentlicht und das Land in einen Lockdown verwickelt.

Drittens beträgt die Gesamtzahl der angeblichen Todesfälle durch das Coronavirus weltweit 300.000 (obwohl diese Zahl manipuliert wurde und weithin für viel niedriger gehalten wird). Das ist eine Tragödie. Aber wir müssen bedenken, dass in einer schweren Grippesaison bis zu 650.000 Menschen sterben. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass wegen der Grippe Länder in den Lockdown geschickt oder soziale Distanzierung eingeführt wurde.

Viertens wird jede Opposition gegen den Standpunkt des Establishments zum Schweigen gebracht. (YouTube schließt beispielsweise Plattformen von Sendern, die „inakzeptable“ Informationen produzieren, die die Ansichten der Regierung in Frage stellen. Nachdem YouTube zwei meiner Videos ohne ersichtlichen Grund gesperrt hatte, beschloss ich, ihnen zuvorzukommen und YouTube zu sperren, bevor sie mich sperren konnten. (Gates Insider gibt zu, dass die Elite plant, MILLIARDEN mittels Vogelgrippe-Impfstoff einzuschläfern (Videos))

Drei meiner Originalvideos und meine beiden Videos, in denen ich die YouTube-Richtlinien in Frage stelle, sind jedoch überraschenderweise vorerst noch verfügbar.)

Fünftens schüren Regierungen überall Angst. Ich werde auf die Massenhypnosetechniken zurückkommen, die sie verwenden, um ganze Bevölkerungen zu kontrollieren.(Bill Gates gibt zu, Nanotechnologie mit mRNA-Impfstoffen öffentlich getestet zu haben – „Nanotechnologie, die uns in Cyborgs verwandelt, ist real“)

In einem früheren Artikel auf http://www.vernoncoleman.com habe ich die verschiedenen versteckten Absichten hinter dem Streben nach Macht und Kontrolle erörtert.

Aber es gibt noch eine weitere versteckte Absicht, die ich vergessen habe, in diese Liste aufzunehmen: Bevölkerungskontrolle.

Sehen Sie sich die Beweise an.

Die Welt ist überbevölkert.

Das Coronavirus wird nicht genug Menschen töten, um das Überbevölkerungsproblem zu beeinflussen. Aber die beiden Übel der sozialen Distanzierung und der Ausgangssperren werden in vielerlei Hinsicht massive Auswirkungen auf die Bevölkerung haben.

Natürlich werden wir alle in Angst versetzt und gesetzlich daran gehindert, neue Leute kennenzulernen oder Gruppen zu bilden, die das Geschehen in Frage stellen könnten.

Aber sehen Sie sich an, was mit jungen, alleinstehenden Menschen passiert.

Ihnen wird gesagt, sie sollen Masken tragen. Damit können sie nicht sehen, wie jemand aussieht. Sie können sich nicht anlächeln.

Ihnen wird gesagt, sie müssten einen Abstand von zwei Metern zu Menschen einhalten, die nicht zu ihrem eigenen Haushalt gehören.

Sie können nicht in Nachtclubs oder Kneipen gehen, um Leute kennenzulernen.

Sie können nicht gemeinsam ins Kino gehen, es sei denn, sie leben bereits im selben Haushalt.

Es besteht also keine große (oder gar keine) Chance, dass sich neue Beziehungen entwickeln.

Vergessen Sie die Witze über den Lockdown, der im Dezember einen Bevölkerungsboom auslöste.

Das mittel- und langfristige Ergebnis wird ein massiver Rückgang bei jungen Menschen sein, die Partner treffen.

Und ein unvermeidlicher, massiver Bevölkerungsrückgang.

Ein weiterer großer Gewinn für diejenigen, die den Planeten kontrollieren wollen.

Der ehemalige CDC-Direktor Robert Redfield sagt zum dritten Mal, dass die Vogelgrippe die nächste “große Pandemie” sein wird

“Ich glaube, dass die Vogelgrippe die Ursache für die große Pandemie sein wird, bei der man den Viren beibringt, dass sie für den Menschen infektiöser sind”, sagte er.

Dr. Robert Redfield, der ehemalige Direktor der Centers of Disease Control and Prevention (CDC) unter der Trump-Administration, hat kürzlich in einem Interview zum dritten Mal öffentlich verraten, dass er glaubt, dass die Vogelgrippe als die “große Pandemie” angesehen werden wird, und führte sie auf ein Laborleck zurück, das durch ein Entweichen von Viren aus einem Labor entstanden ist. Von Jacob M. Thompson

Redfield äußerte seinen Standpunkt in einem kurzen Interview mit Newsweek am 8. April, in dem er über neue angebliche Behauptungen bei der Suche nach den wahren Ursprüngen von Covid-19 sprach. Im Gegensatz zu seinem Amtskollegen Dr. Anthony Fauci, der angeblich bei verschiedenen Gelegenheiten mit Fauci uneins und zerstritten war, hat Redfield mit Fauci über den Ursprung von Covid-19 und dessen Behandlung gestritten. Redfield behauptete schon sehr früh, Covid-19 sei das Ergebnis von Gain-of-Function-Experimenten, die aus einem Labor entwichen seien.

Gegen Ende des Interviews lenkte Redfield seine Aufmerksamkeit auf die Vogelgrippe und die aktuelle Ausbreitung, die derzeit stattfindet. Redfield sagte:

“Im Moment braucht es fünf Aminosäureveränderungen, um den Menschen effektiv zu infizieren. Das ist eine ziemlich hohe Spezies-Barriere – aber dieses Virus ist bereits in 26 Säugetierarten enthalten, wie man zuletzt bei Rindern gesehen hat. Aber im Labor könnte ich es in nur wenigen Monaten für den Menschen hochinfektiös machen.”

Redfield warnte davor, dass er glaubt, dass die Vogelgrippe zur “großen Pandemie” wird, weil sie im Labor manipuliert wurde, um sie für den Menschen ansteckend zu machen.

Das ist die wahre Bedrohung. Das ist die wirkliche Bedrohung für die Biosicherheit, dass diese Universitätslabors Bioexperimente durchführen, bei denen Viren absichtlich modifiziert werden – und ich glaube, dass die Vogelgrippe die Ursache für die große Pandemie sein wird -, indem sie diesen Viren beibringen, für Menschen infektiöser zu sein.

sagte er, ohne dass der Interviewer auf seine Bemerkung einging.

Es ist nicht das erste Mal, dass Redfield lautstark bekräftigt, dass er glaubt, dass die Vogelgrippe die nächste Pandemie sein wird.

Im Jahr 2022 zitierte The WinePress einen Interview-Auftritt im Trinitarian Broadcasting Network (TBN), in dem Redfield davor warnte, dass die Vogelgrippe die nächste große Pandemie mit einer Sterblichkeitsrate von 10-50% sein werde und dass die Regierung die Vorbereitung darauf zur obersten Priorität machen müsse.

Ja, ich denke, wir müssen erkennen – ich habe immer gesagt, dass ich glaube, dass die Covid-Pandemie ein Weckruf war. Ich glaube nicht, dass dies die große Pandemie ist.

Ich glaube, die große Pandemie liegt noch in der Zukunft, und das wird eine Vogelgrippe-Pandemie für den Menschen sein. Sie wird eine hohe Sterblichkeitsrate von 10-50 % haben. Das wird ein Problem werden.

Und wir sollten uns gut darauf vorbereiten. Ich glaube, dass das Pandemierisiko ein größeres Risiko für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten darstellt als [Nord-]Korea, China, Russland oder der Iran, und wir sollten anfangen, proportional zu diesem nationalen Sicherheitsrisiko zu investieren, damit wir vorbereitet sind.

Leider sind wir heute nicht besser vorbereitet als während der [Covid-19]-Pandemie, als ich [Direktor] des CDC war. Und wir müssen proportional investieren, damit wir vorbereitet sind, und dazu gehört nicht zuletzt die Verbesserung unserer Produktionskapazitäten.

Jetzt, wo wir neue Technologien wie die mRNA-Technologie haben, ist es toll, dass ich einen Impfstoff in 2, 4, 6, 8 Wochen herstellen kann. Aber es nützt mir nichts, wenn ich nicht 330 Millionen Dosen herstellen kann.

Das ist also ein ernstes Problem. Ich glaube nicht, dass sich unsere Politiker auf das Ausmaß dieses Problems konzentrieren. Dieses Problem muss mit einer Haushaltsperspektive angegangen werden, die in mehreren Flugzeugträgern gemessen wird, nicht in den 5, 8, 10 Millionen Dollar, die wir für die öffentliche Gesundheit in dieser Nation ausgeben.

Im Jahr 2023 äußerte sich Redfield in einem Interview mit The Hill sogar noch unnachgiebiger und erklärte diesmal, dass die “große Pandemie” der Vogelgrippe das Ergebnis einer aus einem Labor entwichenen Funktionserweiterung sein würde.

Ich glaube, dass die nächste Pandemie, und wir werden eine weitere Pandemie haben, und ich glaube, dass es die große Pandemie sein wird. Ich betrachte Covid als eine kleine Pandemie, die große Pandemie wird kommen.

Normalerweise käme sie durch Spillover – die Vogelgrippe, die lernt, sich auf den Menschen zu übertragen, und dann von Mensch zu Mensch übergeht. Aber ich glaube, dass die Artenbarrieren sehr real sind.

Aber es ist viel wahrscheinlicher, dass es aufgrund von Gain-of-Function-Forschung in einem Labor passiert und dann ausbricht und wir dann eine Pandemie haben werden… die viel brutaler für die Welt sein wird als Covid es war.

Ich sagte Ihnen, dass die große Pandemie kommen wird. Ich denke, sie wird nicht durch Spillover kommen, sondern durch gain-of-function-Forschung oder vorsätzlichen Bioterrorismus. Es wird ein Vogelgrippevirus sein, das so manipuliert wird, dass es von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, ähnlich wie bei Covid.

Wie Sie wissen, hat dieses Labor 2014 veröffentlicht, dass sie es endlich geschafft haben, ihr Covid-Virus an den H2-Rezeptor zu binden und Mäuse zu humanisieren, so dass es von Mensch zu Mensch übertragen werden konnte.

sagte er damals.

Derzeit warnen die Mainstream-Medien sowie nationale und globale Gesundheitsorganisationen unablässig vor der Ausbreitung der Vogelgrippe in Fleisch und Milchprodukten, insbesondere auf andere Tiere und Menschen.

…

Quellen: PublicDomain/expose-news.com/globalresearch.ca am 23.05.2024