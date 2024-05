Teile die Wahrheit!

Was die Theorie der „Reptilienherrscher“ angeht, halte ich sie für unwahrscheinlich. Aber sie ist nicht unmöglich, insbesondere wenn man bedenkt, dass sie der Prophezeiung der Bibel nicht ausdrücklich widerspricht. Von amg-news.com

Wenn wir davon ausgehen, dass die Reptilientheoretiker behaupten, dass es sich bei den „Außerirdischen“ um Dämonen handelt, dann ist ihre Theorie möglich. Unwahrscheinlich, aber möglich.

Manche halten dieses Video von Greg Reese von Infowars für Desinformation, andere sagen, es trifft den Nagel auf den Kopf, aber ich bevorzuge es, es als etwas einzustufen, das man nicht völlig außer Acht lassen sollte.

Wir wissen, dass die Mächte und Gewalten dämonischer Natur sind. Wir wissen, dass sie viele Formen annehmen können. Glaube ich das alles? Nein.

Halte ich es für unmöglich? Nein. Nachdem das gesagt ist, hier ist Reeses Bericht …

(Greg Reese) – Die britische Königsfamilie, die über 16 Prozent des gesamten Planeten besitzt, scheint auseinanderzufallen. Das ist kein Grund zur Trauer, denn sie sind eine der monströsesten Familien der Welt. (Die stille Invasion der Reptilien-Vampire)

1964 besuchten die Königin und Prinz Philip eine Schule in British Columbia. Der ehemalige Einwohner William Coombes behauptet, zehn seiner Klassenkameraden seien von der Königin und Prinz Philip mitgenommen worden und nie wieder gesehen worden.(Die britischen Royals und die Reptiloiden – Eine der monströsesten Familien der Welt verschwindet (Video))

Der berüchtigte Pädophile und Nekrophile Jimmy Savile war eng mit der königlichen Familie befreundet. Charles wollte, dass er der Pate von Prinz Harry wird. Er wurde 1971 mit dem „Most Excellent Order of the British Empire“ ausgezeichnet und 1990 von der Königin zum Ritter geschlagen.

Prinz Andrew war Stammgast auf Jeffrey Epsteins Pädophileninsel. König Charles war eng mit einem Bischof befreundet, der wegen der Vergewaltigung von über einem Dutzend Jungen verurteilt wurde.

Ein ehemaliger Schüler der Aldenham-Schule behauptet, dass Schüler regelmäßig von Mitgliedern der Worshipful Company of Brewers vergewaltigt und gefoltert wurden. Zu dieser Gruppe gehörten auch Jimmy Savile, König Charles und Lord Mountbatten, der beschuldigt wurde, einen elfjährigen Jungen vergewaltigt zu haben.

Jeanette Archer sagt, sie sei als kleines Kind von den Royals misshandelt worden und sagt, dass sie Reptilianer seien. Laut Prinzessin Dianas Freundin Christine Fitzgerald war Dianas Spitzname für die Windsors „die Reptilien“ und pflegte zu sagen, dass „sie keine Menschen sind“.

Auch wenn dies seltsam klingen mag, sollen die meisten königlichen Blutlinien in der Geschichte die Nachkommen von Reptilien gewesen sein. Wird oft als Drachen- oder Schlangenmensch beschrieben.

In einem Interview mit David Icke erzählte Arizona Wilder ihre Geschichte, wie sie speziell für die Durchführung von Ritualen für die königliche Familie gezüchtet wurde.

Ich wurde für diese Rolle gezüchtet, die ich ausfülle. Ich wurde misshandelt und traumatisiert, und zwar mit Absicht, um die Gedankenkontrolle zu erreichen, zu der sie jemanden brauchen, zu dem sie gehen und der tun kann, was sie sagen. ~ Arizona Wilder

Sie erklärte die Bedeutung von Blutritualen.

Es geht darum, dass das Blut und das Menstruationsblut etwas enthält, das für die Fortpflanzung dieser Rasse, die die Dinge auf diesem Planeten kontrolliert, wichtig ist. ~ Arizona Wilder

Sie erklärte das berüchtigte Adrenochrom.

Damit es im Blut ausgeschieden wird, müssen sie ihre Opfer terrorisieren. Sie werden in diesem Moment getötet, während sie ihnen in die Augen starren. ~ Arizona Wilder

Sie sagte, wenn die Royals und andere Blut rochen, würden sie sich in Reptilien verwandeln.

Wenn die Opfer zu opfern beginnen, ist es der Geruch des Blutes. Zu diesem Zeitpunkt beginnen sie, ihre Gestalt zu verändern. Sie können ihre Form nicht halten, wenn sie, wenn das passiert, … ~ Arizona Wilder

Die menschliche Gestalt? ~ David Icke

Die menschliche Gestalt können sie nicht halten. Während dies geschieht, nehmen sie wieder ihre Reptilienform an, weil es eine Art Aufregung beim Töten ist. Ich habe bei Ritualen gesehen, ich habe George Bush gesehen. Ich habe die beiden Söhne gesehen, als sie jung waren . ~ Arizona Wilder

Das sind die Söhne, die seitdem Gouverneure geworden sind? ~ David Icke

Ja. Einer ist in Florida und einer in Texas. Madeleine Albright. Ich habe Henry Kissinger gesehen. Ich habe die Königinmutter dort gesehen und ich habe Prinzessin Margaret dort gesehen. Ich habe Charles dort gesehen. Und sie verändern ihre Gestalt. ~ Arizona Wilder

Was haben Sie die Königin oder irgendjemand aus der königlichen Familie in diesem Zusammenhang tun sehen? Haben Sie sie gesehen? Haben Sie gesehen, wie sie Menschenfleisch opferten und verzehrten? ~ David Icke

Ich habe sie alle Menschenblut trinken und Menschenfleisch verzehren sehen. Es gibt bestimmte Momente, in denen jemand ein Opfer darbringt und es ihm nicht schnell genug geht. Dann greifen sie ein und beenden es selbst. Diese Reptilien leben Hunderte von Jahren und müssen daher mehr als einen menschlichen Körper zum Leben gehabt haben.

~ Arizona Wilder

David Icke sagte vor Jahren voraus, dass die königliche Familie entfernt werden würde, um einer Weltregierung Platz zu machen.

Und der umstrittene und fragwürdige Dr. Michael Salla, der seit zwanzig Jahren Exopolitik erforscht, hat eine andere Theorie, die das Verschwinden der königlichen Familie erklären könnte.

Der Sturz der Sakara Reptilians im Jahr 2021 und wie der Deep State mit oder ohne seine Oberherren in Panik gerät. Was ist mit diesen Reptilien-Außerirdischen und was wissen Sie darüber? ~ Clayton Morris

Was wir haben, ist eine Menge Beweise, die Jahrtausende zurückreichen, dass es diese Reptilienarten gibt, die eine große Rolle bei der Kontrolle der Erde gespielt haben.

Und der Name dieser Art von Spitzenreptilien ist Sakaa. Das sind also so etwas wie drachenähnliche Kreaturen, wissen Sie, acht bis zwölf Fuß groß. Und durch die Ankunft dieser älteren Arten wurden sie offenbar gezwungen, unser Sonnensystem zu verlassen.

Sie sind hier, um unseren Aufstieg zu einer planetarischen, galaktischen Kultur zu beobachten. Sie sind hier, um das zu beobachten. Aber wenn das passiert ist, über einen Zeitraum von vielleicht einem Dutzend Jahren oder so, werden sie gehen und dann müssen wir für uns selbst sorgen.

Es ist also fast so, als würden wir aus der Schale ausbrechen. Aber wenn wir einmal aus der Schale ausgebrochen sind, wie jedes kleine Tier, das gerade aus seiner Schale ausgebrochen ist, wissen Sie, dass die Eltern Sie beschützt haben, aber Sie sind jetzt auf sich allein gestellt. Wissen Sie, viel Glück! ~ Dr. Michael Salla

…

Die britische Königsfamilie, die über sechzehn Prozent des gesamten Planeten besitzt, scheint auseinanderzufallen, was kein Grund zur Trauer ist, denn sie ist eine der monströsesten Familien der Welt.

