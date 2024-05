Vogelgrippe, Zensur und 100-Tage-Impfungen: 7 Vorhersagen für „Die nächste Pandemie“

Teile die Wahrheit!

Anfang dieses Monats hat das Weiße Haus seine neuen Ziele für die „Pandemievorsorge“ veröffentlicht.

Das Weiße Haus ist mit seiner Berichterstattung bei weitem nicht allein. Bereits im März fragte Sky News: „Die nächste Pandemie steht vor der Tür, warnt ein Experte – aber würde es jemals wieder zu einem Lockdown kommen?“

Am 3. April stellte die Financial Times eine ähnliche Frage: „Die nächste Pandemie steht vor der Tür. Werden wir bereit sein?„

Vor weniger als einer Stunde lud uns die Daily Mail in die „tödlichste Höhle der Welt, die die nächste Pandemie auslösen könnte„.

Vor nur zwei Tagen schrieb ein professioneller Panikmacher für CNN:

Die nächste Pandemie-Bedrohung erfordert sofortiges Handeln!!!

OK, ich habe die Ausrufezeichen hinzugefügt, aber sie sind im Originaltext durchaus angedeutet.

Während also der Iran und Israel auf den Titelseiten mit den Säbeln rasseln, dachte ich, wir sollten einen Blick auf die ruhigeren Seiten werfen, um zu sehen, was wir lernen können, und uns dabei helfen, vorherzusagen, wie sich „die nächste Pandemie“ entwickeln wird. (Das WEF befiehlt das Kriegsrecht auszurufen, da eine „drohende Vogelgrippe-Pandemie“ über den Globus hereinbrechen wird)

Was ist „die nächste Pandemie“?

Ich meine… ich denke, das ist ziemlich selbsterklärend.

Aber im Ernst: Es ist die Pandemie, die sie seit dem Beginn von Covid vorausgesagt haben. (Vgl. Gavi) Zuerst sollten es Affenpocken sein – sorry MPox – aber das hat sich in Luft aufgelöst. (Vgl. OffGuardian)

300x250

Natürlich meinen wir mit „Pandemie“ in Wirklichkeit „Psy-Op“, denn nichts an der nächsten Pandemie wird realer sein als die letzte Pandemie. In Anbetracht der Fortschritte in der KI-Technologie könnte sie beim nächsten Mal sogar deutlich weniger real sein.

Wir kennen noch keine Details, aber es gibt genug vage Berichte, um einige Vermutungen anstellen zu können.(Vor der Pandemie von 2020 starben Dutzende führender Mikrobiologen unter mysteriösen Umständen (Video))

Welche Krankheit werden sie verwenden?

Das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage. Wir haben bereits die Affenpocken erwähnt, aber das scheint nicht mehr wahrscheinlich zu sein.

300x250 boxone

Im Moment wird vor allem von „Krankheit X“ gesprochen – ein Begriff, der bei seinem ersten Auftauchen in bestimmten Kreisen ein wenig Panik auslöste -, aber das ist keine streng geheime, funktionierende Superkrankheit, sondern buchstäblich ein Platzhaltername. (Vgl. New Scientist)

Und es ist ein Platzhalter-Name, der seine Aufgabe erfüllt, vorerst.

Schließlich brauchen sie noch keinen wirklichen Namen, genauso wenig wie sie eine wirkliche Krankheit brauchen, sie brauchen nur die Idee einer Krankheit, die sie über die Köpfe der Menschen halten können, während sie die gesetzlichen Regeln ihrer gesundheitsbezogenen Tyrannei ausarbeiten.

In der Tat ist die Unbestimmtheit, die „Krankheit X“ mit sich bringt, hilfreich, da sie auch die Gesetzgebung vage hält.

Dennoch werden sie wahrscheinlich irgendwann eine echte Krankheit produzieren wollen und/oder müssen.

Wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, wird es sich mit ziemlicher Sicherheit um eine andere Atemwegserkrankung handeln, denn diese lässt sich leicht „fälschen“, indem man bereits vorhandene endemische Krankheiten und deren einheitliche Symptome nutzt.

Der Hauptkandidat ist die Vogelgrippe, die nun schon seit zwei Jahren in den Nachrichten brodelt und in letzter Zeit einen großen Aufschwung in der Berichterstattung erfahren hat, weil sie angeblich von Kühen auf Menschen übertragen wurde. (Vgl. OffGuardian)

Die UNO berichtet, dass „Pandemieexperten“ „besorgt über die Übertragung der Vogelgrippe auf den Menschen“ sind. Erst gestern warnte Jeremy Farrar von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass „die Gefahr der Übertragung der Vogelgrippe auf den Menschen eine große Sorge darstellt„. (Vgl. Forbes)

Dies führte zu schadenfrohen, sensationslüsternen Schlagzeilen wie dieser des Daily Star:

Neue Pandemie „erwartet“: Vogelgrippe von Mensch zu Mensch bereitet der WHO „große Sorgen“

Die Vogelgrippe ist ein bequemes Mittel, weil sie es ihnen ermöglicht, ihre Gesundheitstyrannei und ihre Ernährungsumstellung gleichzeitig durchzusetzen. Sie können behaupten, dass Milchprodukte, Rindfleisch, Hühner und Eier „gefährlich“ geworden sind, um sie zu rationieren oder zumindest eine Verknappung zu erzwingen, während sie die Preise in die Höhe treiben.

Sie werden dann die Idee propagieren, dass Veganismus und/oder Fleisch aus dem Labor „Pandemien verhindert“. Das behaupten sie schon seit mindestens 2021. (Vgl. The Conversation)

Die Daily Mail berichtete erst vor wenigen Stunden darüber:

Weltgesundheitsorganisation warnt: H5N1-Vogelgrippe-Stamm erstmals in „sehr hohen Konzentrationen“ in MILCH gefunden

Der Nachteil der Vogelgrippe ist, dass es schwierig ist, den Aspekt des Klimawandels ins Narrativ einzubauen, also werden sie vielleicht etwas anderes nehmen. (Vgl. Politico)

Wann wird sie auftreten?

Wahrscheinlich nicht vor dem Winter, ich würde frühestens auf Januar 2025 tippen, und zwar aus zwei Gründen:

Sie brauchen die Grippesaison, damit sie die normalen saisonalen Todesfälle in ihr „Pandemie“-Narrativ einbauen können. Ich denke, sie werden warten wollen, bis das „große Wahljahr“ vorbei ist, damit neue Regierungen im Amt sind.

Der zweite Punkt ist nicht nur eine Vermutung, sondern basiert auf dem oben erwähnten Artikel von Sky. Darin wird die Frage gestellt, ob ein Lockdown jemals wieder vorkommen würde, und ein „Experte“ antwortet [Hervorhebung hinzugefügt]:

… wenn ein weiterer Lockdown nötig wäre, müsste die derzeitige Tory-Regierung entweder die Skandale um ihre eigenen Regelverstöße minimieren – oder die Regierung komplett wechseln, um die Öffentlichkeit bei der Stange zu halten. Wenn wir eine neue Regierung hätten, würden die Menschen viel eher Vertrauen in sie haben, weil sie weniger geneigt wären zu sagen: „Das ist derselbe Haufen wie vorher – warum sollten wir es noch einmal tun?

Was meiner Meinung nach richtig ist.

Das würde auch die Reihe plötzlicher politischer Rücktritte erklären – einschließlich der Covid-Stars Angela Merkel und Jacinda Ardern -, die im Gefolge von Covid die Welt erschütterten. Sie waren sich damals bewusst und sind sich auch heute noch bewusst, dass ihre Spieler verbraucht waren und sie einen neuen Kader brauchten, bevor sie in die Rückrunde gehen konnten.

Also, erst die Wahlen – mit all dem Unsinn, der damit verbunden ist – und dann vielleicht die „nächste Pandemie“.

Wie wird sie sich von „Covid“ unterscheiden?

Es ist unwahrscheinlich, dass eine künftige Pandemie das Covid-Muster eins zu eins abbildet, denn zum einen hat sich das Covid-Narrativ selbst verbraucht, bevor es alles erreicht hat, was es erreichen sollte.

Sie können darauf wetten, dass sich in den vier Jahren seither Arbeitsgruppen und Forscher mit den Daten der Pandemie beschäftigt haben, um herauszufinden, was schief gelaufen ist und wie man es beim nächsten Mal besser machen kann.

Es scheint drei wiederkehrende Themen zu geben.

1.Impfstoffe statt Lockdowns Der Schwerpunkt wird eher auf der Sicherung von Impfstoffen als auf Lockdowns liegen. In der Tat geht es bei der ganzen “ Oh je, Lockdowns waren schädlich, wer hätte das gedacht “ darum, die Dynamik zu erzeugen, dass wir „beim nächsten Mal“ alles tun müssen, um Lockdowns zu vermeiden.

Lockdowns werden eher zu einer Drohung als zu einer Tatsache.

„Wir MÜSSEN Impfstoffe vorschreiben, denn die Wirtschaft kann sich keinen weiteren Lockdown leisten.“

„Lassen Sie sich impfen, Sie wollen doch keinen weiteren Lockdown erleben, oder?“

Also wird es mehr Tests, mehr Masken und mehr Impfvorschriften geben… und/oder Quarantänelager für die Ungeimpften. Und wenn es dann doch zu Lockdowns kommt, werden natürlich die „Anti-Vaxxer“ dafür verantwortlich gemacht.

2.Geschwindigkeit Geschwindigkeit Geschwindigkeit: Das Hauptversagen des Covid-Narratives war, dass ihm die Luft ausging. Als die Impfstoffe Anfang 2021 auf den Markt kamen, setzte bereits die Pandemie-Müdigkeit ein. Und als die dritte Auffrischungsimpfung und die vierte Welle in den Schlagzeilen waren, interessierte das niemanden mehr.

Der Propaganda-Blitzkrieg von Anfang 2020 war wohl die größte und weitreichendste Fehlinformationskampagne aller Zeiten – und sie war fast überwältigend effektiv. Aber sie verlangsamte sich, geriet ins Stocken, stoppte und verpuffte.

Das nächste Mal, das wissen sie jetzt, müssen sie schneller sein. Bill Gates sagte dies auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2022. Sie müssen die Krankheit loswerden, die Zahl der Todesfälle erhöhen und Impfstoffe verabreichen, bevor die Menschen überhaupt merken, was passiert ist. (Vgl. OffGuardian)

Daher der „100-Tage-Impfstoff“-Plan. Wie die stets zuverlässig-hysterische Devi Shridar im Guardian schreibt:

Die meisten Regierungen arbeiten an der 100-Tage-Herausforderung, d. h. an der Frage, wie die Ausbreitung eines Virus eingedämmt werden kann, bis ein wissenschaftliches Gegenmittel, z. B. ein Impfstoff, ein Diagnostikum oder eine Behandlung, zugelassen, hergestellt und an die Öffentlichkeit abgegeben werden kann.

Die „100-Tage-Mission“ ist eine Idee von CEPI, der von Gates und der WHO unterstützten NRO. Ihr Hauptziel ist es, die Herstellung neuer Impfstoffe gegen bisher unbekannte Krankheitserreger innerhalb von 100 Tagen zu ermöglichen.

In den USA liegt das Ziel bei 130 Tagen von der Entdeckung des Erregers bis zur landesweiten Impfung. (Vgl. The White House)

Es sollte selbstverständlich sein, dass echte, zuverlässige, „sichere und wirksame“ Impfstoffe nicht in 100 Tagen hergestellt werden können. Was auch immer sie in dieser Zeit herstellen, verkaufen und Sie zwingen, es zu injizieren, es wird kein Impfstoff sein.

3.Freie Meinungsäußerung ist gefährlich. Die langsame Entwicklung des Narrativs nach 2020 mag die Agenda der Gesundheitstyrannei behindert haben, aber es waren die unabhängigen Medien, die ihr wirklich geschadet haben. Das improvisierte Netzwerk von abweichenden Experten, unabhängigen Forschern und sozialen Medienbewegungen verbreitete „Fehlinformationen“ schneller, als die Machthaber sie überprüfen konnten.

Seitdem wird ständig über die Gefahren von „Fehlinformation und Desinformation“ berichtet, auch auf dem letzten DAVOS-Gipfel Anfang des Jahres, wo sie als eine der „drei größten Gefahren“ für den Planeten bezeichnet wurde. (Vgl. WEF)

Letzte Woche veröffentlichte ein britischer Parlamentsausschuss „Empfehlungen“ mit der Überschrift: (Vgl. UK Parliament)

Regierung sollte Lehren aus Pandemie ziehen, um Kommunikation zu verbessern und Fehlinformationen entgegenzuwirken

Erst vor wenigen Tagen wurde Gordon Brown in den Nachrichten mit einer „Warnung“ zitiert: (Vgl. Yahoo News)

„Fake News gefährden die Vorbereitungen auf die nächste Pandemie“

Was stark darauf hindeutet, dass sie gegen diese „Fake News“ vorgehen werden, bevor die „nächste Pandemie“ ausbricht.

WILDCARD-Vorhersage: Der multipolare Blickwinkel. Welche Form die „nächste Pandemie“ auch immer annehmen wird, sie wird wahrscheinlich die monolithische Nachrichtenübermittlung von 2020 vermeiden, bei der die totale globale Konformität mit „der Botschaft“ eines der verräterischen Zeichen der Täuschung war. Bereiten Sie sich beim nächsten Mal darauf vor, dass Länder wie Indien, China und Russland ihre eigene Pandemiestrategie entwickeln – mit Schwerpunkt auf einer neuen Behandlung oder Technologie, die der Westen nicht unterstützen will.

Es gibt noch keine Quellen, die dies belegen. Es ist nur ein Bauchgefühl.

*

Was sage ich also offiziell für die „nächste Pandemie“ voraus?

Sie wird erst nach den großen Wahlen in diesem Jahr auf den Markt kommen, denn man will neue politische Gesichter, die nicht von Covid befleckt sind. Wahrscheinlich wird es sich um die Vogelgrippe oder eine andere Atemwegserkrankung handeln, die im Winter eingeführt wird, um die eigentliche Grippesaison wieder zu verfälschen Die gewählte Krankheit wird sich in eine oder mehrere bereits bestehende Agenden einfügen – entweder in Bezug auf Lebensmittel oder aufgrund einer erzwungenen Verbindung zum „Klimawandel“ oder beides Sie werden schneller vorgehen und „Impfstoffe“ innerhalb von 100 Tagen herstellen, um zu verhindern, dass die Menschen die Täuschung durchschauen, wie sie es bei Covid getan haben. Sie werden versuchen, Lockdowns zu vermeiden, aber sie als Drohung benutzen, um Impfvorschriften strenger durchzusetzen. Sie werden härter gegen „Falsch- und Desinformationen“ vorgehen, bevor sie das neue Narrativ lancieren. Die nächste Pandemie wird einen multipolaren Aspekt haben, um eine falsche Binarität zu etablieren

So sehe ich das. Auch wenn ich mich in den Details geirrt habe, steht es außer Frage, dass sie irgendwann in naher Zukunft eine weitere Pandemie planen. Eine Covid-Fortsetzung, die aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. In mancher Hinsicht wird sie wahrscheinlich schlimmer sein als Covid – aber die gute Nachricht ist, dass wir dieses Mal darauf vorbereitet sein können.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 03.05.2024