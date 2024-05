Russischer Atomschlag? Medwedew droht Polen mit „radioaktiver Asche“

Einmal mehr formuliert Dmitri Medwedew eine wage Drohung. Der ehemalige russische Präsident, Premierminister und Vertraute von Wladimir Putin spricht von einem „Auslöser für einen Weltkrieg“. Es ist nicht seine erste Warnung.

Dmitri Medwedew droht Polen und spricht von „Weltkriegs-Auslöser“

Eine besondere Wandlung hat seit Beginn des Ukraine-Krieges Dmitri Medwedew vollzogen. Der ehemalige russische Präsident und Premierminister, der während seiner Amtszeit als gemäßigter Freund des Westens galt, ist mittlerweile stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates.

Während des Ukraine-Krieges hat er durch regelmäßige Angriffe in den sozialen Medien für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt hat sich Dmitri Medwedew einmal mehr gehen lassen. („Es ist alles Russland!“ Russisches TV spricht von Eroberung von zwei Nato-Hauptstädten – Medwedew: ‚Sanitärzone‘ an der Grenze zu Polen)

In einem Post beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) heißt es:

The Polish counterpart of a weird outlandish creature called Blinken, with a much more sonorous surname Sikorski, apparently, has decided to scare his own masters.

He has stated: “The Americans have told the Russians that if you explode a nuke, even if it doesn’t kill anybody,…

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 26, 2024