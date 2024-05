Medium: „Wir haben eine neue energetische Basislinie!“ (Video)

Teile die Wahrheit!

Mit der Sonnenfinsternis ist eine neue Basislinie ins Feld gekommen, die verlangt, dass wir ins absolute Vertrauen gehen – selbst dann, wenn uns etwas unbekannt ist.

Das fällt nicht immer leicht, weil wir schließlich immer auf das uns vertraute bauen. Wie wir es dennoch schaffen können, vertraute Pfade zu verlassen, verrät das bekannte Medium Kerry K. in einem neuen Video. Von Frank Schwede

Es gibt Momente im Leben, da spüren wir unsere innere Kraft ganz deutlich. Wir vertrauen darauf, dass alles gut wird. Auch in schwierigen Momenten. Unsere innere Kraft ist da. Es kommt nur darauf an, dass wir uns mit ihr verbinden.

Es gibt aber auch oft Momente im Leben, wo unser Vertrauen schwindet und stattdessen Ängste und Zweifel wachsen. Meistens geschieht das in einer uns unbekannten Situation.

Plötzlich überkommen uns Vorahnungen und Zweifel, die uns blockieren oder sogar lähmen können. Gehen wir dann aber statt in Ängste und Zweifel ins Vertrauen, funktioniert es umgekehrt. Die Blockade löst sich und wir erzielen ein völlig anderes und oft überraschendes Ergebnis.

Während der Eklipse vor wenigen Tagen wurde eine neue Basislinie manifestiert, die verlangt, dass wir ins absolute Vertrauen gehen. Das bekannte Medium Kerry K. verrät in einem ihrer neuen Videos, dass es sich um ein Upgrade handelt und sich die meisten gar nicht darüber im Klaren sind, was die Anpassungen des Äthers um uns herum mit sich bringen. (Die Dreiecke, Leylinien und Kraftorte der Erde in Aufruhr (Video))

Kerry K. sagt:

„Es kann sein, dass Du ein Gefühl der Dichte verspürst, wenn sich die Basislinie erhöht, denn es findet eine natürliche alchemistische Entladung statt. Du hast jetzt die Möglichkeit, altes aufzulösen, die Dichte, die Verwirrung, das Trauma aus vergangenen Leben, Lasten, Abstammungen, kaputte Aufzeichnungen, die Geschichte – alles, was du bis jetzt mit dir herumgetragen hast.

Du kannst es aber erst dann loslassen, wenn Du vollständig ins „Jetzt“ trittst. Dann weißt Du, dass Du dort bist, denn Du fühlst dich verletzlich, Du fühlst dich sehr roh, im Selbstzweifel. Und Du bist voller Beklemmungen.“

Der Grund für die Gefühlsverwirrungen ist, dass wir uns auf unbekanntem Terrain befinden, und sich unser Verstand, der Sitz unseres Egos ist, immer zum Bekannten hingezogen fühlt.

Unser Ego will einfach bekanntes und vertrautes fühlen. weil sich unser Ego Sicherheit an diesen Orten sicher fühlt – die Orte der Illusion, der Kontrolle und Vorhersagbarkeit.

Kerry K:

„Selbst wenn die Vergangenheit dich mit Schuldgefühlen, Selbstbestrafung und Selbstsabotage quält und all den Geschichten, die dir so vertraut geworden sind, dass du dich in der Vertrautheit aufhältst, anstatt in der Ungewissheit und dem Ungewohnten zu sein.

Der Grund für dein Verhalten ist, dass dein Ego „das Unbekannte“ als unsicher wahrgenommen hat. Aber es ist „das Unbekannte“, das für dich zur Tür wird. Es ist nicht wirklich „das Unbekannte“, es ist das Aushaken aus der alten Zeitmatrix.

Das ist jetzt der Weg, wie wir uns aus der alten Zeitmatrix befreien. Wir bewegen uns „Im Jetzt“.

Jetzt ist nicht die Gegenwart

Kerry K. weist ausdrücklich darauf hin, dass es wichtig ist, dass „das Jetzt“ nicht gleichbedeutend ist mit der Gegenwart. Es hört sich zwar gleich an, ist es aber nicht. Die Gegenwart ist der gegenwärtige Moment.

„Das Jetzt“ ist etwas völlig anderes. Jetzt ist nach Worten des Mediums eine Zeitlosigkeit. Kerry K. verrät, wie wir an diesen Ort gelangen können:

„Wir verwechseln diese beiden Orte oft aus dem Blickwinkel des Egos heraus. Wir dachten oh nein, der Ort ist beängstigend, der Ort ist größer, als ich verkraften kann. Also werde ich da nicht hingehen.

So sprach der Egoverstand. Das war genau das, was wir hier erleben wollten. Meditation kann dir dabei helfen, „das Jetzt“, den Ort der Zeitlosigkeit zu verankern.“

Unsere Perspektive beeinflusst unsere Wahrnehmung, unsere Glaubenssätze, auf die unsere Erfahrungen aufbauen, somit erschaffen wir letztendlich unsere Realität. Alles fängt mit unserem Bewusstsein an, durch das wir unsere Realität erschaffen, die von unserem Verstand hergeleitet wird, unserem Ego.

Und damit sind wir schon mittendrin im Dilemma, wie Kerry K. feststellt:

„Das Ego ist der Teil von uns, der kam, um in der falschen Matrix zu navigieren. Und das hat seinen Job wunderbar erledigt. Nun aber könnt ihr das wahre Selbst, das authentische Selbst nachhause bringen.“

Das Wissen, dass jeder über die Macht und Gabe verfügt, allein durch die Kraft seiner Gedanken seine eigene Matrix im außen zu verändern, wurde der Menschheit über Jahrtausende verheimlicht.

Mit dem neuen Wissen wird sich nach Worten des Mediums vieles in unserem Leben verändern.

Um aber dieses wunderbare Geschenk in Empfang nehmen zu können, ist es notwendig, ins Vertrauen zu kommen. Kerry K.:

„Jetzt ist die wunderbare Zeit gekommen, Mutter Erde zu vertrauen, die mit uns arbeitet, weil die Erde die Wahrheit wie ein Magnet in sich hineinzieht und wir werden zum Halter des Magneten und verankern die göttliche Wahrheit in den Planeten.“

Das bedeutet, dass von nun an nichts anderes mehr zählt als die Wahrheit. Der Grund ist nach Worten von Kerry K. die neue Basislinie, die viele Menschen verwirrt, weil sie seit Kindesbein an die Dichte der falschen Matrix gewohnt sind.

Kerry K.:

„Wir haben das nicht anders gekannt, also haben wir die Dichte immer beschützt. Jetzt sind wir umgeben von der Wahrheit, die aus kosmischer Resonanz und einem makellosen universellem Bewusstsein besteht.

Das ist das, was nun in unsere Realität hereinströmt. Und während es hereinströmt, zieht die Erde es in sich hinein. Nur die Wahrheit wird verankert, denn es gibt einen natürlichen eingebauten Filter, die Natur.“

Wir sind alle Alchemisten

Laut dem Medium ist es wichtig, die Dichte zu entladen und im „Jetzt“ zu sein, zu fühlen und darauf zu vertrauen, dass es entladen und nicht verankert wird. Das ist nach Worten des Mediums ein Prozess der Alchemie.

Kerry K. verrät, dass jeder von uns ein Alchemist ist:

„Es gab niemals eine Zeit, in der es leichter war ein Alchemist zu sein, denn die Basislinie, mit der Du nun arbeitest, die dich unterstützt, hält eine höhere Resonanz, wenn Du dich auf sie einstellst.“

Wir haben jetzt die Erlaubnis bekommen, an dem Ort zu sein, wo wir uns befinden. Mit unserer Anwesenheit wird die Entladung automatisch passieren. Selbstaufopferung, die falsche Matrix, Schmerz, Trauma, Qualen, das ist von nun an Vergangenheit und nicht mehr unser Zuhause.

Kerry K.:

„Erlebt das unbekannte „Jetzt“ als Energie, nicht als ein mentales Konstrukt und taucht in es ein und lasst es euch halten, was euch die Erlaubnis und Freiheit gibt, genau vollständig und absolut wahrhaftig dort zu sein, wo ihr seid.“

Dieser Prozess wird nach Worten von Kerry K. sehr viel mehr Vertrauen geben, um endlich loszulassen. Vertrauen hat nämlich sehr viel mit Loslassen zu tun.

Loslassen von all den Erwartungen, die wir an uns stellen, statt darauf zu vertrauen, dass wir immer das bekommen, was richtig und gut für uns ist.

Wichtig ist auch zu verstehen, dass wir nicht nur Schöpfer unserer eigenen Realität sind, sondern Schöpfer der Realität des gesamten Planeten. Durch Manipulation, Angst und Unterdrückung wurde über Jahrtausende in der falschen Matrix eine Ohnmacht erzeugt, deren Auswirkung wir noch heute tief in uns spüren können.

Jetzt ist die Zeit gekommen, sich der Ohnmacht zu entledigen.

Wir alle sind Schöpfer des kollektiven Bewusstseins. Das heißt, dass jeder etwas am Zustand der gesellschaftlichen Ordnung ändern kann und dass einen Ausweg aus der Krise nur über das kollektive Bewusstsein erfolgen kann.

Bereits der Physiker und Nobelpreisträger Erwin Schrödinger hat in seinem Buch Mein Leben, meine Weltansicht darauf hingewiesen, dass es nur ein Bewusstsein gibt und dass jeder einzelne ein wichtiger Teil des kollektiven Bewusstseins ist.

Auch Kerry K. bestätigt in diesem Video, dass jeder einzelne ein Energiefeld des kosmischen Lichts ist und auf diese Weise dazu beitragen kann, dass die Erde für alle Lebewesen – egal ob Mensch, Tier oder Pflanze – zu einem besseren Ort werden kann.

Doch der Wille allein reicht nicht aus. Selbst dann nicht, wenn sich Millionen Menschen eine bessere Welt wünschen; weil, ein Wunsch wird immer nur Wunsch bleiben. Entscheidend ist der feste Wille.

Es ist also das kollektive Bewusstsein, das über die Zukunft der Erde und der Menschheit entscheidet.

Möge die neue Basislinie ihren Beitrag leisten, die nötigen Veränderungen auf den Weg zu bringen.

