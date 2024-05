Obamas Bruder sagt, ehemaliger Präsident sei „Adrenochrom“-süchtig – die dunkle Seite von Michelle Obama (Video)

Teile die Wahrheit!

Der frühere Präsident Barack Obama „verkaufte seine Seele“ an die dunkelsten Mächte im Universum, um Geld und Macht zu erlangen und seine politischen Ambitionen zu verwirklichen, so sein älterer Bruder Malik, der Barack aktenkundig beschuldigte, von der Lieblingsdroge der Eliten abhängig zu sein. Adrenochrom.

Malik Obama hat gewarnt, dass Barack „buchstäblich seine Seele an Satan verkauft“ habe, um sich den Illuminati anzuschließen, und dass die Mitgliedschaft in diesem Eliteclub eine Vielzahl beunruhigender Rollen und Verantwortlichkeiten mit sich bringe.

Adrenochrom ist eine chemische Verbindung, die durch die Oxidation von Adrenalin entsteht. (Erwischt: Geheime mobile Apotheke beim Verkauf von Adrenochrom-Pillen an Elite-Prominente erwischt (Video))

Mehrere Whistleblower haben bestätigt, dass Hollywood-Stars und Politiker der „globalen Elite“ regelmäßig das Medikament einnehmen , das aus den Nebennieren von Kindern gewonnen wird.

Nach einer Reihe von Posts, in denen er seinen jüngeren Halbbruder scharf kritisierte, enthüllte der Trump-Anhänger aus Kenia, dass Barack Obama nicht der ist, der er zu sein scheint:

Hitting that Adrenochrome pic.twitter.com/NlU19gFZLf — Malik Obama (@ObamaMalik) May 5, 2024

Auf das Adrenochrom treffen

Me and Fake ass a snake (President Barack Obama) when he was a nobody. pic.twitter.com/ZQC8UeJ3zJ — Malik Obama (@ObamaMalik) August 13, 2023

„Ich und Fake-Aas wie eine Schlange [Präsident Barack Obama], als er noch ein Niemand war“, zusammen mit einem alten Foto von ihnen in kenianischer Kleidung. Am nächsten Tag kommentierte er: „Bevor er SNOB wurde.“

I just wanted to be Fake ass a snakes (President Barack Obama)’s big brother but he rejected me. He (President Barack Obama) is fake as a snake and is a TRAITOR. — Malik Obama (@ObamaMalik) August 14, 2023

ER HAT SEINE SEELE AN DEN TEUFEL VERKAUF

Laut einem GQ-Artikel über Malik aus dem Jahr 2013 haben die beiden einen gemeinsamen Vater, Barack H. Obama Sr., und standen sich einst sehr nahe.

Drei Jahre später änderte sich Berichten zufolge etwas in der Familiendynamik. Barack war von seinem Amtsantritt im Januar 2009 bis zum Amtsantritt des ehemaligen Präsidenten Donald Trump im Januar 2017 Präsident der Vereinigten Staaten.

Comes to mind. The evil in this world pic.twitter.com/nWvEmbbFoO — Malik Obama (@ObamaMalik) December 22, 2022

Malik erzählte Sean Hannity von Fox News im Jahr 2016, dass er bis zu seiner Wahl zum Präsidenten eine gesunde Beziehung zu seinem jüngeren Bruder hatte.

Als Faktoren für die zunehmenden Spannungen nannte er Kommunikationsschwierigkeiten und die Unfähigkeit, mit ihm zu sprechen. Malik gab jedoch zu, mindestens einmal im Jahr ins Weiße Haus eingeladen zu werden.

„Bevor er für das Amt kandidierte, war er jedermanns Freund. Ich denke, dieses Amt hat ihn verändert“, sagte Malik und behauptete, Barack sei „in die Matrix gefallen“.

Er brachte weiterhin seine große Enttäuschung über den „Mangel an Demut“ des ehemaligen Präsidenten zum Ausdruck.

Im selben Interview erklärte Malik auch seine Unterstützung für Trump. Der 45. Präsident kandidierte damals gegen die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton (D).

In einem inzwischen gelöschten Beitrag enthüllte Malik auch, dass sein Bruder ein heimlicher Homosexueller ist.

OH MY! Malik Obama Tweets Brother Barack Obama is ‘Definitely Gay’ – Then Deletes Tweet in a Panic! https://t.co/kRgxaWKNDg pic.twitter.com/AuUFfJ4jyZ — cagrown5 (@cagrown5) July 18, 2023

Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahren mehrere Ankläger den Vorwürfen angeschlossen und behauptet, sie hätten in Badehäusern, Clubs, Bars und sogar bei politischen Veranstaltungen persönlich homosexuelle Beziehungen mit dem ehemaligen Präsidenten gehabt.

Elite-Pädophilie-Opfer behauptet, Michelle Obama sei „aufgehängt“ und habe an satanischen Sexpartys teilgenommen

Ist wirklich alles an Barack und Michelle eine sorgfältig konstruierte Lüge?

Die dunkle Wahrheit über Michelle Obama liegt seit Jahren im Verborgenen.

Michelles Highschool-Freund hat bestätigt, dass sie in Wirklichkeit ein biologischer Mann ist, und Opfer von Kindesvergewaltigungen melden sich und sagen aus, dass sie von der ehemaligen First Lady vergewaltigt wurden – als diese noch ein Mann war.

Dann gibt es noch den Sehtest. Manche Dinge können einfach nicht unsichtbar sein.

Und dann ist da noch Barack Obama, dessen eigene Familie ihn als heimlichen Homosexuellen geoutet hat, ebenso wie seine College-Freundin und mehrere ehemalige männliche Liebhaber. Wie viele Menschen müssen sich noch zu Wort melden, bevor die Mainstream-Medien akzeptieren, dass ihr liberaler Pin-up-Boy vielleicht nicht der ist, für den er sich ausgibt?

Wenn alles an den Obamas eine Lüge ist, müssen Fragen gestellt werden: Wer sind sie und warum ist die Elite so entschlossen, sie zu schützen?

Es tobt ein spiritueller Krieg um unsere Seelen und die Zukunft der westlichen Zivilisation.

Die Elite ist entschlossen, Vater gegen Sohn, Ehemann gegen Ehefrau aufzuhetzen und die Gesellschaft weiter zu spalten, bis wir schwach, verwirrt und geschwächt sind.

Frauen sind Lebensspender und für den Lebenszyklus der Menschheit von entscheidender Bedeutung, weshalb die satanische Technokratie die Transgender-Ideologie nutzt, um sie zu entmenschlichen und aus dem kulturellen Lexikon zu verbannen.

Treten Sie vor, die Obamas. Lieblinge der internationalen Linken, sie sind das Aushängeschild des satanischen spirituellen Krieges der Neuen Weltordnung gegen die Menschheit.

Vögel eines Feders scharen sich zusammen und Obamas Freunde werden langsam aber sicher als Pädophile, Perverse und rundum schlechte Eier entlarvt.

Menschen, die eine Lüge gelebt haben, haben oft Leichen im Keller, und die Obamas bilden da keine Ausnahme. Während das ehemalige First Couple wieder ins öffentliche Leben eintritt, stehen die Menschen aus ihrer Vergangenheit Schlange, um ihre wahre Identität offenzulegen.

Letztes Jahr erzählte Barack Obamas College-Freundin einem Interviewer, dass der junge Barack schwule Sexfantasien mit ihr teilte und räumte ein, dass er „täglich mit Männern geschlafen habe, aber in seiner Fantasie“.

Wurde das Imaginäre Wirklichkeit, als er Larry Sinclair traf, der Tucker Carlson einen Bericht über seine intimen Erfahrungen mit dem damaligen Senator Obama lieferte?

Oder wie wäre es, als Obama Michael Robinson traf?

Michelle Obamas Ex-Freund David Upchurch hat bekannt gegeben, dass „sie“ tatsächlich ein Mann namens Michael Robinson ist und erst „Michelle“ wurde, nachdem sie Barack Obama kennengelernt hatte und Aussicht darauf hatte, First Lady zu werden.

Laut Upchurch, der während der High School mit Michelle Obama zusammen war, ist Barack Obama ein „glücklicher Mann“, der einen so „talentierten und vielseitigen“ Partner wie den ehemaligen Michael hat. Er enthüllte auch, dass Michael wie ein Pferd aufgehängt ist.

Umso besorgniserregender ist die wachsende Zahl der Anschuldigungen zahlreicher Opfer von Kindesvergewaltigungen gegen Michelle.

Ein Opfer sexuellen Missbrauchs eines Kindes hat Michelle Obama verraten und ausgesagt, dass er vergewaltigt wurde, als Michelle noch ein Mann war.

Ally Carter hat Recht, wenn sie sagt, dass jeder im Establishment mitschuldig ist.

Bedenken Sie den Unterschied zwischen der glaubwürdigen Anschuldigung gegen Biden und der unglaubwürdigen Anschuldigung einer Vergewaltigung durch eine Frau gegen Präsident Trump.

Tara Reade, die in den 80er Jahren Bidens Senatsmitarbeiterin war und behauptet, Biden habe sie gegen die Wand gedrückt und sexuell missbraucht, musste aus Angst um ihre Sicherheit nach Russland fliehen.

Inzwischen wurden E. Jean Carroll trotz zahlloser Lücken in ihrer Geschichte 83,3 Millionen Dollar Schadensersatz zugesprochen, nachdem sie Trump ähnliche Vorwürfe gemacht hatte.

Was kann den Unterschied erklären? Biden ist im Club und Trump nicht. Dies erklärt auch, warum JFK sein Ende fand, als er in einer Wagenkolonne am Dealey Plaza in der Innenstadt von Dallas mitfuhr. Die Elite akzeptiert keine kompromisslosen Führer.

Das ist die Realität unserer kranken, bösen Welt. Es gibt Tausende von Pädophilen in hohen Positionen in allen Teilen unserer Gesellschaft, vom Justizsystem über das Bildungssystem und die Strafverfolgungsbehörden bis hin zu Kinderschutzdiensten.

Wir leben in einer Welt, in der Michelle Obamas Highschool-Freund bestätigen kann , dass sie ein biologischer Mann ist, und die Mainstream-Medien, deren Aufgabe es ist, die Massen zu informieren, beschließen, die Geschichte zu vertuschen.

Unglücklicherweise für die Mainstream-Medien enden die Beweise gegen die Obamas hier nicht, und sie können die Art von Wahrheit, die wir im Ärmel haben, einfach nicht vertuschen.

Während die Elite weiterhin einen spirituellen Krieg gegen die Menschheit führt, war es noch nie so wichtig zu verstehen, wer Michael LaVaughan Robinson wirklich ist.

Offiziellen Dokumenten des Illinois State Board of Elections zufolge war die ehemalige First Lady Michelle Obama von 1994 bis 2008 als Mann zum Wählen registriert. Aus den offiziellen Dokumenten geht auch hervor, dass Obama 2008, im selben Jahr, in dem ihr Ehemann offiziell ihr Geschlecht in weiblich änderte kandidierte für das Präsidentenamt.

Die offiziellen Dokumente wurden vom Bundesstaat Illinois vom liberalen Dokumentarfilmer Joel Gilbert erhalten, der erklärt, er habe sich entschieden, „einen ernsthaften Ansatz zu verfolgen“, um mehr über Michelle Obamas Hintergrund zu erfahren, weil die Mainstream-Medien sich weigern, das Thema anzusprechen.

Doch Gilbert hatte nicht damit gerechnet, einen Beweis dafür zu finden , dass sie sich vierzehn Jahre lang als Mann als Wählerin registriert hatte.

aut den Mainstream-Medien ist alles nur ein großer Zufall. Sie sagen, wir sollten unseren eigenen Augen, unseren High-School-Freunden, ehemaligen Schwulenliebhabern, mehreren glaubwürdigen Anschuldigungen oder offiziellen Regierungsdokumenten nicht trauen.

Den Medien zufolge sollten wir auch den Familienmitgliedern Barack Obamas keinen Glauben schenken, wenn sie die wahre Identität Michelles aufdecken.

Baracks älterer Bruder Malik hat auf Twitter immer wieder angedeutet , dass er die Wahrheit über die Obamas kenne.

Er deutete auch an , dass er versteht, dass seine Schwägerin Michelle nicht genau das ist, was sie zu sein vorgibt.

Bevor er sich plötzlich zurückzog, den ursprünglichen Tweet löschte und sich weigerte, die Vorwürfe gegen Michelle, die er weiterhin „BIG MIKE“ nennt, zu bestätigen oder zu dementieren.

Malik will offensichtlich nicht den gleichen Weg gehen wie Joan Rivers, die weniger als zwei Monate nach der Enthüllung der Obamas nach einer angeblich geringfügigen Halsoperation starb. Sie sagte, dass im Grunde jeder wisse, das Michelle Obama eine „Trany“ sei.

Bezeichnenderweise hat Barack Obama selbst immer wieder einen Ausrutscher begangen und sie immer und immer wieder „Michael“ genannt.

Hmm … Haben Sie schon einmal einen Mann getroffen, der seine Frau versehentlich mit einem Männernamen anspricht … und zwar wiederholt?

Die Obamas haben seit ihrem ersten Auftritt auf der nationalen Bühne so getan, als wären sie etwas, was sie nicht sind.

…

