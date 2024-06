Antarktis – Hinter der Eiswand: KI-Fälschungen, Expeditionen und Artefakte

Teile die Wahrheit!

Die Erzählung im Internet geht ungefähr so: Dies soll seltenes Fotomaterial aus einem unbekannten privaten Archiv sein, das angeblich Gegenstände und antike Geräte zeigt, die während der noch geheimen Nazi-Expeditionen in Ägypten und der Antarktis entdeckt und dann weggebracht wurden.

Ich weiß mit Sicherheit, dass viele Artefakte in früheren Kriegen geplündert wurden, aber ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. (Auszug aus dem Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“)

Es wäre großartig, wenn bewiesen werden könnte, dass die im Kurzfilm gezeigten antiken Artefakte von antiken Zivilisationen mit fortschrittlicher Technologie oder durch außerirdisches Eingreifen (oder andere übernatürliche Erklärungen) hergestellt wurden, aber … solange sie es geheim halten und die Wahrheit zurückhalten über unsere Geschichte, wird der Ursprung dieser Objekte ein Rätsel bleiben.

Ist das wirklich? Sehen Sie selbst:

Abb. 57: Ein Soldat vor Trümmern

Abb. 58: Ein Mann mit unscharfem Gesicht von Artefakten umgeben

Abb. 59: Ein Mann hält eine Art Antriebssystem in der Hand.

Abb. 60: Noch mehr seltsame Artefakte

300x250

Abb. 61: Eine weitere seltsame Scheibe

Abb. 62: Männer stehen um eine Art Kapsel verteilt…

300x250 boxone

Auf einem Instagram-Account wird wie folgt fabuliert (30):

„In einer geheimen Enzyklopädie des Zweiten Weltkriegs beschreibt ein versteckter Eintrag ein erstaunliches Ereignis. Hochrangige deutsche Generäle haben während ihres Feldzugs in Nordafrika uralte außerirdische Artefakte in Ägypten ausgegraben.

Diese Relikte, von denen angenommen wird, dass sie älter als die menschliche Zivilisation sind, besaßen jenseitige Technologie und rätselhafte Symbole.

Als die Achsenmächte sich bemühten, das Potenzial der Artefakte zu nutzen, spornten die mystischen Entdeckungen verdeckte Operationen und Verschwörungen an und fügten dem brutalen Konflikt eine arkane Dimension hinzu.

Dieses geheime Kapitel des Zweiten Weltkriegs bleibt geheimnisvoll, da die wahre Macht und Herkunft der außerirdischen Artefakte den Historikern weiterhin entgeht. Es wird interessant sein zu erfahren, wie sie die Entdeckung dieser Objekte erklären werden.“

Natürlich wurden diese Bilder oder zu Videos zusammengefügten Schnipsel wie irre im Internet geteilt als DER Beweis für die Zivilisation hinter der Eiswand – wir werden ja so belogen und jetzt kommt alles auf den Tisch. Pustekuchen!

Die Bilder lassen sich auf die Instagram-Seite von „Infinite Odyssey“ zurückführen, einem Online-Magazin, das behauptet, „das erste vollständig von KI erstellte Sci-Fi-, Fantasy- und Horror-Magazin“ zu sein. (31)

Der Beitrag, in dem die Bilder geteilt werden, enthält einen Haftungsausschluss mit der Aufschrift „VON KI GESCHRIEBEN, KEINE ECHTE INFORMATION“.

Philippe Klein, Mitbegründer von „Infinite Odyssey“, sagte der Nachrichtenagentur „Reuters“ per E-Mail:

„Wir gingen davon aus, dass unsere KI-generierten Fantasy-Inhalte zur Verbreitung von Fehlinformationen missbraucht werden könnten, weshalb wir immer einen Haftungsausschluss beifügen, der klarstellt, dass es sich um KI-generierte Fantasy-Inhalte handelt.“ (32)

Dann kursierte noch ein zweites Video im November 2022 auf YouTube (33), welches ebenfalls Ruinen hinter der Eiswand zeigen soll.

Abb. 72: Das Titelbild aus dem Video

Abb. 73: Exemplarisch eine kleine Auswahl von den angeblichen Ruinen

Abb. 74: Noch mehr Trümmer und „Beweise“

Auch diese „unschlagbaren Beweise“ für Tartaria, die Schlammflut, die Alte-Welt-Theorie oder die Zivilisation hinter der Eiswand zirkulierten auf allen möglichen Telegram-Kanälen, X-Accounts, TikTok-Videos und Blogs (mehr über die Psy Op „Alte Welt“ lesen Sie hier).

Sogar der Fake-Whistleblower Benjamin Fulford hatte das Video in einem seiner Updates verlinkt. Es ist schon seltsam, dass sich niemand die Mühe macht, nach der Quelle zu suchen.

Die meisten glauben lieber an ein Märchen, damit sie in ihrem Konstrukt von Theorien Bestätigung finden. Unter dem YouTube-Video finden sich etliche Kommentare, die zu den generierten Bildern durch Künstliche Intelligenz gratulieren: „Gute Arbeit mit diesen Bildbearbeitungen. Bei einer Aufnahme erkannte ich ein Archivfoto von Ephesus in der Türkei.“

In einem Beitrag auf Reddit (34) kann jeder selbst nachlesen, dass es sich eindeutig um Phantasie-Bilder handelt, scheinbar gepaart mit echten Fotos (ohne die angeblichen Artefakte). Dort heißt es:

„Diese neuen Antarktis-Bilder von Ruinen, die im Umlauf sind, wurden von KI erstellt – seien Sie vorsichtig bei neuen Fotos, die ‚enthüllt‘ werden. Viele fallen darauf herein.“

Ein anderer Kommentar:

„Zumindest äußerte Jon Levi in ​​seinem Video einige Zweifel, aber gleichzeitig sieht man, dass einige der Berglandschaften zu cartoonhaft wirken, ein Zeichen dafür, dass die Bilder von der KI erzeugt wurden.

Was wirklich traurig war, war in den letzten paar Minuten, als er diese KI-generierten Leute ansah und sagte: ‚Wow, schau, wie verzerrt ihre Gesichter aussehen, und sieh dir diesen Kerl an, der keine Hände hat.‘ Ich war selbst ziemlich aufgeregt, als ich zum ersten Mal diese ‚Beyond the Ice Wall‘-Bilder sah, aber eine schnelle Google-Rückwärtssuche zeigt, dass diese Bilder auf einen seltsamen Blog zurückzuführen sind und auf nichts anderes.“

Abb. 77: Screenshot unter dem Video. „Schön. Ich liebe gut gemachte KI-Arbeit. Welches System hast Du benutzt?“ Antwort: „Betriebsgeheimnis. Bitte abonnieren für mehr!!!“ …

Ende des Auszugs

Über das Buch:

Tauchen Sie ein in die Entdeckungen und Legenden der Antarktis Seit Jahrhunderten regt die Antarktis unsere Phantasie an. Von den historischen ersten Entdeckern des 19. Jahrhunderts bis zu den Whistleblowern von heute sind wir immer noch fasziniert von den Wundern und Mythen, die in den eisigen Ebenen der Antarktis verborgen liegen.

Als letzte unerforschte Wildnis der Welt ist die Antarktis voller Geheimnisse, und als Land der Extreme ist sie auch hervorragend darin, ihre Geheimnisse zu bewahren. Antike Landkarten zeichnen bereits ein ungewöhnliches Bild vom Südpol. Doch woher kannten die Erschaffer all die Details?

Seltsame Anomalien auf Google Earth, wie zum Beispiel Türen, Raumschiffe und Gebäude, untermauern, dass sich dort mehr verbirgt, als wir wissen sollen. Zahlreiche Stationen forschen im Verborgenen an bekannten und unbekannten Experimenten, deren Auswüchse hier und da ans Licht der Öffentlichkeit kommen, wie die vorliegenden Bilder und Aussagen bestätigen.

Immer wieder tauchen ebenso phantastische Fotos im Internet auf, die uns eine Welt mit Hinweisen auf antike Zivilisationen und hochtechnologische Gesellschaften zeigen sollen, allerdings zeigt sich, dass in einigen Fällen eine Künstliche Intelligenz am Werk ist.

Die „Pyramiden“ in der Antarktis, Neuschwabenland, Weltraumarchen, das geheime Weltraumprogamm, die Erdallianz, die Dunkle Flotte, ein Stargate, ein Alien-Labor, die dort gefangenen „gefallenen Engel“ – kombiniert mit alten Reiseberichten von Abenteurern, die hinter der Eiswand gelebt haben – erschaffen ein Sammelsurium einer gigantischen Verschwörung, die der Menschheit vorenthalten wird und die es in diesem Buch aufzudecken gilt.

Doch woher kommen die Informationen? Wer sind die Whistleblower? Wird die Antarktis militärisch geschützt? Was hat es mit der Form der Erde auf sich?

Was genau ist die Eiswand? Welche Agenda wird am Ende der Welt verfolgt? Nichts ist wie es scheint – die Nebelbank vor der Antarktis wird jetzt gelüftet!

Erwischt! Amazon deckt Betrug in Rezensionen und korrigiert den Fehler: Antarktis – Hinter der Eiswand

Das Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand“ erschien am 22. Mai 2024 (hier bei Amazon erhältlich).

Hier das Inhaltsverzeichnis:

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 4

1. Antike Landkarten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 11

2. Forschungseinrichtungen und der Antarktisvertrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 27

3. Was verbirgt sich im Wostoksee? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 41

4. Internet-Funde und seltsame Strukturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S. 49

5. Die „massive“ Anomalie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 81

6. Die Pyramiden der Antarktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 87

7. Antarktis: Atlantis im „ewigen“ Eis? Polare Lokalisierung . . . . . . . . . . . . . S. 97

8. KI-Fälschungen: Expeditionen, Artefakte und die Eiswand. . . . . . . . . . . . S. 100

9. Gauß-Expedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 114

10. Zweite Deutsche Antarktisexpedition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 119

11. Neuschwabenland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 123

12. Area 122 – die Area 51 der Antarktis?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 132

13. Fremdartig geformter Eisberg entdeckt – von HAARP oder Laser

geschnitten?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 136

14. Das geheime Weltraumprogramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 144

15. Weltraum-Archen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 158

16. Die Erdallianz, galaktische Föderationen und die Dunkle Flotte. . . . . . . S. 166

17. Mysteriöse fliegende Lichter: Entschlüsselte britische Akten enthüllen

atemberaubende Details. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 187

18. Internationale Forscher verblüfft: Über der Antarktis öffnete sich am

28. Mai 2018 ein Stargate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 189

19. Alien-Labor unter dem Eis der Antarktis entdeckt: Wurde hier vor

Millionen von Jahren der Mensch erschaffen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 192

20. Wer sind die Whistleblower?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 195

21. Die wahre Bedeutung des Wortes Antarktis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 213

22. Gefallene Engel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 215

23. Der Navigator, der die Eiswand überwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 220

24. Die Geschichte der Frau, die in den Ländern hinter der Eiswand

geboren wurde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 237

25. Die Länder des Mars: 178 Welten unter einer Kuppel. . . . . . . . . . . . . . . . S. 241

26. Flache-Erde- und Eiswand-Theorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 248

Fazit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. 270

Die Lektorin schrieb u. A. zu dem Buch:

„Ich finde es genial. So bringst Du all die Verwirrten, die sich so vom Kurs haben abbringen lassen, wieder auf den Boden der Tatsachen, und Du schließt ja nicht aus, dass dort irgendetwas Geheimes vonstattengeht. Da haben sie dann noch etwas, woran sie festhalten können. Brilliant!“

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 23.06.2024