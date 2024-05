Die Geschichte der Anunnaki: Die 14 Tafeln von Enki

Teile die Wahrheit!

Es wird angenommen, dass vor etwa 445.000 Jahren Astronauten von einem anderen Planeten im Kosmos auf der Suche nach Gold zur Erde kamen. In den vierzehn Tafeln von Enki (einem der alten Annunaki-Götter) wird die Geschichte der Anunnaki sehr detailliert erklärt.

Die Tafeln geben auch Aufschluss über den Ursprung des „Lebens“ und wie die Zivilisation auf der Erde entstand.

Diese „alten Astronauten“ landeten in einem der Meere der Erde und gründeten Eridu, die „Heimat in der Ferne“.

Nach den Übersetzungen des Autors und Forschers Zecharia Sitchin weitete sich die anfängliche Erkundungsmission auf der Erde zu einer vollwertigen Mission aus, bei der die so genannten Anunnaki operative Zentren auf der Erde, dem Mond und sogar dem Mars errichteten.

Schließlich fehlte es den Anunnaki an Arbeitskräften, so dass sie mit Hilfe der Gentechnik primitive Arbeiter, auch Homo sapiens genannt, schufen.

Genesis 1:26 – Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich, und sie sollen herrschen über die Fische im Meer…

Sumerische Tafel mit der Darstellung von Enki im Schöpfungsmythos.

(world-myth.com)

Wenn wir heute über die Anunnaki sprechen, ist viel Skepsis im Spiel, und viele lehnen die Vorstellung ab, dass uralte raumfahrende Astronauten, die Anunnaki genannt werden, vor Tausenden von Jahren vor der geschriebenen Geschichte auf der Erde gelandet sind.

Zahlreiche Gelehrte und Theologen haben jedoch erkannt, dass die biblischen Erzählungen von der Schöpfung, von Adam und Eva, dem Garten Eden, der Sintflut und dem Turmbau zu Babel in Wirklichkeit auf alte Texte zurückgehen, die Jahrtausende zuvor im alten Mesopotamien von den alten Sumerern niedergeschrieben wurden.

Die alten Sumerer wiederum behaupten, dass sie ihr Wissen über vergangene Ereignisse aus den Lehren und Schriften der Anunnaki („Diejenigen, die vom Himmel auf die Erde kamen“) bezogen haben.

Die erste Tafel des Lord Enki

Kapitel 1.1 – Diese Tafel erklärt, was für uns wie ein Atomkrieg zwischen den Anunnaki auf der Erde aussieht. Der böse Wind, von dem die Rede ist, scheint eine radioaktive Wolke zu sein, die jeden in ihrem Weg tötet, Götter und Menschen. Sehr interessant ist der Teil, in dem es heißt, dass dies das Schlimmste ist, was seit der Sintflut (Flut) geschehen ist.

Kapitel 1.2 – Diese Tafel erzählt von der Zeit auf dem Heimatplaneten der Anunnaki, Nibiru. Sie scheinen zu glauben, dass sie aus dem entstanden sind, was unsere Evolutionisten als Ursuppe bezeichnen. Obwohl wir wissen, dass dies nicht möglich ist, glauben sie, dass es möglich ist. Sie erwähnen die dichte Atmosphäre und die Vegetation des Planeten. Seine Zyklen um die Sonne mit den heißen und kalten Perioden. Während der kalten Perioden hält die innere Hitze des Planeten Nibiru warm. Es begannen Streitigkeiten, die mit dem Einsatz dessen endeten, was wir als Atombomben bezeichnen. Das zerstörte ihren Planeten. Dann wurde Frieden geschlossen und ein Königtum für den gesamten Planeten errichtet (Eine-Welt-Regierung).

300x250

Kapitel 1.3 – Diese Tafel berichtet über die königliche Abstammung auf Nibiru. Sie erzählt von den Ehen der Könige. O heiratete sogar die Tochter seines Bruders.

Kapitel 1.4 – Dieses Tafelvideo zeigt, dass der Heimatplanet der Anunnaki Probleme mit einem Riss in seiner Atmosphäre hat. Die Lösung ist, fein pulverisiertes Gold in die obere Atmosphäre zu bringen, um es zu reparieren. Diese Entscheidung wurde erst getroffen, als ein Kampf unter ihnen mit der Tötung des Königs endete. (Bruder tötet Bruder wie Kain und Abel).

Kapitel 1.5 – Diese Tafel enthält den Beschluss des Rates der Anunnaki, dass derjenige Anunnaki, der den König getötet hat, ein entfernter Verwandter von ihm, den Thron erhalten soll. Es wird nicht einmal eine Strafe für die Tötung des Königs erwogen.

Kapitel 1.6 – Diese Tafel beschreibt, wie der König versucht, die Atmosphäre des Planeten zu heilen, indem er Atombomben in Vulkanen zündet. Es nützt nichts und die Anunnaki sind verärgert. Der nächste Anwärter auf den Thron fordert den König heraus und besiegt ihn in einem Ringkampf. Der König entkommt den Anunnaki, indem er in ein Raumschiff springt und zur Erde fliegt. (Es ist fast wie die Niederwerfung des Satans).

300x250 boxone

Die zweite Tafel des Lord Enki

Kapitel 2.1 – Diese Tafel berichtet von der Flucht der besiegten Könige von Nibiru mit dem Plan, zur schneebedeckten Erde zu fliegen. Das Raumschiff, das er mitnahm, hatte Atombomben an Bord und sein Plan war es, einen Weg durch den Asteroidengürtel zu sprengen, der die Anunnaki davon abgehalten hatte, zur Erde zu fliegen.

Kapitel 2.2 – Beschreibt die Ankunft der besiegten Könige auf der Erde.

Kapitel 2.3 – Diese Tafel erzählt von den ersten Tagen der besiegten Könige auf der Erde und davon, dass sie die Luft, die Früchte und die Fische gut fanden. Er fand auch Spuren von Gold, das der Planet Nibiru für die Reparatur der Atmosphäre benötigt. Er ruft den neuen König von Nibiru an und will ein Geschäft machen. (Insider sprechen von fremden Besuchern aus Extra-Dimensionen und neuen UFOs über Atomanlagen)

Die dritte Tafel des Lord Enki

Kapitel 3.1 – Diese Tafel erzählt von den Versuchen des besiegten Königs, den neuen König mit seinem Wissen über das Gold auf der Erde zu bestechen und sein Königtum wieder zu erhalten.

Kapitel 3.2 – Dieser Teil enthält das Ende der Verhandlungen. Ein Team wird auf die Erde geschickt, um zu sehen, ob es dort Gold gibt. Wenn es Gold gibt, wird der besiegte König einen weiteren Ringkampf mit dem neuen König um den Thron austragen.

Kapitel 3.3 -Das folgende Tafelvideo zeigt die Anunnaki auf ihrer Reise zur Erde. Auf dem Mars machen sie kurz Halt, um Wasser zu holen. Ihr Raumschiff läuft offenbar mit Wasser. Dann fliegen sie weiter zur Erde und landen dort.

Kapitel 3.4 – Dieser Teil erzählt von den ersten 6 Tagen auf der Erde, die das Vorauskommando der Anunnaki verbrachte. Es gibt reichlich Nahrung, Wasser, Fische und Tiere.

Kapitel 3.5 – In diesem Teil wird beschrieben, wie der Anführer des Anunnaki-Teams den siebten Tag zum Tag der Ruhe erklärt. Metalle wurden aus den Gewässern verarbeitet. Der Tag, der Monat und das Jahr erhielten ihre Namen.

Kapitel 3.6 – Dieser Teil der Tafel berichtet über das Suchen und Finden von Gold, jedoch nicht in großen Mengen. Die restlichen Atombomben auf dem Raumschiff der besiegten Könige wurden aus dem Raumschiff genommen und in einer Höhle versteckt. Sie sollen nicht mehr verwendet werden, um einen Weg durch den Asteroidengürtel zu finden. Ein Mitglied des Anunnaki-Teams verlässt die Erde, um die ersten Körbe voller Gold nach Nibiru zu bringen.

Die vierte Tafel des Lord Enki

Kapitel 4.1 – Diese Tafel beginnt mit der Ankunft des Raumschiffs, das die ersten Körbe mit Gold bringt. Von der Erde wurde berichtet, dass sich die größeren Goldvorkommen unter der Erde befinden. Ein hochrangiger Anunnaki wurde mit der Leitung der Erdoperationen beauftragt. Er verließ Nibiru und kam auf der Erde an.

Kapitel 4.2 – In diesem Teil der Tafel kommt der neue König von Nibiru auf die Erde, um mit eigenen Augen zu sehen, wo das Gold unter der Erde liegt. Es wird ein Plan entwickelt, um herauszufinden, wer von seinen Söhnen nach Nibiru zurückkehren wird und wer auf der Erde bleiben und die Operationen leiten wird. Dies ist notwendig, weil es Rivalitäten zwischen seinen beiden Söhnen gibt, da beide für die nächste Königswürde in Frage kommen.

Kapitel 4.3 – In diesem Teil werden der neue König und seine beiden Söhne ausgelost, um zu sehen, welche Aufgaben sie übernehmen werden. Als die Entscheidungen verkündet werden, wiederholt der unterlegene König seine Argumente für den zweiten Ringkampf um den Thron. Der Ringkampf endet damit, dass der neue König den bereits einmal besiegten König erneut besiegt. Nach dem Ende des Kampfes beißt der besiegte König den Penis des neuen Königs ab und verschluckt ihn. Er wird gefesselt und gebunden. Während sich der neue König erholt, schwillt der Bauch des besiegten Königs vom Sperma des Penis an. Ein Gericht tritt zusammen und entscheidet, was mit dem besiegten König geschehen soll. Der neue Königssohn will ihn töten.

Kapitel 4.4 – In diesem Teil der Tafel beschließt der neue König, den besiegten König, der voraussichtlich daran sterben wird, dass er den Penis des neuen Königs verschluckt hat, auf dem Mars ins Exil zu schicken, während er stirbt. Der neue König kehrt nach Nibiru zurück und berichtet über alles, was geschehen ist, und über die Pläne, das Gold auf der Erde zu ernten. Zu den Plänen gehört die Errichtung von Relaisstationen auf dem Mars und möglicherweise auf dem Mond. Die Erde wird erneut als Eden bezeichnet.

Kapitel 4.5 – Dieser Teil beschreibt den Bau spezieller erdbewegender Geräte, Raumschiffe und Raketen auf Nibiru zur Verwendung auf der Erde. Die kürzeren Zyklen der Erde und die Atmosphäre beeinflussen die Anunnaki. Eine Gruppe weiterer Anunnaki, darunter einige Frauen mit Heilfähigkeiten, verlässt Nibiru in Richtung Erde. Sie halten auf dem Mars an, um zu sehen, ob der besiegte König gestorben ist, und um dort eine Relaisstation zu errichten. Der Rest der Gruppe reist weiter zur Erde.

Die fünfte Tafel des Lord Enki

Kapitel 5.1 – Diese Tafel beginnt mit der Ankunft der letzten Gruppe auf der Erde. Der Sohn, der das Kommando über die Unterstützung bei der Goldernte erhalten hat, begrüßt seine Schwester, die eine der Heilerinnen ist. Sie fliegen zu den Wohnräumen des Königssohns, die er auf einem Berg errichtet hat. Sie bringen ihre Liebe füreinander zum Ausdruck und sprechen darüber, dass ihr Sohn auf Nibiru auf die Erde kommen möchte (hier sind sie Bruder und Schwester). Sie fliegen zurück nach Eden und er fliegt mit ihr herum und erzählt ihr von seinen Plänen. Mehr und mehr Anunnaki kommen von Nibiru.

Kapitel 5.2 – Es gibt jetzt 300 Anunnaki auf dem Mars und 600 auf der Erde. Dieser Teil der Tafel ist ein weiteres Beispiel für die gleichen ignoranten Entscheidungen und die Unmoral einiger Anunnaki. Die Königstochter, die sich mit dem Königssohn vergnügt, wird vom König dem anderen Sohn des Königs versprochen. Als herausgefunden wird, dass der andere Sohn und die Tochter miteinander geschlafen haben, wird der Tochter verboten, jemanden zu heiraten. Der Königssohn, der mit seiner Schwester geschlafen hat, vergewaltigt eine junge Heilerin, die der Schwester, mit der er geschlafen hat, unterstellt ist. Der fehlbare Königssohn wird an einen unwirtlichen Ort auf der Erde verbannt, aber die Anunnaki, die ihn ins Exil bringen, bringen ihn absichtlich an einen Ort, an dem die sieben Atombomben aus dem Raumschiff des besiegten Königs in einer Höhle gelagert sind.

Kapitel 5.3 – Die vergewaltigte junge Heilerin wird vor die sieben Richter gebracht und erzählt ihnen, dass sie schwanger ist. Sie fragen sie, ob sie den Königssohn, der sie vergewaltigt hat, zum Mann nehmen will. Sie sagt ja. Der verbannte Königssohn wird nach Eden zurückgebracht. Der andere Königssohn, der dafür zuständig ist, das Gold aus dem Untergrund zu holen, lebt in diesem Teil der Erde. Sein Vater, der König, hatte ihm seine Tochter zur Ehe versprochen, sie aber stattdessen aus der Ehe verbannt, als der König herausfand, dass sie und sein anderer Sohn miteinander schliefen. Nun bittet der Königssohn, der für die Beschaffung des Goldes zuständig ist, sie, sich ihm in seiner Wohnung anzuschließen. Er und seine Halbschwester haben eine neugeborene Tochter. Er wollte einen Sohn. Sie bekommt noch eine Tochter. Er schreit, er wolle einen Sohn, aber sie verflucht ihn (tatsächlicher Fluch). Er hat nun schreckliche gesundheitliche Probleme. Erst als er schwört, sich von ihrer Vagina fernzuhalten, erlöst sie ihn von ihrem Fluch. Sie kehrt nach Eden zurück. Er ruft seine Frau und sein Kind auf Nibiru, um auf die Erde zu kommen. Er hat fünf Söhne von seiner Frau und anderen Anunnaki-Frauen.

Der andere Sohn des Königs vergewaltigte, nachdem er sich von seiner Schwester getrennt hatte, eine junge Heilerin und heiratete sie später. Nun rufen er und die Schwester, die er liebt, ihren Sohn von Nibiru auf die Erde. Doch dieser ist verheiratet und hat einen Sohn mit seiner Frau.

Dies führt zu Rivalitäten zwischen den beiden Söhnen des Königs auf der Erde. Es kommt zum Krieg.

Das Gold gelangt nach Nibiru und wird zu feinem Staub verarbeitet, der in die Atmosphäre eingebracht wird. Die Atmosphäre heilt langsam. Es gibt jetzt fünf Anunnaki-Städte auf der Erde.

Die Igigi beginnen, sich über die Arbeitsbelastung zu beschweren. Die Igigi auf dem Mars beschweren sich am meisten. Der Kommandant des Mars wird auf die Erde gebracht, um ihm die Arbeitsweise dort zu zeigen.

Kapitel 5.4 – Der Kommandant des Mars wird in die Abläufe auf der Erde eingeweiht. Er wünscht sich insgeheim, der König zu sein, und stiehlt daher die Tafeln der Bestimmung (deren wahre Tragweite und Macht er nicht kennt) von Eden. Er glaubt, dass er nicht besiegt werden kann, solange er die Tafeln der Bestimmung hat, aber er wird besiegt und zum Tode verurteilt. Er starb im fünfundzwanzigsten Shar (ein Shar entspricht 3.600 Erdenjahren, der Länge einer Nibiru-Umlaufbahn um die Sonne). Fünfundzwanzig Shars bedeuten, dass seine Hinrichtung etwa 90.000 Jahre nach der Ankunft der Anunnaki auf der Erde stattfand. Die Anunnaki-Führer auf der Erde schmieden einen Plan, um das Gold auf der Erde zu raffinieren und nur das raffinierte Gold nach Nibiru zu bringen. So bleibt im Raumschiff Platz für Igigi, um zur Erholung nach Nibiru zu reisen. Der König stimmt zu.

Kapitel 5.5 – Der Königssohn, der für den Bergbau zuständig ist, lenkt nun seine Aufmerksamkeit auf das Leben und die Tiere auf der Erde und wie sie sich von Nibiru unterscheiden. Erwähnt werden die Tiere in den hohen Bäumen, die ihre Vorderbeine als Hände benutzen. Andere Kreaturen wurden in hohen Gräsern gesehen, die aufrecht gehen (Hominoide). Die Igigi in den Minen rebellieren. Die beiden Söhne des Königs und andere schmieden einen Plan, um die rebellierenden Anunnaki nach Nibiru zurückzubringen und sie durch neue Anunnaki-Arbeiter zu ersetzen. Sie beschließen auch, einen Lulu zu erschaffen. Einen primitiven Arbeiter.

Die sechste Tafel des Lord Enki

Kapitel 6.1 – Es gibt viele Diskussionen über die Erschaffung einer primitiven Arbeitersklavenrasse von Wesen. Einer der Königssöhne sagt, dass der „Vater allen Anfangs“ die alleinige Macht der Schöpfung hat. Der andere Königssohn, der dieses Vorhaben vorantreibt, sagt, dass das Wesen bereits existiert und sie keine Sklaven, sondern Helfer sein würden. Das klingt natürlich wie eine moderne Erfindung einer Lüge. Der andere Königssohn sagt, es sei gegen die Regeln des Reisens von Planet zu Planet. Der andere Königssohn sagt, es sei gegen die Regeln, überhaupt auf die Erde zu kommen. Nach langen Debatten verfügte der König, dass der primitive Sklave erschaffen werden sollte.

Kapitel 6.2 – Je mehr ich nachgeforscht habe, desto mehr bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass die Anunnaki, insbesondere der für den Bergbau zuständige Königssohn, die Fabelwesen der Vergangenheit erschaffen haben. Die Tiere wie Drachen, Zentauren, Meerjungfrauen, Einhörner, usw. In diesem Teil der Tafel heißt es, dass sie Teile vom Hinterteil eines Tieres nahmen und es mit dem Vorderteil eines anderen kombinierten. Mit anderen Worten: Sie experimentierten mit DNA. Dieser Königssohn hatte Kreaturen aus DNA erschaffen und damit gegen die Regeln verstoßen, noch bevor die Auseinandersetzung um die Erschaffung eines primitiven Arbeiters begonnen hatte. Mit der Erlaubnis des Königs versuchten sie, die DNA der zweibeinigen Lebewesen der Erde (Hominoiden) mit ihrer eigenen zu vermischen und sie in den Mutterleib des zweibeinigen Lebewesens der Erde zu bringen. Es gab viele Entwürfe, aber die Ergebnisse waren nicht gut. Viele Kreaturen wurden mit Missbildungen erschaffen.

Kapitel 6.3 – Alle Versuche schlugen fehl, aber schließlich beschlossen sie, nicht wieder ein zweibeiniges Erdenweibchen zu schwängern, sondern eine Anunnaki-Frau. Die Anunnaki-Frau, die die DNA-Verbindung hergestellt hatte, entschied sich, selbst geschwängert zu werden. Sie wurde schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Sie nannte ihn Adam. Dann beschlossen sie, die jungen Anunnaki-Heilerinnen von Nibiru zu fragen, ob sie sich schwängern lassen würden. Sieben traten vor.

Kapitel 6.4 – Die sieben weiblichen Heilerinnen der Anunnaki wurden mit einer Kombination aus dem zweibeinigen weiblichen Erdengeschöpf (Hominoid) und Adam befruchtet. Die sieben brachten sieben männliche Kinder zur Welt. Als sie das Problem der Nachfrage nach Anunnaki-Frauen erkannten, beschlossen sie, weibliche Kinder zu machen und sie sich selbst fortpflanzen zu lassen. Die Frau eines Anunnaki wurde gefragt und gab ihre Zustimmung zur Befruchtung. Die Geburt war nicht normal, aber das weibliche Kind war gut.

Kapitel 6.5 – Für die sieben männlichen Wesen wurden sieben weitere weibliche Wesen geschaffen. Adam und Eva werden nach Eden (der Hauptstadt der Annunaki) gebracht und die sieben Männchen und Weibchen werden in Käfigen zwischen den Bäumen untergebracht (so viel dazu, dass sie keine Sklaven sind). Die Zeit, in der sie sich fortpflanzen konnten, ist gekommen und gegangen. Keine Empfängnis. Ein Teil der DNA wird dem Königssohn und der Frau entnommen, die die DNA veredelt hat, und in Adam und Eva eingesetzt. Adam und Eva können dann in Eden herumwandern, wie sie wollen.

Kapitel 6.6 – In diesem Teil der Tafel bemerkt der Königssohn über Eden, dass Adam und Eva Blätter an sich haben. Er ist verärgert und ruft den anderen Königssohn, der an der Schöpfung beteiligt war, zu einer Erklärung auf. Dieser wiederum ruft seine Komplizen bei der Schöpfung zu sich. Sie alle erklären die fehlende DNA, was den Sohn, der für Eden verantwortlich ist, noch mehr aufregt. Er hatte vor der Torheit gewarnt. Einer der Schöpfer meldet sich zu Wort und sagt, das lange Leben der Anunnaki sei ihnen nicht gegeben worden. Der Sohn, der für Eden verantwortlich ist, befiehlt ihnen, ihre Schöpfungen aus Eden herauszunehmen. Adam und Eva haben Eden nicht verlassen, weil sie von der Frucht des verbotenen Baumes gegessen haben. Sie wurden vertrieben, weil die Anunnaki-Wissenschaftler ihnen die DNA gaben, um sich fortzupflanzen, und weil der Kommandant von Eden verrückt war. Eva wurde nicht in Versuchung geführt. Nichts von alledem lag in Adams und Evas Machtbereich.

Die siebte Tafel des Lord Enki

Kapitel 7.1 – Adam und Eva werden in ein Gehege außerhalb der Stadt Eden gebracht. Sie hatten viele Kinder. Die Anunnaki haben nun drei Generationen auf der Erde. Die Adams arbeiten auf den Feldern und in den Minen. Das Gold fließt in Strömen. Die Erde erwärmt sich. Der Schnee schmilzt. Vulkane brechen aus und der Boden bebt. Die Igigi beklagen sich auf dem Mars über starke Winde und Staubstürme. Der Asteroidengürtel ist in Aufruhr. Auf der Erde fallen Schwefelhölzer. Es scheint, als sei Nibiru in der Nähe vorbeigezogen und habe den Himmel in Aufruhr versetzt. Ein großer Asteroid schlug auf dem Mond ein.

Kapitel 7.2 – In diesem Teil erwägen sie, die Relaisstation auf dem Mars aufzugeben. Es sind jetzt 80 Shars oder 288.000 Erdenjahre auf der Erde vergangen. Bitte beachten Sie, dass das Volk der Anunnaki, das vor 288.000 Jahren auf die Erde kam, immer noch lebt. Die Anunnaki gehen auf den Mond und studieren viele Dinge. Die drei Wege des Himmels. Die zwölf Sternbilder, usw.

Kapitel 7.3 – Da das Mars-Relais aufgegeben werden sollte, wurde auf der Erde ein neuer Raumschiffhafen für den direkten Transport des Goldes nach Nibiru geschaffen. Der König kommt auf die Erde, um den neu geschaffenen Raumhafen zu sehen.

Kapitel 7.4 – Die Spaltung zwischen den Söhnen des Königs und ihren Nachkommen beginnt erneut. Die primitiven Arbeiter (Adams und Evas) werden außerhalb der Stadt Eden gefangen genommen und in die Stadt gebracht. Ihnen werden Aufgaben und Arbeiten zugewiesen. In jenen Tagen wurden kein Getreide und keine Schafe auf die Erde gebracht. Der Königssohn, der die Menschheit erschaffen hat, hat einen neuen Plan, aber er merkt, dass die Menschheit rückwärtsgewandt ist.

Kapitel 7.5 – Der Königssohn, der Adam und Eva erschuf, beobachtete Adam und Eva. Eines Tages entdeckte er mehrere junge Evas und beschloss, sie mit seinem Samen zu schwängern. Sie gebaren. Es ist jetzt das zweiundneunzigste Shar, 331.200 Jahre, dass die Anunnaki auf der Erde sind. Der Königssohn ist begeistert von den Geburten und sagt, er habe den zivilisierten Menschen geschaffen. Er weist seinen Wesir an, die beiden Kinder in seinem Haus zu verstecken und zu sagen, sie seien in Schilfkörben im Schilfrohr gefunden worden. Der Königssohn und seine Frau zogen sie auf. Der Königssohn gab sie hinterlistig nicht als seine Nachkommen aus, sondern als eine neue, intelligentere Generation von Adam und Eva. Er ruft dazu auf, Getreide und Schafe auf die Erde zu bringen, damit sie die Schafe hüten und Getreide ernten können. Nachdem sich die männlichen und weiblichen Kinder fortgepflanzt haben (sie gebären zwei Söhne, Kain und Abel), möchte der König auf Nibiru, dass der männliche Erdenbewohner zu einem Besuch nach Nibiru kommt.

Die achte Tafel des Lord Enki

Kapitel 8.1 – Das Raumschiff, das den männlichen Erdenbewohner abholen soll, trifft ein. Der Königssohn schickt seine anderen Sprösslinge, um den Mann zu begleiten. Der Königssohn trickst den Mann aus, indem er ihm sagt, er solle die Dinge des langen Lebens nicht essen oder trinken, weil sie giftig seien und man sterben würde. Das Raumschiff startet und sie kommen auf Nibiru an. Der König sieht seine Enkelkinder und einen Erdling zum ersten Mal.

Kapitel 8.2 – Auf Nibiru wird dem Erdling das Brot des langen Lebens und das Elixier angeboten. Er isst und trinkt nicht. Der König ist beleidigt und fragt ihn, warum nicht? Er sagt, er werde sterben. Einer der Enkel des Königs gibt dem König eine Tafel, die ihm sein Vater gegeben hat, um sie seinem Vater, dem König, zu geben. Der König liest sie und versteht, dass der Erdling der Nachkomme seines Sohnes ist. Der Königssohn möchte, dass der Erdling auf die Erde zurückkehrt und dass es sein Los ist, auf der Erde zu leben und zu sterben. Der wahre Grund, warum der Königssohn nicht wollte, dass der Erdling die Nahrung des langen Lebens isst und trinkt, war die Sorge um künftige Streitigkeiten um das Königtum, da er sein Sohn war. Der Erdling und einer der beiden Enkelsöhne kehren zur Erde zurück.

Kapitel 8.3 – Den Zwillingssöhnen Kain und Abel wird gezeigt, wie man Wasserkanäle gräbt und Getreide erntet, während der andere gelehrt wird, Schafe zu hüten und Wolle zu spinnen. Bei der ersten Ernte gibt es ein Fest, und die beiden Zwillings-Erdlinge bringen den beiden Söhnen des Königs ihre Opfergaben dar. Es wird ein Fest gefeiert. Später ist Kain unglücklich darüber, dass einer der Königssöhne ihn nicht für seine Bemühungen gelobt hat. Kain und Abel streiten deswegen und Abel wird getötet.

Kapitel 8.4 – Dieser Teil der Tafel erzählt von den Ereignissen nach der Tötung. Kain wird ins Exil geschickt.

Kapitel 8.5 – Diese Tafel beschreibt die Lehren für die irdischen Nachkommen des Königssohns. Es werden auch andere Lehren für andere Nachkommen erwähnt. Die Verehrung der Anunnaki wird geschaffen. Das war im achtundneunzigsten Shar, also 352.800 Jahre nach der Landung der Annunaki auf der Erde. Im einhundertvierundzwanzigsten Shar, oder 374.400 Erdenjahren, hat die königliche Linie auf der Erde über mehrere Generationen hinweg immer noch Kinder mit ihren Halbschwestern.

Kapitel 8.6 – Dieser Tafelteil erzählt die Geschichte vom Ende des Lebens des ersten männlichen Erdenbürgers, den der Königssohn von einer Eva gezeugt hatte. Der männliche Erdenbewohner (Vater von Kain und Abel) wird uns als Adam vorgestellt. Er wurde im dreiundneunzigsten Schar (334.800) geboren und starb im achtundeinzigsten Schar (388.800), so dass er 54.000 Erdenjahre alt war, als er starb. Zu dieser Zeit vermischten sich die Anunnaki und die Erdenmenschen.

Die neunte Tafel des Lord Enki

Kapitel 9.1 – Zu dieser Zeit vermischen sich die Anunnaki und die Erdmenschen. Harte Zeiten auf der Erde und dem Mars wegen der Sonneneruption. Einer der Königssöhne will eine irdische Frau heiraten. Es gibt einen Einwand. In der Debatte wird darauf hingewiesen, dass es in der königlichen Familie üblich ist, Halbschwestern zu heiraten. Das Problem bei der Heirat ist die königliche Abstammung. Wenn das Königsgeschlecht eine Erdbewohnerin heiratet, könnte der König auf Nibiru schließlich ein Erdbewohner werden. Der König verfügt, dass der männliche Nachkomme des Königs, wenn er eine Erdbewohnerin heiratet, nicht mehr nach Nibiru zurückkehren kann und sein Prinzenstatus endet. Der Königssohn, der Kommandant der Erde ist, erklärt auch, dass er und seine neue Frau nicht in Eden bleiben können. Der männliche Nachkomme des Königssohns heiratet eine Erdenfrau.

Kapitel 9.2 – Zweihundert der Igigi vom Mars kamen zur Hochzeit. Unbemerkt von den Anführern von Eden hatten die zweihundert Igigi vom Mars beschlossen, irdische Frauen zu entführen, um sie zu ihren Ehefrauen zu machen. Nach der Hochzeit vollzogen sie diese Tat. Der Befehlshaber der Erde, der immer gegen die Erschaffung der Menschheit war, ist traurig, dass sie ihre ursprüngliche Mission zerstört haben. Was einst eine heilige Mission war, ist nun eine böse Tat nach der anderen. Nun wird die Erde von der Menschheit überrannt werden. Der männliche Nachkomme des Königs, der gerade geheiratet hatte, wurde in ein anderes Land jenseits des Meeres verbannt. Dort lud er die Igigi ein, die sich irdische Ehefrauen genommen hatten. Der Königssohn, der die Menschheit erschaffen hat, hat sich in eine verheiratete Erdlingsfrau verguckt. Er bittet seinen Sohn, der eine Erdlingsfrau geheiratet hat, die in dem neuen Land wohnt, darum zu bitten, dass der Ehemann der Erdlingsfrau dorthin versetzt wird. Der Königssohn, der die Menschheit erschaffen hat, besucht nun oft das neue Land und beobachtet und verführt die Frau (biblische Geschichte von David und Batseba).

Kapitel 9.3 – Bathseba wird schwanger und bekommt ein Kind. Der erste weißhäutige, blondhaarige, blauäugige Erdbewohner. Geboren im einhundertzehnten Shar, oder 396.000 Erdenjahre nach der Ankunft der Anunnaki. Auf der Erde herrschen Seuchen und Hungersnöte. Der Erdkommandant ist der Meinung, dass die Mission der Erde pervertiert wurde und verabscheut die Erdlinge. Die Schreie der Erdbewohner sind laut geworden. Ein Anunnaki wollte die Erdbewohner in der Kunst des Heilens unterrichten. Der Anunnaki-Befehlshaber der Erde sagte nein. Das Wasser würde nicht aus den Quellen kommen, in denen die Erdbewohner lebten. Die Vegetation wuchs nicht. Der irdische Befehlshaber verbot den Erdlingen jegliche Lehre oder Hilfe. er wollte, dass die Erdlinge untergingen. Ein Shar lang (3.600 Jahre) aßen die Erdlinge Gräser. Dies dauert etwa fünf Shars lang an. Auf der Sonne sind schwarze Flecken zu sehen. Die Gelehrten auf Nibiru erzählen, dass sich beim nächsten Vorbeiflug der Sonne an NIbiru die Planeten bewegen.

Kapitel 9.4 – Die Gelehrten auf Nibiru sagen der Erde, dass die Gletscher schmelzen und sie ihren Halt verlieren wird. Das Abrutschen der Gletscher wird eine große Welle erzeugen, die das Land überfluten wird. Die Erde wird überflutet werden. Der König auf Nibiru weist Mars und Erde an, sich auf die Evakuierung vorzubereiten. Ein oberster Gelehrter kommt mit einer Botschaft des Königs zur Erde. Er informiert sie darüber, dass die nach Nibiru zurückkehrenden Anunnaki sich an die Zyklen der Erde gewöhnt haben und nicht in der Lage sind, sich an die längeren Zyklen von Nibiru anzupassen. Sie sterben schneller. Einer der Königssöhne wusste davon, aber der andere Königssohn, der Kommandant der Erde, ist verärgert. Er ist wütend darüber, dass die Erdlinge so werden wie sie und dass sie so werden wie die Erdlinge. Er hat das Gefühl, dass sie auf dem Planeten Erde gefangen sind und einst Herren waren, jetzt sind sie Sklaven. Der Gelehrte sagt ihnen, dass sie auf der Erde bleiben sollen. Sie sollen in Raumschiffen in die Luft gehen, um die Katastrophe abzuwarten. Die anderen Anunnaki sollen vor die Wahl gestellt werden, zurückzukehren oder die Katastrophe abzuwarten. Die Anunnaki, die irdische Frauen geheiratet haben, müssen sich zwischen ihren Frauen und der Abreise entscheiden. Diese Tafel impliziert, dass die Sintflut ein natürliches Ereignis ist. In der Bibel verspricht Gott, die Menschheit nicht noch einmal durch eine Flut vernichten zu lassen. Die Anunnaki werden versammelt und über das bevorstehende Ereignis und ihre Wahlmöglichkeiten informiert. Jeder entscheidet sich, zu bleiben oder zu gehen.

Kapitel 9.5 – Die Anunnaki haben ihre Wahl getroffen. Danach erkundigen sie sich nach dem Schicksal der Menschheit. Der irdische Kommandant erklärt, dass sie untergehen werden. Die Anunnaki schreien zurück, dass sie nicht sterben dürfen. Der Befehlshaber der Erde ermahnt seinen Bruder, der sie gegen seinen Willen erschaffen hat. Dass er hinter seinem Rücken gehandelt und sich in seine eigene Schöpfung eingemischt hat. Der Erdkommandant lässt jeden Anunnaki einen Eid schwören. Es werden Aufträge für Vorbereitungen erteilt. Raumschiffe werden zugewiesen. Der Königssohn, der die Menschheit erschaffen hat, stellt sich erneut hinter den Rücken seines Bruders und beschließt, die DNA der Tiere zu sammeln. Das Rumpeln auf der Erde nimmt zu.

Die zehnte Tafel des Lord Enki

Kapitel 10.1 – Diese Tafel erzählt, dass der Sohn des Königs, der die Erdbewohner erschuf, einen Traum empfängt, der ihm befiehlt, Noah über die kommende Wasserkatastrophe zu informieren. Noah soll ein stabiles Boot bauen, um seine Familie in der kommenden Flut zu retten.

Kapitel 10.2 – Noah überredete die Menschen, ihm beim Bau eines stabilen Bootes zu helfen. Am sechsten Tag kam der Navigator mit einer Kiste mit Tier-DNA an. Die Zeit der Flut war einhundertzwanzig Shars (432.000 Jahre). Noah war zehn Shars (36.000 Jahre) alt. Die Sintflut war eine Kombination aus Welle und Regen. Ich vermute, dass die Welle von der abgerissenen südlichen Polkappe kam und es auch viele Tage regnete. Dies alles geschah, als Nibiru auf seiner Umlaufbahn nahe an der Erde vorbeiflog.

Kapitel 10.3 – Dieser Teil der Tafel erzählt von der Flut und dem Absetzen von Noahs Boot auf dem Berg neben dem Ararat. Die Anunnaki kommen zurück auf die Erde. Der irdische Kommandant findet Noah und ist bereit, seinen Bruder wegen seines Betrugs zu töten. Als ihm alles erklärt wird, beruhigt er sich. Das Einzige, was von ihren Städten noch nicht begraben ist, ist der Landeplatz für das Raumschiff.

Kapitel 10.4 – Als die Anunnaki zur Erde zurückkehren, sehen sie eine völlige Verwüstung. Der Mars hat seine Atmosphäre verloren und das Wasser ist ausgetrocknet. Auf der Erde organisieren sich die Anunnaki und machen sich an den Wiederaufbau.

Kapitel 10.5 – Nibiru ist durch die Anziehungskräfte von Mars und Erde beschädigt worden. Auch die Atmosphäre auf Nibiru wurde beschädigt. Nibiru braucht mehr Gold von der Erde. Die Erde sagt dem König, dass kein Gold abgebaut werden kann. Die Minen sind verschwunden. Aber ein Anunnaki, der den Ozean erkundet, findet Goldnuggets, die auf dem Boden liegen. Er stellt auch fest, dass einige von Kains Volk überlebt haben. Der Wiederaufbau und die Vorbereitungen für neue Landeplätze sind im Gange.

Kapitel 10.6 – Der Landeplatz für Raumschiffe braucht zwei Berge. Kein Ort war ideal. Sie bauten die Pyramiden als Berge für ihren Raumhafen.

Kapitel 10.7 – In diesem letzten Teil der Tafel sind die Anunnaki wieder egoistisch und streben nach Macht und Titel. Sie teilen das Land unter sich auf.

Die elfte Tafel des Lord Enki

Kapitel 11.1 – Für die nächste Zeit (3.600 Jahre) herrschte Frieden. Aber er ist zu gut, um von Dauer zu sein. Einer der Königssöhne hatte zwei Söhne. Der eine lebte mit seinem Vater auf dem Land und der andere lebte am Raumhafen. Der Sohn am Raumhafen wurde eifersüchtig und gierig. Er dachte, sein Vater würde sein Land dem Sohn vermachen, der bei ihm lebte. Also planten er und seine Frau, den Bruder zu ermorden, damit er das Land erben würde. Sie gaben ein Fest, und als der Bruder vor lauter Alkohol einschlief, legten sie ihn in einen Sarg und warfen ihn ins Meer. Er wurde erst gefunden, als er tot war. Die trauernde Frau schwor Rache, nahm den Samen ihres toten Mannes und befruchtete sich selbst. Sie zog einen Sohn auf, um ihre Rache zu vollziehen. Der Sohn wuchs heran und wurde ausgebildet. Er stellte eine Armee auf. Es kam der Tag, an dem ihr Sohn von einem vergifteten Pfeil getroffen wurde.

Kapitel 11.2 – In diesem Teil der Tafel besiegt ihr Sohn den Onkel, der seinen Vater getötet hat. Er war mit seinem Raumschiff auf die Erde gestürzt. Er ist geblendet und seine Hoden sind zerquetscht. Der Rat lässt ihn am Leben. Der Kommandant der Erde stellt fest, dass dies das erste Mal war, dass ein Erdling eine Armee aufgestellt hat. Er begutachtet seine Position, da er Raumhäfen an Orten und auf Gebieten hat, die er nicht kontrolliert. Er ruft seine drei Söhne zusammen und lässt einen Raumhafen errichten, den die anderen Anunnaki nicht kennen. Eine weitere Liebesbeziehung ist entstanden. Diesmal ist es zwischen den Nachkommen der drei Königssöhne. Alle bis auf einen hoffen, dass sie Frieden bringen wird.

Kapitel 11.3 – In Vorbereitung auf die Hochzeit ist es Brauch, dass eine weibliche Verwandte die Braut anzieht. Während sie sich anzieht, erzählt die Braut von ihren Plänen für ihren Mann. Die Pläne sind so großartig, dass die weibliche Verwandte, die sie anzieht, dem Vater des Bräutigams davon erzählt. Der Vater ist beunruhigt und befürchtet, dass die anderen Söhne des Königs aus der königlichen Abstammung den Vorzug erhalten werden. Daher plant er, seine Tochter von ihrem Bruder (dem Bräutigam) schwängern zu lassen. Auf diese Weise bleibt die königliche Abstammung auf ihrer Seite der Familie erhalten. Woher er weiß, dass der Nachkomme männlich sein wird, weiß ich nicht. Nachdem er seine Schwester geschwängert hat, schläft er ein. Er hat einen Traum vom Tod. Als er aufwacht, erzählt er es seiner Schwester, die glaubt, dass man ihn der Vergewaltigung beschuldigen wird. Er flieht aus der Stadt und landet an einem Wasserfall. Die Felsen sind glitschig und er stürzt in den Tod. Dieser letzte Teil ist verwirrend. Die zukünftige Braut eilt zu dem Ort, an dem die Leiche ihres Bräutigams liegt. Sie wird von ihrer Schwester beschuldigt, vom Bruder ihres Bräutigams geschwängert werden zu wollen. Der Berater der Schwester der zukünftigen Braut sagt, die Schwester solle sie mit sechzig Plagen verfluchen. Der Königssohn, der die Menschheit erschaffen hat und auch der Großvater des Bräutigams ist, entwirft zwei unblutige Abgesandte, denen die Todesstrahlen nichts anhaben können, um die Braut zurückzuholen. Der Berater der Schwester der Braut beschießt die beiden Abgesandten mit einem Strahl, der ihnen jedoch nichts anhaben kann. Der Berater führt sie dann zu dem leblosen Körper der Braut, der an einem Pfahl hängt. Die beiden Abgesandten richten einen Pulsar und einen Emitter auf sie, stecken ihr eine Pflanze des Lebens in den Mund und besprengen ihren Körper mit dem Wasser des Lebens.

Kapitel 11.4 – Dieser Teil erklärt einiges von der Verwirrung des letzten Teils. Die Braut war auf der Suche nach der Leiche des Bräutigams in die Unterwelt gegangen. Die Unterwelt war in alten Zeiten der Ort des Todes. Die beiden Abgesandten erwecken sie wieder zum Leben und verlassen die Unterwelt, wobei sie den Körper des Bräutigams mitnehmen. Die Braut will sich rächen und fordert den Tod des Vaters des Bräutigams, obwohl dieser seinen Sohn nicht getötet hat. Die Braut will sich rächen, indem sie einen Krieg anzettelt. Die Geschichte endet damit, dass sich der Vater des Bräutigams in einer Kammer der Pyramide einschließt. Er hat sich selbst eingegraben und wird dort sterben, wenn nichts unternommen wird. Sein Vater geht einen Handel ein, bei dem er ins Exil geschickt wird und die königliche Abstammung aufgibt.

Bei allem, was diese Anunnaki tun und getan haben, erscheint dies ungerecht. Aber der irdische Kommandant spielt Politik und hat die Oberhand gewonnen. Sein Bruder, der älter ist, sollte der nächste König sein, aber durch dieses Ereignis stellt die königliche Abstammung fast sicher, dass das Königtum niemals die Abstammung seines Bruders sein wird.

Kapitel 11.5 – In diesem Teil geht es um die Rettung des Vaters aus dem Kammergrab und um die Schäden, die im Inneren der Pyramide an den Steinen, den Balken und dem Leuchtfeuer entstanden sind. Der Befehlshaber der Erde ordnet auch die Ländereien neu zu. Dies wirft eine weitere Frage auf, die er an seinen Vater, den König, hat. Die Erdbewohner vermehren sich schneller als die Anunnaki. Wie bringen die Anunnaki die Erdbewohner dazu, ihnen zu gehorchen und zu dienen? Der König beschließt, ein weiteres Mal auf die Erde zu kommen.

Kapitel 11.6 – Das Raumschiff-Leuchtfeuer wird verlegt. Der Erdenkommandant teilt die Ländereien neu zu. Die Braut will immer noch das Land haben, das sie bekommen hätte, wenn die Ehe vollzogen worden wäre. Es wird ihr nichts gegeben.

Die zwölfte Tafel des Lord Enki

Kapitel 12.1 – Der König beschließt, auf die Erde zu kommen. Der Wiederaufbau geht weiter, obwohl seit der Flut zwei Scharen (7.200 Jahre) vergangen sind. Eine sehr merkwürdige Sache wird hier erwähnt. Das „erhobene Auge, das die Länder abtastet, der erhobene Strahl, der alles durchdringt“. Das erinnert mich an das allsehende Auge auf der Spitze der Pyramide. Wie auf unserem Dollarschein.

Kapitel 12.2 – Dies ist ein sehr interessanter Abschnitt. Der König kommt an, und alle feiern ein großes Fest und singen. Der König und seine Frau schlafen dann mehrere Tage und Nächte lang. Am sechsten Tag ruft der König die beiden Söhne und die Tochter zu sich. Sie berichten ihm, wie sie den neuen Goldfund und die Raumstation angelegt haben usw. Dann erzählen sie von dem Abgesandten, den er ihnen vor der Flut geschickt hat. Derjenige, der in einem Raumschiff kam und mit ihnen über die Flut und die Veränderung ihres Lebenszyklus auf der Erde sprach. Darüber, dass sie sterben würden, wenn sie nach Nibiru zurückkehrten. Dann erschien derselbe Abgesandte einem der Söhne in einem Traum. Der König erklärt, er habe keinen Abgesandten geschickt. Sie sind alle verwirrt.

Kapitel 12.3 – Viele Veränderungen nach dem Besuch der Könige. Eine Neuordnung der Länder und ein neuer Umgang mit den Erdbewohnern. Sie sollten in den Städten mit den Anunnaki vermischt werden. Sie erhielten auch eine eigene Stadt mit einem eigenen König, der vom irdischen Befehlshaber ernannt wurde. Es wurde ein Punktesystem für das Königtum und die Autorität ausgearbeitet und vergeben. Die Braut ist immer noch voller Rachegelüste und fordert ihr eigenes Land. Sie schmiedet einen Plan und beauftragt damit den Großvater (Königssohn) ihres toten Bräutigams. Er ist für etwas zuständig, das MEs genannt wird. Sie schmiedet einen Plan, um sie von ihm zu stehlen. Sie kommt spärlich bekleidet an seinem Wohnsitz an und verführt ihn mit Gesang und Wein. Bislang ist er auf die Täuschung hereingefallen.

Kapitel 12.4 – Die Braut wurde gefasst, hatte aber die MEs nicht bei sich. Der irdische Befehlshaber scheint seinem Bruder die Verantwortung abgenommen zu haben. Der Sohn des Bruders, der aus dem Exil zurückgekehrt war, wurde sehr wütend. Er verlangte eine eigene heilige Stadt. Der Onkel des Erdkommandanten wollte ihm keine geben. Er nahm die Sache selbst in die Hand und versammelte einige Igi, die ihm helfen sollten. Sie begannen mit dem Bau des Turms von Babel. In der Nacht zerstörten die Truppen des Erdkommandanten den Turm und zerstreuten die Menschen. Dann gab er jeder Region eine andere Sprache und ein anderes Alphabet. Stadtkönige kamen und gingen. Die Menschen sangen Lieder über die Braut, die nun für die MEs verantwortlich war.

Kapitel 12.5 – Der einst verbannte Sohn des Königssohns erhielt die Herrschaft über ein Land, das sein Bruder beherrschte. 650 Erdenjahre lang stritten sie sich. Der jüngere Bruder verließ schließlich auf Drängen des Königssohns (seines Vaters) das Land. Er ging in ein neues Land jenseits des Ozeans. Interessanterweise heißt der einst verbannte Sohn des Königssohns, der die Erdbewohner erschuf, jetzt Ra (Ra wurde in Ägypten als Sonnengott bezeichnet). Ra ersetzt nun das Gesicht des Löwen neben der Pyramide durch das Gesicht seines Sohnes. Die Hinweise auf seinen jüngeren Bruder wurden gelöscht. In Ägypten scheint es eine Geschichte dieser Art der Zerstörung der Überreste alter Könige zu geben. Die Anunnaki hatten ein genaues System der Zählung bis 60. Ra ersetzt es durch die Zählung in 10ern.

Kapitel 12.6 – Dieser Teil der Tafel beginnt damit, dass der Vater Ra einige MEs gibt. Er gab ihm alles Wissen, außer wie man die Toten wiederbelebt. Es wird nun eine dritte Region eingerichtet, und die Braut wird zur Herrin über sie ernannt. Der Königssohn, den sie verführt und dessen MEs sie gestohlen hat, hat nun MEs von ihr, die sie braucht, um ihr Land zu regieren. Ihr Land erhält auch eine völlig neue Sprache. Die dritte Region war wegen der Sprache nicht in der Lage, sich zu verständigen und führt deswegen fast einen Krieg. Der Handel kommt wegen der Sprache nicht zustande. Die dritte Region ist wegen dieser Barriere nicht aufgeblüht.

Die dreizehnte Tafel des Lord Enki

Kapitel 13.1 – Die dritte Region blühte nicht. Die Braut vernachlässigte ihre Region. Andere Regionen wurden ihr nicht gegeben. Schließlich wurde es ihr weggenommen. Sie wurde von ihrem toten Bräutigam heimgesucht. Sie baute ein Haus für nächtliches Vergnügen. Sie lockte Männer in ihr Bett und tötete sie. Gilgamesch ist ein König und wünscht sich ein langes Leben. Er versucht es, aber er erreicht es nicht und stirbt.

Kapitel 13.2 – Ra ist beunruhigt über das Treiben der Braut. Er ist nun damit beschäftigt, Unsterblichkeit zu erlangen. Er weist die Menschen an, nach Gold zu suchen. Sie dringen in das Land seiner Brüder ein und diese werden wütend. Ra will die ganze Erde beherrschen. Die Braut reist und findet ein Volk in einem Land, das ihr gefällt. Den Erdbewohnern werden die Sternbilder beigebracht.

Kapitel 13.3 – Die Erzfeinde bereiten sich auf den Krieg vor. Die Braut und Ra. Der Krieg zwischen den Familien der beiden Königssöhne beginnt. Der irdische Befehlshaber hat einen Traum mit demselben Abgesandten wie der Traum seiner Brüder.

Kapitel 13.4 – Der Krieg schreitet voran, und der Sohn des Königs, der die Erdbewohner erschaffen hat, gewinnt. Er ruft dem Kommandanten der Erde und seinen Anhängern zu, dass er der alleinige Herrscher ist und sie sich ergeben sollen. Aber der Erdkommandant hat einen Vorteil. Er weiß, wo die Waffen des Terrors versteckt sind. Er schickt zwei von ihnen aus, um sie zu laden und einzusetzen, wobei er darauf achtet, dass die Menschen nicht zu Schaden kommen.

Kapitel 13.5 – Die Waffen des Terrors entfesselt. 1.736 Jahre sind seit der Flut vergangen. Alle Kräfte und Anhänger von Ra sind vernichtet. Danach blies der Wind eine böse dunkle Wolke, die alle auf ihrem Weg tötete.

Kapitel 13.6 – Diese Tafel ist eine Fortsetzung der vorherigen Tafel.

Die vierzehnte Tafel des Lord Enki

Kapitel 14.1 – Diese letzte Tafel zeigt die beiden Söhne des Königs. Enki und Enlil fliegen umher und begutachten den Schaden durch die Waffen des Terrors. Die beiden Brüder unterhalten sich und diskutieren über den Sinn des Ganzen. Das Königreich, das RA so sehr ersehnte, ist nun eine Einöde. Der Befehlshaber der Erde sagt seinem Bruder, dass er das, was Ra wollte, haben kann. Was er gesät hat, kann er jetzt ernten (das radioaktive Land). Der Befehlshaber der Erde reist nach Westen, wo sich das Goldfeld befindet, um die ursprüngliche Mission zu erfüllen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 02.05.2024