Führender japanischer Onkologe: mRNA-Impfstoffe sind „im Grunde genommen Mord“

Japans führender Krebsmediziner Prof. Masanori Fukushima übt seit einiger Zeit heftige Kritik angesichts immer klarer werdender Schadwirkungen durch die Corona-Impfkampagen, insbesondere durch die mRNA-Gentechnologie.

Kürzlich erklärte er, die mRNA-Impfstoffe sind „das Werk des Bösen“ und stellen „im Grunde genommen Mord“ dar.

Diese Bemerkungen machte Dr. Masanori Fukushima in einem kürzlich erschienenen Interview. Der emeritierte Onkologe gründete die erste Krebsambulanz an der Universität Kyoto in Japan und war für den ersten Kurs in Pharmakoepidemiologie an der Schule verantwortlich.

Er nannte eine besonders alarmierende Nebenwirkung, über die die Mainstream-Medien nicht berichten – die Prävalenz von „Turbo-Krebsarten“, die „zuvor von Ärzten nicht gesehen wurden“.

Er sagte, dass diese Krebsarten nach der Einführung der Impfstoffe auftraten und so schnell fortschritten, dass sie oft schon im Stadium 4 sind, wenn die Ärzte sie diagnostizieren.

Der sprunghafte Anstieg dieser Krebsarten ging mit einem Anstieg der krebsbedingten Übersterblichkeit im Allgemeinen einher, und zwar in einem Ausmaß, das sich nicht einfach durch versäumte Behandlungen oder Vorsorgeuntersuchungen während der COVID-19-bedingten Sperrungen erklären lässt. (2023 waren 9 von 10 Covid-Toten dreifach geimpft! Studie belegt Krebs durch modRNA Spritzen! Nächste Pandemie wird schon vorbereitet)

Er wies auch auf plötzliche Todesfälle bei Personen hin, die kurz nach der Verabreichung der Impfstoffe aufgetreten waren, wie z. B. bei einem 28-jährigen Mann, dessen Frau ihn fünf Tage nach seiner zweiten Dosis des mRNA-Impfstoffs von Pfizer tot auffand. Eine Geschichte, die heutzutage nur allzu häufig vorkommt, selbst bei Menschen ohne gesundheitliche Probleme in der Vergangenheit.

Er sagte: „Es ist ernst. Es ist im Grunde genommen Mord. Abschließend möchte ich klarstellen, dass dies meine Meinung ist“.

Für Dr. Fukushima ist es keine Überraschung, dass in den Ländern, die die aggressivsten COVID-19-Impfkampagnen durchgeführt haben, die höchsten Infektions- und Todesraten zu verzeichnen sind, wie in Israel.

„Israel war führend bei der frühen und weit verbreiteten Impfung, hatte aber auch die höchsten Todes- und Infektionsraten. In den weniger aggressiv geimpften Gebieten gab es weniger Schäden“, sagte er und fügte hinzu: „Israel hat den Impfstoff schnell gestoppt.“

Immer mehr Geimpfte müssen wegen gesundheitlicher Probleme im Zusammenhang mit der Impfung medizinisch versorgt werden. „Es gibt Zehntausende von Menschen, die einen Arzt aufsuchen müssen, weil sie Probleme mit der Impfung haben“, sagte er.

Er schätzt, dass fast ein Drittel von ihnen mit Problemen wie dem chronischen Müdigkeitssyndrom und der myalgischen Enzephalomyelitis zu kämpfen hat, und das Problem wird sich nur noch verschärfen, da zahlreiche Krankheiten seit der Einführung des Impfstoffs in die Höhe geschossen sind. Leider besteht die Gefahr, dass einige dieser Patienten nicht die Aufmerksamkeit und Pflege erhalten, die sie benötigen.

„Es ist, als hätten wir die Büchse der Pandora geöffnet… Wir müssen diese Schäden ernst nehmen und uns ernsthaft mit ihnen auseinandersetzen. Jeder Versuch, diese Schäden abzutun, als ob es sie nicht gäbe, ist offen gesagt das Werk des Bösen. Dies ist ein Paradebeispiel für die schlechte Praxis der Wissenschaft“, erklärte er.

Hier einer der Teile des Interviews in englischer Synchronisierung:

„Genetische Impfstoffe sind völlig inakzeptabel. Die Einführung von Transgenen in den menschlichen Körper ist Gentherapie. Wie kann dies als akzeptabel für die Herstellung von Impfstoffen angesehen werden?

Wenn man mRNA in Nanopartikel einkapselt und sie verabreicht, kommt es nur zu Off-Target-Effekten, angefangen bei den Eierstöcken über das Gehirn, die Leber, die Milz und das Knochenmark.

Das größte Problem sind das Knochenmark, die Fortpflanzungsorgane wie die Eierstöcke und dann alle möglichen Organe. Die Tatsache, dass Spike-Proteine auch nach mehr als einem Jahr noch im Ausschlag nachgewiesen werden, macht deutlich, dass die mRNA Spike-Proteine produziert.

Es ist unmöglich, dass ein ein Jahr altes Spike-Protein in Zellen verbleibt und nachgewiesen werden kann. Ich habe mich nicht impfen lassen, weil ich denke, dass es von Anfang an eine dumme Entscheidung war…“

Plötzlich und unerwartet: Zwei Banker im Alter von 25 und 35 Jahren

Der zeitliche Abstand zur Impfkampagne nimmt immer mehr zu. Dennoch treten nach wie vor die Todesfälle auf, die als „plötzlich und unerwartet“ charakterisiert werden. Die häufigsten negativen Folgen für die Geimpften sind offenbar Herzinfarkte und Krebs. Diesbezüglich sind die mRNA-Spritzen tatsächlich „sicher und wirksam“.

Die New York Post berichtete gerade über den Tod des 25-jährigen Bankers Adnan Deumic durch plötzlichen Herzstillstand, nur zwei Wochen nach dem schockierenden Tod von Leo Lukenas III, einem 35-jährigen Banker.

Es ist dummes Gerede, dass „Arbeitsstress“ jetzt junge Banker tötet, obwohl junge Banker seit Jahrzehnten dafür bekannt sind, wahnsinnig lange zu arbeiten. Und dabei durchaus ein höheres Alter erreicht haben.

Leo Lukenas III, ein ehemaliger Green Beret, der der Financial Institutions Group der Bank angehörte, starb laut einem Reuters-Bericht am vergangenen Donnerstag im Alter von 35 Jahren an einem „akuten Koronararterienthrombus“.

Er hinterlässt eine Frau und zwei kleine Kinder.

Der Verstorbene war eine Dekade lang bei den Green Berets von 2013 bis zu seinem Eintritt in die Bank im Juli des Vorjahres. Diese Abteilung der US-Armee ist bekannt für ihr hervorragendes und intensives Training und berüchtigt für ihre Kriegsverbrechen in all den US-Kriegen seit dem Vietnamkrieg. Lukana fiel daher unter die Impfpflicht für Soldaten in den USA.

Adnan Deumic, der in der Londoner Niederlassung der Bank tätig war und zwei Wochen nach Lukenas verstarb, spielte mit anderen Finanzmitarbeitern bei einem Wohltätigkeitsturnier mit, als er zusammenbrach und wiederbelebt werden musste, so eine Quelle der New York Post.

Die Todesursache wurde noch nicht bekannt gegeben, aber diese Person sagte gegenüber The Post, dass ein Herzstillstand vermutet wird.

Vor seinem tragischen Tod schien Deumic ein Bild der Gesundheit zu sein, er lief letzten Monat einen Marathon in Spanien und hatte in der High School Hockey gespielt. Er heuerte im Jahr 2022 an. An den High Schools wurde so ziemlich jeder geimpft.

In den Nachrufen ist nur von Stress die Rede und von den langen Stunden, die die Verstorbenen arbeiteten.

