Russischer General droht mit einem Krieg gegen die Nato bis 2030 – Putin rüstet sich für Großoffensive mit 40.000 Soldaten

Es sind dramatische Worte, die Apti Alaudinow im russischen TV verwendet. Der General spricht davon, die „militärische Spezialoperation“ bis 2030 fortzusetzen. Ein Krieg gegen die Nato soll das Militär-Bündnis zerschlagen.

Mit General Apti Alaudinow hat sich jetzt ein ranghoher Militär im russischen Staatsfernsehen zu den weiteren möglichen Plänen von Wladimir Putin geäußert.

Der Mann wurde von Putin persönlich ausgewählt.

Apti Alaudinow eskaliert in russischer TV-Show: Putin-General spricht von Krieg mit der Nato

Im Gespräch mit Olga Skabejewa, Moderatorin auf dem SenderRossija 1, erklärte Alaudinow jetzt: (Dritter Weltkrieg: Die Gefahr eines Atomkrieges wird in Russland immer offener diskutiert)

Zu sehen ist der TV-Ausschnitt beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter), unter anderem auf dem Account von Anton Geraschenko, früherer Berater im ukrainischen Innenministerium.

Apti Alaudinov, Kadyrov’s closest ally, recently appointed to a position in the Russian defense ministry, tells Russian propagandist Skabeyeva that Russia will wage a war for the rest of the decade and intends to destroy NATO:

„Russia will win in this special military operation… pic.twitter.com/opmUVTiOqb

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 24, 2024