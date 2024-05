Zeichen der Zeit: Krieg, Hungersnot, Seuchen und Naturkatastrophen

Teile die Wahrheit!

Die Leute tun weiterhin so, als würden wir in „normalen“ Zeiten leben, aber die Wahrheit ist, dass dies überhaupt keine „normalen“ Zeiten sind. Wir befinden uns mitten in einem „perfekten Sturm“, aber die meisten Menschen in der Bevölkerung scheinen sich dessen nicht bewusst zu sein. Von Michael Snyder

Während sich die Mainstream-Medien endlos auf das politische Drama konzentrieren, wird unsere Welt von Krieg, wirtschaftlichen Problemen , Nahrungsmittelknappheit, albtraumhaften Seuchen und schrecklichen Naturkatastrophen zutiefst beunruhigt .

Aber so schlimm die Dinge im Moment auch sind, ich bin fest davon überzeugt, dass es noch viel schlimmer werden wird.

Ich möchte zunächst über den Krieg sprechen. Die IDF bereitet eine Operation in Rafah vor, die dazu führen könnte, dass der gesamte Nahe Osten in Flammen aufgeht.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verspricht, dass seine Streitkräfte irgendwann einmarschieren werden, egal wie die Verhandlungen über einen vorübergehenden Waffenstillstand mit der Hamas verlaufen. Inzwischen haben wir gerade erfahren, dass Israel gerade Luftangriffe am Stadtrand von Damaskus durchgeführt hat …

Berichten zufolge haben israelische Flugzeuge am späten Donnerstag (lokal) einen Ort am Rande der syrischen Hauptstadt Damaskus angegriffen , teilte eine Sicherheitsquelle gegenüber Reuters mit.

Obwohl es keine unmittelbare Bestätigung durch syrische Staatsmedien gab, sind in den sozialen Medien weit verbreitete Bilder aufgetaucht, die Rauchwolken zeigen, die hoch über den getroffenen Gebäuden aufsteigen.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis in der Region ein umfassender Krieg ausbricht. (Seuchen, Erdbeben und Katastrophen)

Der französische Präsident Emmanuel Macron spricht von einem totalen Krieg und warnt davor, dass französische Truppen in die Ukraine geschickt werden könnten, wenn russische Truppen die ukrainischen Frontlinien durchbrechen …

Emmanuel Macron hat erklärt, er sei bereit, Truppen in die Ukraine zu schicken, wenn Wladimir Putins Truppen die Frontlinien durchbrechen – was das Risiko eines Zusammenstoßes der NATO-Streitkräfte mit den russischen Armeen weiter erhöht.

In einem heute veröffentlichten Interview sagte der französische Präsident, dass sich die Frage der Truppenentsendung „legitim“ stellen würde, wenn Kiew und Präsident Wolodymyr Selenskyj einen solchen Antrag stellten.

Der Economist sagte, Macron habe das Interview gegeben, nachdem er letzte Woche eine Grundsatzrede gehalten hatte, in der er erklärte, Europa sei „sterblich“ und könne unter anderem aufgrund der Bedrohung durch die russische Aggression nach der Invasion der Ukraine im Februar 2022 „sterben“.

Diejenigen, die den Krieg aufmerksam verfolgt haben, wissen, dass die Russen bereits in mehreren Gebieten entlang der Ostfront die Frontlinien durchbrechen.

Wird Macron seine Drohung wahr machen?

Wenn ja, wären wir buchstäblich einen Schritt von einem nuklearen Konflikt entfernt.

Im Laufe der Geschichte gingen große Kriege immer mit Hungersnöten einher.

Im Moment haben wir in der westlichen Welt noch reichlich zu essen, aber in den ärmsten Gegenden der Erde sieht das ganz anders aus.

Beispielsweise ist die Hungersnot im Sudan so schlimm geworden, dass manche Menschen buchstäblich Dreck fressen …

In einigen Gebieten des Sudan gibt es so wenig Nahrung, dass die Menschen extreme Maßnahmen ergreifen, um zu überleben.

Im Flüchtlingslager Al Lait fressen sie Dreck.

Ich war fassungslos, als ich das las.

Wenn Sie hungrig genug wären, würden Sie Ihren Magen mit Dreck füllen?

Anscheinend rollen einige verzweifelt hungrige Menschen Erde zu einer Kugel zusammen und schlucken sie mit Wasser herunter …

Akok, 41, erreichte Al Lait im Dezember, hat aber keine Arbeit und kann die Familie nicht ernähren. Manchmal kommen sie zwei oder drei Tage ohne Nahrung aus. Wenn das passiert, sagte Akok, sehe er hilflos zu, wie seine Frau und seine Kinder mit einem Stock Löcher in den Boden graben, ihre Hände hineinstecken und etwas Erde herausgreifen. Dann rollen sie die Erde zu einer Kugel zusammen, nehmen sie in den Mund und schlucken sie mit Wasser herunter.

„Ich sage ihnen immer wieder, sie sollen es nicht tun, aber es ist Hunger“, sagte er. „Ich kann nichts tun.“

In meinem neuesten Buch habe ich ein ganzes Kapitel über die aufkommende globale Hungersnot. Was wir jetzt erleben, ist nur die Spitze des Eisbergs im Vergleich zu dem, was irgendwann kommen wird.

Ich habe auch davor gewarnt, dass überall auf der Welt beängstigende Seuchen ausbrechen werden, und gerade jetzt erleben wir in Südamerika einen beispiellosen Ausbruch des Dengue-Fiebers.

Bisher wurden in diesem Jahr allein in Brasilien mehr als vier Millionen Fälle von Dengue-Fieber registriert …

Laut einer Aktualisierung des Arbovirus-Überwachungsgremiums des Gesundheitsministeriums von diesem Montag wurden in Brasilien in diesem Jahr mehr als 4 Millionen Fälle von Dengue-Fieber registriert. Insgesamt wurden in den ersten vier Monaten des Jahres 2024 landesweit 4.127.571 wahrscheinliche Krankheitsfälle gemeldet.

Was die Dengue-Todesfälle betrifft, wurden 1.937 bestätigt und 2.345 werden derzeit untersucht. Die Inzidenzrate der Krankheit im Land beträgt 2.032,7 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Und Peru hat gerade den landesweiten Gesundheitsnotstand ausgerufen , weil die Fälle von Dengue-Fieber in diesem Land so schnell zunehmen …

Das Kabinett der peruanischen Regierung stimmte am Montag dem Antrag zu, den Gesundheitsnotstand auszurufen, sagte Vasquez gegenüber Journalisten, Stunden nachdem er gesagt hatte, dass ein Dengue-Ausbruch „unmittelbar bevorstehe“.

„Es gibt 20 Regionen (von 25), die wegen Denguefieber zum Gesundheitsnotstand erklärt werden“, sagte Vasquez in einem früheren Interview beim lokalen Radiosender RPP.

Hier in Nordamerika hat H5N1 Kühe, Katzen, Hühner und Truthähne getötet.

Jetzt hoffen die Behörden verzweifelt, dass es nicht den Sprung auf den Menschen schafft.

Abschließend möchte ich über die ungewöhnlichen Naturkatastrophen sprechen, die wir in letzter Zeit erlebt haben.

Im Jahr 2024 wird Südkalifornien regelmäßig erschüttert. Gestern wurde es von einem Erdbeben der Stärke 4,1 heimgesucht …

Nach Angaben des US Geological Survey ereignete sich in der Nähe von Corona im Riverside County ein Erdbeben mit einer vorläufigen Stärke von 4,1.

Laut USGS ereignete sich das Beben um 13:49 Uhr, nur 5,3 Meilen von Corona entfernt. Ursprünglich wurde eine Stärke von 4,5 angegeben, die jedoch letztendlich auf 4,1 reduziert wurde.

Insgesamt gab es in den letzten sieben Tagen 748 Erdbeben in Kalifornien und Nevada.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis „der Große“ zuschlägt, aber zu diesem Zeitpunkt haben die meisten Menschen in der Region aufgehört, auf solche Warnungen zu hören.

Auch an der Ostküste kam es zu ungewöhnlichen seismischen Aktivitäten.

Am ersten Tag dieses Monats wurde New Jersey von einem Erdbeben der Stärke 2,6 erschüttert …

Ein Nachbeben der Stärke 2,6 hat New Jersey am ersten Maitag erschüttert, nachdem Anfang April ein dramatisches Erdbeben Teile der Ostküste erschüttert hatte.

Der Garden State wurde seit dem ersten Erdbeben der Stärke 4,8, das sich am Morgen des 5. April in der Nähe des Libanon ereignete, von mehr als 150 Nachbeben erschüttert.

Mehr als 42 Millionen Menschen von New York bis Connecticut und Philadelphia spürten das erste Beben, und die Bewohner von New Jersey werden seitdem von Erdstößen geplagt.

Normalerweise ist die Ostküste sehr, sehr ruhig.

Was wir gerade sehen, ist also definitiv ziemlich ungewöhnlich.

Auch die Mitte der Nation wurde nicht außen vor gelassen.

In den letzten Tagen haben wir gesehen, wie Tornado nach Tornado das Zentrum des Landes erschütterte.

Beispielsweise wurde ein Gebiet in Nebraska gerade von einem Tornado heimgesucht, der Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Meilen pro Stunde hatte …

Brüder aus Nebraska erzählen die schreckliche Geschichte, wie ein Tornado ihr Haus auseinanderreißt, es heraussaugt und mit Trümmern durch die Gegend wirft.

„Okay, es ist cool, zur Arbeit zu gehen“, dachte Roger Slatten am Samstagnachmittag, nachdem die Tornadosirenen in Elkhorn, Nebraska, verstummten. Aber sie ertönten erneut. Ein starker EF-3-Tornado raste mit Windgeschwindigkeiten von 165 Meilen pro Stunde auf den Vorort von Omaha zu.

Sein Freund rief ihn im Auto an und sagte: „Komm nach Hause, es spielt verrückt.“ Roger rief seinen Bruder Royce an und forderte ihn auf, nach Hause zu eilen. Sie planten, die beiden Hunde und alles im Keller unterzubringen.

Wann werden die Menschen endlich aufwachen?

Was wir erleben, ist nicht einmal annähernd normal.

Es kommt mir so vor, als ob uns fast jeder neue Tag eine neue Krise oder Katastrophe beschert, mit der wir fertig werden müssen, und ich habe das Gefühl, dass das Tempo der Ereignisse im weiteren Verlauf dieses Jahres nur noch zunehmen wird.

…

