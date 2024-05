Chinesische Horoskop: Der Mai im Jahr des Drachen

Herausforderungen und Wachstum. Der Mai im Jahr des Drachen.

Seit vielen Jahren versetzt uns der international bekannte Star-Hellseher und Astrologe Emanuell Charis mit seinen präzisen Vorhersagen und seinem tiefen Verständnis der kosmischen Einflüsse auf unser tägliches Leben in Erstaunen.

Heute wirft er gemeinsam mit uns einen Blick auf das, was uns im Mai 2024 erwartet – basierend auf dem chinesischen Horoskop und den einzigartigen Energien des Jahres des Drachen.

Ratte (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Für die Ratte liegt im Mai eine Fülle von Möglichkeiten buchstäblich in der Luft. »In der Liebe können neue Romanzen aufblühen, bereits bestehende Beziehungen werden an Tiefe gewinnen sich festigen«, stellt Emanuell Charis fest.

Im Hinblick auf die Finanzen ist es wichtig, sich klug und geduldig zu verhalten und jedes impulsive Handeln zu vermeiden. In der Karriere können sich völlig unerwartet neue Chancen auftun. »Aber seien Sie vorsichtig, bevor Sie sich auf große Veränderungen einlassen«, warnt Charis und empfiehlt, auch in diesem Bereich eher abzuwarten und geduldig die Entwicklungen zu beobachten.

Die Gesundheit erfordert im Mai eine besondere Aufmerksamkeit. Daher ist es für die Ratte wichtig, auf ihre körperlichen und emotionalen Bedürfnisse zu achten und diese nicht beiseite zu schieben. (Prophezeiung: Emanuell Charis deutet das I-Ging-Hexagramm 14 für den April 2024)

Büffel (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Für den Büffel deutet der Mai auf eine Zeit der Stabilität hin. Er darf durchatmen, zur Ruhe kommen und muss nicht ständig 150 Prozent geben. Die Liebe steht ganz im Zeichen langfristiger Beziehungen, die von Vertrauen und Harmonie geprägt sind.

»Für neue Beziehungen oder eine neue Liebe ist der Mai 2024 für den Büffel eher weniger geeignet«, sagt Emanuell Charis. Was die Finanzen betrifft, so können dem Büffel in diesem Monat einige unerwartete Ausgaben bevorstehen, die zunächst erschreckend wirken – aber dank sorgfältiger Planung werden diese abgefangen.

»Beruflich können Sie sich jetzt auf Ihre Fähigkeiten konzentrieren und die Erreichung Ihrer Ziele vorantreiben«, empfiehlt Charis. »Achten Sie jedoch darauf, sich nicht zu überarbeiten, und gönnen Sie sich ausreichend Ruhepausen. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken.«

Tiger (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Herausforderungen und Wachstum – diese beiden Aspekte spielen im Mai 2024 für den Tiger eine große Rolle. In der Liebe können alte, längst überwunden oder vergessen geglaubte Konflikte aufbrechen, aber mit Kommunikation und gegenseitigem Verständnis können diese überwunden werden. »In Finanzangelegenheiten sollten Sie vorsichtig sein und große Ausgaben vermeiden«, rät Charis.

»Im Beruf werden Sie aller Voraussicht nach vor wichtigen Entscheidungen stehen. Hier kommt es darauf an, äußerst sorgfältig abzuwägen, bevor Sie handeln oder einen Beschluss fassen.« Die Gesundheit könnte im Mai durch ein erhöhtes Maß an Stress belastet sein. Emanuell Charis rät deshalb dazu, Entspannungstechniken zu praktizieren und vermehrt auf die körperlichen Bedürfnisse zu achten.

Hase (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Der Hase erlebt im Mai eine Zeit der Reflexion und des inneren Wachstums, während es im äußeren Umfeld eher ruhig bleibt. In Liebes- und Beziehungsangelegenheiten kann er sich nach der Vertiefung einer Verbindung sehnen und neue Wege finden, um die persönlichen Beziehungen zu stärken. »Auf finanziellem Gebiet ist es unbedingt notwendig, Investitionen klug und gewissenhaft abzuwägen, bevor sie getätigt werden«, rät Emanuell Charis.

»Spontane Ausgaben und Impulskäufe sollten vermieden werden!« Beruflich kann der Hase mit Veränderung konfrontiert werden. Charis empfiehlt hier, sich in Geduld zu fassen und die eigenen Ziele im Auge zu behalten, statt sich für die Ziele anderer einspannen zu lassen.

Die Gesundheit kann im Mai 2024 sehr stark von der emotionalen Stabilität abhängen, weshalb es ratsam ist, sich die Zeit für Selbstpflege zu nehmen und achtsam mit sich selbst umzugehen.

Drache (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Dem Drachen verspricht der Mai seines Jahres eine Zeit der Dynamik und des Wandels. »In der Liebe können Sie sich auf neue Abenteuer einlassen und Ihre romantischen Beziehungen aufregender gestalten«, so Emanuell Charis. Im Bereich der Finanzen können aus unerwarteter Richtung Chancen auftauchen. »Aber seien Sie vorsichtig und überprüfen Sie alle Angebote sorgfältig«, rät Charis.

»Es ist beileibe nicht alles Gold, was glänzt!« Im Beruf muss sich der dynamische Drache neuen Herausforderungen und Veränderungen stellen, die sowohl seine Fähigkeiten als auch sein Durchhaltevermögen auf die Probe stellen. Seine Gesundheit könnte allerdings von seinem Stressniveau beeinflusst sein. Emanuell Charis rät deshalb dazu, stressreduzierende Aktivitäten in den Alltag zu integrieren.

Schlange (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

»Die Schlange betritt den Mai mit einer Aura der Intuition und des Wandels«, erklärt Emanuell Charis. »In Sachen Liebe können Sie sich endlich von alten Mustern lösen und neue Wege finden, um Ihre bestehenden Beziehungen zu vertiefen oder sich ohne alten Ballast auf neue Beziehungen einzulassen.«

Auf das Bauchgefühl sollte die Schlange im Hinblick auf Finanzen hören und auf keinen Fall überstürzt handeln, sprich: keine unüberlegten Ausgaben und keine Impulskäufe. »Im Beruf können sich große und lukrative Chancen ergeben, aber seien Sie bereit, sich anzupassen und flexibel zu sein«, sagt Emanuell Charis.

Die Gesundheit der Schlange kann im Mai stark von ihrer mentalen Klarheit abhängen. Zeit für Meditation und Selbstreflexion sollte also unbedingt eingeplant werden.

Pferd (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Bewegung und Abenteuer verspricht der Mai 2024 für das Pferd. »In der Liebe bedeutet das, dass Sie sich nach Freiheit und Unabhängigkeit sehnen«, erläutert Star-Hellseher und Astrologe Charis.

»Aber Sie dürfen dabei nicht vergessen, auch die Bedürfnisse Ihres Partners / Ihrer Partnerin zu berücksichtigen.« Was die Finanzen angeht, so können im Zeichen des Pferdes Geborene von unerwarteten Einkommensquellen profitieren, sollten jedoch darauf achten, wie und wofür sie ihr Geld ausgeben. Im Beruf kann sich das Pferd endlich neuen Ideen und Projekten widmen.

Es kommt dabei aber darauf an, fokussiert zu bleiben und die eigenen Ziele im Auge zu behalten. »Ihre Gesundheit kann stark von Ihrer körperlichen Aktivität abhängen«, sagt Charis. »Achten Sie also darauf, sich regelmäßig zu bewegen und auf Ihren Körper zu hören.«

Ziege (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Für die Ziege geht der Mai mit einer Zeit der Ruhe und des Rückzugs einher, und beides ist notwendig. Was die Liebe betrifft, so kann sie sich nach innerem Frieden sehnen und ihre romantischen Beziehungen auf eine tiefere, intensivere Ebene bringen.

Finanziell ist es eine kritische, durchaus riskante Zeit. »Umso wichtiger ist es, im Mai vorsichtig zu sein, allzu verlockende Angebote sehr genau zu prüfen und unnötige Ausgaben unbedingt zu vermeiden«, empfiehlt Emanuell Charis. Im Beruf kann sich die Ziege auf ihre kreativen Fähigkeiten konzentrieren und neue Möglichkeiten erkunden – eventuell sogar eine berufliche Veränderung anstreben.

Bei der Gesundheit kommt es für die Ziege im Mai 2024 besonders auf die innere Ausgeglichenheit an, weshalb Charis dazu rät, sich mehr Zeit für Entspannung und Meditation zu nehmen.

Affe (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Der Affe erlebt im Mai eine geradezu euphorische Zeit der Neugier und des Lernens. In Sachen Liebe sehnt er sich nach intellektueller Stimulation und kann wichtige, klärende Gespräche mit dem Partner / der Partnerin führen – unter anderem, um Missverständnisse der Vergangenheit aus dem Weg zu räumen, die eventuell noch immer unterschwellig die Beziehung belasten. »Finanziell stehen Ihnen Chancen ins Haus, von denen Sie erheblich profitieren können«, erläutert Emanuell Charis.

»Die gesunde Vorsicht sollten Sie dabei aber keineswegs außer Acht lassen; überprüfen Sie alle Angebote sorgfältig.« Der Beruf stellt den Affen vor neue Herausforderungen, die sein Wissen erweitern und seine Fähigkeiten verbessern. Gesundheitlich ist es in dieser für den Affen durchaus wilden Phase des Jahres besonders wichtig, sich Zeit für intellektuelle Aktivitäten und geistige Ruhe zu nehmen.

Hahn (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Dem Hahn bietet der Mai eine Phase voller Möglichkeiten für Kreativität und deren Ausdruck. Das betrifft auch die Liebe: Es steht eine Zeit der Leidenschaft und des Abenteuers bevor!

»Aber vergessen Sie bei allen Höhenflügen nicht, dass es dabei nicht nur um Sie geht, denn zur Liebe gehören zwei«, hebt Emanuell Charis hervor. In Finanzangelegenheiten kann der Hahn von kreativen Projekten profitieren, sollte aber genau darauf achten, wie er sein Geld ausgibt oder investiert. Auch im Beruf kommt es auf die Kreativität an, denn es gilt unter Umständen, mehrere Herausforderungen gleichzeitig zu bewältigen.

»Hier ist möglicherweise auch Ihr Durchsetzungsvermögen gefragt«, so Charis. Die Gesundheit des Hahns kann von seiner emotionalen Stabilität abhängen, also sollte er dem Thema Selbstpflege unbedingt mehr Beachtung schenken.

Hund (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Für den Hund deutet der Mai auf eine Zeit der Treue und des Mitgefühls hin. Dies macht sich insbesondere in der Liebe bemerkbar: Er sehnt sich nach Sicherheit und Stabilität.

»Der Mai 2024 bietet die wunderbare Gelegenheit, die romantischen Beziehungen zu festigen und auf eine höhere Ebene zu bringen. »In finanzieller Hinsicht ist es jetzt wichtig, Vorsicht walten zu lassen und unnötige Risiken zu vermeiden«, sagt Emanuel Charis und weist darauf hin, dass größere Ausgaben und Investitionen besser verschoben werden sollten.

Im Beruf kann sich der Hund voll auf seine bestehenden Verpflichtungen konzentrieren und dabei seine Fähigkeiten weiterentwickeln. In Sachen Gesundheit rät Charis dazu, auch mal ein wenig kürzer zu treten und mehr Zeit für die Liebsten freizuräumen. Gegenseitige emotionale Unterstützung ist im Moment sehr wichtig!

Schwein (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Dem Schwein bietet der Mai eine Zeit des Überflusses und der Fülle. In der Liebe kann es sich der langgehegte Wunsch nach Zuneigung und Harmonie endlich erfüllen; bereits bestehende romantische Beziehungen werden dadurch enorm vertieft.

»In Finanzangelegenheiten können sich wie aus dem Nichts neue Einkommensquellen auftun, von denen Sie erheblich profitieren können«, sagt Emanuell Charis. Der Star-Hellseher warnt allerdings davor, allzu leichtfertig Angebote anzunehmen und unbedacht Geld auszugeben. Der schöne Schein kann trügen! Deshalb sollte man auf den gesunden Menschenverstand hören.

Auch auf das Schwein warten im beruflichen Bereich neue Herausforderungen, deren Bewältigung sein Wachstum fördern und seine Fähigkeiten erweitern kann. »Ihre Gesundheit kann im Mai 2024 stark von Ihrem emotionalen Wohlbefinden abhängen«, so Charis. »Gönnen Sie sich daher auch mal Zeit für Freude und Entspannung!«

Fazit

Für alle chinesischen Tierkreiszeichen stehen im Mai 2024 die Zeichen auf Veränderung und Wachstum.

»Wenn wir uns bewusst auf die kosmischen Energien einstellen und all unsere Entscheidungen mit Bedacht treffen, können wir sämtliche Herausforderungen meistern und das Beste aus den sich bietenden Möglichkeiten machen«, erklärt Emanuell Charis abschließend.

»Gerade dieser Monat bietet für jeden von uns die große Chance, von Liebe, Glück und Erfolg erfüllt zu sein.«

Quellen: PublicDomain/emanuellcharis.de am 04.05.2024