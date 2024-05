„In TODESANGST vor den BILDERBERGERN!“ Ein Insider packt aus!

Teile die Wahrheit!

Ein einziger Weltstaat. Eine totalitäre Weltregierung. Ein globales Volk. Eine neue Weltordnung. Kontrolliert von einer Elite.

Was, wenn dies schon längst keine Fiktion mehr ist? Wenn diese »Neue Weltordnung« bereits im entstehen ist? Von Guido Grandt

Wenn die Mächtigsten dieser Erde bereits eine Regierung bilden, die über unsere Zukunft bestimmt, sich das Schicksal der Menschheit nicht zufällig entwickelt?

Kriege, Revolutionen, Wirtschaftskrisen und Finanzcrashs nicht einfach so in der Welt geschehen, sondern die Weltgeschichte von einer Machtelite bestimmt und manipuliert wird?

Waren die wichtigsten Ereignisse der beiden letzten Jahrhunderte vorausgeplant?

Manipuliert von den mächtigsten und einflussreichsten Persönlichkeiten dieser Erde?

Einer geheimen Weltregierung. Unbemerkt von der Öffentlichkeit: Den Bilderbergern!

Die Schattenregierung hat mehr Einfluss als gewählte Staatsoberhäupter, will globale Macht, die Abschaffung der Demokratie und vor allem die Vermehrung ihrer eigenen privaten Gewinne.

Der Öffentlichkeit wird dies als Globalisierung verkauft.

Doch dahinter steckt weltweite Einflussnahme, Kontrolle aller Ressourcen, der Handelsmärkte, und des internationalen Bankensystems, die Gleichschaltung der Massen, die Beseitigung nationaler politischer Strukturen, das Beherrschen des Militär- und Geheimdienstapparats – die Schaffung eines globalen Superstaates: (Der Illuminati-Plan für den Dritten Weltkrieg und eine Neue Weltordnung)

Einer Weltregierung unter dem Motto:

Novus Ordo Seclorum.

„Die Neuordnung der Zeitalter“.

Oder:

„Die Neue Weltordnung“.

Ex-US-Präsident George W. Bush hat davon gesprochen. Genauso wie sein Vater George Bush. Beide Mitglieder des elitären Geheimbundes Skull & Bones.

George Bush:

“Wir haben jetzt die Möglichkeit für uns und für zukünftige Generationen eine Neue Weltordnung zu formen. Eine Welt mit festgeschriebenen Gesetzen, die das Verhalten der Nation bestimmen und nicht die des Stärkeren sind. Wenn wir erfolgreich sind, und das werden wir sein, haben wir eine reale Chance auf diese Neue Weltordnung, in der die glaubwürdigen Staaten der Vereinten Nationen ihre friedenserhaltende Rolle nutzen, um die Versprechungen und Visionen der UN-Gründer zu erfüllen.“

George W. Bush:

“Wir haben Vertrauen, weil Freiheit die dauerhafte Hoffnung der Menschheit ist, der Hunger an dunklen Orten, das Verlangen der Seele. Als die Gründer Amerikas die Neuordnung der Zeitalter erklärten, Soldaten immer und immer wieder für ein Bündnis starben, das auf Freiheit basiert, wenn Bürger heute in friedlicher Empörung marschieren unter dem Banner des Friedens, dann handeln sie in der uralten Hoffnung, welche dafür bestimmt ist, erfüllt zu werden.“

Die „Neuordnung der Zeitalter“ – die „Neue Weltordnung“ – sie steht schon auf dem am weitesten verbreiteten Zahlungsmittel der Welt: dem Dollar.

Novus Ordo Seclorum.

Jeder kann diese drei Worte lesen. Aber die wenigsten verstehen ihre Bedeutung. Die Weltherrschaft. Die Kontrolle einer Elite aus Wenigen über die Staaten und Völker dieser Erde, globalisiert und kapitalisiert. Vereinheitlicht im Streben nach Geld und Profit, aber beraubt der Kritikfähigkeit und des eigenen Willens.

Verborgene Kräfte agieren hinter der Kulisse der offiziellen Geschichtsschreibung.

Geheimdienste, Wirtschaftszirkel, Politorganisationen und Geheimgesellschaften – das unsichtbare Netz der „New World Order“ ist weit gesponnen.

Eine der verschwiegensten Geheimgruppen ist die der Bilderberger.

Mitglieder sind Präsidenten, Regierungschefs, hochrangige Politiker, Adlige, Medientycoone, Wirtschaftsbosse, Bankiers, Geheimdienst-Direktoren und NATO-Generalsekretäre.

Menschen an den Schaltstellen des Weltgeschehens. Sie bilden einen Brennpunkt der Macht, können einen Weltenbrand auslösen.

Wann immer sie wollen.

Eine elitäre Gruppe die eine „Geheime Weltregierung“ bildet. Eine global regierende Klasse. Eine „Schattenregierung“.

Jedes Jahr trifft sie sich an einem anderen Ort: Versteckt, verschwiegen, abgeschottet von der Öffentlichkeit und vor Kritikern.

Der Schlüssel ihrer Machtausübung ist Geheimhaltung.

„Einige der größten Männer in den Vereinigten Staaten, auf den Gebieten von Handel und Produktion, haben Angst vor etwas. Sie wissen, dass es irgendwo dort eine Macht gibt, so organisiert, so subtil, so wachsam, so verwoben, so komplett, so durchdringend, dass sie deren Verdammung besser nie anders als hauchend leise aussprechen.“

Woodrow Wilson, US-Präsident und Freimaurer

Anzumerken ist, dass im Gegensatz zum Jahr 2009, als ich diese Zeilen schrieb, die Elite heute weniger geheim auftritt. Und zwar neben den Bilderberger-Treffen ganz offiziell in Klaus Schwabs Weltwirtschaftsforum (englisch World Economic Forum, kurz WEF).

Eigenen Angaben nach wird folgendes offiziell über die Bilderberg-Treffen verkündet:

Das 1954 gegründete Bilderberg-Treffen ist eine jährliche Konferenz zur Förderung des Dialogs zwischen Europa und Nordamerika. Jedes Jahr werden zwischen 120 und 140 politische Führungskräfte und Experten aus Industrie, Finanzen, Arbeit, Wissenschaft und Medien zur Teilnahme am Treffen eingeladen. Etwa zwei Drittel der Teilnehmer kommen aus Europa, der Rest aus Nordamerika; etwa ein Viertel kommt aus Politik und Regierung, der Rest kommt aus anderen Bereichen.

Das Bilderberg-Treffen ist ein Forum für informelle Diskussionen über wichtige Themen. Die Treffen werden im Rahmen der Chatham House Rule abgehalten, die besagt, dass es den Teilnehmern freisteht, die erhaltenen Informationen zu verwenden, jedoch weder die Identität noch die Zugehörigkeit des/der Redner(s) oder eines anderen Teilnehmers preisgegeben werden dürfen.

Aufgrund des privaten Charakters des Treffens nehmen die Teilnehmer als Einzelpersonen und nicht in offizieller Funktion teil und sind daher nicht an die Gepflogenheiten ihres Amtes oder an vorab vereinbarte Positionen gebunden. So können sie sich die Zeit nehmen, zuzuhören, nachzudenken und Erkenntnisse zu sammeln. Es gibt keine detaillierte Tagesordnung, es werden keine Resolutionen vorgeschlagen, keine Abstimmungen durchgeführt und keine Grundsatzerklärungen abgegeben.

Quelle: https://www.bilderbergmeetings.org/meetings/meeting-2023/press-release-2023

Das ist das offizielle Narrativ.

Im Jahr 2009 produzierte ich einen Film über die geheime Schattenregierung, die Bilderberger. Dazu reiste ich unter anderem in die Niederlande, genauer nach Osterbeek, unweit von Arnheim, nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Dort fand 1954 das erste Bilderberger-Treffen statt.

Ebenso flog ich unter anderem nach Spanien, um mich mit einem der besten Experten zum Thema an einem geheimen Ort zu treffen. Denn der Insider wird seit Jahren verfolgt und bedroht. Ebenso führte ich ein Interview mit einem weiteren Informanten aus der kanadischen Provinz Ottawa.

Nachfolgend Auszüge aus dem Treatment, das zwar schon einige Jahre alt, aber immer noch so aktuell wie damals ist.

Der zuvor erwähnte Insider und Journalist Daniel Estulin geriet wie andere auch, in Fadenkreuz der Bilderberger.

2007 erscheint auf Deutsch sein Buch „Die wahre Geschichte der Bilderberger“.

Estulin hat sich auf die Bilderberger spezialisiert, ist schon seit Jahren der Geheimen Weltregierung hautnah auf der Spur.

Und hat dies fast mit seinem Leben bezahlt.

Ich habe mich 2009 mit Daniel Estulin an einem geheimen Ort in Spanien getroffen. Denn er hat immer noch Angst vor Repressalien. Und um sein Leben.

Daniel Estulin:

„Ernsthaft habe ich 1995 angefangen zum Thema Bilderberg zu recherchieren. Doch die Idee dazu hatte ich schon 1992. .Es ist eine tragische Geschichte. 1992 stellte mein Großvater, der CIA-Agent war, mich jemanden in Toronto, Kanada vor, dessen Namen ich nicht nennen möchte, der mit mir über die Geheimgesellschaft der Bilderberger sprach. Er erzählte mir all die Dinge, die wahrscheinlich in zwei, drei oder zehn Jahren passieren würden.

Zunächst habe ich ihm nicht geglaubt, wie alle anderen auch nicht. Es war verrückt, was er mir über die Weltwirtschaft, die Immobilien- und Finanzkrisen und Kriege erzählte.

Doch ich prahlte mit diesen interessanten Geschichten, um die Mädchen zu beeindrucken und mich als eine Art James Bond darzustellen. Doch drei Jahre später habe ich begriffen, dass manche dieser Geschichten, die mir dieser Mann erzählt hat, sich langsam bewahrheiten.

Und dann musste ich mich entscheiden, ob ich ihm glaube oder nicht und fragte mich, was geht in dieser Welt wirklich vor? Alles was er mir damals erzählt hatte ist dann eingetroffen. Alles was ich bis dahin als wahre Geschichte angesehen habe, war eine Lüge.

Danach habe ich angefangen selbst in dieser gefährlichen Welt zu recherchieren und kam mir vor wie im Film Highlander, in dem die Hauptperson sich zwischen den Sphären bewegt. Ein Grund warum ich nach Spanien gezogen bin ist der, dass das, was ich tue gefährlich für mich ist. Es ist sicherer in Europa, in Spanien zu leben, als in Nordamerika, weil ich hier weiter weg von der CIA bin.

Ich fühle mich hier auch sicherer vor dem Russischen Geheimdienst. Eigentlich rede ich nicht gerne darüber, weil es eine Menge verrückter Leute da draußen gibt, die mich töten wollen. Es ist wahr, dass die Sachen, die ich tue, Leute bloßzustellen, der Welt zu zeigen, wer sie wirklich sind, schlecht für die Gesundheit ist. Es gab mehrere Anschläge auf mein Leben.

Aber darüber möchte ich nicht reden, denn es geht hier nicht um mich, sondern darum, die Machenschaften der Geheimgesellschaft der Bilderberger aufzudecken. Es ist eine Ein-Welt-Regierung, die eines Tages ihre Befehle den jetzigen Regierungschefs geben wird.

Es geht um Geld und um die Kontrolle von Allem durch das Geld. Wenn man sich den inneren Zirkel der Bilderberger anschaut, sind es alles reiche Leute. Nochmal: Es geht nicht um die Kontrolle der Nationen, sondern um die Kontrolle des Geldes. Wenn man das Geld kontrolliert, dann kontrolliert man alles andere auch.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Amerika hatte die Regierung die Kontrolle über die Eisenbahn, die sie privatisieren wollte. Doch die einflussreichen, mächtigen Leute sagten nein, sie soll unter Kontrolle der Regierung bleiben. Schon damals war klar, dass wenn die Regierung etwas kontrolliert und sie die Regierung kontrollieren, sie dann auch das Machtmonopol haben.

Die Konkurrenz vernichten, sozusagen.. Das ist auch die Idee hinter den Vereinten Nationen, hinter den Bilderbergern, hinter den Geheimgesellschaften. Das ist die Idee hinter allem.

Länder, wie die Vereinigten Staaten, die die Vereinten Nationen kontrollieren, lenken auch die Weltpolitik. Diese Kontrolle haben wir auch bei der Europäischen Union. Vor der Europäischen Verfassung, gab es verschiedene Nationalstaaten. Heute gibt es eine Verfassung, eine Währung, eine Flagge.

Man kann beispielsweise bei einem Fussballspiel immer noch die deutsche Fahne schwenken, aber eigentlich ist es die der EU. Es gibt auch keine Deutsche Mark mehr, sondern eine europäische Einheitswährung.

Diese Verfassung wurde in den Europäischen Verträgen von Rom, Amsterdam und Maastricht festgelegt. Wenn man diese liest, wird einem erst bewusst, dass in Krisenzeiten die Europäische Verfassung über dem Bundesrecht steht. Wir wissen ja wie einfach Regierungen Krisen herbeiführen können. In dem Fall greift das Europäische Recht, zu Lasten des nationalen Rechts.

So gibt es kein eigenes Land mehr, keine eigene Verfassung, keine eigene Währung, keine eigene Fahne, man hat nichts mehr. Was man hat sind ein paar Bürokraten, die man nicht gewählt hat, die man nicht kennt, die die Politik des Landes bestimmen.

Ich denke, dass die Ideen der Geheimgesellschaften nicht die des Rests der Gesellschaft widerspiegeln und daher auch nicht gut für die Demokratie sind. Beispielsweise werden zwei Kandidaten ins Rennen geschickt, wie Schröder und Merkel oder Bush und Kerry, die dieselben Ideen vertreten. Es ist daher egal, wen man wählt. Es macht keinen Unterschied. Denn sie repräsentieren die Bilderberger, die Trilaterale Kommission, den Council Foreign Relations.

Barack Obama ist ein gutes Beispiel dafür. Er war bei einem Bilderberger-Treffen anwesend, gehört den Bilderbergern an, genauso wie Hillary Clinton. Als sie sich 2008 in Chantilly getroffen haben, erzählten die Bilderberger Obama, die Präsidentschaft gehört dir, wenn du es gut machst, wenn du es schlecht machst, verlierst du.

Hillary Clinton soll ihm dabei nicht in die Quere kommen. Man kann also nicht wirklich von Demokratie reden, wenn die einzigen zwei Personen, die man wählen kann, schon vorab von den Bilderbergern ausgesucht wurden.“

All dies ist möglich mit der Kontrolle über die Geldversorgung, den Goldpreis und Kredite.

Weltweit.

Daniel Estulin:

„Man muss verstehen: der Hintergrund der Finanzkrise ist die Energiekrise, denn Energie ist Öl. Gibt es kein Öl, hat man nichts. Um die Menschen zu versklaven muß man sie arm machen. Indem man die Steuern erhöht, den Immobilienmarkt zerstört oder eine Finanzkrise heraufbeschwört. Das ist genau das, was wir im Moment haben. Das ist das Bilderberger-Konzept.

1995 oder 1996 habe ich das erste Mal Einblick in einen Bilderberger-Report gehabt und las über Zerstörung der Nachfrage. Das habe ich zunächst nicht verstanden. Bis 2002 habe ich verschiedene Kontakte zu hochrangigen Personen auch in der Finanzwelt aufgebaut und dann einen Freund bei einer Weltbank gefragt, was damit gemeint ist. Er sagte, damit wäre eigentlich die Zerstörung der Weltökonomie gemeint. Und das machen die Bilderberger gerade.

Doch dies ist, genauso wie Steuern zu erheben, nur ein Teil ihres globalen Planes. Die eigentliche Idee dahinter ist, den Besitz und das Vermögen aus den Händen der Leute zu nehmen. Es gibt nicht nur einen Bösewicht, wie bei Batman und Robin, sondern eine ganze Gruppe voller Leute, die ein gemeinsames Interesse verfolgen. Leute, die die Medien kontrollieren, sind alle Mitglieder der Bilderberger, genauso wie Politiker und führende Finanziers.

Wenn man sich die Struktur der Bilderberger anschaut, wer nimmt an diesen Treffen teil? Die Regierungschefs aller europäischen Länder, Kanada und den Vereinigten Staaten. Im Prinzip sind die Bilderberger alle auch NATO-Mitglieder. Der Council on Foreign Relations ist die amerikanische Version der Bilderberger, die Trilaterale Kommission eine jüngere Ausgabe davon.

Die Bilderberger sind die elitärste Geheimgesellschaft, weil sie die kleinste ist, weil die wichtigsten und mächtigsten Persönlichkeiten an diesen Treffen teilnehmen. Ebenso Adelsfamilien und Vertreter der Weltbank, der Federal Reserve Bank und Vorstandsmitglieder der fünfzig bis sechzig führenden Unternehmen in Amerika und Europa und die EU-Kommissare.

Wenn man alle zusammennimmt, sind es 120 Menschen, die 88 % der Welt kontrollieren, die alle ein gemeinsames Interesse haben. Das hat ziemlich wenig damit zu tun, was für sechs Milliarden Menschen das Beste ist.“

„Mit Geld können wir die Bilderberger vernichten. Ohne Geld haben wir keine Chance. Denn sie haben zu viele Flugzeuge, Armeen, Waffen. Wenn wir alle heute auf die Bank gehen und alles Geld abheben, dann bricht das Finanzsystem zusammen. Und genau das ist das, was die Bilderberger zu verhindern versuchen: wir sollen unser Geld nicht bei uns behalten, sondern in ihre Hände geben, in dem wir es auf die Banken einzahlen. Wenn man diesen Krieg gewinnen will, muß man einfach verstehen, wie das Geld arbeitet.

Nur durch und mit Geld kann man die Bilderberger zerstören. Wenn wir die Kontrolle des Geldes in unsere Hände nehmen können wir diesen Krieg gewinnen, wenn wir das nicht tun, dann werden wir ihn verlieren.“

„Die Weltregierung wird, wenn sie erfolgreich ist, all das tun, wovon Hitler geträumt hat und was ihm misslungen ist.“

Daniel Estulin

„Die Demokratie ist im besten Fall eine Täuschung und im schlimmsten Fall der Auftakt zu einer Diktatur, die man als NEUE WELTORDNUNG kennenlernen wird.“

Daniel Estulin

…

