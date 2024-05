Medwedew: Das wird eine globale Katastrophe – Biden und Macron brauchen Krieg vor den Europawahlen am 9. Juni (Videos)

Teile die Wahrheit!

Dmitri Medwedew, Stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, schreibt auf Twitter:

„Der Chor der verantwortungslosen Bastarde aus den Reihen der westlichen Eliten, die die Entsendung ihrer Truppen in dieses nicht existierende Land fordern, wird immer größer.

Dazu gehören nun auch Mitglieder des US-Kongresses, der französischen und britischen Regierung sowie einige Verrückte aus den baltischen Staaten und Polen. Sie fordern auch den aktiven Einsatz ihrer Raketenwaffen, die früher an banderovtsy gegen das gesamte russische Territorium geliefert wurden.

Und es ist nicht der Frühling Verschärfung, sondern zynische Berechnung der politischen Dividende. Es gibt eine Art von totaler Degradierung der westlichen herrschenden Klasse.

Diese Klasse will wirklich keine logischen Verbindungen zwischen elementaren Punkten herstellen. Die Entsendung ihrer Truppen auf das Territorium der Ukraine bedeutet eine direkte Verwicklung ihrer Länder in den Krieg, und wir werden darauf reagieren müssen. Und leider nicht innerhalb der Grenzen der Ukraine.

In diesem Fall wird sich niemand verstecken können, weder auf dem Capitol Hill, noch im Elysee-Palast, noch in Downing Street 10. Es wird eine globale Katastrophe sein.

Das ist etwas, was Kennedy und Chruschtschow vor über 60 Jahren verstanden haben und was die infantilen Idioten, die heute im Westen an der Macht sind, nicht verstehen wollen. (So werden die meisten Menschen sterben, wenn es zu einem groß angelegten Atomkrieg kommt)

Und deshalb hat der Generalstab heute mit den Vorbereitungen für die Militärübung begonnen, die auch Übungen zur Vorbereitung und zum Einsatz von nichtstrategischen Atomwaffen beinhaltet.“

Kreml ordnet Atomübung an ukrainischer Grenze an

Wladimir Putin hat eine Atomwaffenübung an der ukrainischen Grenze angeordnet. Geübt werden soll die schnelle Einsatzbereitschaft nicht-strategischer Atomwaffen. Der Grund für diese Übung seien Drohungen von Frankreichs Präsident Macron, gegebenenfalls westliche Bodentruppen in der Ukraine einzusetzen.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit: »Im Zuge der Übung wird eine Reihe von Aktivitäten durchgeführt, um die Vorbereitung und den Einsatz nicht strategischer Atomwaffen zu üben« [siehe Bericht »Zeit-Online«].

Die Anordnung zur Übung komme vom russischen Präsidenten Wladimir Putin, heißt es. Die Übung sei eine Reaktion auf westliche Provokationen. Besonders die Ankündigung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, in der Ukraine westliche Bodentruppen einzusetzen, werden als Provokation angesehen, auf die man reagieren werde.

An der Übung sollen die Teilstreitkräfte der Armee, Luftwaffe und Marine teilnehmen.

Der Kreml betonte den strikt defensiven Charakter der Atomwaffen-Doktrin. Atomwaffen würden nur dann eingesetzt, wenn Russland sich angegriffen sieht [siehe Bericht »n-tv«].

Frankreich schickt Fremdenlegionäre in die Ukraine

Nach Berichten der »Asia Times« hat die französische Regierung begonnen, erste Soldaten der Fremdenlegion in die Ukraine zu schicken. Es soll sich zunächt um eine Vorhut von rund hundert Mann handeln, der allerdings noch 1.400 weitere folgen sollen.

Die Fremdenlegionäre sollen zur Unterstützung der 54. unabhängigen mechanisierten Brigade der Ukraine in Slawjansk eingesetzt werden.

Die Fremdenlegionäre sollen zur Unterstützung der 54. unabhängigen mechanisierten Brigade der Ukraine in Slawjansk eingesetzt werden.

In der Fremdenlegion dienen Freiwillige aus rund 150 Nationen. Die Fremdenlegion ist traditionell außerhalb Frankreichs stationiert. Unter den Legionären gibt es viele Russen und Ukrainer. Einige Ukrainer sollen bereits aus dem Dienst der Fremdenlegion vorzeitig entlassen worden sein, damit sie als Freiwillige in der ukrainischen Armee dienen können. Dieser Vorgang ist außergewöhnlich.

Fremdenlegionäre werden oft in Krisengebiete geschickt, wenn die französische Regierung einerseits schnell militärisch handeln will, andererseits noch nicht politisch geklärt hat, ob reguläre französische Truppen eingesetzt werden sollen, können, dürfen oder nicht.

Martin Armstrong schreibt auf seinem Blog:

Biden und Macron brauchen Krieg vor den Europawahlen am 9. Juni

Emmanuel Macron versucht verzweifelt, Europa in den Dritten Weltkrieg zu führen. Die Europawahlen finden am 9. Juni statt, und in den meisten Umfragen liegt die Rechte weit vorn, was nicht überrascht, da die Europäer die Kosten des Klimawandels zu spüren bekommen.

Wie Biden scheint auch Macron einen Krieg zu brauchen, da er fürchtet, am 9. Juni die Macht zu verlieren. Präsidentschaftswahlen sind in Frankreich erst für den 11. April 2027 vorgesehen. Macron kann bei der Wahl 2027 nicht kandidieren, da er nur zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten innehaben darf.

Wenn wir uns die 68 Prozent Missbilligung für Macron anschauen, sehen wir, dass die natürliche Reaktion eines jeden Politikers darin besteht, einen äußeren Feind zu finden. Der einst friedliebende Macron propagiert nun den Dritten Weltkrieg, um wie die NATO relevant zu bleiben.

Macron befürchtet, dass die französische Rechte bei den Europawahlen im Juni stark zulegen wird. Sie könnte in der Lage sein, die gesamte EU-Politik neu zu gestalten, da sie die Bildung einer neuen Koalition im Europäischen Parlament beeinflussen und die pro-europäischen Kräfte schwächen könnte.

Alle zentralistischen Regierungen scheitern letztlich. Das war der Unterschied zwischen Lenin und Stalin und der Grund, warum die Sowjetunion nicht überleben konnte.

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping ist am Sonntag, dem 5. Mai 2024 in Frankreich eingetroffen, gerade rechtzeitig zu unserem Wendepunkt des wirtschaftlichen Vertrauens am 7. Mai. Es handelt sich um einen Staatsbesuch auf Einladung von Emmanuel Macron, der versuchen wird, ihn zu bedrohen und einzuschüchtern, damit er Russland im Konflikt um die Ukraine unterstützt.

Die Arroganz des Westens bedroht jeden, der Russland unterstützt, während er alles tut, um Russland zu zerstören, mit versteckten Plänen, das Land zu übernehmen, wie er es immer getan hat. Jahrestag der diplomatischen Beziehungen zwischen Frankreich und China. 2019 wird Xi auf seiner ersten Europareise auch Serbien und Ungarn besuchen.

China müsste wirklich dumm sein, denn sobald der Plan zur Vernichtung Russlands steht, werden sie sich gegen China wenden. Das ist die Strategie von Julius Cäsar – teile und herrsche. Macron ist kein Richard Nixon, und er bietet nichts außer Drohungen.

Dieser Krieg wäre in 24 Stunden vorbei, wenn der Westen das Minsker Abkommen einhalten würde, das er in böser Absicht ausgehandelt hat, um der Ukraine Zeit zu geben, so viele Russen wie möglich zu töten.

Putin hat direkt mit dem Dritten Weltkrieg gedroht, und zwar gegen die wahren Kriegsparteien, nämlich die USA, Großbritannien und die NATO – die Ukraine ist nur ein entbehrlicher Söldner. Putin warnt immer wieder und hofft, dass der Westen einlenkt, aber er weigert sich, Frieden zu schließen.

Er hat gesagt, wenn die Ukraine die Brücke zerstört, die die Krim mit Russland verbindet, wird es eine “unzerstörbare Vergeltung” gegen die Verbündeten der Ukraine geben.

Meine Sorge ist, dass Putin immer wieder seine rote Linie zieht und der Westen der Ukraine immer wieder sagt, sie solle sie überschreiten, in der Hoffnung, dass Putin jemanden in der NATO angreift.

Als ich auf der Weltwirtschaftskonferenz 2011 aufstand und prognostizierte, dass der Krieg 2014 beginnen würde, schien das für viele weit hergeholt. Aber das Modell hat sich als unheimlich herausgestellt, und wir steuern auf den Höhepunkt des Krieges im Jahr 2027 zu.

„Den Job zu Ende bringen“ – Führender US-Demokrat befürwortet Eingreifen von US-Truppen in Ukraine

Laut dem demokratischen Fraktionschef Hakeem Jeffries müssten die USA eigene Truppen in die Ukraine entsenden, sollte Kiew vor einer Niederlage stehen. Russland müsse in der Ukraine unbedingt gestoppt werden, so Jeffries, der behauptet, dass es bei den Republikanern eine „Pro-Putin-Fraktion“ gebe.

Im Falle einer Niederlage der Ukraine müssten die Vereinigten Staaten möglicherweise mit ihren Truppen in den Konflikt eingreifen. Das sagte der Fraktionsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus des US-Kongresses, Hakeem Jeffries, in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS News:

„Wir können nicht zulassen, dass die Ukraine fällt, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Amerika in den Konflikt eingreifen muss – nicht nur mit unserem Geld, sondern auch mit unseren Soldaten und Soldatinnen.“

Sodann bediente Jeffries das im Westen gängige und von Kiew forcierte Narrativ, dass Russland in der Ukraine nicht Halt machen werde, da Präsident Wladimir Putin versuche, „die Sowjetunion wiederherzustellen“. Putin habe sich nicht mit Georgien und der Krim begnügt, weshalb es „keine Zweifel“ gebe, dass dies auch im Fall der Ukraine so sein werde.

„Sollen wir angesichts dieser Art von kontinuierlicher Aggression glauben, dass, wenn wir Wladimir Putin erlauben, in der Ukraine erfolgreich zu sein, er dann in der Ukraine haltmachen wird? Natürlich nicht“, sagte Jeffries.

Laut dem Demokraten werde die „Pro-Putin-Fraktion“ innerhalb der Republikanischen Partei immer stärker, die die Ukraine nicht unterstützen wolle und „aus irgendeinem Grund glaubt, dass Russland kein Feind der Vereinigten Staaten ist.“ Anführerin dieser Fraktion im Repräsentantenhaus sei die Republikanerin Marjorie Taylor Greene, die die Genehmigung des Hilfspakets für die Ukraine in Höhe von 61 Milliarden US-Dollar als „Fortsetzung eines kranken Geschäftsmodells der US-Regierung“ bezeichnete: