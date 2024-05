„Transmania“: Von Feministinnen zu Konservativen

Teile die Wahrheit!

»Wenn es konservativ ist, bei der Realität zu bleiben, zu sagen, dass es 2 Geschlechter gibt und dass 2 + 2 = 4 ist, dann keine Sorge, ich bin konservativ.«

»Immer mehr Menschen bezeichnen mich als konservative Feministin. Und damit bin ich eigentlich einverstanden. Wenn es konservativ ist, bei der Realität zu bleiben, zu sagen, dass es 2 Geschlechter gibt und dass 2 + 2 = 4 ist, dann keine Sorge, ich bin konservativ. Ich bin konservativ! Ich bin konservativ!«

Dies sind die scherzhaften Worte, die Dora Moutot, eine engagierte Feministin, vor etwas mehr als einem Jahr auf ihrem X-Konto gepostet hat – ein eher unerwartetes ‚Coming-out‘ von einer jungen Frau, die auf solche Erklärungen in keiner Weise vorbereitet war.

Die Reise von Dora Moutot und Marguerite Stern von überzeugten Feministinnen zu konservativen Stimmen in der Debatte über Geschlechterfragen ist eine Geschichte voller Wendungen, Kontroversen und persönlicher Wandlung.

Ursprünglich bekannt für ihre liberalen Ansichten und ihren entschlossenen Einsatz für die Gleichberechtigung der Geschlechter, haben sie sich im Laufe der Zeit zu vehementen Kritikerinnen der zunehmenden Dominanz der Transgender-Ideologie entwickelt.

Ihre Transformation hat nicht nur ihre persönlichen Überzeugungen geprägt, sondern auch eine breitere Debatte über den Feminismus und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft angestoßen. (Die schockierende Wahrheit hinter der First Lady von Frankreich: Brigitte Macrons Transgender-Vergangenheit enthüllt – ist sie tatsächlich ein Mann?)

Der European Conservative berichtete ausführlich.

Die Geschichte von Moutot und Stern beginnt mit ihrer aktiven Teilnahme am feministischen Diskurs. Beide Frauen setzten sich für die Liberalisierung der Sexualität und die Abschaffung traditioneller Geschlechterrollen ein.

Ihre Stimmen wurden gehört und sie genossen Anerkennung in feministischen Kreisen für ihren Kampf für die Rechte der Frauen. Moutot, mit einem Abschluss in Kunst und Mode, startete einen Blog auf Le Monde, der die sexuelle Freiheit von Frauen propagierte.

Stern machte als Mitglied der feministischen Aktivistengruppe FEMEN Schlagzeilen, indem sie topless gegen patriarchale Strukturen protestierte.

Doch mit der Veröffentlichung ihres Buches „Transmania“ nahm ihre Geschichte eine unerwartete Wendung. In diesem Werk kritisieren Moutot und Stern vehement die zunehmende Verbreitung der Transgender-Ideologie und argumentieren, dass die Förderung von Geschlechtsumwandlungen gefährlich ist und die biologischen Realitäten der Geschlechter negiert.

Sie betonen, dass Frauen nicht einfach Männer seien und dass die Ablehnung dieser Ideologie ein Akt des Widerstands gegen eine Bewegung sei, die die biologische Realität der Geschlechter bedrohe.

Diese neuen Standpunkte haben zu heftigen Kontroversen geführt und Moutot und Stern sind nun Ziel von Anfeindungen und sogar Bedrohungen geworden. Sie werden als Verräterinnen betrachtet, die ihre feministischen Wurzeln verraten haben, und sind öffentlicher Kritik ausgesetzt.

Dennoch bleiben sie standhaft in ihrem Glauben und betrachten ihre neue Haltung als eine Fortsetzung ihres Engagements für die Wahrheit und die Verteidigung der Rechte der Frauen.

Ihre Wandlung hat auch eine breitere Debatte über den Feminismus und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft ausgelöst. Einige sehen sie als Pioniere, die den Mut haben, gegen den Mainstream anzukämpfen und die biologischen Realitäten der Geschlechter zu verteidigen.

Andere betrachten sie als Verräterinnen, die ihre feministischen Wurzeln verraten haben und sich gegen die Interessen der Frauen stellen.

Rezension auf Amazon:

Zunächst einmal: Nein, dieses Buch ist keine „transphobe Broschüre“, wie einige Journalisten Sie glauben machen wollen.

Die Mehrheit von uns erkennt an, dass Transsexuelle das Recht haben, zu tun, was sie wollen und was sie glücklich macht.

Dieses Buch lässt sich am Stück lesen und lässt trotz allem die Missstände eines Systems erkennen. Für jede gute Idee gibt es in einer dunklen Ecke bösartige Wesen, die, manchmal unter der Schirmherrschaft einer Vereinigung, versuchen, einen Kampf abzulenken.

Nur hat wieder einmal der Missbrauch des „Wokismus“, ein amerikanischer Begriff, der eine neue Art von Fanatismus unter einer humanistischen Fassade (wie die meisten Sekten) bezeichnet und auf den Schriften der erklärten pro-palästinensischen Judith Butler basiert, eine schöne, alles vermischende Toleranz ruiniert .

Zum Wohle, auch für Trans-Menschen, ist es notwendig, das i-Tüpfelchen auf den Punkt zu bringen.

Nein, es ist nicht normal, hormonelle Behandlungen bei 14-jährigen Jugendlichen zu genehmigen oder irreparable Operationen an ihnen durchzuführen.

Ja, Frauensport sollte nur Cisgender-Frauen vorbehalten sein, also echten Frauen von Geburt. Im sportlichen Wettkampf kommt es auf morphologische Festigkeit und Muskelmasse an.

Nein, eine Trans-Person wird aus biologischer Sicht niemals eine Frau sein. Aus Genre-Sicht ist das in Ordnung, und das ist der Sinn und Zweck des Genres, veränderlich zu sein. Aber biologisch, niemals.

Nein, der Personalausweis muss nicht als Sammelbecken für nicht-binäre Modeerscheinungen und Co. dienen. Er muss lediglich das biologische Geschlecht beibehalten.

Und nein, es ist nicht normal, dass in manchen Ländern das „Misgendering“ einer Person mit einer Gefängnisstrafe geahndet wird, wie es derzeit in Kanada der Fall ist!

Dieses Buch lässt uns auch wissen, welcher Fanatismus uns erwartet, wenn wir nicht reagieren

Wir benennen, was wir sehen: Wenn ich eine Frau vor mir sehe, sage ich sie. Wenn ich einen Mann sehe, sage ich er. Nicht-binäre Menschen wiederum sind eine dumme Weiterentwicklung von Queers am Ende des letzten Jahrhunderts, denen es egal war, „er“ oder „sie“ genannt zu werden.

Pronomen wie „sie“, die entweder ein drittes Geschlecht oder einen Bruch im Binärsystem bezeichnen sollten, müssen nicht vorgeschrieben werden. Ich dränge meinem Gesprächspartner meine philosophischen und poetischen Ansichten nicht auf. Einfache Grundhöflichkeit aus Respekt gegenüber dem Gesprächspartner.

Ich spreche noch nicht einmal von den Wahnvorstellungen mit anderen Neopronomen und anderen Dummheiten von Menschen, die mehr Zeit auf Tiktok als in Klassenzimmern verbracht haben …

Ein unverzichtbares Buch von Dora Moutot und Marguerite Stern. Unabhängig davon, ob Sie den beiden letztgenannten hinsichtlich ihrer Vorstellungen zu anderen Aspekten des Feminismus zustimmen oder nicht, ist dieses Buch gut beschafft, umfassend und fair.

Er verfällt keinem Hass auf Transsexuelle.

…

