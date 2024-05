So werden die meisten Menschen sterben, wenn es zu einem groß angelegten Atomkrieg kommt

Teile die Wahrheit!

Noch nie waren wir einem Atomkrieg näher als jetzt. Sollte der Konflikt in der Ukraine einen groß angelegten Atomkrieg zwischen den USA und Russland auslösen, könnten Milliarden Menschen sterben. Von Michael Snyder

Aus diesem Grund wünschen sich so viele von uns unbedingt, dass sich die Führer beider Seiten an den Verhandlungstisch setzen und versuchen, ihre Differenzen friedlich beizulegen.

Vielleicht ist eine friedliche Lösung nicht möglich, aber zum Wohle der Menschheit sollten sie es zumindest versuchen. Denn aus heutiger Sicht genügt ein einziger Fehler, um die Welt in eine unvorstellbare nukleare Katastrophe zu stürzen.

Laut der Autorin Annie Jacobsen verfügen die USA über ein Satellitennetzwerk, das ständig nach einem Interkontinentalraketenstart durch einen unserer Feinde Ausschau hält …

„Das US-Verteidigungsministerium verfügt über ein Frühwarnsystem. Und das System im Weltraum heißt SBIRS, eine Satellitenkonstellation, die alle Feinde Amerikas im Auge behält.

In dem Moment, in dem eine Interkontinentalrakete startet, sehen sie nur den Bruchteil einer Sekunde nach dem Start die heißen Raketenabgase auf der Interkontinentalrakete. Und so beginnt diese schreckliche Politik namens „Start bei Vorwarnung“ und das ist der US-Gegenangriff.

Der Grund dafür, dass die Vereinigten Staaten so eifrig auf einen nuklearen Start irgendwo auf der Welt warten, liegt darin, dass das nukleare Kommando- und Kontrollsystem in den USA in Aktion treten und sofort einen Gegenschlag durchführen kann. (Seuchen, Erdbeben und Katastrophen)

Diese Politik, die auf Warnung hin startet, ist genau das, was sie verspricht: Sie bedeutet, dass die Vereinigten Staaten nicht warten werden, um einen Atomangriff abzuwehren. Als Reaktion darauf werden Atomwaffen abgefeuert, bevor die Bombe tatsächlich einschlägt.“

Im Falle eines überraschenden Erstschlags blieben nur wenige Minuten, um den Präsidenten aus dem Bett zu holen und zu entscheiden, was zu tun ist.

Es versteht sich von selbst, dass der Präsident keinen Gegenschlag starten möchte, wenn es sich um einen Fehlalarm handelt.

Denn sobald die Raketen in der Luft sind, gibt es kein Zurück mehr.

Wenn ein Atomsprengkopf explodiert, entsteht ein Feuerball, der unvorstellbar heiß ist. Das Folgende stammt aus dem Bulletin of the Atomic Scientists …

„Mikrosekunden nach der Explosion einer Atomwaffe erhitzt die in Form von Röntgenstrahlen freigesetzte Energie die Umgebung und bildet einen Feuerball aus überhitzter Luft.

Im Inneren des Feuerballs sind die Temperatur und der Druck so extrem, dass die gesamte Materie in ein heißes Plasma aus nackten Kernen und subatomaren Teilchen verwandelt wird, wie es im mehrere Millionen Grad heißen Kern der Sonne der Fall ist.

Der Feuerball nach der Luftexplosion einer 300 Kilotonnen schweren Atomwaffe – wie dem thermonuklearen Sprengkopf W87, der auf den Minuteman-III-Raketen eingesetzt wird, die derzeit im US-Atomwaffenarsenal im Einsatz sind – kann einen Durchmesser von mehr als 600 Metern (2.000 Fuß) erreichen und bleibt blendend mehrere Sekunden lang leuchtend, bevor seine Oberfläche abkühlt.

Das von der Hitze des Feuerballs abgestrahlte Licht – das mehr als ein Drittel der Sprengenergie der thermonuklearen Waffe ausmacht – wird so intensiv sein, dass es Brände entzündet und auf große Entfernung schwere Verbrennungen verursacht. Der thermische Blitz einer 300-Kilotonnen-Atomwaffe könnte bis zu 13 Kilometer (8 Meilen) vom Erdnullpunkt entfernt zu Verbrennungen ersten Grades führen.“

Wenn Sie am Nullpunkt sind, haben Sie keine Überlebenschance.

Laut einer vor mehreren Jahren durchgeführten Studie würden in den ersten Stunden eines groß angelegten Atomkrieges zwischen den Vereinigten Staaten und Russland etwa 34 Millionen Menschen sterben.

Aber das wäre nur die erste Todeswelle.

Nach einem nuklearen Schlagabtausch würde sich der radioaktive Niederschlag über weite Teile des amerikanischen Festlandes ausbreiten …

„Anhand archivierter Wetterdaten über 48-Stunden-Zeiträume an mehreren Terminen im Jahr 2021 zur Simulation der erwarteten radioaktiven Wolke stellten die Wissenschaftler fest, dass die Westküstenstaaten aufgrund des vorherrschenden Ostwinds das geringste Risiko hatten.

Abhängig von der genauen Windrichtung könnte der schlimmste Niederschlag jedoch über jedem Teil der USA und Kanadas östlich von Idaho auftreten.

Basierend auf den Wetterbedingungen am 2. Dezember 2021 wären neben anderen Bevölkerungszentren auch Chicago, Illinois und D.C. im direkten Einflussbereich einer tödlichen Strahlungsdosis.

Im schlimmsten Fall würden fast ganz Montana und North Dakota sowie Teile von Nebraska, Colorado, Wyoming, South Dakota und Kansas eine Dosis erhalten, die mehr als das Zehnfache der als tödlich geltenden Dosis beträgt, was innerhalb weniger Tage zu Todesfällen führen würde. Der größte Teil des Mittleren Westens würde eine tödliche Dosis erhalten, während es andernorts innerhalb von Wochen zu Todesfällen kommen würde.

Der radioaktive Fallout würde weitaus mehr Menschen töten als die ersten Explosionen.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass die Strahlungswerte ziemlich schnell abnehmen würden.

Wenn Sie also weit genug von einem Ground Zero entfernt sind und den ersten Tsunami radioaktiven Niederschlags überleben können, ist es irgendwann wieder sicher, nach draußen zu gehen.

Aber dann wird es keine Lieferketten mehr geben, die Menschen werden um die schwindenden Ressourcen kämpfen, die noch übrig sind, und „eine Hungersnot allein könnte mehr als zehnmal so tödlich sein wie die Hunderte von Bombenexplosionen, die der Krieg selbst mit sich bringt“ …

„So schrecklich diese Statistiken auch sind, wären die Dutzenden bis Hunderten Millionen Toten und Verletzten in den ersten Tagen eines Atomkonflikts nur der Beginn einer Katastrophe, die letztendlich die ganze Welt erfassen wird.

Globale Klimaveränderungen, weit verbreitete radioaktive Verseuchung und praktisch überall ein gesellschaftlicher Zusammenbruch könnten die Realität sein, mit der Überlebende eines Atomkriegs noch viele Jahrzehnte lang zu kämpfen haben.

Zwei Jahre nach jedem Atomkrieg – ob klein oder groß – könnte allein eine Hungersnot mehr als zehnmal so tödlich sein wie die Hunderte von Bombenexplosionen, die den Krieg selbst mit sich brachten.“

Letztlich wird der nukleare Winter mehr Menschen töten als alles andere.

Für diejenigen von uns, die auf der Nordhalbkugel leben, wird es äußerst schwierig sein, irgendetwas anzubauen, sobald die Temperaturen weit unter den Normalwert fallen …

„Dadurch ist die Erde selbst im Sommer eiskalt, wobei das Ackerland in Kansas um etwa 20 Grad Celsius (ungefähr 40 Grad Fahrenheit) abkühlt und in anderen Regionen fast doppelt so stark abkühlt. Eine aktuelle wissenschaftliche Arbeit schätzt, dass über 5 Milliarden Menschen verhungern könnten, darunter etwa 99 % der Menschen in den USA, Europa, Russland und China – weil der meiste Ruß in der nördlichen Hemisphäre verbleibt, wo er entsteht, und weil die Temperaturen sinken, schädigen Sie die Landwirtschaft in hohen Breiten stärker.“

Können Sie sich vorstellen, wie unsere Welt aussehen würde, wenn ein solcher Krieg tatsächlich stattfinden würde?

Leider sind die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland so schlecht wie nie zuvor und wir nähern uns mit jedem Tag einem Atomkrieg.

Politiker in der westlichen Welt gehen davon aus, dass die Russen niemals einen Atomkrieg riskieren würden, weil die Folgen für alle so apokalyptisch wären.

Aber russische Politiker haben uns immer wieder gewarnt, dass es einen Atomkrieg geben wird, wenn wir Russland zu weit drängen.

Und wie ich in meinem neuen Buch mit dem Titel „Chaos“ ausführlich dargelegt habe , bereiten sich die Russen seit vielen Jahren fieberhaft auf einen Atomkrieg vor.

Sie wissen, dass es in einem Atomkrieg keine „Gewinner“ gibt.

Aber sie wissen auch, dass derjenige, der zuerst zuschlägt, die besten Überlebenschancen hat.

Im Moment rücken die russischen Streitkräfte vor und die ukrainischen Führer geraten zunehmend in Verzweiflung …

„Westliche Führer bereiten sich auf den Zusammenbruch der ukrainischen Armee vor, da diese den Vormarsch der russischen Streitkräfte nur aufgrund von Waffen- und Munitionsknappheit verlangsamen konnte“, schreibt die Times.

In ihrem Leitartikel mit dem Titel „Es ist Zeit, über den Fall Kiews zu sprechen“ weist die Zeitung darauf hin, dass „im Gegensatz zur vorherrschenden Meinung, dass es sich um einen ewig eingefrorenen Konflikt handelt, bei dem keine Seite einen entscheidenden Vorteil erringen kann, die Frontlinie“ ist. „Es ist hart umkämpft und es besteht die reale Gefahr, dass die ukrainischen Streitkräfte zurückgedrängt werden.“

„Dies ist das Albtraumszenario, über das westliche Politiker derzeit nachdenken“, stellt die Times fest.

Russlands Vormarsch „wäre für die Ukrainer offensichtlich katastrophal“. „Außerdem würde es den Westen vor allerlei schwierige Herausforderungen stellen“, heißt es in der Zeitung.

„Die Folgen einer teilweisen oder vollständigen Niederlage wären in einer Art und Weise katastrophal, wie die westliche Bevölkerung sie noch kaum zu verstehen beginnt. Aber wir haben im komfortablen Westen – abseits der europäischen Frontlinie in der Ost- und Südukraine – die Angewohnheit, Wunschdenken zu haben und auf böse Überraschungen nicht vorbereitet zu sein“, betont die Times.

Ukrainische Beamte sind sich darüber im Klaren, dass sie den Krieg nur gewinnen können, wenn die NATO-Streitkräfte eingreifen, und einige westliche Führer wie der französische Präsident Emmanuel Macron stehen dieser Idee sehr aufgeschlossen gegenüber.

Aber Wladimir Putin hat gewarnt, dass wir dadurch einen Schritt von einem Atomkrieg entfernt sein werden, und hat beschlossen, weitere 150.000 Männer zum russischen Militär zu rekrutieren …

„Wladimir Putin hat weitere 150.000 Männer zur Wehrpflicht in der russischen Armee einberufen, die höchste Zahl seit acht Jahren.

Dies geschieht, weil orthodoxen Priestern befohlen wurde, in der Kirche für den Sieg des Diktators im Krieg zu beten.

Die Rekruten sind zwischen 18 und 30 Jahre alt und werden zwischen dem 1. April und dem 15. Juli während seines Krieges gegen die Ukraine eingezogen.“

Die Russen sind davon überzeugt, dass westliche Führer die russische Regierung stürzen und Russland in viele kleinere Teile aufteilen wollen.

Auf der anderen Seite sind die Politiker in der westlichen Welt entschlossen, „alles Notwendige“ zu tun, um den Sieg der Russen in der Ukraine zu verhindern.

Beide Seiten verhalten sich unvernünftig und paranoid, und das ist ein Rezept für eine Katastrophe.

Es genügt ein einziger Fehler, um eine nukleare Katastrophe auszulösen, und Milliarden von Menschenleben stehen auf dem Spiel.

…

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com/ am 03.05.2024