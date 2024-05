Illuminati-Feierlichkeiten: Fünf menschliche Skelette vor dem Haus von Hermann Göring gefunden

Gestern war der 1. Mai, bekannt als „Maifeiertag“, und auch der Geburtstag der deutschen bayerischen Illuminaten, des von Jesuiten gegründeten Ordens, der später zum „Orden der Illuminaten“ wurde, und des Ordens, der die Freimaurerei beeinflusste und bei deren Gründung des Geheimbundes half und insbesondere der Order 322, Skull and Bones-Freimaurerei in den Vereinigten Staaten. Von Joachim Bartoll

Und während die bayerischen Illuminaten in Deutschland gegründet wurden, war ihr Gründer, der Jesuit Adam Weishaupt. Und die Skelettreste wurden angeblich in Polen auf einem ehemaligen deutschen Militärstützpunkt aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Was wäre also passender als eine Geschichte mit Bezug zu den Nazis, zu Deutschland und zu Polen, um den Geburtstag des Ordens zu feiern?

Ebenfalls am 1. Mai sahen wir, wie sich die Medien während der inszenierten und gefälschten Proteste an der Columbia University auf die 63-jährige Aktivistin Lisa Fithian konzentrierten.

Und wie Sie vielleicht wissen, wäre der Orden der Illuminaten am 1. Mai 248 Jahre alt, die gleiche Zahl wie die Summe der „Columbia University“, und Lisa ist 63 Jahre alt, also 63, die Summe der „The Illuminati“.

Außerdem stimmt „Lisa Fithian“ in mehreren Chiffren perfekt mit „Jesuitenorden“ überein. Sehr offensichtlich geschrieben. Wie auch immer, zurück zur Geschichte aus Deutschland.

Ob dieser Fund von „fünf“ menschlichen Überresten tatsächlich am 24. Februar stattfand und für die Schlagzeile am 1. Mai, dem ersten Tag des „fünften“ Monats (wie in „fünf“ Überreste), aufgehoben wurde, oder ob er völlig erfunden war, ist schwer zu sagen.

Sagen wir, aber höchstwahrscheinlich ersteres, denn so ziemlich alles, was mit unserer Geschichte der letzten 200 bis 300 Jahre zu tun hat, ist erfundener Unsinn.

Es ist ganz einfach, eine Ausgrabung mit falschen Knochen zu inszenieren, so wie man es bei den albernen Dinosauriern gemacht hat. (Weltbühne und Ritual: Pferde der Apokalypse in London (Video))

Sie behaupten, dass sie die Überreste eines menschlichen Skeletts in einer Militärbasis vor dem Haus des deutschen Nazi-Führers Hermann Göring gefunden hätten, und dass diese Geschichte für den 1. Mai, den Geburtstag der deutschen „Bayerischen Illuminaten“, gespeichert wurde.

Außerdem wurde Hermann Göring in Bayern, Deutschland, geboren, der Stadt, in der die bayerischen Illuminaten gegründet wurden.

Hermann Göring = 80, 80, 48

Bayerische Illuminaten = 80, 80, 48

Die Medien bezeichnen Göring als „Nazi-Führer Hermann Göring“, und der gefälschte Fund sorgte am 1. Mai, dem 122. Tag dieses Schaltjahres, für Schlagzeilen.

Die bayerischen Illuminaten wurden vom Jesuiten Adam Weishaupt gegründet, und der freimaurerische Orden von Skull and Bones sowie die Freimaurerei in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt wurden von den Enkeln von Ignatius von Loyola infiltriert und zu einem Geheimbund gemacht , dem Gründer des Jesuitenordens, sowie der bayerischen Illuminaten.

Außerdem lautete das einzige Zitat der Organisation, die die Skelette gefunden hatte: „Es war sehr überraschend.“

Naziführer Hermann Göring = 122

Es war sehr überraschend = 122

Iesus Hominum Salvator = 122 (IHS, das Christogramm des Jesuitenordens)

Der 1. Mai brachte eine Numerologie mit 50 Terminen mit sich.

01.05.2024 = 5 + 1 + 20 + 24 = 50

Naziführer = 50, 50

Jesuiten = 50, 50

Die bayerischen Illuminaten feierten am 1. Mai ihr 248- jähriges Jubiläum, und die Überreste, wie bei diesem „Menschenopfer“, wurden angeblich auf einer „Nazi-Militärbasis“ gefunden.

Nazi-Militärbasis = 248

Menschenopfer = 248

Sie behaupten, die menschlichen Überreste am 24. Februar gefunden zu haben, genau 67 Tage bevor sie die Geschichte am 1. Mai veröffentlichten.

Menschenopfer = 67

Blutopfer = 67

Man könnte auch sagen, dass die Geschichte am 68. Tag des angeblichen Fundes veröffentlicht wurde und die englische Schreibweise von Hermann Göring „Hermann Goering“ ist.

Hermann Göring = 68

Und der Fund wurde von Adrian Kostrzewa gemeldet, einem Mitglied der Latebra Foundation, der angeblich die fünf Skelette entdeckt hat.

Adrian Kostrzewa = 68



Hermann Göring wurde am 12. Januar geboren und diese Geschichte über die Überreste von „fünf Menschen“ wurde am 1. Mai veröffentlicht, also 111 Tage nach Görings Geburtstag.

Fünf Personen = 111

Hermann Wilhelm Göring = 111

Das Enddatum nicht mitgerechnet, war es 110 Tage nach Görings Geburtstag, und Hermann Göring war ein sehr enger Freund von Adolf Hitler, dem Fürher von Deutschland und der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.

Adolf Hitler = 110

Denken Sie daran, Adolf Hitler starb angeblich am 30. April, einen Tag vor dem 1. Mai, und zwar im Jesuitenalter von 56 Jahren , und die Skelettreste wurden angeblich auf dem als „Wolfsschanze“ bekannten Militärstützpunkt gefunden.

Adolf Hitler = 56

Gesellschaft Jesu = 56 (auch bekannt als Jesuitenorden)

Freimaurerritual = 56

Wolfsschanze = 56, 56

Freimaurer = 56, 56

Außerdem war es der 79. Jahrestag von Adolf Hitlers vorgetäuschtem Tod im Alter von 56 Jahren.

Gesellschaft Jesu = 56, 79 (auch bekannt als „Der Jesuitenorden“)

Und diese Geschichte wurde von den US-Medien für den 1. Mai gespeichert, als Feier für die bayerischen Illuminaten, die dabei halfen, den Orden 322, den größten Freimaurerorden in den USA, zu gründen. Und sie erwähnten sehr gern, dass den Überresten „Hände und Füße fehlten“.

Fehlende Hände und Füße = 322, wie in Order 322, Skull and Bones

Fehlende Hände und Füße = 191, 1146

Gesellschaft Jesu = 191, 1146 (auch bekannt als der Jesuitenorden)

Natürlich kann der 1. Mai als 5/1 geschrieben werden, wie in 51 . Und sie fanden angeblich „menschliche Skelette“ von „fünf Körpern“.

Und wie Sie vielleicht wissen, ist das Emblem des Ordens 322, Skull and Bones, ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen, wie bei menschlichen Skelettresten, und die Mitglieder sind als „The Bonesmen“ bekannt.

1. Mai = 5/1 = 51

Menschliche Skelette = 51

Fünf Körper = 51

Skelette = 51

Die Knochenmänner = 51

Dieses kleine Ritual war also eine Hommage an die bayerischen Illuminaten, an den Orden 322, die Schädel- und Knochen-Freimaurerei, und an die Meister innerhalb des Jesuitenordens, die sie alle geschaffen und regiert haben.

…

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 02.05.2024